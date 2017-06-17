“النواب البحريني” يُعلق على فضيحة تسريب المؤامرة القطرية.. وهكذا وصف مخطط الدوحة التآمري !

حجم الخط A A A المرصد 23 1٬781 4 ساعات

صحيفة المرصد: أعلن مجلس النواب بمملكة البحرين عن موقفه من التسريب الأخير والذي أظهر وجود تنسيق بين النظام القطري والمعارضة البحرينية في الداخل لزعزعة الأمن الداخلي والاستقرار في مملكة البحرين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين، فإن المجلس أكد أن ما يتكشف يوما بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة، بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراك شعبي، من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري، وما كشفته المكالمة الهاتفية مؤخرا التي اطلع عليها الرأي العام من تنسيق وتواصل ودعم من النظام القطري مع الانقلابين والارهابيين.

وأوضح المجلس أن هناك مخطط قطري صفوي موجه ضد مملكة البحرين، وقد استغل ما يسمى (الربيع العربي) ليعلن الجمهورية الإسلامية التي تتبع ولاية الفقيه إبان الأحداث، ومحاولة انقلاب فاشلة، قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطر وإيران.

كما أعرب المجلس عن رفضه القاطع واستنكاره البالغ للتدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلي من قبل النظام القطري الذ تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية فيها.