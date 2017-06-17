بالصور: شاهد أكاديمية يمنية تصلي بالنساء والرجال جماعة في مسجد بألمانيا

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء مواقع التواصل صوراً تظهر اليمنية إلهام مانع وهي تصلي بعدد من النساء والرجال في مسجد الليبراليين بالعاصمة الألمانية برلين .

وما أن إنتشرت الصور حتى توالت ردود الأفعال المختلفة بين الغاصبة والمؤيدة لهذه الخطوة ، فيما اتهم بعض النشطاء إلهام مانع والمثقفين العرب بالبحث عن الأضواء والشهرة.

جدير بالذكر أن اليمنية إلهام مانع – حاملة للجنسية السويسرية – وهي أكاديمية يمنية تحمل الدكتوراة في العلوم السياسية وتحاضر بجامعة سويسرية وكاتبة ومؤلفة، و سبق لها أن خطبت في مسجد بسويسرا جمع نساء ورجالاً وجعلت بين خطبتي الجمعة فاصلاً من موسيقى العود العربي.