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كشف تفاصيل “صورة خادم الحرمين الشريفين” المتداولة على مواقع التواصل!-صورة

كشف تفاصيل “صورة خادم الحرمين الشريفين” المتداولة على مواقع التواصل!-صورة
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المرصد 10 1٬708 1 ساعة

صحيفة المرصد: تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة شخصية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب انتهائه من أداء صلاة التراويح مساء السبت.

وأوضحت مصادر مطلعة، بحسب “عين اليوم” أن صورة خادم الحرمين التي أظهرته وهو يجلس على كرسي، وثقها المصور الشخصي للملك سلمان، بندر الجلعود.

واشتملت معالم الصورة على اللحظات الروحانية التي يعيشها خادم الحرمين بعد فراغه من الصلاة في المصلى المخصص في قصر الصفا المطل على المسجد الحرام.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 -
2017-06-18 07:38:26
حفظك الله يابو فهد واطال في عمرك وابقاك ذخرا للامة الاسلامية ملك شجاع حليم صارم عادل لا يعمل في الخفاء سياسة واضحة ومواقف معلنه حارب الفساد ونفذ احكام شرعة على القوي قبل الضعيف
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9 - ابو مشعاب
2017-06-18 07:36:39
اللهم احفضه وبارك في عمره وعمله واجعله ذخرا للاسلام والمسلمين
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8 - عزوززززز
2017-06-18 07:30:33
دمت ودام عزك ياابوفهد ياملك القلوب ملك الحزم ملك الانسانيه
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7 - المُزن
2017-06-18 07:24:27
🍃🍁جعل عمرك طويل وحياة بعمل صالح وانت بخير وعافية آمين.🍁🍃
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6 - ماركتو
2017-06-18 07:21:43
الله يحفظه ويطول عمره أبو فهد ..اللهم أحفظ ديينا ومليكنا ووطننا وشعبنا من كل مكروه ومن كل آثم حقود ..وأجعل كل متربصاً بنا في هلاك وجحيم اللهم آمين يارب العالمين.
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( عدد التعليقات 1,582 )
5 - ابونواف...
2017-06-18 07:18:51
اللهم عز بخادم الحرمين الملك سلمان الاسلام والمسلمين واحفظة بحفظك
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4 - عصامي
2017-06-18 07:17:11
ياعسى عمرك طويل ياسيدي.. تقبّل منك العمل الصالح.. وغفر ذنبك.. وحفظك بما حفظ به كتابه العظيم، ونصرك بما نصر به نببه الكريم -عليه الصلاة والسلام-
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3 -
2017-06-18 07:14:45
حفظك الله يابو فهد يالغالي ياحبيب الشعب الله يسعدك ويجعلك ذخرا للاسلام والمسلمين
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2 - مواطن كادح
2017-06-18 07:13:56
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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1 - العنزي
2017-06-18 07:12:32
يارب احفض ملك القلوب
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آخر تعليق
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