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بالفيديو: مواطن يطارد ”امرأة” حاولت الدخول لمنزله وسرقته بمساعدة شريكها الذي كان ينتظرها بسيارته
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو وثقه مواطن لمنتقبة حاولت تسرق منزله .
وأظهر الفيديو المواطن وهو يفاجىء المرأة المنتقبة ، أثناء محاولتها الدخول للمنزل لسرقته ، وما أن شاهدته حتى فرت هاربة وسارت تركض في الشارع .
وظهر من خلال الفيديو أيضاً انتظار شخص بسيارة خارج المنزل ، وحينما شاهدها تجري قام بتشغيل السيارة وانطلقوا هاربين .
وثق #مواطن محاولة مرأة مجهولة مع سائق "سعودي"يرافقها سرقة منزله، حيثُ قامت المرأة بالدخول للمنزل خفيه،وعند أكتشافها هربت مسرعة.— أخبار السعودية اليوم (@alsaudi_today) ١٧ يونيو، ٢٠١٧
#المعزب22 pic.twitter.com/je6HeN8438
التعليقات
47 - فهد ٢2017-06-18 03:56:41
كذب في كذب تشويه سمعه
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( عدد التعليقات 1,579 )46 - ابونواف...
شغلت التربو الحرامية ويافكيك وهو توه يسخن ذابحتة السنبوسة
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45 - التميمي2017-06-18 03:47:45
كثرة السرقات عندنا من بعد الرؤية
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44 -2017-06-18 03:47:25
ملايين الاجانب بالبلد والكثير منهم بهوية زائر ولايجدون عمل فماذا تريدون منهم !!؟ هل يموتون جوعا ؟!
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43 - النمس2017-06-18 03:46:55
36 - مواطن تحت خط الصفرررر👕👖🎩 2017-06-18 03:39:02 سبب كثرة السرقات قطر 😠😠 >>>>> تتريق يالمندس تفكر منت معروف ترى هناك تقنيات يعرفون فيها حتى فنيلتك مغسله ولا متسخه مثل وجهك
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42 - محسن2017-06-18 03:44:42
اهم شئ الو
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41 - مواطن غيور2017-06-18 03:44:37
والله ماعندك سالفه امسكوها الو الا الا الا أمسك الحراميه واحد يبلغ الشرطه يامهايطي
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40 - مواطن غيور2017-06-18 03:44:18
والله ماعندك سالفه امسكوها الو الا الا الا أمسك الحراميه واحد يبلغ الشرطه يامهايطي
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39 - خبير2017-06-18 03:44:04
محاولة تشويه لسمعة السعوديين ويجب القبض على مصور وناشر المقطع فهو ارتكب جريمه معلوماتية .
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38 - وهم2017-06-18 03:43:30
معقوله فيه جوع
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37 - عزوززززز2017-06-18 03:42:23
ياحررراميه ياكلبى ..هههههههههههههههههههه
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36 - مواطن تحت خط الصفرررر👕👖🎩2017-06-18 03:39:02
سبب كثرة السرقات قطر 😠😠
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35 - ابو كرشه2017-06-18 03:36:24
واضح رجل أرجو الانتباه والحيطة مهمه خاصه كثره المجرمين والله الحافظ
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34 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-18 03:33:32
والله أنك نعجة ؟؟؟
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33 - النمس2017-06-18 03:31:06
بعد التفحيص والتمحيص في المقطع بواسطة التلسكوب لوحات السياره الشفر البيضاء التي بجوار الفلا لوحاتها كويتيه
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32 -2017-06-18 03:27:49
ت 25 تبي تقنعنا ما فيه جرايم وسرقات عندنا عجبي حسبي الله على كل من اخذ شي مو له إن شاء الله يطيحون في قبضة العداله
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31 - مواطن كادح2017-06-18 03:26:05
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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30 - مواطن كادح2017-06-18 03:23:08
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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29 - الترفيه2017-06-18 03:22:08
صاحب البيت ياقبي او يتقابه او مسوي تمثليه يطقطق على الناس حتى الغبي يفكر ويلحق بهم لكي ياخذ رقم السياره على الاقل
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( عدد التعليقات 25,018 )28 - قلم الحقيقه
يمكن صاحب المنزل المراد سرقته أخونجي ولما شاهد الطريقة التي غطت بها وجهها عرف أن الحرامية المجرمة أخونجية فلم يحرك تجاهها ساكنآ أصبح قلبه حنون عليها وأعطاها فرصة لتطلق ساقيها للريح دون أن يمسك بها.
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27 - سار 8882017-06-18 03:18:02
هذا ليست أمراءه هذا تمثيل يريد البلبله وأخافة ألناس
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26 - راشد2017-06-18 03:15:48
الركض ركض رجال والملابس ملابس حرمة واغلب اظن انه رجال الشاهد رفعة يدة اليمين بس لا اظن بان الحادثة في السعوديه من شكل الباب وفتحته الا اذا كان قصر تاجر يمكن
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25 - الملكي2017-06-18 03:10:43
تعليق14 كلامه صحيح ياجماعه شكل المقطع مش في السعوديه يمكن في دوله مجاوره بس البعض الله يهديهم اي مقاطع سرقه او مهاوشات قالو في السعوديه ماخذينا شماعه
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24 - وليد السعودي2017-06-18 03:10:30
المقطع تمثيل وواضح من اللهجة انه قطري وتعمد قول (السعودي) اللهم احفظ بلاد الحرمين
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23 -2017-06-18 03:08:47
ليس الى هذه الدرجة الاستخفاف بالعقول تمثيل و الشاهد بان صاحب المنزل لم يلحق بهم لو كانت طرارة بتشحذ من صاحب البيت ***
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( عدد التعليقات 25,018 )22 - قلم الحقيقه
هذا رجل 100% وليس بامرأة يدلك عند هروبه اتضح سرواله الأبيض وهو يسابقه ويرفرف معه. لذلك يستغل ضعاف النفوس العباية النسائية وتغطية كامل الوجه بالطريقة الأخونجية الداعشية لأهدافهم الاجرامية الخبيثة.
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21 - يوسف2017-06-18 03:02:32
حلو الفلم الهندي بس لاتعودها المفروض اللي صور يعييد بالتوقيف عشان يترك الاستهبال
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20 - طلال2017-06-18 03:02:00
ت 14 , هههههههههه
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19 - ابو نوره2017-06-18 03:01:53
اذا كان هذا تمثيل يجب سجنهم*** رقم اللوحهً يمكن. يكون واضح ويجب القبض عليهم
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18 - عيني ع بلادي2017-06-18 03:01:43
صاحب المقطع اخونا عبدالرحمن العجيمي تابعوا يوميات العجيمي ع اليوتيوب
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17 - بنت البلد2017-06-18 03:01:42
ههههههههههه استغفر الله العظيم
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16 - الملكي2017-06-18 03:01:24
ضروري يخففون من استقدام اﻷجانب عدد الاجانب في السعوديه احدى عشر مليون اجنبي علشام كذا السرقات منتشره خففو من الاستقدام ينظف البلد لان بعض الاجانب خريج سجون في بلده حراميه ياتون عندنا يوسخون البلد
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15 - طلال2017-06-18 03:01:24
ت 15 , هههههههههه
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14 - و2017-06-18 02:58:25
شكلهم في الكويت
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13 - رعد الجنوب2017-06-18 02:57:03
دخلوا الدوريات الحواري زي زمان وستلاحظون الفرق مافي اذل من السروق
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12 - منقاش2017-06-18 02:56:13
النمس .. انت نمس .. ايه واضح من الركض انه رجل لابس عباية اخزاه الله .. اللهم احفظ وطننا السعودية من كل شر
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11 - عمر2017-06-18 02:56:00
مره من المرات دقوا الباب وقت الافطار ودخلوا حوش البيت وفطرناهم
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10 - العنزي2017-06-18 02:54:03
انت ياصاحب البيت مائع وخكري واضح انك جابان اجل تصارخ وانت مكانك لو خليت السواق يلحقهم يمكن ابرك منك
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9 - مشــعل2017-06-18 02:53:52
قد لا تكون انثى
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8 - النمس2017-06-18 02:53:23
اولآ هذا ركض رجل وليس امرأه الشيئ الثاني وين فاجئها وهو مشغل كمرة الجوال من الأساس !!! حركااات ورعان
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7 - عمر2017-06-18 02:51:54
طبيعي شحادين يدخلون في حوش البيت
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6 - حمد بن2017-06-18 02:51:29
كل هالحركات تمثيل في ـ تمثيل
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5 - محمد2017-06-18 02:51:06
على طووول انت ياسعودي معاها. مافيه حرامي غير السعودي يمكن تمثيل
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4 - الخطاب2017-06-18 02:46:34
الصدقة تُعين المظلوم على الظالم وتدفع بأسه وتُقلل أثر ظلمه: (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار)
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3 - زائر2017-06-18 02:45:58
ابفهم لماذا لاتقطع يد السارق ؟؟؟؟!!!!
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2 - الى تعليق ٢٥2017-06-18 02:45:14
تعليق مخالف
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1 - نور2017-06-18 02:44:49
ما عرفنا هو يطقطق وألا هي تسأل وألا متسوله وألا تمثيل في تمثيل
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