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بالصور: شاهد أكاديمية يمنية تصلي بالنساء والرجال جماعة في مسجد بألمانيا
صحيفة المرصد : تداول نشطاء مواقع التواصل صوراً تظهر اليمنية إلهام مانع وهي تصلي بعدد من النساء والرجال في مسجد الليبراليين بالعاصمة الألمانية برلين .
وما أن إنتشرت الصور حتى توالت ردود الأفعال المختلفة بين الغاصبة والمؤيدة لهذه الخطوة ، فيما اتهم بعض النشطاء إلهام مانع والمثقفين العرب بالبحث عن الأضواء والشهرة.
جدير بالذكر أن اليمنية إلهام مانع – حاملة للجنسية السويسرية – وهي أكاديمية يمنية تحمل الدكتوراة في العلوم السياسية وتحاضر بجامعة سويسرية وكاتبة ومؤلفة، و سبق لها أن خطبت في مسجد بسويسرا جمع نساء ورجالاً وجعلت بين خطبتي الجمعة فاصلاً من موسيقى العود العربي.
التعليقات
45 - نون2017-06-17 21:28:31
بكره الامام غائب ***😷
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44 -2017-06-17 21:23:05
المرأة كلها عوره الا وجهها ويداها في الصلاة ،، فما بالك بالتي تؤم رجال انه استهزاء بالدين
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43 - غريب2017-06-17 21:20:46
حسبنا الله ونعم الوكيل
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42 - مراقب2017-06-17 21:20:26
هههههههههههه ساجدة وساجدين ورآها 👌😂وخليطي كل رجل قدّامه مرأة ساجدة ههههههه منتهين وماعاد فيهم رجاء ولا علاج طبي !!
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41 -2017-06-17 21:17:42
يستهزئون بدين الله تحت شعار الحريات لكن (الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون)
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40 - الله يجمعنا2017-06-17 21:16:55
ستغغرالله العلي العظيم ي مثبت القلوب ثبت قلبي علي دينك
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39 - ..2017-06-17 21:16:18
***ماعندها رجال🤣🤣🤣
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38 - راجي رحمه ربه2017-06-17 21:13:44
يخادعون الله والذين آمنوا ومايخدعون إلا انفسهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه للصلاه شروط والامامه للرجل اين هي ف هذا العمل نسال الله ان يردهم اليه ردا جميلا
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( عدد التعليقات 25,004 )37 - قلم الحقيقه
لايكون ** نفسه هههههههه الله يهني سعيد بسعيده ههههه
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( عدد التعليقات 24,311 )36 - برق _ الحرم
(((((((هذه (((اليأس)) اذا حجت تلبس حرام الذكور ...... ((النساء والامامة)) في اوروبا وامريكا .... هل هي ظاهرة او متعمدة ؟)))))
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( عدد التعليقات 25,004 )35 - قلم الحقيقه
أهم شيء 31 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙 أي حورية أنتي فيهم ومن هو سعيد الحظ الذي تصلين بجانبه واختارك حوريته هههههههه
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( عدد التعليقات 25,004 )34 - قلم الحقيقه
الأخونجية الأخوان من خلال صلاتهم المختلطة هذه يعتبرون الحريم اللي معهم يشاركونهم صلاتهم هم الحور العين ولاتصح صلاتهم الا بهم وكل أخونجي منهم حوريته ليس معه تعتبر صلاته باطلة فتوى من داعيتهم القرضاوي.
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33 -2017-06-17 21:03:33
هههههههههه من سخرية القدر اليمنين
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32 - وشك وشك2017-06-17 21:02:08
خخخخ الحمدلله الذي عافانا
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31 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-17 21:01:49
قلم // وش دخل القرضاوي يقوللك المسجد اسمه مسجد الليبراليين يعني مسجد جماعتك وهذي إمامة مسجدكم لازم تحترمها وتصلي خلفها 😂😂هههههه أخ يابطني شربت موية عصير قهوة كلش بوقت واحد ومع الضحك هههه
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( عدد التعليقات 24,311 )30 - برق _ الحرم
((((((افساد صلاة المسلمين لتقديم صورة مشوهة لاتمت للاسلام بصلة.... ولانعلم على اي قبلة يصلون ؟))))))
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( عدد التعليقات 25,004 )29 - قلم الحقيقه
هذه الصلاة عند الأخوان الاخونجية تسمى عندهم صلاة الجماعة المختلطة .لايؤمهم فيها القرضاوي وفي حال غيابه يستبدل بداعية من دعاتهم وتقام كل سنة مرة.ويفضلون اقامتها في تركيا بالقرب من خليفتهم حالق لحيته.
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28 - المُزن2017-06-17 20:51:34
🍃🍁أستغفر الله العلي العظيم ، لاحول ولاقوة إلا بالله مدري والله كيف أعلق على الموضوع !!؟ الله يثبتنا وينور بصيرتنا .🍁🍃
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27 - يمني مقيم2017-06-17 20:44:38
يلي يعلق صلو وبعدين تكلمو
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26 - وادي الجن2017-06-17 20:42:15
كل نفس بما كسبت رهينة
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25 - ساجي الطرف2017-06-17 20:41:06
الحمد لله على مانحن فيه
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24 - قوقل🌏2017-06-17 20:38:21
مسجد لليبراليين
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( عدد التعليقات 25,004 )23 - قلم الحقيقه
القرضاوي الاخواني كان بيصلي فيهم جميعآ صلاة مقدسة للأخونجية الأخوان بامامته.لكن جائه خبر واتصال عاجل بالعودة للدوحة فورآ قبل اغلاق الحدود عليهم حتى لايتم اعتقاله عند خروج قائمة العار التي يرأسها.
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( عدد التعليقات 18,438 )22 - إنسان منصف 🦅
ديا بأه هيا عروووووووس المولد،،،،،،👉👉👉👉😂😂😂😂😂😂😂
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21 -2017-06-17 20:30:48
قدس الله سرها المفروض انها في صعده ناقصهم خطيب وامام
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20 - احمد2017-06-17 20:24:20
هؤﻻء يخترعون لهم دين جديد وباسم اﻻعتدال والتسامح زعموا!! .اماعلموا ان العمل الصالح له شرطين للقبول1/ اﻻخﻻص لله و2/المتابعه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم واﻻ فهومردودعلى صاحبه.
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19 - فواز2017-06-17 20:23:05
استغفر الله ... يارب لاتبلانا حسبي الله ونعم الوكيل يحاولون ضرب الإسلام بالإسلام المشوه
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18 - عزالله2017-06-17 20:17:28
تعليق مخالف
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17 - مواطن غيور2017-06-17 20:17:10
طبعا الدين يمن والحكمه يمانيه حكيمه ياشيخه ***
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16 - ابوالعربي2017-06-17 20:15:11
هذي تصلح مفتية لدويلة قطر
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15 - لحن الغربية2017-06-17 20:04:41
ماشاءالله تبارك اللَّـَـَـَـْـْہ وبدون حجاب بعد اللَّـَـَـَـْـْہ المستعان
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14 - زائر من الكواكب2017-06-17 20:04:20
الصلاة عن الف صلاة **
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13 - ابو شدا2017-06-17 20:03:05
10 - برق _ الحرم 2017-06-17 19:59:36 (((((((ماهي فارقة معهم .....تصلي ....بالمثليين )))))) لا تعليق. 👹
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12 - خبير2017-06-17 20:02:01
المصيبه دكتورة!اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع .
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11 - سامح البحيري2017-06-17 20:00:07
الزندقة ليس لها حدود. استخبارات فرنسيه خلف الهرطقة التي تحدث هذا الزمان،،المطايا هم عُبَّاد المال
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( عدد التعليقات 24,311 )10 - برق _ الحرم
(((((((ماهي فارقة معهم .....تصلي ....بالمثليين ))))))
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9 -2017-06-17 19:58:52
استغفر الله العلي العظيم اي صلاة هذه هذه ليست صلاة بلا استهزاء بالدِّين. و الصلاة النساء كاشفات روسهن هل هذة فعلا صلاة مسلمين ام صلاة لديانه آخرا ولكن حسبنا الله من يستهزأ بالدِّين الاسلامي
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8 - مواطن كادح2017-06-17 19:56:40
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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7 - مواطن كادح2017-06-17 19:56:02
لا حول ولا قوة إلا بالله .
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6 - ابوحجيف2017-06-17 19:54:31
الليبرالين الاخوانجيه كان صلوا معها عادي هذا مايبحثون عنه ههههههههههه
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5 - سعد التميمي2017-06-17 19:50:55
لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاء
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4 - عيصو2017-06-17 19:50:20
هههههههه اي صلاة واي دين واي خرابيط يابويمن الله لايوفقك الدين ماهو لعبه الدين له ضوابط نتمنى احد يتدخل ويوقف المهازل ذي
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3 - أم غلا2017-06-17 19:49:33
حرب شرسة لتشوية الإسلام اللهم احفظنا بحفظك
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2 - أم غلا2017-06-17 19:48:27
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أشغل عدو دينك في نفسه ...اللهم عافانا واعف عنا وأصلح شأننا كله.
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1 - الهاشمي2017-06-17 19:48:17
استغفر الله استغفر الله لعن الله من يشوهه صور الاسلام والمسلمين
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