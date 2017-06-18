قطر الانقلابات

بقلم : علي الجمل

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إن المتابع لتاريخ قطر، يجد انها دولة قائمه على الانقلابات والدسائس فلو عدنا للثلاثين عاما قبل 2018 لوجدنا ان هناك مايعادل(4) انقلابات حصلت في قطر إنقلب الاب على إبنه،واربع حكام توالوا على حكمها في نصف قرن،وكان فيها ارسال الحاكم إلى المنفى،واخر انقلاب هو الشيخ خليفه وهو في الخارج من ابنه وبعد حكمه فترة لاتتجاوز اعداد أصابع اليد العشرة تنازل عن الحكم لابنه تميم لماذا؟ لانه أراد أن يتفرغ للفتنة والدسائس وتجميع مرتزقة الأرض من الأخونجية والقومجيين العرب وكبشارة ومن على شاكلتهم من الإعلاميين المرتزقة والذين سهلت لهم قناة (الجزيره) الفضاء للعبث بعقول الناشئة والمتابعين لها لعمل غسل ادمغة وصياغة التاريخ والأحداث بما يتناسب مع فكرهم القميئ، فكان هناك صولات وجولات لامير البلاد القطري ووزير خارجيتة مهندس الفتن حمد السفر المتكرر في تلك الحقبة لكل من العواصم العربية والاجنبية لممارسة دور الوسيط لحل المشكلات وجعل دويلة قطر الصغيرة و قناة إعلامية(الجزيرة) تكرس لهذا الأمر مع مجموعة إعلاميين تم إستقطابهم بالفرازة ومن مثيري الفتنة فكان لهم ماارادوا من تجميع الإخوانيين في الوطن العربي وكانت هي منصة إعلامهم الحرة،لكن هيهات لهم ما أردوا ،بأن تم إنشاء قناة إعلامية مضادة وهي العربية لممارسة التنوير وكشف الحقائق فأستمالت العقلاء من المتابعين وكشفت زيف هؤلاء المرتزقة المحسوبين على الوطن العربي كإعلاميي الجزيرة ،فتم سحب البساط منهم، ونعود للماكر الأكبر أمير البلاد ووزير خارجيته فشكلوا فتن في ليبيا وفي مصر ومحاولة زعزعة مجلس التعاون الخليجي عبر ولآت خاصة لشق الصف الخليجي يجتمعون في كل قمة خليجية وماإن يصلوا للدوحة إلا وقد نكثوا عهودهم ومارسوا الوجه القبيح في الفتنه وتمزيق الصف العربي ومحاولة اخذ دور المملكة العربية السعودية كدولة كبرى في المنطقة لكن بعيدا عنهم ذلك لما تميزت بة المملكة وبقية دول مجلس التعاون من إنسجام في السياسات والتنسيق فيما بينهم بما يخدم شعوبهم وبما وصلوا إلية من ثقل دولي وعربي وبسياسات متعقلة، فارادت قطر تمزيق اللحمة فجمعت هذا الخليط بها فكانت مثار الفتنة ،فنفد صبر ملك الحزم وقادة الدول المتضرره من السياسة القطرية فتمت القطيعة، وعاشت قطر في شبة عزلة وانهارت وإنكشفت الاعيبها فاصبحت تتخبط وبحكومة شابة متهورة لاتملك النضج السياسي ولا الحنكة في ادارة دفة البلاد،وباطماع كبرى وطموحات كبيرة ولكن بأنفس حاقدة وانقلب السحر على الساحر(ولايفلح الساحر حيث أتى)، مشكلة دولة قطر الكبرى انها لاتحسب مشاعر القادة الاخرين وانا انصح الشاب تميم بمراجعة نفسة واللجوء للكبار من البيت الخليجي،أو سيدفع الثمن غاليا مع قادم الأيام بعدهاسيعض أصابع الندم ، أماجماعة الأخوان فما هكذا تورد الإبل الدين(لايدعوا للفتنة والقتل ) بل يدعوا للسلام والمعايشة مع الاخر والقبول بالتنوع والإختلاف وهذه سنة كونية(ولايزالون مختلفين ولذلك خلقهم) إنفثوا سمومكم وأعملوا عقولكم أيها الأتباع وفكروا بحب وسلام وكونوا كمنهج النبي (محمد)دعاة خير وسلام لتكونوا نبراسا يقتدى بكم،اما أن تكونوا دعاة تفجيروتفخيخ وقتل وفتنة فلا بد من تصنيفكم ضمن قائمة الإرهاب والتحذير منكم ومن على شاكلتكم حكزب اللات وايران والحوثيين وصالح والقائمة تطول ، إن التعايش بين الشعوب رقي وحب وسلام لايملكها من تلوثوا بالإغتيالات والوقيعة والتدمير، دامة اوطاننا وشعوبنا للنماء والعطاء،واصلح الله حكامنا للقيادة الحكيمة وللنماء والعطاء والله من وراء القصد ،ودمتم بحب.