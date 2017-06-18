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تعرف على عقوبة من يحاول الحصول على بيانات تمس “الأمن الداخلي” للمملكة!
صحيفة المرصد: أوضحت إدارة الأمن العام أن الدخول على المواقع الالكترونية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة، يعد جريمة ويعاقب مرتكبها بالسجن 10 أعوام وغرامة تُقدر بـ 5 ملايين ريال.
وذكرت إدارة الأمن العام في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” “إن من يقوم بالدخول إلى موقع الكتروني للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي للمملكة يعرض نفسه للسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال”.
التعليقات
6 - لله الأمر من قبل ومن بعد2017-06-18 08:01:36
والله لو يعطوني ١٠مليون دولار مقابل البوح عن أي أسرار تخص أمن الوطن والله لن أفعل ، رغم أني مديون ب ٨٠٠الف ريال كسرت ظهري وتهددني بدخول السجن وخدماتي موقفة، الوطن غالي لا يُقدر بمال.
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5 - حمدالربياوي2017-06-18 07:53:04
أمن الوطن خط احمريعاقب معاقبة الجاسوس لانه خيانةعظمى كما ويجب معاقبة من يسي الى الاسلام وعلماءه ويجعله محل سخرية لان كل أبناء الوطن مسلمين و نبذ العادات الغربية في الملابس والقصات ولبس السلاسل للأولاد
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4 - حمدالربياوي2017-06-18 07:45:27
نعم أمن الوطن خط احمر ويجب ان يعاقب معاقبة الجاسوس لانه خيانة عظمى
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3 - صالح عبدالله النغيمشي2017-06-18 07:34:43
اسمر عبر واحد عابر ياكثر معرفاتك ياويلك من الله
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2 - مواطن كادح2017-06-18 07:15:23
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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1 - ....2017-06-18 07:15:19
وياليت فيه عقوبه رادعه تٌطبق على من يٌسيء لبنات البلد ف برامج التواصل سواء ف الهشتاقات او ف غيرها من التطبيقات
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آخر تعليق
بواسطة : إنسان منصف 🦅
ان شاء الله مدير الأمن العام الجديد يشوف حل مع انتشار الجريمه...
بواسطة : لله الأمر من قبل ومن بعد
والله لو يعطوني ١٠مليون دولار مقابل البوح عن أي أسرار تخص أمن الوطن والله لن أفع...
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