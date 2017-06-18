تعرف على عقوبة من يحاول الحصول على بيانات تمس “الأمن الداخلي” للمملكة!

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صحيفة المرصد: أوضحت إدارة الأمن العام أن الدخول على المواقع الالكترونية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة، يعد جريمة ويعاقب مرتكبها بالسجن 10 أعوام وغرامة تُقدر بـ 5 ملايين ريال.

وذكرت إدارة الأمن العام في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” “إن من يقوم بالدخول إلى موقع الكتروني للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي للمملكة يعرض نفسه للسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال”.