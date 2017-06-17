“النواب البحريني” يُعلق على فضيحة تسريب المؤامرة القطرية.. وهكذا وصف مخطط الدوحة التآمري !
صحيفة المرصد: أعلن مجلس النواب بمملكة البحرين عن موقفه من التسريب الأخير والذي أظهر وجود تنسيق بين النظام القطري والمعارضة البحرينية في الداخل لزعزعة الأمن الداخلي والاستقرار في مملكة البحرين.
ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين، فإن المجلس أكد أن ما يتكشف يوما بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة، بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراك شعبي، من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري، وما كشفته المكالمة الهاتفية مؤخرا التي اطلع عليها الرأي العام من تنسيق وتواصل ودعم من النظام القطري مع الانقلابين والارهابيين.
وأوضح المجلس أن هناك مخطط قطري صفوي موجه ضد مملكة البحرين، وقد استغل ما يسمى (الربيع العربي) ليعلن الجمهورية الإسلامية التي تتبع ولاية الفقيه إبان الأحداث، ومحاولة انقلاب فاشلة، قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطر وإيران.
كما أعرب المجلس عن رفضه القاطع واستنكاره البالغ للتدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلي من قبل النظام القطري الذ تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية فيها.
التعليقات
اسافر البحرين القطريين كثير ؟؟سالت قالو ما فيه شراب و.... ؟؟؟؟سبحان الله لاغراء الشعب انهم شعب الله
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اجل ايران لم تكن تدفع هللة من ميزانيتها لاحزب نصر ولاللمعارضة ولاللحوثيين كل الامزال تاتي من قطر لهم
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خلك نايم أبرك لك ..... يانمس ... ولاتصحى ...
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16 - 2017-54 صح النوم ... توكم تعلقون على المكالمه .. عقب مرور 6 سنوات ؟؟ >>> ياجاهل الي صار معهم صار معنى واكثر ولكن حكومتنا وحكومة البحرين ارادوا معالجة الموضوع ولكن البزر وابوه لازالوا بعقول بزران
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والله حسابهم ثقل ***تميم وابوه
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استغفر الله اصبح المال القطري شر على البلاد و العباد في قطر فهم من من اشتراء بماله علل وليست عله واحدة على انفسهم و بلادهم و شعبهم اعتقد بعد خروج فضائح الخيانه و الغدر ان تستمر المقاطعة لمدة طويله
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16 هذا من حسن النوايا بالجار والصبر على أذيته بقولنا علا وعسى ان يفيق و يعود الى رشدة ولكن الغافل غافل ونفذ صبرالجيران وعلى الخونه تحمل عواقبها هؤلاء يخادعون الله و الذين امنو وما يخادعون الا انفسهم
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صح النوم ... توكم تعلقون على المكالمه .. عقب مرور 6 سنوات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وينكم من أول ؟؟؟؟
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اللي يعق أبوه ويطرده ويسجنه .. وش تتوقعون منه ؟ **وحقد وتآمر في دمائهم .. هذه الحكومة فقدت شرعيتها وعلى دول الخليج وضع يدها على دولة قطر لتسيير أمورها لحين تعيين حكومة ينتخبها الشعب القطري ،،
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عفوا التعليق بالغلط
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اي سحر هذا واي جميل هذا
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سبحان الله وبحمده
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عمرقطرالدولة 46 سنة فقط لم تصل الى نصف قرن ثلث هذه السنين وخصوصاالأخيرة عاشتها بوجوه مستعارة مع اخوتها وجيرانها من حفرلأخيه حفرة السوء وقع فيها فهل من توبة صحيحة ياقطررررررررر ....؟!!!!
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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حسبي الله عليكم من **وتخونون الجيرة والدين !! **
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دولة خطر اسقطت ورقة التوت وبدأت تمارس العهر السياسي . حكامها الان يفكرون وينفذون بطريقة المافيات ولم يعد لديهم اي حواجز فقد انكشفت عوراتهم . مسكين الشعب القطري الشقيق ابتلي بمافيا .
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الا ترون ان سياسة قطر تشبه سياسة امريكا وبريطانيا في مامضى من الزمان الى الان , وذلك انها تدعم طرفي المحاربين , فهي تدعم السني والشيعي , وكانها (نيرون ) يستمتع بحريق روما .
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لاحول ولاقوة إلابالله @لا ودولة (غطر) اسف الجزيرة مستمره في شططها ولكن ولله الجموالمنه أنكشف المستور!
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**هو حمد ... حمد هو ***... قاطع طريق يحكم دوله
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حمد بن خليفه (***) بوابة ايران للسيطره على المنطقه..حلفاء ايران (حكومة قطر + الاخوان + حزب العداله والتنميه التركي + عائلة الاسد ) ايران سيطرة على العراق وسوريا بدعم حلفائها ***
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حسبي الله ونعم الوكيل . أسأل الله العلي العظيم ان يريح المسلمين من هؤلاء **وان يستبدلهم بمن هم اهل الله وخاصته وان يحفظ الشعب القطري وثلج صدورهم بمن يخاف الله ويتقيه .
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حسبي الله على قطركانت البحرين لاتقول الى قطر الشقيقة وثر قطر عقرب ثرى وحي مع اهل الخليج وهي تمثل الاخ والعضيد عطوها نسخة تذكار لهل الاشكال يمكن او ربما يستحون ولاكن اعرف لاحياء
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اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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