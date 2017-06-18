أرقام مذهلة .. هذا ما خسرته قطر خلال 10 أيام من المقاطعة
صحيفة المرصد : عشرة أيام انقضت متثاقلة على قطر وحكامها وهي تعاني العزلة في محيطها العربي والإقليمي عقابا على دعمها للجماعات الإرهابية والعبث بأمن واستقرار أشقائها، تكبدت خلالها الدوحة خسائر لا طائل لها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بحسب تقرير وكالة بلومبيرج الذي وصف تميم بن حمد بأنه ما زال يكابر مدافعا عن سياسته ظنا منه أن العاصفة حتما ستهدأ ، وفقاً لموقع عين اليوم.
*البورصة القطرية:
– هبوط مؤشر البورصة 12%
– خسائر متوقعة للاقتصاد القطري بمبلغ 35 مليار ريال.
– تراجع الاقتراض 40%
– انخفاض ودائع البنوك القطرية في دول الخليج إلى 60 مليار ريال.
– هبوط السندات الدولارية لقطر استحقاق 2026 إلى 1.8 سنت.
– تراجع نسبة السيولة من 20 إلى 30%.
– وكالة فيتش وضعت التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلا.
– وكالتا ستاندرد أند بورز وموديز خفضتا التصنيف الائتماني.
– إغلاق قطر مصنعين لإنتاج الهيليوم تبلغ طاقتهما الإنتاجية الإجمالية ملياري قدم مكعبة قياسية سنويا من الهيليوم السائل ويمكنهما تلبية نحو 25% من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم.
– متوسط خسائر البورصة القطرية بلغ لكل ساعة تداول 2.6 مليار ريال قطري، والخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.
– مغادرة الأموال الخليجية والأجنبية البورصة القطرية.
– تعاني مكاتب الصرافة في قطر من شح وجود الدولار وهو ما صعب على العمال الأجانب إرسال أموال لبلادهم.
* مطار حمد الدولي
– تحول إلى ساحة مهجورة من روادها.
– ظهرت شاشات العرض مليئة بالرحلات الملغاة.
– اختفت الرحلات المتجهة إلى دبي من على الشاشات.
– بدت منطقة السوق الحرة مهجورة بلا أي زبائن.
*الطيران القطري
– ضربت القطيعة أحلام قطر لأن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي.
– فقدان 30% من إيراداتها التي كانت تجنيها من خطوط السعودية والإمارات.
*السلع الغذائية
– السوق القطرية مقدمة على مرحلة تضخم وارتفاع للأسعار غير مسبوقة.
– اعتماد الدوحة بشكل أكبر على الجو في استيراد السلع سيزيد من كلفة البضائع المستوردة.
– تحتاج إلى التعاقد مع موردين جدد لتوفير السلع لها بشكل سريع، وهو ما سيؤثر على أسعارها المرجح أن تزداد خلال الفترة المقبلة.
*السياحة
– توقف في تدفق السياحة التي بدأت تشهد إلغاء للحجوزات المستقبلية لحين اتضاح الأمور.
– نصف السياح الذين يقصدون الدوحة أو ربما أكثر يأتون من دول الخليج.
– من المتوقع تجاوز انخفاض أعداد السياح 50%، وقد يصل إلى 70% أو 80%.
التعليقات
اقول للمتباكين علي قطر من أتباع اﻹخونج لم تتكلموا بكلمة دفاع عن اوطانكم لمدة 22عام وقطركم يحرض فى الخليج بين الحاكم والمحكوم ويقسم الشعوب ويعاون اﻷعداء علينا ويخوننا ويفتن ويحتضن أعدائنا ويدعمهم علينا
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الطرف الاخر ماخسر ماشاء الله
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افعالهم وتامرهم تماما مثلما كان القذافي مراهق سياسي استهلك ثروات بلاده في تمويل المنظمات والمجرمين وتوهم انه دولة عظمى وسماها جمهورية ليبيا الشعبية العظمى . اضحك العالم عليه . وكذلك حكام خطر ...
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اقول للذين يدافعون عن قطرهم.عندهم وعندهم. أما ما عندهم فينفذ وما عند الله فيبقى. وأيضاً إنفضحت قطر وضيوفها خوارج اﻹخونج وإرهابهم أمام العالم كله وهذا تسجل في التاريخ خيانة وغدر ونفاق وإرهاب وتحريض
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حكومة قطر ( الحمدين ) وضعا موارد قطر المالية في رهان : إما يكسبا تحطيم الدول العربية والمجاورة بالذات أو الإنتحار .. وهذه الحالة بداية الإنتحار السياسي والإقتصادي والإجتماعي ، هذه المقامرة الصفرية !!
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تخسر والاتربح مالنا شغل المثل يقول سلام ياجاري انت في حالك وانا في حالي
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استفدنا إننا عرفنا الطابور الخامس اﻹخونجي وعرفنا حقيقة الوجوه المسودة بعد أن سقطت اﻷقنعة وعرفنا من الصديق ومن العدو. وأما اللي يلعبون علي وتر الشعب القطري. فتناسي شعوب الخليج وشهدائهم بسبب خيانة قطر
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قطر لديها استثمارات خارجيه وصندوق اللاستثمار الخارجي . لو قطر رافضه شروط دول الخليج ماهوة الحل
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جنت براقش على نفسها وعلى قول فايز التوش عنز الفريج جربانة مالها مكان بين النمور
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اعتقد قطر عنده احتياط كبير المالي
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عندما يجازف الإنسان هناك ثلاث اشياء للدولة هي ستحميها باذن الله وخاصة في الحروب والمقاطعة والثقل الدولي المساحة السكان الجيش هذا دعائم الاستمرار في التصدي للتحديات
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من ذا الحال واردى الخيانة والغدر وتجميع عصابات الإخوان وغيرهم له ثمن وقد يؤدي في النهاية الي تلاشي هذه الدويلة المسماة قطر
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من ردى لاردى انشالله الله يخلي لنا حكومتنا على صبرها طول هالسنين عساهم يستعدلون لكن يذوقون شر اعمالهم
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قطر وضحت للعالم أنه دويلة شبعة نعمة وقامت ترافس وهي عنز لو طارت صغروا شعبهم وخسروا سمعتهم وحتى المواطن القطري يفكر الف مرة من الان هل هذه الدويلة مصدر امان له ولابنائه وش يظمن انها ما تسحق بالكامل ..
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كله خسران ... مافيه حد رابح من الفتنه والشقاق ...
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هذي نهاية رفعة الخشم وزرع الفتنة في دول الجوار .. اعتذر لإخوانك والعن الشيطان
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قاطعناها بكيفها تخسر اللي تخسر مالك دخل في إللى تخسره نبغي منك مقاطعه
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قاطعناها بكيفها تخسر اللي تخسر مالك دخل في إللى تخسره نبغي منك مقاطعه
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لايحيق المكر السيء الا باهله ... هذا ما جناه حكام قطر اما اخوتنا من الشعب القطري فلا حول لهم ولا قوة . انهم غرباء في بلادهم .
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الكلام اللي مله داعي ولاهوصحيح اطماع الدول المجاوره حنا نطمع في قطر الواحد يثمن كلامه مايوزع اتهامات باطله ولايوذي جيرانه لازم توذي عشان يكون سياده كامله الله يصلح الاحوال
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المفروض حمد ووزير خارجيته وموزه يصنفون ك إرهابيين هم من يقتل ويتأمر ويخطط. هم حكومة الظل إلى اللحظة تميم مجرد مراسل يقول ما يملأ عليه.
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هذا الوضع يذكرني ببدء نكبة العراق. اللهم رد الغاوي إلى للحق واحقن دماء المسلمين.
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الخسارة طالت الجميع .. قاطع ومقطوع ... كلنا قاعدين نشوف الأخبار ...
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اولا الله يهدي الشيخ تميم وينفذ شروط الملك سلمان الله يعزه ثانيا يفكنا من ابوه الشيخ حمد وخاله الشيخ حمد بن جاسم لأن هالثنين يدورون المشاكل وهم سبب كل البلاوي حولوا قطر من دوله لوكر للإرهابيين
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اولا الله يهدي الشيخ تميم وينفذ شروط الملك سلمان الله يعزه ثانيا يفكنا من ابوه الشيخ حمد وخاله الشيخ حمد بن جاسم لأن هالثنين يدورون المشاكل وهم سبب كل البلاوي حولوا قطر من دوله لوكر للإرهابيين
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45 - وردة .. ماذا كسبنا وماذا خسرنا (( لم نحسبها كما حسبتيها ،، لأن الدين والوطن ليس له ثمن فيقاس وليس سلعة تباع بمكسب أو خسارة ))
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قطر خسرت سمعتها السياسية والاقتصادية وهذا ثمن باهظ لانه لايعوض . ادارة الدولة باسلوب المافيات سيجعل دول العالم تحذر من التعاطي معها . الشركات العالمية لاتشعر بالامان في مثل هذا المناخ السيء
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هذا ما جنته أيديكم
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45 - وردة .. قبل ان نسأل ماذا خسرت قطر يجب ان نسأل مااذا كسبنا وماذا خسرنا (( الا يكفي أن تعرفي أن جارك خائن لك ؟ فتشيرين له بالخيانة ويسلم ظهرك من الغدر ومن الطعن ؟!
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دقو الباب يتحملو الجواب
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50 - مرور سريع ... لانفرح لخسارة المسلمين //ولكن نحزن من تمويل اخوان ارهابية خوارج عصر مفسدين !!
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50 - مرور سريع ... لانفرح لخسارة المسلمين //ولكن نحزن لنقض العهود والمواثيق من الخونة المتأسلمين !!
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50 - مرور سريع ... لانفرح لخسارة المسلمين //ولكن نحزن لغدر الخونة المتأسلمين !!
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هذي عواقب السياسة الفاشله المدمره وعدم شكره الله على نعمته تهوى في صاحبهاالى الخثلان وكل اسفنا على الشعب القطري الكريم الذي مغلوب على امره مثل ماعمله صدام والقذافي ونشارالفاشي دمرسوريالحماية كرسيه
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لانفرح لخسارة المسلمين ولكن الله يرد لنا اهلنا في قطر رد جميل ويصلح الحال.
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عساهم من هالحال وأردى .. عاصمة الارهاب هذا ماجناه حكامها عليها بس الغريب سكوت الشعب القطري على حكامهم رغم الفضائح
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قطر.....................((((( خسرت))))) ............................... قطر
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مكان قطر في محيطها الخليجي لأسباب كثيرة على سبيل المثال لا الحصر المصاهرات بين العوائل في الخليح وإرتباط المصالح بين ابناء الخليج فهم كما قالت العرب أنفك منك وإن جدع سوف يعدون لرشدهم قريبا
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ومن لا شعب له ،، لا وطن ولا قيادة له ،، فهل عرفت ماذا خسرت قطر ؟ !!
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قبل ان نسأل ماذا خسرت قطر يجب ان نسأل مااذا كسبنا وماذا خسرنا لسنا معنيين بخسارة الاخرين فلن نجني منها شئ ولكننا معنيين بمصالحنا واكبر خسارة لنا ان سياستنا اصبحت رهن بسياسة دولة المؤمرات المتحدة وفقدن
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قطر=خطر+بطر+طعن في الظهر
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نعم وبالصوت العالي !!! من يخسر شعبه لا خلاص له !! ولن يغني عنه المال والبنون
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تقول للقطريين اعترفوا باخطائكم وصححوها ونفذوا ما تم الاتفاق عليه ووقعتم عليه في 2014 يجاوبوك بأنهم لا يخضعون . ما احد قال الا استقيموا على الجادة الصحيحة وبطلوا لعب من وراء الستار وخداع وطعن في الظهور
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(لا خير في امة تاكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع)
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نعم وبالصوت العالي !!! خسرت شعبها القطري !!
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ماذا خسرت قطر ؟؟؟ أولاً وأخيراً !!! خسرت شعبها القطري !!
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اللهم اهدي ساستهم إلى الطريق السليم فشعبهم اخواننا واقاربنا ولنا عندهم اقارب وارحام ولا نرضا لهم بأي مكروه يصيبهم ... الحل بيد الشعب القطري ان لم تتغير سياسة حكامهم
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تعليق رقم 7: حشرك الله مع عزمي بشارة
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كسبت الخبث واللئامة والخيانة هي وانصارها اذناب المجوس الاخونج
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تعليق رقم 7 : وهل المكابرة بعدم الاعتراف بالخطأ ومن ثم التصحيح يعد خضوعا؟ يكابرون في قطر بعدم الاعتراف بإساءاتهم لاخوانهم من دول الخليج ومصر وليبيا وغيرها ويغطون على مصيبتهم بقولهم انهم لا يخضعون !
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سيقام كأس العالم في السعوديه هي الاجدر بهذه المناسبة الرياضيه
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بلد الشقاق والنفاق يستاهل وستبقى محازه للصيد بالقريب العاجل
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ماذا كسبت قطر ؟؟؟ كسبت كل خائن لوطنه لا بيعة في عنقه !!
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ماذا كسبت قطر ؟؟؟ كسبت الاخونجية خونة الاوطان !! من سيحثون التراب عليها حثواً
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ماذا كسبت قطر ؟؟؟ كسبت ايران الصفوية !!
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جنت على نفسها براقش
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ماذا خسرت قطر ؟ قال تعالى : {وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا}
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التعليق رقم17هاذي اخلاقكم ***
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ماذا خسرت قطر ؟قال تعالى: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ}
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الرابح الوحيد في قطر لحد الان هوه البقر المستورد !!
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ماذا خسرت قطر ؟قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}
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خسرت قطر ضميرها وثقة العالم بها خصوصا ثقة دول الخليج بها لان الطعنه بالظهر موجعه وماتتنسى تذكرني بوحده قريبه لي افشت لي سر مهم من عشر سنين ومن يومها واتعامل معها بحذر وعدم ارتياح واحيانا ادعي عليها
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ماذا خسرت قطر ؟قال تعالى: {الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}
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لم نضلمهم هم ضلمو انفسهم هذا مكركم رد عليكم ترميا تريد ان تصرف على جنودها يعني خسائر اكثر وكذالك ايران المشكلة انت من يدفع لهم لزعزعت امن الخليج والدول العربية شي غريب خلهم يردون لك فلس مساعدة
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هذا ما تجنيه يد النجاسة والخسة والخيانة ومن هذا الى الهاوية يا *** قيادة قطر .
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ماذا خسرت قطر ؟ {الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين}
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كسبت ***
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ماذا خسرت قطر ؟؟قال تعالى : (( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ))
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استفدنا شي واحد من هاذهي الازمه سقوط من يتشدق بالأخلاق والانسانيه
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قطر مونديال ٢٠٢٢ لن يتم علي أرضها هناك اخبار انها سوف تقام في امريكا
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ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ ما الذي لم تخسره ؟؟؟؟؟؟ !!
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ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ خسرت كل القيم الاسلامية !!
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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هذا العذاب الأدنى ...
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ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ خسرتنا وخسرة جيرتها وجيرانها !!
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ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ الا يكفي خسارة الدين ؟ !!
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ما حد يموت من الجوع.. الكرامه ولا الخضوع
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ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ والأصح ؟ ما الذي لم تخسره قطر !!
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ماذا خسرت قطر ؟؟؟؟ سؤال اجابته واضحة وضوح الشمس في قارعة الطريق !!
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الي الهاوية. غلطان يامعاند بحر
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لنا بيعة واحدة لا ينازعنا فيها لا أخوان خونة ولا قطر خائنة العهود والمواثيق
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خسرت احترامنا لها وخسترت سمعتها بخيانتهم لنا
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