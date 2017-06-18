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فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!

فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!
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المرصد 26 3٬015 2 ساعتين

صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، عملية سرقة داخل سوبر ماركت بمنطقة العزيزية بمدينة الرياض.

ونفذ السارقون العملية بشكل غريب، وتمكنوا من الاستيلاء على خزينة الإيرادات، وفقًا لما أظهره الفيديو المتداول.

وأوضح المقطع ظهور أحد أفراد العصابة، والذي استخدم “طفاية حريق” في وجه الكاشير، حتى تمكن من إجباره على الابتعاد، في الوقت الذي يقوم فيه شخص آخر بعملية السرقة والهروب بشكل سريع.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - محد قال لي
2017-06-18 03:52:13
هههههههههههههههههههه ** تروش بالبودره
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25 - مواطن غيور
2017-06-18 03:50:35
ابويمن انهبل الفلوس هقوم شفا العمر عساكم للماحي يابنقلة العرب ******
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24 - التميمي
2017-06-18 03:48:23
كثرة السرقات عندنا من بعد الرؤية والله يستر
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23 - صريح وواضح
2017-06-18 03:45:18
الحل يسمح بالتصريح بالاسلحه الشخصيه مثل دول العالم
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22 - عاشق سراب
2017-06-18 03:39:52
معقوله كل محل يتم سرقته لايوجد به زبائن ؟؟
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21 - لله الأمر من قبل ومن بعد
2017-06-18 03:39:45
كثرت هذه الظاهرة للأسف لابد من دراسة للأمر ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة
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20 -
2017-06-18 03:31:26
انا اشوفها عاديه ف كل المجتمعات ماهي قضيه فقرعندنا رغم وجوده مايبي يشتغل واغلبهم سلاتيح داشرين وحقين تعاطي وسفاهة ماهو صارفها ع اهله
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19 - محمد الجعيد
2017-06-18 03:29:46
الكاشير يماني واليمنيين اكلو الاخضر واليابس
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18 - سار 888
2017-06-18 03:23:16
أذا مافيه قطع رقبه مافيه توقف قبل شهر سطو مسلح على سيارة أموال بالعلياء وقبل يومين كذلك وأستولو على مبالغ كبيرة جدأ فليماذا لايستمرون طالما ألغنمة كبيرة
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17 - العنزي
2017-06-18 03:07:55
هههههه منقاش يوم اقراء كلامك كاني جالس مع جدتي الله يرحمها
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16 - منقاش
2017-06-18 03:03:51
اللهم يا حافظ احفظ بلادنا السعودية من كل شر .. اللهم يا جبار من أراد بأمن بلدنا سوءا فإننا نسألك أن تريه ما يكره في نفسه وأن تكف أذاه عنا وأن تجعل شره يعود بالمصائب عليه
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15 - مرور سريع
2017-06-18 03:03:14
القررات الأخيرة سوف ترفع مستوى الأمن العام والنيابة للأفضل إن شاء الله.
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14 - العنزي
2017-06-18 02:58:39
كثر السطوا والسرقات بمملكتي الحبيبه يجب ع القيادات الامنيه دراسه أسباب الظاهره التي تفشت من سنتين اللهم احفظنا بحفظه
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13 - ابو اسد
2017-06-18 02:54:41
التساهل في احكام السرقه هي سبب تفشي السرقات اقطعوا يد لص وعلقوها في احد الكباري
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12 - الخالدي
2017-06-18 02:51:37
يطبق فيهم الشرع بكل قوة ويصيرون عبره للاخرين ويشهر فيهم ارواح الابرياء لعبه.
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11 - راحت البال
2017-06-18 02:44:32
صايدينكم صايدينكم انشاء الله وبيخلصون عليكم 10طفايات حريق رغوة و بودره ولين تكبعون اشباح بيض ثم يعلكونم ببالونة هيليوم ويطيرونكم علشان يقولون هاذي شياطين تطير
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10 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
2017-06-18 02:44:10
مع صعود في أسعار الدخان والبنزين سنسمع الكثير مثل هذه الجرائم اللهم تهدي شباب الوطن 🌴🌴🌴🌴
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9 - نور
2017-06-18 02:39:48
الله يهدي شباب وبنات المسلمين ... ضعف الوازع الديني والمخدرات فقط لا غير ... نحن فقراء والكثير منا فقراء ولم ولن يتجرأ أحد على الحرام والسرق ... اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك
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8 -
2017-06-18 02:38:10
باقي اسبوع على المهله يمديهم يطلعون مبلغ مالي كبير
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7 - كويتي وافتخر
2017-06-18 02:37:53
فلا بد من الضرب بيد من حديد فقد كثر المفسدين وأكثرهم من الأجانب وإن لم يظهروا فهم من يخطط حسبنا الله ونعم الوكيل
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6 - كويتي وافتخر
2017-06-18 02:35:40
هذه في كل مكان ولكن في السعودية أصبحت ظاهرة وهناك قصة حصلت لنا أثناء مرورنا بالرياض ونحن باتجاه مكة وإذ بسيارة تتوقف ويترجل منها شابين وبيدهما سلاح أبيض واعتدوا على عامل المحطة وأخذوا ما معه ولم يهتمو
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5 -
2017-06-18 02:31:07
هذا تراث الآباء والأجداد ههههههههههه
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4 - رعد الجنوب
2017-06-18 02:30:55
ساطور ولا طفاية سيف العدالة باننظار رقابكم ان شاء الله
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3 - مواطن كادح
2017-06-18 02:27:05
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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2 - وهم
2017-06-18 02:25:22
تقصد ابو مطيز هههههههههه
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1 - و
2017-06-18 02:22:50
أطردوا الأجانب وخاصه أبو زنوبه وطبقو النظام.
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آخر تعليق
بواسطة : فهد ٢

كذب في كذب تشويه سمعه...
بواسطة : جُلَّنار 🌷

إن شاءالله بعلق بالكاريكاتير الجديد إذا الله كتبلي عمر...
بواسطة :

اقول للمتباكين علي قطر من أتباع اﻹخونج لم تتكلموا بكلمة دفاع عن اوطانكم لمدة 22ع...
بواسطة : التميمي

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