بالفيديو: مواطن يطارد ”امرأة” حاولت الدخول لمنزله وسرقته بمساعدة شريكها الذي كان ينتظرها بسيارته

حجم الخط A A A المرصد 47 5٬702 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو وثقه مواطن لمنتقبة حاولت تسرق منزله .

وأظهر الفيديو المواطن وهو يفاجىء المرأة المنتقبة ، أثناء محاولتها الدخول للمنزل لسرقته ، وما أن شاهدته حتى فرت هاربة وسارت تركض في الشارع .

وظهر من خلال الفيديو أيضاً انتظار شخص بسيارة خارج المنزل ، وحينما شاهدها تجري قام بتشغيل السيارة وانطلقوا هاربين .