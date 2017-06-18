مصادر تكشف تفاصيل زيارة الأمير فهد بن تركي لمعسكرات قوات التحالف العربي- فيديو

حجم الخط A A A المرصد 7 1٬354 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أشارت مصادر إعلامية إلى زيارة مفاجئة وسريعة قام بها قائد القوات البرية السعودية، الفريق الركن/ الأمير فهد بن تركي، إلى معسكرات ومواقع قوات التحالف العربي والجيش اليمني في مديرية ميدي الساحلية شمال محافظة حجة.

فيما أوضحت المصادر إشادة الأمير فهد، بالقوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في جبهتي ميدي وحرض، وتأكيده مضي المملكة في دعم اليمن وجيشها الوطني حتى تحرير البلاد، من الانقلابيين وإعادة الشرعية ومؤسساتها الدستورية، بحسب “يمن برس”.

الجدير بالذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للأمير فهد بن تركي حيث يظهر الأمير وسط جنود وضباط سودانيين، في منطقة يرجح أنها بمديرية ميدي اليمنية.

وفي الفيديو يشيد الأمير السعودي بجهود القوات السودانية، ويؤكد أن العدو والقضاء عليهم مساءلة وقت، مؤكدًا المطلوب منا الاستعداد والتدريب المستمر والتخطيط التفصيلي والقضاء على العدو مسألة وقت.

ولكن لم تعلن المصادر السعودية زمان الزيارة التي نفذها قائد القوات البرية السعودية إلى جبهة ميدي، وما إذا كانت زيارته متزامنة ولها علاقة بالتطورات الميدانية المتسارعة شمال محافظة حجة.