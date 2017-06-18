بالفيديو.. شيخ الأزهر : كل الصحابيات كن غير منتقبات .. والزواج العرفي حلال!
صحيفة المرصد: قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن 99% من الفقهاء والمفسرين قالوا إن المقصود بـ«الزينة» في قوله تعالى «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» يتعلق بالوجه والكفين، وحددوها في الكحل والخاتم.
وأكد الطيب، في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج «الإمام الطيب»، أن المرأة المسلمة يجوز لها كشف الوجه والكفين، عند الأئمة الأربعة، والقدمين عند الإمام أبو حنيفة، مشيرًا إلى أن بعضهم أجاز ظهور ما بين الكفين إلى منتصف الذراعين.
وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر إنه لا صحة لمن يقول بضرورة أن تغطى المرأة وجهها وكفيها وقدميها أثناء الصلاة، موضحًا أن «النقاب ممنوع في الصلاة وفي الحج»، مستدلًا بقول النبي: «لا تنتقب المُحْرِمة». وأكد الطيب، في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج «الإمام الطيب»، أن «غطاء الرأس هو الواجب فقط، وليس غطاء الوجه ولا اليدين، لا النقاب فرض ولا القفازين ولا الجوارب»، موضحًا أن الأخذ بالنقاب يعتمد على رأي واحد ضعيف في المذهب الحنبلي، مشدّدًا على أن «كل الصحابيات كن غير منتقبات».
وتابع الإمام: «لو أن النقاب شيء مفروض علينا فكيف يجرد منه نساء المسلمين أثناء أداء مناسك الحج؟ مسألة النقاب حرية شخصية للنساء، ولمن ترتديه الحرية الكاملة، ولها كامل الاحترام، لكن من ناحية التشريع فهو ليس من أساس الدين، وإنما من باب العادات والتقاليد»
كما أكد شيخ الأزهر قائلا : كل الصحابيات كن غير منتقبات تاركة الحجاب «عاصية» والزواج العرفي «حلال».. وأضاف شيخ الأزهر: «ترك الحجاب ليس من الكبائر .. والمرأة النمامة أشد إثما»
وأشار شيخ الأزهر: الزواج العرفي هو الصورة الصحيحة للنكاح في عهد النبي .
وطالب شيخ الأزهر بقبول دعوة أئمة مساجد إسرائيل لزيارتهم وقال : الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة ويجوز شرعًا للفتاة أن تخطب لنفسها بشروط وأوضح أنه «لصاحب العمل الحق أن يُلزم المرأة المنتقبة بخلعه بسبب حاجة العمل، فهناك أعمال لا يمكن فيها ارتداء النقاب، ويجب على هذه المرأة الامتثال لمطلبات عملها».
وشدّد على أن لا يجوز للأسرة المسلمة إلزام الطفلة بارتداء الحجاب، مؤكدًا أن البلوغ شرط التكليف، مستكملًا: «أما نشوف بنت 5 سنوات مرتدية حجاب، فهذا تشدد كبير، ولن يشاد الدين أحد الا غلبه».
التعليقات
من المجنون اللي ياخذ فتوى من مصري .. خذ لك نظرة خاطفة على مشايخهم في الاعلام واغسل يدك منهم بكلوركس ... اصلا شوف حالهم كيف الدين بوادي وهم بوادي وافسدوا حتى البلدان العربية الاخرى بأفعالهم واقوالهم
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بتهبب ايه يامولانا
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تنصب كيف تقول ان العرفي وجود "ولي" اذا وجد الولي مالذي يمنع تسجليه في لمحكمة واثباته يانصاب.
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نستمع لعلماءالسعوديه وعلماءالخليح مصروالبلادالعربيه والاسلاميه من اهل السنه والجماعه نفع الله بعلمهم والقنوات مفتوحه الواحدكيف يتثقف الفضاءيات ام الثقافه فرفر واستمع للشيوخ من اهل السنه والجماعه تكمله
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قبل اربع سنوات في مصر سحبو جميع كتب ابن باز والعثيمين من المساجد
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ما يسمى الزواج العرفي هو بدون علم الاب والام ولا المحكمة ولا الدولة مجرد ورقة تتلف في اي وقت يعني خبط لزق يعنى بنتهم تذهب وتجيئ على رجل وتقول رايحة الجامعة يا بابا امحق شيخ هههههه.
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لانريد فتاوي محليه والانتاج الوطني
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الزواج العرفي اذا استوفى شروط الزواج فهو حلال .. العرفي هو زواج فيه ولي وشهود ومهر لكنه لايسجل في الدوائر الرسمية مثل زواج ابائنا وامهاتنا في السابق
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من غير غير المنطق ان اخذ العلم من الفرع واترك الاصل الذين هم علماء مهبط الوحي.
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اذا هو يشوف الزواج العرفي حلال فليطبقه على من يعول .
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من يفتي في شي فليطبقه على نفسه وعلى بيته .
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لسنا في حاجة لفتاوى قروزني ولدينا من العلماء الثقات مايغنينا بإذن الله . والزواج العرفي خله لك ولأهلك ولاتسوقه على بنات المسلمين .
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واحد ينشد يقول وانا صغير امي مافيها حليب وصارو يرضعوني عنز هل جميع الماعز أقرب لهم ولأ بس العنز الي رضعت وهل التيس زوجها يقرب لي
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ليه الامر وقف فقط على تغطية الوجه . لا أعلم ..أضحك على حالنا أم أبكي عليه يارب رحمتك
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الرسول صل الله عليه وسلم اجاز للخاطب ان ينظر الى من يريد خطبتها لعله ان يؤدم بينهما ولو كان جائز كشف الوجه لنظر اليها بالشارع يا شيخ .
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نحن في المملكة لسنابحاجة إلى فتاوي مستوردة فعلماؤناولله الحمدلديهم من العلم ماينير للحيارى وينقذ من المغرضين والحاقدين ومكائد الشياطين بنوعيهما.
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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العباءة والنقاب وغطاء الوجه .. عادات وليست عبادات .. قبل خمسين سنة تقريبا كل نساء المجتمع لا يعرفن هذه الأشياء ولا أحد يأمر بها .. كان على رؤوسهن ( الشيلة ، الحوكة ) قماش يغطي الرأس ويتدلى على الكتفين
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ترى مجمع الفقه الاسلامي لعالمي فيهم علماء وفقهاءمن السعوديه والخليج وبلادالعرب وبلادالمسلمين قاطبه فاءحترموعلمهم وابحاثهم ولعلم الفقهي والديني بحروليس حكراعلى احدبعينه كبرومخكم يامعلقين جزيتم خيرتكمله
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علي ألعمري // المعذره اذا غلطان عليك ،،، وصباحك ورد🌹مع السسسسسسسسسسسسلا مه ✋
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انت تكلم عن الحجاب ليش ما تكلم عن النساء المتبرجات وتنصحهن وتشدد الالتزام باللبس الساتر والحشمه الله اعلم باللي يخاف ع نساء المسلمين من النااااااااار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يالله صباح ااخير من طلع هذا لنا شكله مار من **********
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عفوا التعليق السابق للرد رقم 101
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102 الله سبحانه يقول أدنى أن يعرفن يعني أقرب أن يعرفن وأنت تقول لكي (لا ) يعرفن !! هل هذا تحريف عن جهل أم عمدا ؟!
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ثقتي بعلماء المملكة فقط لانهم اقرب لمهبط الوحي ومنه انتشر الاسلام لكل بقاع الدنيا ووجود الصحابة والصحابيات في ارضها والتابعين والتابعيات والذين يلونهم حتى وصول علمائنا الافاضل فهذا التسلسل منطقي.
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
90 هل تعرف ما هو الجلباب وما هي مواصفاته ؟! غالبا لا تعرف لأن كل شيء تعرض للتحريف . لا تأخذ معناه من ربعنا بل من كتب التفسير كالطبري وبن كثير وكتب الفقه اامغتبرة عند أهل السنة
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هآه يعني تقول القلوب الآن غير نظيفه وغير سليمه وتبي مانتحجب ما نغطي وجوهنا والقلوب صارت غير نظيفة وغير سليمه
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بعد مؤتمر غروزني لا يؤخذ بكلام هذا ***
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علم (ماهو زوج العرفي ) علم هل في أولاده علم وهل فى ماهر بشهود وبحضور موذون الآنكح علم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أخوف ما اخاف على أمّتي كلّ منافق عليم اللسان شيوخ السلاطين يقومون بلوي أعناق النصوص لتناسب مصالح حكامهم الأئمة المضلون
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كنا نسرح الغنم في الشعيب والجبال والبنات منعا لاغطوه ولا شي كانت القلوب سليمه ونظيفه
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
يامفتي أوصى الله جلا وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمرزوجاته و بناته ونساء المؤمنين بدلو الجلابيب لكي لا يعرفنا و يؤذن بالنظر بالبصر لماذا الله سبحانه امر المسلمين بغض البصر الا لتجنب الفتنه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله الليبرالين يكرهون علماء المملكة الذين تتمنى كل الشعوب الاخرى ان تحذو حذوهم ولكن تلك الشعوب تقمعهم دولهم وتطلب منهم الفجور والعهر وعدم الصلاة في المساجد.
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تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
اخر شي كتبته انا أقسم بالله هو اللي 84 اللي فيه بالبداية حتى لو انت ودك ..الخ والباقي منتحل____خروج نهاءي▪
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
شف كيف تمسكهم بالدين وين وصلهم حلاقة رجال فنادق خربانه تمارس فيها المحرمات علانية عاملات لابسات لفوق الركبة مسابح تعري بناطيل ضيقة وعلى راسها قطعه قماش جامعات مختلطة وعلاقات محرمة وبلاوي ورخص ودياثة
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
العلمانيه هيه الحل
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
الم يشارك في موتمر غروزني الذي هاجمنا وامتدح الروافض والصفويين
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
لا حول وﻻ قوة الا بالله الازهر لم يعد الازهر اصبح مختطف من شرذمة باعت الاخرة بالدنيا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
المتطرفين لا يحركهم الدين ولو كانوا كذلك لما كذبوا وزعموا أن المسلمين مجمعون على وجوب غطاء الوجه ولو كانوا صادقين لما أخفوا الرأي الراجح عند أهل السنة وآراء الصحابة والتابعين وأم المؤمنين عائشة .
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
اللبرالين الجدد يتمنون كشف المرأة ويتمنون النيل من شرفها في العمل في الشارع وتجد في تويتر يحرضون على زنا المحارم قبح الله وجيههم العفنة.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
حتى الشيخ المغامسي كذبتو عليه يالبرالين حتى قام وانزل فديو اخر يدحض اكاذيب اللبرالين في الافتراء عليه في موضوع الحجاب.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يا أيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يُدْنِين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما هذه الايه من القران وليست فتوا او اجتهاد وصيه الله جل وعلى لنبي محمد
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ )دليل الانسان وجهه ياسادة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الا تستحي عندما تتهكم على شخص عالم حافظ لكتاب الله وسنة رسوله وانت لا تملك اي مؤهل دراسي وحتى تعليقك مليء بالاخطاء الاملائية.. كيف تحكمون!!
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
أما بالنسبة لكشف وجه المراءة في مناسك العمرة والحج . لقول النبي كما ذكرت . كذالك لبس الاحرام للرجال وإضهار الكتف الايمن عندما يؤدي العمرة والحج . وبعد الانتها من مناسك العمر والحج تجده قام بتغطية جسده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
من انت حتى تصف وتقلل من حشمة الصحابيات بوصفهن سافرات وتحلل الزنا العرفي ابو ورقة غير موثقة وتتلف حين الاختلاف ، فعلن ماذا فعل الاستتعمار بعقول الشعوب المستعمرة.
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
حتى لو انت ودك بكشف المرأة أما تقول الصدق إذا تعلم او اسكت أحلى من زيادة ذنوب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لحوم العلماء مسمومة.. هؤلاء قوم افنوا اعمارهم في دراسة الدين وحفظ كتاب الله وسنة رسوله واقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين وياتيك شخص لا يملك الا شهادة الكفاءة وينتقدهم.. تبا لكم
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
منقول عن الشيخ اكمل شيخ الاءزهربان المذاهب متفقه جميعاوذكربالفديوالاراي واحدوالراي هذاضعيف مقارنه مع الغالبيه وايضاتكلم عن الخثعميه من خثعم وعن سعفاء الخدين وقال انهما كاشفتاالوجه واليدين تابع تكمله-
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
استغفرالله وشلون يعني المرأة عورتها من السره للركبه هه لاحول ولاقوة إلا بالله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
التوضيح لايقبلها بعضهم تعود على الحالة هاذي واجيب دلليل الشرع والقانون لاتمنع قيادة النساء للسيارة لاكن هنا تتدخل التعودمن صغرالبعض وهوى يرى اباه واخاه وخالة وعمة وصديقة يقودون سيارة لاكن هل شاهدنساءي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
صباح الخير العنيد نعم سعودي بس علماني. الله يسعدك. أالدين لله والوطن للجميع. ✋️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل الذين علقوا.. اتحدى اي واحد منهم اذا كان يحفظ جزء واحد من القرآن..اتحدى اي واحد يحفظ عشرة احاديث.. ويتكلمون في مالايعلمون..سبحان الله.. قاتل الله الجهل..المفروض كل شخص يعرف مكانة نفسه العلمية
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
قلت لكم كثرو الميزو
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
ومشائخنا المحترمين وش وضعهم من هذا الكلام .؟ والله كنت متوقع راح يجي يوم يشكك المسلم في دينة . وهاهوا قد أتى اليوم الموعود
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
اغلب المويدين لهذا الشيخ أتحدى مايطبق كلامه على محارمه بل حريص عليهم ماحد يشوفهم ولكن يريد أن يطبق على بنات المسلمين فقط من باب نشر الرذيلة بينهم أسأل الله أن يهديهم إلى الحق
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
ت/ 46 والله انت وضيع ولست صريح تتهم من خالفك بالتطرف يعني صار علمائنا وهيئة كبار العلماء والافتاء في السعودية بلاد الحرمين متطرفين ياجاهل ياعلماني تأدب والله اني اجزم بأنك لست سعودياً اصيلاً ابداً
لا يعجبني(33) اعجبني(1)
ت٦٦انت تناقض انت يمني وزوجتك ليست متبرجه انت تناقض نفسك وتبغى حريمنا تكشف يامفسد والأزهر من أسسه الفاطميين الشيعه استح عيب
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
(( علي العمري )) انت مع الخيل والحمير تهرول مسكين ماعندك معلومة وحدة تقدر تعبر عنها بطريقة صح ،،، ولكن الشرهه مهيب عليك على من دلك على هذا الموقع،،
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
تكمله اجاب شيخ مطلق مع الاعلامي المقرن سال سايل للشيخ المطلق ماهي عورة المراءه فقال مثل عورة الرجل فغضب المقرن من الشيخ وقال الشيخ لاتغضب ستعرف الاجيال اذن الشيخ المطلق مطابق تمامالكلام الاءزهري تكمله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الحنفية:يجب الستر مخافة الفتنة المالكية :إما غض البصر أو الستر أما ابن لعربي:المرأة كلها عورة.الشافعية:الستر واجب والسبب الستر مخافة الفتنة الحنابلة:كلها عورة.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
(( علي العمري )) بلاك اينك انت في كل خبر تعلق تعليق ضد الدين والدعاة دائما ما السر هل انت في الاصل سعودي؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
نشوف كلنه الدين حكر علي شيوخ القصيم. بس سبحان الله وبحمده
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
صحيح مايصلح بنت عمرها 5 سنين و 6 و محجبة المفروض إذا صار عمرها 8 سنين تتحجب وجهها مكشوف لحد ماتكبر شوي ويبين كبرها بعدها تغطي وجهها
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الشيخ الطيب دكتوره في الفقه الاسلامي. مش من جا معه الامام ٤ سنوات. وخذ الشهاده درسه ١٥. سنه حتي جا شيخ الازهر الشريف
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(( علي العمري )) رغم كل الماء العذب الذي ينزل من السماء في البحر إلا أنـه يبقـى مالحاً فلا نرهق انفسنا مع هؤلاء المجوس أعداء الأسلام فهم لايتغيرون مهما حاولنا ـ
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
(( علي العمري )) الصوفية واهل التصوف مبتدعين ويمكن اعادتهم الى الطريق الصحيح بالنصح اما الرافضة الذين نراهم اليوم هم دين اخر مختلف عن ديننا كفانا الله شرهم وهداهم الله الى الطريق الاسلام الحث
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
هذا دين والدين ليس حكرا على شيوخ السعودية .
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
الفتاة تخطب لنفسها مايحتاج توصي ! هذا موجود من زمان البنت تقول لأمها بأنها تريد هذا الشخص فتذهب الام وتخبر أم الزوج أو البنت تخبر اخت الولد اللي تبيه وبعدها يتم الخطوبة والزواج"انا ضد هذا الفعل😂
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لا تهدو الاسلام. با التشداد والرجعيه والفكر المتطرف. ٢. منالمذهب إجازته كشف الوجه
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مافرق المسلمين بعد الرسول علية الصلاة والسلام الا الأئمة الاربعة . هم أربعة أفترقو وفرقو المسلمين . الله عز وجل أمر بتباع كتابة والرسول فقط . وليس الأئمة الاربعه
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((((ربــــــنــا ...أحينا_ سعداء ...وامتنا _شهداء ....ولا تخالف بنا عن طريق_ الهدى ......يامن لا مثل له في الذات والصفات إغفر لنا _ وأصلح لنا _أمر سائر _أمتنا ))))))
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تذوج ** عرفب
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يسلم بئك ياشيييييييخ 😁😁😁😁
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اجل ايش لزوم النظرة الشرعية عند الخطبة اذا المرأة ماتغطي وجهها ياشيخ بارك الله فيم ؟
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تعليق ٤٩. الف. تحيه لك. قلته الحق. ًوربي.
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هنافرمل شيخ الاءزهراوضحها بالاءدله كشف الوجه واليدين جايزواستندلعدة ادله وابحاث وقبله اكثرمن شيخه وشيوخ بمجمع الفقه المصري ايضامع الاعلامي المقرن والشيخ المطلق قبل كم سنه ماهي عورة المراءه تابع تكمله-
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أظهر تعليقي __المرأة إذا اعتمرت ماتلبس نقاب صحيح لكن تغطي وجهها بغطوه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق (٤١) وانت الكاذب بنوديه للحوزات بقم او اسيادك بالنجف ..!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اي زواج إذا كان فيه شهود وعقد وكل الشروط اللي لايصح الزواج إلا بها بغض النظر عن المسميات فهو زواج صحيح لكن العرفي على ما اظن مثل المتعه إذا مو غلطانه زواج محرم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ناخذ الدين من الازهر لنه هو من نشر الاسلام بس انتم شكل كلمته محمد عبده يوم قال الرسول سعودي أثرته عليكم الامام مسلم من ايران والبخاري من الشيشان. وهم أعمدته اهل السنه في الحديث
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
ماقاله الشيخ هو صحيح المذهب لكن بعض الجهوية والخوارج لا يريدون الا مذهبهم والطعن في تراث الامة...يا اخي اقرأ لكي ترى.....والله ذبحنا تشددكم المقيت حتى تركت الناس الدين بالكلية وهذا الي تريدونه اصلا .
لا يعجبني(14) اعجبني(15)
يزعم العلمانيون أن الحجاب مجرد خرقة ومن قضايا القشور .. فلماذا يترك الحكام والرؤساء مهامهم ويتفرغون لنزعه من وجوه المسلمات؟! - أمان الله خان أول من نزع الحجاب في أفغانستان
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ــــ(((((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ)))))ــــ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المتطرفون لا يقبلون رأي من خارج بيئتهم ولو كان على الحق لا يقبلون رأي شيخ الأزهر ولا الأئمة الأربعة ولا الصحابة ولا تفسير الصحابة ولا الرأي الراجح عند أهل السنة .
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
حديث المغيرة عندما اراد ان يخطب امرأة امره الرسول ان ينظر اليها من غير ان تعلم، يعني ذلك ان الصحابيات كن يغطين وجوههن والا لما امر الرسول عليه السلام الصحابي النغيرة بن شعبه بالتظر لها خفيه .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ذوج ****عرفي ياشيخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا لله وانا اليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مو كل من طلع يفتي صار شيخ كثرو اللي مثل ميزو هه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يجب سحب صلاحيات الافتاء بجامع الازهر 😂😂😂😂 وين نوديه. القصيم. المقدسه
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
تمتثل لمتطلبات عملها وتخلع نقابها! !! تترك العمل هذا الصح
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
لو عرفتوا من اسس الازهر لعرفتم اهدافه الحمدلله ان لدينا علماء يخافون الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابدأ بنفسك ياشيخ وفقك الله .. وانزع حجاب اهل بيتك واجعلهم يتباهون في كل قناة لكي يكونوا عبرة لغيرهم .. فلست ملزماً بتغطية نسائك وبناتك .. ام ان هذه الفتاوي المعلبة للتقرب لمن تعجبه هذه الفتاوي الرخيصه
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
يعني 40 سنة احنا عادات وتقاليد ولا هو بدين!! والله يجيني دوار لاعرفت انا مختلفين عن باقي الجمهور !!!!😠😠😠😠😠😠😠😠
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
لماذا تذكر هذا الآن أين كنت هل دفع لك ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعلق ٤١. من ضحك عليك وقال اجماع. المذاهب علي تغطيته. الوجه. ابو حنيفه قال يجوز كشف. وجه النسا. الي متي الكذب علي المذاهب الاربعه. عندنا ديم ندخل المذهب الاربعه وحنا بعيد هنا سلام علي مؤتمر الشيشان.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل الاثمه الاربعه اجازو كشف الوجه واليدين كلمه صحيح والفقهاء تفسيرهم للايه المقصود الوجه والكفين والله اعلم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
القول باتفاق الأئمة الأربعة على عدم وجوب تغطية وجه المرأة غير صحيح بل مذهب الإمام أحمد و مذهب الإمام الشافعي قالو بوجوب تغطية وجه المرأة فلا تلبسوا على الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
انه الاتجار بالدين ، فتوى باطله تنتج ملايين الفلوس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
النقاب كان بابا كبيرا لظلم النساء وألغائهن من الحياة وجعلهن مجهولات قاصرات غريبات طوال الحياة وأكل حقوقهن ومنعهن من العمل وإدارة أعملهن واجبارهن على الوكيل والولي والسائق طفلة مدى الحياة .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يفتون بغير علم فيضلون الناس كثرو بهذا الزمن!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
كذاب ودجال وجاهل
لا يعجبني(16) اعجبني(2)
لو مشيننا ع فتاويكم ومنهجكم فتحنا بارات ومراقص وانتجنا افلام محترمة يعني الشعر اجمل من الوجة هههههههههاا وعلو ساس اغلب المصريات متغشيات اذا ال تغطي شعرها عندكم ماتتوضف وتحاربونها اصلا باقي حلال عندكم
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
يجب سحب صلاحيات الافتاء بجامع الازهر
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
الحمد لله. انا. اخذ بشيخ الازهر. وبس لنه اشوفه الوسطيه. في الاسلام فيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
به حديث بما معناه يظهرون علماء جهله فيسءلون ويفتون فيضلون ويضلو "" كما أخبرنا سابقا عندك فتاوى ابن باز رحمه الله بوجوب تغطيه الوجه عن الرجال الغير محارم وبالأدلة قرآن وسنة
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هذا تشكييكك بالدين ، انتاج الاخوان الاخوانق
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كلام غيرمنطقي ولن نسمع لك ياباشا يابتاع الأزهر
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تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يجوز السعودي يخذ من فتويه لنه الدين الاسلامي مش. سعودي
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طيب ياشيخ وبحسب كلامك ... الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاتنتقب المحرمة يعني الغير محرمة تنتقب !! بحث عن إجماع المذاهب الأربعة على وجوب تغطية الوجه
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((((((( اذا التصوف في الدين يريد .... ان يأخذ بالتاريخ ..... دون أن يأخذ بقول الرحمن المنزل على خير خلقه صلى الله عليه وسلم .... فهذا شأنه ولا يبرر بمس الطاهرات العفيفات في صدر_ الاسلام ))))))
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يراقل ، بص حضرتك ، تعالا هينا ، واخذت بالك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
هذا الشيخ الله يحفظه امام اكبر موسسه دينيه. سنيه. في العالم ويمثل الاسلام الوسطي. مش مش المتشداد الرجعي الي استعبد النسا بسم الدين
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ايه ماتتنقب المحرمه لكن تغطي وجهها بغطوه
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صدق ولكن الناس تعودوا على الأخذ بالتعسير لأن من أخذ زمام الأمور طبعهم على أن التعسير والغلو هو التقى والورع ، والمزايد المغالي هو الأكثر قبولا وشعبية عند العوام وأغلبية المسلمين عوام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يقول كل الصحابيات غير منقبات يعني انت شايفهن الحقيقة العتب على الصحف التي تنشر مثل هذه الخزعبلات أقلقتو رواسنا بكثر الفتاوي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا الله عليكم تركتم كل قضايا الأمة الإسلامية وأصبح هدفكم المرأة المسلمة !!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاكل المصري يسمم المعده والشيخ المصري يسمم العقيده ( لاسلمت ابطونا ولا سلمت اعقولنا منكم )
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هذا شيخ. الازهر الشريف. قال الحق بس عندنا ناس. تبغه تجيب دين جديد
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
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(((((( أثبت بأن نساء الصحابة كانوا غير متنقبات ....وأتق الله في نساء خير_ المؤمنين ))))))))
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ـــ((((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ الاية ))))ـــ
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حشاشين
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الشيخ عالم ويتكلم من علم ولي معترض ياتي ب جزء من علمة واسئلو اهل الذكر ونا مع الشيخ
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المرأة جمالها في وجهها اول ماينضر في الوجه اذا كان جميلا أو قبيح انا امي وأقول وجه المرأة يجب أن يغطى
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ارتاح يالمصري من الفتاوي
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الله يصلح الحال . استغفر الله العظيم
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والله انكم اخونجيه تحللون ما حرم الله القرأن الكريم واضح ولكن يتشابه علی من في قله مرض شيخ الازهر مصري وكل مصر منتبرجات إلا من رحم ربي عندنا هيئة كبار العلماء بالمملكة نأخذ منهم العلوم الشرعيه الصحيحه
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عارفين وبدأنا نمتثل واللي يعارض بكيفه
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