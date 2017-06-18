كشف تفاصيل “صورة خادم الحرمين الشريفين” المتداولة على مواقع التواصل!-صورة

حجم الخط A A A المرصد 10 1٬708 1 ساعة

صحيفة المرصد: تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة شخصية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب انتهائه من أداء صلاة التراويح مساء السبت.

وأوضحت مصادر مطلعة، بحسب “عين اليوم” أن صورة خادم الحرمين التي أظهرته وهو يجلس على كرسي، وثقها المصور الشخصي للملك سلمان، بندر الجلعود.

واشتملت معالم الصورة على اللحظات الروحانية التي يعيشها خادم الحرمين بعد فراغه من الصلاة في المصلى المخصص في قصر الصفا المطل على المسجد الحرام.

