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بالفيديو: مواطن يطارد ”امرأة” حاولت الدخول لمنزله وسرقته بمساعدة شريكها الذي كان ينتظرها بسيارته

بالفيديو: مواطن يطارد ”امرأة” حاولت الدخول لمنزله وسرقته بمساعدة شريكها الذي كان ينتظرها بسيارته
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المرصد 47 5٬702 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو وثقه مواطن لمنتقبة حاولت تسرق منزله .

وأظهر الفيديو المواطن وهو يفاجىء المرأة المنتقبة ، أثناء محاولتها الدخول للمنزل لسرقته ، وما أن شاهدته حتى فرت هاربة وسارت تركض في الشارع .

وظهر من خلال الفيديو أيضاً انتظار شخص بسيارة خارج المنزل ، وحينما شاهدها تجري قام بتشغيل السيارة وانطلقوا هاربين .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

47 - فهد ٢
2017-06-18 03:56:41
كذب في كذب تشويه سمعه
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( عدد التعليقات 1,579 )
46 - ابونواف...
2017-06-18 03:47:53
شغلت التربو الحرامية ويافكيك وهو توه يسخن ذابحتة السنبوسة
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45 - التميمي
2017-06-18 03:47:45
كثرة السرقات عندنا من بعد الرؤية
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44 -
2017-06-18 03:47:25
ملايين الاجانب بالبلد والكثير منهم بهوية زائر ولايجدون عمل فماذا تريدون منهم !!؟ هل يموتون جوعا ؟!
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43 - النمس
2017-06-18 03:46:55
36 - مواطن تحت خط الصفرررر👕👖🎩 2017-06-18 03:39:02 سبب كثرة السرقات قطر 😠😠 >>>>> تتريق يالمندس تفكر منت معروف ترى هناك تقنيات يعرفون فيها حتى فنيلتك مغسله ولا متسخه مثل وجهك
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42 - محسن
2017-06-18 03:44:42
اهم شئ الو
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41 - مواطن غيور
2017-06-18 03:44:37
والله ماعندك سالفه امسكوها الو الا الا الا أمسك الحراميه واحد يبلغ الشرطه يامهايطي
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40 - مواطن غيور
2017-06-18 03:44:18
والله ماعندك سالفه امسكوها الو الا الا الا أمسك الحراميه واحد يبلغ الشرطه يامهايطي
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39 - خبير
2017-06-18 03:44:04
محاولة تشويه لسمعة السعوديين ويجب القبض على مصور وناشر المقطع فهو ارتكب جريمه معلوماتية .
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38 - وهم
2017-06-18 03:43:30
معقوله فيه جوع
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37 - عزوززززز
2017-06-18 03:42:23
ياحررراميه ياكلبى ..هههههههههههههههههههه
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36 - مواطن تحت خط الصفرررر👕👖🎩
2017-06-18 03:39:02
سبب كثرة السرقات قطر 😠😠
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35 - ابو كرشه
2017-06-18 03:36:24
واضح رجل أرجو الانتباه والحيطة مهمه خاصه كثره المجرمين والله الحافظ
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34 - Ggccxx محمد الشهري
2017-06-18 03:33:32
والله أنك نعجة ؟؟؟
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33 - النمس
2017-06-18 03:31:06
بعد التفحيص والتمحيص في المقطع بواسطة التلسكوب لوحات السياره الشفر البيضاء التي بجوار الفلا لوحاتها كويتيه
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32 -
2017-06-18 03:27:49
ت 25 تبي تقنعنا ما فيه جرايم وسرقات عندنا عجبي حسبي الله على كل من اخذ شي مو له إن شاء الله يطيحون في قبضة العداله
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31 - مواطن كادح
2017-06-18 03:26:05
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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30 - مواطن كادح
2017-06-18 03:23:08
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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29 - الترفيه
2017-06-18 03:22:08
صاحب البيت ياقبي او يتقابه او مسوي تمثليه يطقطق على الناس حتى الغبي يفكر ويلحق بهم لكي ياخذ رقم السياره على الاقل
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( عدد التعليقات 25,018 )
28 - قلم الحقيقه
2017-06-18 03:18:11
يمكن صاحب المنزل المراد سرقته أخونجي ولما شاهد الطريقة التي غطت بها وجهها عرف أن الحرامية المجرمة أخونجية فلم يحرك تجاهها ساكنآ أصبح قلبه حنون عليها وأعطاها فرصة لتطلق ساقيها للريح دون أن يمسك بها.
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27 - سار 888
2017-06-18 03:18:02
هذا ليست أمراءه هذا تمثيل يريد البلبله وأخافة ألناس
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26 - راشد
2017-06-18 03:15:48
الركض ركض رجال والملابس ملابس حرمة واغلب اظن انه رجال الشاهد رفعة يدة اليمين بس لا اظن بان الحادثة في السعوديه من شكل الباب وفتحته الا اذا كان قصر تاجر يمكن
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25 - الملكي
2017-06-18 03:10:43
تعليق14 كلامه صحيح ياجماعه شكل المقطع مش في السعوديه يمكن في دوله مجاوره بس البعض الله يهديهم اي مقاطع سرقه او مهاوشات قالو في السعوديه ماخذينا شماعه
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24 - وليد السعودي
2017-06-18 03:10:30
المقطع تمثيل وواضح من اللهجة انه قطري وتعمد قول (السعودي) اللهم احفظ بلاد الحرمين
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23 -
2017-06-18 03:08:47
ليس الى هذه الدرجة الاستخفاف بالعقول تمثيل و الشاهد بان صاحب المنزل لم يلحق بهم لو كانت طرارة بتشحذ من صاحب البيت ***
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( عدد التعليقات 25,018 )
22 - قلم الحقيقه
2017-06-18 03:06:49
هذا رجل 100% وليس بامرأة يدلك عند هروبه اتضح سرواله الأبيض وهو يسابقه ويرفرف معه. لذلك يستغل ضعاف النفوس العباية النسائية وتغطية كامل الوجه بالطريقة الأخونجية الداعشية لأهدافهم الاجرامية الخبيثة.
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21 - يوسف
2017-06-18 03:02:32
حلو الفلم الهندي بس لاتعودها المفروض اللي صور يعييد بالتوقيف عشان يترك الاستهبال
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20 - طلال
2017-06-18 03:02:00
ت 14 , هههههههههه
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19 - ابو نوره
2017-06-18 03:01:53
اذا كان هذا تمثيل يجب سجنهم*** رقم اللوحهً يمكن. يكون واضح ويجب القبض عليهم
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18 - عيني ع بلادي
2017-06-18 03:01:43
صاحب المقطع اخونا عبدالرحمن العجيمي تابعوا يوميات العجيمي ع اليوتيوب
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17 - بنت البلد
2017-06-18 03:01:42
ههههههههههه استغفر الله العظيم
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16 - الملكي
2017-06-18 03:01:24
ضروري يخففون من استقدام اﻷجانب عدد الاجانب في السعوديه احدى عشر مليون اجنبي علشام كذا السرقات منتشره خففو من الاستقدام ينظف البلد لان بعض الاجانب خريج سجون في بلده حراميه ياتون عندنا يوسخون البلد
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15 - طلال
2017-06-18 03:01:24
ت 15 , هههههههههه
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14 - و
2017-06-18 02:58:25
شكلهم في الكويت
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13 - رعد الجنوب
2017-06-18 02:57:03
دخلوا الدوريات الحواري زي زمان وستلاحظون الفرق مافي اذل من السروق
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12 - منقاش
2017-06-18 02:56:13
النمس .. انت نمس .. ايه واضح من الركض انه رجل لابس عباية اخزاه الله .. اللهم احفظ وطننا السعودية من كل شر
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11 - عمر
2017-06-18 02:56:00
مره من المرات دقوا الباب وقت الافطار ودخلوا حوش البيت وفطرناهم
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10 - العنزي
2017-06-18 02:54:03
انت ياصاحب البيت مائع وخكري واضح انك جابان اجل تصارخ وانت مكانك لو خليت السواق يلحقهم يمكن ابرك منك
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9 - مشــعل
2017-06-18 02:53:52
قد لا تكون انثى
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8 - النمس
2017-06-18 02:53:23
اولآ هذا ركض رجل وليس امرأه الشيئ الثاني وين فاجئها وهو مشغل كمرة الجوال من الأساس !!! حركااات ورعان
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7 - عمر
2017-06-18 02:51:54
طبيعي شحادين يدخلون في حوش البيت
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6 - حمد بن
2017-06-18 02:51:29
كل هالحركات تمثيل في ـ تمثيل
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
5 - محمد
2017-06-18 02:51:06
على طووول انت ياسعودي معاها. مافيه حرامي غير السعودي يمكن تمثيل
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4 - الخطاب
2017-06-18 02:46:34
الصدقة تُعين المظلوم على الظالم وتدفع بأسه وتُقلل أثر ظلمه: (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار)
لا يعجبني(8) اعجبني(6)
3 - زائر
2017-06-18 02:45:58
ابفهم لماذا لاتقطع يد السارق ؟؟؟؟!!!!
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
2 - الى تعليق ٢٥
2017-06-18 02:45:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
1 - نور
2017-06-18 02:44:49
ما عرفنا هو يطقطق وألا هي تسأل وألا متسوله وألا تمثيل في تمثيل
لا يعجبني(11) اعجبني(0)

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