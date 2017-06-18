رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أرقام مذهلة .. هذا ما خسرته قطر خلال 10 أيام من المقاطعة

أرقام مذهلة .. هذا ما خسرته قطر خلال 10 أيام من المقاطعة

أرقام مذهلة .. هذا ما خسرته قطر خلال 10 أيام من المقاطعة
حجم الخط A A A
قطر 87 5٬047 2 ساعتين

صحيفة المرصد : عشرة أيام انقضت متثاقلة على قطر وحكامها وهي تعاني العزلة في محيطها العربي والإقليمي عقابا على دعمها للجماعات الإرهابية والعبث بأمن واستقرار أشقائها، تكبدت خلالها الدوحة خسائر لا طائل لها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بحسب تقرير وكالة بلومبيرج الذي وصف تميم بن حمد بأنه ما زال يكابر مدافعا عن سياسته ظنا منه أن العاصفة حتما ستهدأ ، وفقاً لموقع عين اليوم.

*البورصة القطرية:

– هبوط مؤشر البورصة 12%

– خسائر متوقعة للاقتصاد القطري بمبلغ 35 مليار ريال.

– تراجع الاقتراض 40%

– انخفاض ودائع البنوك القطرية في دول الخليج إلى 60 مليار ريال.

– هبوط السندات الدولارية لقطر استحقاق 2026 إلى 1.8 سنت.

– تراجع نسبة السيولة من 20 إلى 30%.

– وكالة فيتش وضعت التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلا.

– وكالتا ستاندرد أند بورز وموديز خفضتا التصنيف الائتماني.

– إغلاق قطر مصنعين لإنتاج الهيليوم تبلغ طاقتهما الإنتاجية الإجمالية ملياري قدم مكعبة قياسية سنويا من الهيليوم السائل ويمكنهما تلبية نحو 25% من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم.

– متوسط خسائر البورصة القطرية بلغ لكل ساعة تداول 2.6 مليار ريال قطري، والخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.

– مغادرة الأموال الخليجية والأجنبية البورصة القطرية.

– تعاني مكاتب الصرافة في قطر من شح وجود الدولار وهو ما صعب على العمال الأجانب إرسال أموال لبلادهم.

* مطار حمد الدولي

– تحول إلى ساحة مهجورة من روادها.

– ظهرت شاشات العرض مليئة بالرحلات الملغاة.

– اختفت الرحلات المتجهة إلى دبي من على الشاشات.

– بدت منطقة السوق الحرة مهجورة بلا أي زبائن.

*الطيران القطري

– ضربت القطيعة أحلام قطر لأن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي.

– فقدان 30% من إيراداتها التي كانت تجنيها من خطوط السعودية والإمارات.

*السلع الغذائية

– السوق القطرية مقدمة على مرحلة تضخم وارتفاع للأسعار غير مسبوقة.

– اعتماد الدوحة بشكل أكبر على الجو في استيراد السلع سيزيد من كلفة البضائع المستوردة.

– تحتاج إلى التعاقد مع موردين جدد لتوفير السلع لها بشكل سريع، وهو ما سيؤثر على أسعارها المرجح أن تزداد خلال الفترة المقبلة.

*السياحة

– توقف في تدفق السياحة التي بدأت تشهد إلغاء للحجوزات المستقبلية لحين اتضاح الأمور.

– نصف السياح الذين يقصدون الدوحة أو ربما أكثر يأتون من دول الخليج.

– من المتوقع تجاوز انخفاض أعداد السياح 50%، وقد يصل إلى 70% أو 80%.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

87 -
2017-06-18 03:56:30
اقول للمتباكين علي قطر من أتباع اﻹخونج لم تتكلموا بكلمة دفاع عن اوطانكم لمدة 22عام وقطركم يحرض فى الخليج بين الحاكم والمحكوم ويقسم الشعوب ويعاون اﻷعداء علينا ويخوننا ويفتن ويحتضن أعدائنا ويدعمهم علينا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
86 -
2017-06-18 03:54:57
الطرف الاخر ماخسر ماشاء الله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
85 -
2017-06-18 03:53:25
افعالهم وتامرهم تماما مثلما كان القذافي مراهق سياسي استهلك ثروات بلاده في تمويل المنظمات والمجرمين وتوهم انه دولة عظمى وسماها جمهورية ليبيا الشعبية العظمى . اضحك العالم عليه . وكذلك حكام خطر ...
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
84 -
2017-06-18 03:52:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 -
2017-06-18 03:51:38
اقول للذين يدافعون عن قطرهم.عندهم وعندهم. أما ما عندهم فينفذ وما عند الله فيبقى. وأيضاً إنفضحت قطر وضيوفها خوارج اﻹخونج وإرهابهم أمام العالم كله وهذا تسجل في التاريخ خيانة وغدر ونفاق وإرهاب وتحريض
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
82 -
2017-06-18 03:50:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
81 - متأمل
2017-06-18 03:49:49
حكومة قطر ( الحمدين ) وضعا موارد قطر المالية في رهان : إما يكسبا تحطيم الدول العربية والمجاورة بالذات أو الإنتحار .. وهذه الحالة بداية الإنتحار السياسي والإقتصادي والإجتماعي ، هذه المقامرة الصفرية !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 - المر
2017-06-18 03:49:10
تخسر والاتربح مالنا شغل المثل يقول سلام ياجاري انت في حالك وانا في حالي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
79 -
2017-06-18 03:46:41
استفدنا إننا عرفنا الطابور الخامس اﻹخونجي وعرفنا حقيقة الوجوه المسودة بعد أن سقطت اﻷقنعة وعرفنا من الصديق ومن العدو. وأما اللي يلعبون علي وتر الشعب القطري. فتناسي شعوب الخليج وشهدائهم بسبب خيانة قطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - محمد الجعيد
2017-06-18 03:42:09
قطر لديها استثمارات خارجيه وصندوق اللاستثمار الخارجي . لو قطر رافضه شروط دول الخليج ماهوة الحل
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
77 - اللي من ايدة الله يزيدة
2017-06-18 03:40:54
جنت براقش على نفسها وعلى قول فايز التوش عنز الفريج جربانة مالها مكان بين النمور
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
76 - دروس
2017-06-18 03:34:41
اعتقد قطر عنده احتياط كبير المالي
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
75 - جحا يحقق
2017-06-18 03:32:58
عندما يجازف الإنسان هناك ثلاث اشياء للدولة هي ستحميها باذن الله وخاصة في الحروب والمقاطعة والثقل الدولي المساحة السكان الجيش هذا دعائم الاستمرار في التصدي للتحديات
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
74 - سنونو
2017-06-18 03:32:35
من ذا الحال واردى الخيانة والغدر وتجميع عصابات الإخوان وغيرهم له ثمن وقد يؤدي في النهاية الي تلاشي هذه الدويلة المسماة قطر
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
73 - خليجي متضايق
2017-06-18 03:31:21
من ردى لاردى انشالله الله يخلي لنا حكومتنا على صبرها طول هالسنين عساهم يستعدلون لكن يذوقون شر اعمالهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
72 - جحا يحقق
2017-06-18 03:29:15
قطر وضحت للعالم أنه دويلة شبعة نعمة وقامت ترافس وهي عنز لو طارت صغروا شعبهم وخسروا سمعتهم وحتى المواطن القطري يفكر الف مرة من الان هل هذه الدويلة مصدر امان له ولابنائه وش يظمن انها ما تسحق بالكامل ..
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
71 -
2017-06-18 03:28:28
كله خسران ... مافيه حد رابح من الفتنه والشقاق ...
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
70 - سعودي مطننوخ
2017-06-18 03:25:30
هذي نهاية رفعة الخشم وزرع الفتنة في دول الجوار .. اعتذر لإخوانك والعن الشيطان
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
69 - اب اب
2017-06-18 03:23:12
قاطعناها بكيفها تخسر اللي تخسر مالك دخل في إللى تخسره نبغي منك مقاطعه
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
68 - اب اب
2017-06-18 03:22:51
قاطعناها بكيفها تخسر اللي تخسر مالك دخل في إللى تخسره نبغي منك مقاطعه
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
67 -
2017-06-18 03:22:48
لايحيق المكر السيء الا باهله ... هذا ما جناه حكام قطر اما اخوتنا من الشعب القطري فلا حول لهم ولا قوة . انهم غرباء في بلادهم .
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
66 - المر
2017-06-18 03:22:45
الكلام اللي مله داعي ولاهوصحيح اطماع الدول المجاوره حنا نطمع في قطر الواحد يثمن كلامه مايوزع اتهامات باطله ولايوذي جيرانه لازم توذي عشان يكون سياده كامله الله يصلح الاحوال
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
65 - ابو شدا
2017-06-18 03:21:23
المفروض حمد ووزير خارجيته وموزه يصنفون ك إرهابيين هم من يقتل ويتأمر ويخطط. هم حكومة الظل إلى اللحظة تميم مجرد مراسل يقول ما يملأ عليه.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
64 - ابو شدا
2017-06-18 03:19:05
هذا الوضع يذكرني ببدء نكبة العراق. اللهم رد الغاوي إلى للحق واحقن دماء المسلمين.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
63 -
2017-06-18 03:17:43
الخسارة طالت الجميع .. قاطع ومقطوع ... كلنا قاعدين نشوف الأخبار ...
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
62 - الدوسسسري
2017-06-18 03:17:38
اولا الله يهدي الشيخ تميم وينفذ شروط الملك سلمان الله يعزه ثانيا يفكنا من ابوه الشيخ حمد وخاله الشيخ حمد بن جاسم لأن هالثنين يدورون المشاكل وهم سبب كل البلاوي حولوا قطر من دوله لوكر للإرهابيين
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
61 - الدوسسسري
2017-06-18 03:17:14
اولا الله يهدي الشيخ تميم وينفذ شروط الملك سلمان الله يعزه ثانيا يفكنا من ابوه الشيخ حمد وخاله الشيخ حمد بن جاسم لأن هالثنين يدورون المشاكل وهم سبب كل البلاوي حولوا قطر من دوله لوكر للإرهابيين
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
60 - معنى البيعة ؟ سمع وطاعة ،، وقلب وقالب
2017-06-18 03:16:58
45 - وردة .. ماذا كسبنا وماذا خسرنا (( لم نحسبها كما حسبتيها ،، لأن الدين والوطن ليس له ثمن فيقاس وليس سلعة تباع بمكسب أو خسارة ))
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
59 -
2017-06-18 03:15:13
قطر خسرت سمعتها السياسية والاقتصادية وهذا ثمن باهظ لانه لايعوض . ادارة الدولة باسلوب المافيات سيجعل دول العالم تحذر من التعاطي معها . الشركات العالمية لاتشعر بالامان في مثل هذا المناخ السيء
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
58 -
2017-06-18 03:15:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
57 - ابو عمر
2017-06-18 03:14:54
هذا ما جنته أيديكم
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
56 - معنى البيعة ؟ سمع وطاعة ،، وقلب وقالب
2017-06-18 03:14:26
45 - وردة .. قبل ان نسأل ماذا خسرت قطر يجب ان نسأل مااذا كسبنا وماذا خسرنا (( الا يكفي أن تعرفي أن جارك خائن لك ؟ فتشيرين له بالخيانة ويسلم ظهرك من الغدر ومن الطعن ؟!
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
55 - مواطن
2017-06-18 03:12:35
دقو الباب يتحملو الجواب
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
54 - معنى البيعة ؟ سمع وطاعة ،، وقلب وقالب
2017-06-18 03:10:22
50 - مرور سريع ... لانفرح لخسارة المسلمين //ولكن نحزن من تمويل اخوان ارهابية خوارج عصر مفسدين !!
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
53 - معنى البيعة ؟ سمع وطاعة ،، وقلب وقالب
2017-06-18 03:09:17
50 - مرور سريع ... لانفرح لخسارة المسلمين //ولكن نحزن لنقض العهود والمواثيق من الخونة المتأسلمين !!
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
52 - معنى البيعة ؟ سمع وطاعة ،، وقلب وقالب
2017-06-18 03:08:16
50 - مرور سريع ... لانفرح لخسارة المسلمين //ولكن نحزن لغدر الخونة المتأسلمين !!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
51 - loving liberal
2017-06-18 03:08:13
هذي عواقب السياسة الفاشله المدمره وعدم شكره الله على نعمته تهوى في صاحبهاالى الخثلان وكل اسفنا على الشعب القطري الكريم الذي مغلوب على امره مثل ماعمله صدام والقذافي ونشارالفاشي دمرسوريالحماية كرسيه
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
50 - مرور سريع
2017-06-18 03:04:29
لانفرح لخسارة المسلمين ولكن الله يرد لنا اهلنا في قطر رد جميل ويصلح الحال.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
49 - المهاااااا
2017-06-18 02:56:45
عساهم من هالحال وأردى .. عاصمة الارهاب هذا ماجناه حكامها عليها بس الغريب سكوت الشعب القطري على حكامهم رغم الفضائح
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
48 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:55:42
قطر.....................((((( خسرت))))) ............................... قطر
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 841 )
47 - رعد الشمال
2017-06-18 02:55:07
مكان قطر في محيطها الخليجي لأسباب كثيرة على سبيل المثال لا الحصر المصاهرات بين العوائل في الخليح وإرتباط المصالح بين ابناء الخليج فهم كما قالت العرب أنفك منك وإن جدع سوف يعدون لرشدهم قريبا
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
46 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:54:46
ومن لا شعب له ،، لا وطن ولا قيادة له ،، فهل عرفت ماذا خسرت قطر ؟ !!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
45 - وردة
2017-06-18 02:54:28
قبل ان نسأل ماذا خسرت قطر يجب ان نسأل مااذا كسبنا وماذا خسرنا لسنا معنيين بخسارة الاخرين فلن نجني منها شئ ولكننا معنيين بمصالحنا واكبر خسارة لنا ان سياستنا اصبحت رهن بسياسة دولة المؤمرات المتحدة وفقدن
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
44 - منقاش
2017-06-18 02:53:22
قطر=خطر+بطر+طعن في الظهر
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
43 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:53:19
نعم وبالصوت العالي !!! من يخسر شعبه لا خلاص له !! ولن يغني عنه المال والبنون
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
42 - منقاش
2017-06-18 02:51:51
تقول للقطريين اعترفوا باخطائكم وصححوها ونفذوا ما تم الاتفاق عليه ووقعتم عليه في 2014 يجاوبوك بأنهم لا يخضعون . ما احد قال الا استقيموا على الجادة الصحيحة وبطلوا لعب من وراء الستار وخداع وطعن في الظهور
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
41 - المحقق كوسه
2017-06-18 02:51:41
(لا خير في امة تاكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع)
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
40 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:51:38
نعم وبالصوت العالي !!! خسرت شعبها القطري !!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
39 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:51:01
ماذا خسرت قطر ؟؟؟ أولاً وأخيراً !!! خسرت شعبها القطري !!
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
38 - نور
2017-06-18 02:50:04
اللهم اهدي ساستهم إلى الطريق السليم فشعبهم اخواننا واقاربنا ولنا عندهم اقارب وارحام ولا نرضا لهم بأي مكروه يصيبهم ... الحل بيد الشعب القطري ان لم تتغير سياسة حكامهم
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
37 - منقاش
2017-06-18 02:48:36
تعليق رقم 7: حشرك الله مع عزمي بشارة
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
36 - مشــعل
2017-06-18 02:48:23
كسبت الخبث واللئامة والخيانة هي وانصارها اذناب المجوس الاخونج
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
35 - منقاش
2017-06-18 02:47:08
تعليق رقم 7 : وهل المكابرة بعدم الاعتراف بالخطأ ومن ثم التصحيح يعد خضوعا؟ يكابرون في قطر بعدم الاعتراف بإساءاتهم لاخوانهم من دول الخليج ومصر وليبيا وغيرها ويغطون على مصيبتهم بقولهم انهم لا يخضعون !
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
34 - مفسر أحلام
2017-06-18 02:46:22
سيقام كأس العالم في السعوديه هي الاجدر بهذه المناسبة الرياضيه
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
33 - اها انا
2017-06-18 02:46:02
بلد الشقاق والنفاق يستاهل وستبقى محازه للصيد بالقريب العاجل
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
32 - مشــعل
2017-06-18 02:45:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:45:03
ماذا كسبت قطر ؟؟؟ كسبت كل خائن لوطنه لا بيعة في عنقه !!
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
30 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:44:26
ماذا كسبت قطر ؟؟؟ كسبت الاخونجية خونة الاوطان !! من سيحثون التراب عليها حثواً
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
29 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:43:24
ماذا كسبت قطر ؟؟؟ كسبت ايران الصفوية !!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 419 )
28 - فاااااهم
2017-06-18 02:42:49
جنت على نفسها براقش
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
27 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:42:34
ماذا خسرت قطر ؟ قال تعالى : {وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا}
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
26 -
2017-06-18 02:41:47
التعليق رقم17هاذي اخلاقكم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:41:27
ماذا خسرت قطر ؟قال تعالى: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ}
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
24 - العتيبي
2017-06-18 02:40:12
الرابح الوحيد في قطر لحد الان هوه البقر المستورد !!
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
23 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:40:06
ماذا خسرت قطر ؟قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
22 - الهنووف
2017-06-18 02:39:45
خسرت قطر ضميرها وثقة العالم بها خصوصا ثقة دول الخليج بها لان الطعنه بالظهر موجعه وماتتنسى تذكرني بوحده قريبه لي افشت لي سر مهم من عشر سنين ومن يومها واتعامل معها بحذر وعدم ارتياح واحيانا ادعي عليها
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
21 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:39:20
ماذا خسرت قطر ؟قال تعالى: {الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
20 - راحت البال
2017-06-18 02:38:33
لم نضلمهم هم ضلمو انفسهم هذا مكركم رد عليكم ترميا تريد ان تصرف على جنودها يعني خسائر اكثر وكذالك ايران المشكلة انت من يدفع لهم لزعزعت امن الخليج والدول العربية شي غريب خلهم يردون لك فلس مساعدة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - عزوز
2017-06-18 02:38:04
هذا ما تجنيه يد النجاسة والخسة والخيانة ومن هذا الى الهاوية يا *** قيادة قطر .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
18 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:37:47
ماذا خسرت قطر ؟ {الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين}
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
17 - مشــعل
2017-06-18 02:36:17
كسبت ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:34:39
ماذا خسرت قطر ؟؟قال تعالى : (( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ))
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
15 -
2017-06-18 02:34:30
استفدنا شي واحد من هاذهي الازمه سقوط من يتشدق بالأخلاق والانسانيه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
14 - حمود
2017-06-18 02:33:41
قطر مونديال ٢٠٢٢ لن يتم علي أرضها هناك اخبار انها سوف تقام في امريكا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:32:28
ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ ما الذي لم تخسره ؟؟؟؟؟؟ !!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
12 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:31:34
ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ خسرت كل القيم الاسلامية !!
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
11 - مواطن كادح
2017-06-18 02:31:08
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - alsalam
2017-06-18 02:30:48
هذا العذاب الأدنى ...
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
9 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:30:44
ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ خسرتنا وخسرة جيرتها وجيرانها !!
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
8 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:29:53
ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ الا يكفي خسارة الدين ؟ !!
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
7 -
2017-06-18 02:29:52
ما حد يموت من الجوع.. الكرامه ولا الخضوع
لا يعجبني(4) اعجبني(11)
6 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:29:06
ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ والأصح ؟ ما الذي لم تخسره قطر !!
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
5 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:27:55
ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ سؤال اجابته واضحة وضوح الشمس في قارعة الطريق !!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
4 - و
2017-06-18 02:27:30
الي الهاوية. غلطان يامعاند بحر
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
3 - علناً وسراً في المنشط والمكره بيعتنا لولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز
2017-06-18 02:26:31
لنا بيعة واحدة لا ينازعنا فيها لا أخوان خونة ولا قطر خائنة العهود والمواثيق
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
2 - خالد الزهراني
2017-06-18 02:26:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - Ali
2017-06-18 02:24:01
خسرت احترامنا لها وخسترت سمعتها بخيانتهم لنا
لا يعجبني(6) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : فهد ٢

كذب في كذب تشويه سمعه...
بواسطة : جُلَّنار 🌷

إن شاءالله بعلق بالكاريكاتير الجديد إذا الله كتبلي عمر...
بواسطة :

اقول للمتباكين علي قطر من أتباع اﻹخونج لم تتكلموا بكلمة دفاع عن اوطانكم لمدة 22ع...
بواسطة : التميمي

تعليق مخالف...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

للأزمات وجهها الأبيض أيضاً!
179 3
mm

مشعل السديري

{وافق شن طبقة}
286 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هذا المشهد !؟
184 1
mm

محمد آل الشيخ

قطر رهن الانقسامات الآن
476 5
mm

خالد طاشكندي

«المعدة القطرية».. نسيتم تاريخكم !
423 2
mm

قينان الغامدي

وسقطت دولة الخلافة الحمدية: تخيل فقط يا سعودي
831 8
mm

مشعل السديري

لا تغضب لا تغضب لا تغضب
396 0
mm

خالد السليمان

تأجيل زيادة الكهرباء.. ضرورة !
546 1
mm

محمد الساعد

قطرستان.. قصور من رمال فارسية وتركية !
386 1
mm

تركي الدخيل

عصابات حيّ المسورة!
325 1
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

شيبان!
469 8
mm

صالح الهويريني

مسؤول قطري قال لي..
783 10
mm

عبد العزيز الدغيثر

الوقوف دقيقة للحداد (بدعة)
272 2
mm

أحمد الشمراني

إعلامهم أشبه بطنين الذباب!
314 4
mm

أحمد الشمراني

الهلال قرر والاتحاد نفذ !
845 44
mm

عادل التويجري

الصملة!
762 11
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
755 6
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
621 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
494 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
668 15
الاخبار الدولية
من هو المعارض البحريني الذي خطط مع مستشار قطري لتأزيم الأوضاع في بلاده بالتنسيق مع حزب الله الإرهابي؟

من هو المعارض البحريني الذي خطط مع مستشار قطري لتأزيم الأوضاع في بلاده بالتنسيق مع حزب الله الإرهابي؟

 المرصد 5 3٬270 5 ساعات
ميليشيات الحوثي والمخلوع تسطو على قوافل الإغاثة المخصصة للنازحين.. وهكذا تستخدم الشاحنات بعد نهب محتوياتها!

ميليشيات الحوثي والمخلوع تسطو على قوافل الإغاثة المخصصة للنازحين.. وهكذا تستخدم الشاحنات بعد نهب محتوياتها!

 وكالات 83 2٬224 12 ساعة
فشل جميع محاولات الدوحة لإعادة فتح أجواء الدول المقاطعة أمام طائراتها!

فشل جميع محاولات الدوحة لإعادة فتح أجواء الدول المقاطعة أمام طائراتها!

 رويترز 42 6٬287 13 ساعة
الهزائم المتتالية تصيبهم بالجنون..ميليشيا الانقلاب الحوثية تأمر بإعدام عناصرها الجرحى والفارين من جبهات تعز

الهزائم المتتالية تصيبهم بالجنون..ميليشيا الانقلاب الحوثية تأمر بإعدام عناصرها الجرحى والفارين من جبهات تعز

 وكالات 20 1٬919 13 ساعة
المرصد الرياضي
بعدما فضل الأزرق على الظفرة.. كم دفع “الهلال” لـ”خريبين” للبقاء في صفوف الفريق والحصول على خدماته؟!

بعدما فضل الأزرق على الظفرة.. كم دفع “الهلال” لـ”خريبين” للبقاء في صفوف الفريق والحصول على خدماته؟!

 المرصد 34 5٬654 17 ساعة
لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

 المرصد 28 12٬473 2 يومين
فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

 المرصد 14 3٬789 2 يومين
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

 المرصد 48 4٬425 3 أيام
اخبار فنية
شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!

شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!

 المرصد 61 7٬624 5 ساعات
مدير أعمال “الهاجري” يكشف عن مكان إقامة أحلام وزوجها.. وهكذا أصبحت شكل العلاقات بينهما بعد قطيعة قطر

مدير أعمال “الهاجري” يكشف عن مكان إقامة أحلام وزوجها.. وهكذا أصبحت شكل العلاقات بينهما بعد قطيعة قطر

 المرصد 30 10٬740 19 ساعة
شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

 المرصد 35 13٬629 2 يومين
ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

 المرصد 12 9٬176 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. الشرطة الإيطالية تكشف هوية الأمير المزيف الذي خدع المشاهير

بالصور .. الشرطة الإيطالية تكشف هوية الأمير المزيف الذي خدع المشاهير

 روسيا اليوم 9 5٬384 3 ساعات
بالفيديو: “الراحل” يستعرض مقتطفات من حياة الشاعر “طلال الرشيد” !

بالفيديو: “الراحل” يستعرض مقتطفات من حياة الشاعر “طلال الرشيد” !

 المرصد 28 1٬500 3 ساعات
خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور

خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور

 المرصد 134 21٬547 1 يوم
“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

 المرصد 17 4٬481 1 يوم
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مواطن يطارد ”امرأة” حاولت الدخول لمنزله وسرقته بمساعدة شريكها الذي كان ينتظرها بسيارته

بالفيديو: مواطن يطارد ”امرأة” حاولت الدخول لمنزله وسرقته بمساعدة شريكها الذي كان ينتظرها بسيارته

 المرصد 47 5٬699 1 ساعة
فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!

فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!

 المرصد 26 3٬012 2 ساعتين
شاهد .. فيديو طريف لمسن يطارد قط هارب بحذائِه أثناء بث برنامج لـ”طباخة” كويتية !

شاهد .. فيديو طريف لمسن يطارد قط هارب بحذائِه أثناء بث برنامج لـ”طباخة” كويتية !

 المرصد 12 8٬400 1 يوم
شاهد.. لقطات مذهلة للطواف حول الكعبة بتقنية “تايم لابس” مع دخول صلاة المغرب

شاهد.. لقطات مذهلة للطواف حول الكعبة بتقنية “تايم لابس” مع دخول صلاة المغرب

 المرصد 11 7٬242 1 يوم
اخبار ثقافية
عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

 المرصد 31 6٬918 2 يومين
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬261 5 أيام
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬879 أسبوع واحد
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬775 أسبوع واحد
اخبار صحية
خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

 المرصد 44 4٬867 2 يومين
تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

 المرصد 89 12٬073 2 يومين
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬421 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬932 أسبوعين
اخبار اقتصادية
أرقام مذهلة .. هذا ما خسرته قطر خلال 10 أيام من المقاطعة

أرقام مذهلة .. هذا ما خسرته قطر خلال 10 أيام من المقاطعة

 قطر 87 5٬047 2 ساعتين
شركة “سعودي أوجيه” تسرح موظفيها وتغلق أبوابها نهاية يونيو الجاري

شركة “سعودي أوجيه” تسرح موظفيها وتغلق أبوابها نهاية يونيو الجاري

 cnbc 44 5٬260 11 ساعة
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

 المرصد 13 2٬858 3 أيام
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 14 4٬150 3 أيام
أخبار مناسبات
شاهد : عدسة “المرصد” ترافق مجموعة من المثقفين والإعلاميين خلال زيارتهم لأحياء منطقة جدة القديمة

شاهد : عدسة “المرصد” ترافق مجموعة من المثقفين والإعلاميين خلال زيارتهم لأحياء منطقة جدة القديمة

 المرصد 12 1٬426 3 ساعات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

 واس 24 2٬069 2 يومين
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬639 4 أيام
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 20 5٬408 4 أيام
الاخيرة
بالصور: شاهد أكاديمية يمنية تصلي بالنساء والرجال جماعة في مسجد بألمانيا

بالصور: شاهد أكاديمية يمنية تصلي بالنساء والرجال جماعة في مسجد بألمانيا

 المرصد 110 6٬761 8 ساعات
قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

 المرصد 13 1٬672 2 يومين
هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

 المرصد 39 12٬298 2 يومين
4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

 المرصد 47 6٬717 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 288 3٬245 18 ساعة