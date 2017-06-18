الرئيسية / فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!
فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!
صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، عملية سرقة داخل سوبر ماركت بمنطقة العزيزية بمدينة الرياض.
ونفذ السارقون العملية بشكل غريب، وتمكنوا من الاستيلاء على خزينة الإيرادات، وفقًا لما أظهره الفيديو المتداول.
وأوضح المقطع ظهور أحد أفراد العصابة، والذي استخدم “طفاية حريق” في وجه الكاشير، حتى تمكن من إجباره على الابتعاد، في الوقت الذي يقوم فيه شخص آخر بعملية السرقة والهروب بشكل سريع.
التعليقات
26 - محد قال لي2017-06-18 03:52:13
هههههههههههههههههههه ** تروش بالبودره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - مواطن غيور2017-06-18 03:50:35
ابويمن انهبل الفلوس هقوم شفا العمر عساكم للماحي يابنقلة العرب ******
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - التميمي2017-06-18 03:48:23
كثرة السرقات عندنا من بعد الرؤية والله يستر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - صريح وواضح2017-06-18 03:45:18
الحل يسمح بالتصريح بالاسلحه الشخصيه مثل دول العالم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - عاشق سراب2017-06-18 03:39:52
معقوله كل محل يتم سرقته لايوجد به زبائن ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - لله الأمر من قبل ومن بعد2017-06-18 03:39:45
كثرت هذه الظاهرة للأسف لابد من دراسة للأمر ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -2017-06-18 03:31:26
انا اشوفها عاديه ف كل المجتمعات ماهي قضيه فقرعندنا رغم وجوده مايبي يشتغل واغلبهم سلاتيح داشرين وحقين تعاطي وسفاهة ماهو صارفها ع اهله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - محمد الجعيد2017-06-18 03:29:46
الكاشير يماني واليمنيين اكلو الاخضر واليابس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - سار 8882017-06-18 03:23:16
أذا مافيه قطع رقبه مافيه توقف قبل شهر سطو مسلح على سيارة أموال بالعلياء وقبل يومين كذلك وأستولو على مبالغ كبيرة جدأ فليماذا لايستمرون طالما ألغنمة كبيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - العنزي2017-06-18 03:07:55
هههههه منقاش يوم اقراء كلامك كاني جالس مع جدتي الله يرحمها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - منقاش2017-06-18 03:03:51
اللهم يا حافظ احفظ بلادنا السعودية من كل شر .. اللهم يا جبار من أراد بأمن بلدنا سوءا فإننا نسألك أن تريه ما يكره في نفسه وأن تكف أذاه عنا وأن تجعل شره يعود بالمصائب عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - مرور سريع2017-06-18 03:03:14
القررات الأخيرة سوف ترفع مستوى الأمن العام والنيابة للأفضل إن شاء الله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - العنزي2017-06-18 02:58:39
كثر السطوا والسرقات بمملكتي الحبيبه يجب ع القيادات الامنيه دراسه أسباب الظاهره التي تفشت من سنتين اللهم احفظنا بحفظه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - ابو اسد2017-06-18 02:54:41
التساهل في احكام السرقه هي سبب تفشي السرقات اقطعوا يد لص وعلقوها في احد الكباري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - الخالدي2017-06-18 02:51:37
يطبق فيهم الشرع بكل قوة ويصيرون عبره للاخرين ويشهر فيهم ارواح الابرياء لعبه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - راحت البال2017-06-18 02:44:32
صايدينكم صايدينكم انشاء الله وبيخلصون عليكم 10طفايات حريق رغوة و بودره ولين تكبعون اشباح بيض ثم يعلكونم ببالونة هيليوم ويطيرونكم علشان يقولون هاذي شياطين تطير
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴2017-06-18 02:44:10
مع صعود في أسعار الدخان والبنزين سنسمع الكثير مثل هذه الجرائم اللهم تهدي شباب الوطن 🌴🌴🌴🌴
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
9 - نور2017-06-18 02:39:48
الله يهدي شباب وبنات المسلمين ... ضعف الوازع الديني والمخدرات فقط لا غير ... نحن فقراء والكثير منا فقراء ولم ولن يتجرأ أحد على الحرام والسرق ... اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
8 -2017-06-18 02:38:10
باقي اسبوع على المهله يمديهم يطلعون مبلغ مالي كبير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - كويتي وافتخر2017-06-18 02:37:53
فلا بد من الضرب بيد من حديد فقد كثر المفسدين وأكثرهم من الأجانب وإن لم يظهروا فهم من يخطط حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - كويتي وافتخر2017-06-18 02:35:40
هذه في كل مكان ولكن في السعودية أصبحت ظاهرة وهناك قصة حصلت لنا أثناء مرورنا بالرياض ونحن باتجاه مكة وإذ بسيارة تتوقف ويترجل منها شابين وبيدهما سلاح أبيض واعتدوا على عامل المحطة وأخذوا ما معه ولم يهتمو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -2017-06-18 02:31:07
هذا تراث الآباء والأجداد ههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
4 - رعد الجنوب2017-06-18 02:30:55
ساطور ولا طفاية سيف العدالة باننظار رقابكم ان شاء الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - مواطن كادح2017-06-18 02:27:05
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - وهم2017-06-18 02:25:22
تقصد ابو مطيز هههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
1 - و2017-06-18 02:22:50
أطردوا الأجانب وخاصه أبو زنوبه وطبقو النظام.
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : فهد ٢
كذب في كذب تشويه سمعه...
بواسطة : جُلَّنار 🌷
إن شاءالله بعلق بالكاريكاتير الجديد إذا الله كتبلي عمر...
بواسطة : التميمي
تعليق مخالف...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
من هو المعارض البحريني الذي خطط مع مستشار قطري لتأزيم الأوضاع في بلاده بالتنسيق مع حزب الله الإرهابي؟المرصد 5 3٬270 5 ساعات
فشل جميع محاولات الدوحة لإعادة فتح أجواء الدول المقاطعة أمام طائراتها!رويترز 42 6٬287 13 ساعة
المرصد الرياضي
بعدما فضل الأزرق على الظفرة.. كم دفع “الهلال” لـ”خريبين” للبقاء في صفوف الفريق والحصول على خدماته؟!المرصد 34 5٬654 17 ساعة
لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطرالمرصد 28 12٬473 2 يومين
فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحادالمرصد 14 3٬789 2 يومين
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازيالمرصد 48 4٬425 3 أيام
اخبار فنية
شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!المرصد 61 7٬625 5 ساعات
مدير أعمال “الهاجري” يكشف عن مكان إقامة أحلام وزوجها.. وهكذا أصبحت شكل العلاقات بينهما بعد قطيعة قطرالمرصد 30 10٬740 19 ساعة
شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!المرصد 35 13٬629 2 يومين
اخبار منوعة
بالصور .. الشرطة الإيطالية تكشف هوية الأمير المزيف الذي خدع المشاهيرروسيا اليوم 9 5٬384 3 ساعات
بالفيديو: “الراحل” يستعرض مقتطفات من حياة الشاعر “طلال الرشيد” !المرصد 28 1٬500 3 ساعات
خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صورالمرصد 134 21٬547 1 يوم
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مواطن يطارد ”امرأة” حاولت الدخول لمنزله وسرقته بمساعدة شريكها الذي كان ينتظرها بسيارتهالمرصد 47 5٬701 1 ساعة
فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!المرصد 26 3٬015 2 ساعتين
شاهد .. فيديو طريف لمسن يطارد قط هارب بحذائِه أثناء بث برنامج لـ”طباخة” كويتية !المرصد 12 8٬400 1 يوم
شاهد.. لقطات مذهلة للطواف حول الكعبة بتقنية “تايم لابس” مع دخول صلاة المغربالمرصد 11 7٬242 1 يوم
اخبار ثقافية
عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !المرصد 31 6٬918 2 يومين
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزادسكاي نيوز 18 2٬261 5 أيام
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !المرصد 45 1٬879 أسبوع واحد
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليهاالمرصد 12 3٬775 أسبوع واحد
اخبار صحية
خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%المرصد 44 4٬867 2 يومين
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”BBC 3 2٬421 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغيةروسيا اليوم 14 10٬932 أسبوعين
اخبار اقتصادية
أرقام مذهلة .. هذا ما خسرته قطر خلال 10 أيام من المقاطعةقطر 87 5٬049 2 ساعتين
شركة “سعودي أوجيه” تسرح موظفيها وتغلق أبوابها نهاية يونيو الجاريcnbc 44 5٬260 11 ساعة
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!المرصد 13 2٬858 3 أيام
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركاتالمرصد 14 4٬150 3 أيام
أخبار مناسبات
شاهد : عدسة “المرصد” ترافق مجموعة من المثقفين والإعلاميين خلال زيارتهم لأحياء منطقة جدة القديمةالمرصد 12 1٬426 3 ساعات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطارواس 24 2٬069 2 يومين
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطارواس 22 3٬639 4 أيام
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرامواس 20 5٬408 4 أيام
الاخيرة
بالصور: شاهد أكاديمية يمنية تصلي بالنساء والرجال جماعة في مسجد بألمانياالمرصد 110 6٬761 8 ساعات
قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكةالمرصد 13 1٬672 2 يومين
هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكنيالمرصد 39 12٬298 2 يومين
4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!المرصد 47 6٬717 3 أيام
كاريكاتير