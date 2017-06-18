بالصور .. الشرطة الإيطالية تكشف هوية الأمير المزيف الذي خدع المشاهير

حجم الخط A A A روسيا اليوم 4 2٬243 1 ساعة

صحيفة المرصد : قالت الشرطة الإيطالية إنها كشفت هوية الرجل الذي كان يتظاهر بأنه أمير من مونتينيغرو من أجل الحصول على وجبات وعطلات مجانية، وحتى التقرب من الفئات المرموقة في المجتمع.

وكان الرجل الذي لم يتم الإفصاح عن هويته الحقيقية، والبالغ من العمر 57 عاما، يدعو نفسه بالأمير، ستيفان سيرنيتيك، من مونتينيغرو ومقدونيا، وقد أنشأ العديد من صفحات الفيسبوك ومواقع على شبكة الإنترنت لدعم أوراق اعتماده الوهمية.

ويظهر الرجل في الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب شخصيات بارزة، بمن فيهم رؤساء البلديات والكاردينالات وحتى بعض أفراد العائلة المالكة في موناكو.

وعلى الرغم من أن مونتينيغرو لم تعد مملكة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، إلا أن سيرنيتيك تمكن من خداع الكثيرين، ويبدو أنه لم يكن يقوم بذلك بمفرده.

وفي حديث لـRT دحض سيرنيتيك هذه الادعاءات قائلا: “أنا وريث عرش مونتينيغرو، بسيط جدا”.

وذكرت صحيفة “Repubblica” أنه تم اتهام كل من سيرنيتيك وعائلته بحيازة وثائق هويات مزيفة وإنتاجها.

ويدحض بيان على إحدى صفحات فيسبوك هذه الادعاءات قائلا إن سيرنيتيك كان يقوم في الواقع بعمل غير مدفوع الأجر من أجل جلب كبار الشخصيات ورجال الأعمال إلى الفندق.

HI&RH Prince Stephan bestowed at the Royal Gala Dinner and Ball near Portofino a title of Baroness to Ms. Smeorita Popa! pic.twitter.com/oa9s8uGK2m — HI&RH Prince Stefan (@StefanCernetic) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٦

With actress Pamela Anderson in 2015 appointed Countess by HI&RH The Prince of Montenegro & Macedonia. pic.twitter.com/FFa6a25c9Y — HI&RH Prince Stefan (@StefanCernetic) ٦ أبريل، ٢٠١٦

Pamela Anderson Was On Her Knees Again! (PHOTO) http://t.co/BU5OwxdE3c — TMZ (@TMZ) ٢٢ يونيو، ٢٠١٥

Montenegro in my heart ! pic.twitter.com/vIbzFkbta5 — HI&RH Prince Stefan (@StefanCernetic) ٣ يوليو، ٢٠١٦