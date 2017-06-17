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بالصور : خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسي باكستان واليمن ورئيس مجلس الأمة بالكويت

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسي باكستان واليمن ورئيس مجلس الأمة بالكويت
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واس 4 348 37 دقيقة

صحيفة المرصد : استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم، فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الاسلامية، والوفد المرافق له.
كما استقبل – أيده الله – فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والوفد المرافق له.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – معالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الأستاذ مرزوق بن علي الغانم.
وقد تناول الجميع طعام الافطار مع خادم الحرمين الشريفين .
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

4 - بدران
2017-06-17 21:21:15
ونعم بسلمان الحزم هذا الاستقبال والفطور في بيت الله مع رؤساء دول ومقامات .***..وفق الله قيادتنا الى ما فيه الخير
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3 - احمدالصانع
2017-06-17 21:14:56
الله يوفقه لما يحبه ويرضاه
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2 - زائر من الكواكب
2017-06-17 21:14:17
تعليق مخالف
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1 - زائر من الكواكب
2017-06-17 21:10:29
فخامة **
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آخر تعليق
بواسطة : هليتون

101 روح تابع مسلسلاتك وافلامك .. دينك اصلا قائم على حكايات وقصص ومسلسلات ... هذا...
بواسطة : بدران

رحمة الله على الملك فهد بن عبدالعزيز واسكنة فسح جناتة...
بواسطة : ئز

المفروض معاهم شرطيين مسلحين لحمايتهم...
بواسطة : قصيمي معتق

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