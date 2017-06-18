فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!

حجم الخط A A A المرصد 26 3٬015 2 ساعتين

صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، عملية سرقة داخل سوبر ماركت بمنطقة العزيزية بمدينة الرياض.

ونفذ السارقون العملية بشكل غريب، وتمكنوا من الاستيلاء على خزينة الإيرادات، وفقًا لما أظهره الفيديو المتداول.

وأوضح المقطع ظهور أحد أفراد العصابة، والذي استخدم “طفاية حريق” في وجه الكاشير، حتى تمكن من إجباره على الابتعاد، في الوقت الذي يقوم فيه شخص آخر بعملية السرقة والهروب بشكل سريع.