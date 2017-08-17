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السماح بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى لأداء مناسك الحج
صحيفة المرصد : وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني .
التعليقات
14 - السرايا2017-08-17 09:33:14
خطوة مباركة والعاقل دايم حكيم
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13 - المُزن2017-08-17 07:10:57
🍃🍁الحمد لله .. الله يجعل حجهم مبرور وسعيهم مشكور وكافة المسلمين ، ويديم علينا الامن والإستقرار ،ومن أرادنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره 🍁🍃
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12 - مرسي2017-08-17 07:08:36
لاحراج الشيخ تميم
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11 - خليجنا واحد2017-08-17 07:07:28
قطر ستعود للحضن العربي الخليجي رغماً عن أنف جماعة الاخوان الإرهابية ورغماً عن أنف خلايا عزمي الاسرائيلي ورغماً عن أنف المجوس ، فالروابط التي تربط الشعوب الخليجية أقوى من مؤامرات ودسائس المرتزقة
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10 - الحرفي2017-08-17 04:24:51
كبير ثم كبير من عظماء الحكام وفق الله خادم الحرمين وحكومته / نحن الحجاز ونحن ونجد وحنا نفعل كل شيء لله وليس لحكام دول الهجر وصغار العقول وننظر اننا من اذا ضرب اوجع واذا عفاء فرصه لمن تم العفوعنه افهم؟
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( عدد التعليقات 27,514 )9 - برق _ الحرم
((((((( ضربة ...... سوف تنشغل بها ...ولن تفيق منها حكومة قطر المغرربها)))))
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8 - كلوز2017-08-17 02:13:15
يوم تلو يوم والمزيد تلو المزيد فهل من رشيد
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7 - صعفق2017-08-17 02:08:26
ايوه حلوة ذي حقوق إنسان جديدة يعني كمان واحنا بالقرن الواحد وعشرين وبوقت الإعلام المنفتح والمعلومة السريعة والدقيقة وتحولها لحقوق إنسان هذا الين قال يغطى الشمس بمنخال
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6 - خلف2017-08-17 02:03:49
الان منظمات حقوق الانسان بتفكنا من شرها ولجتها !!!!!
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5 - صعفق2017-08-17 01:49:16
السؤال كيف حال المنافقين والمندسين بعد هذا القلم وشلون وضعهم وموقفهم ابفهم هل غدا سيغيرون كلامهم وهذا متوقع منهم فهم لا هم لهم الا تحقيق اهدافهم اَي كانت قلم سيكون له صدى واسع
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4 - عبيد2017-08-17 01:35:25
ليس غريب على قيادتنا الرشيدة فهي امتداد للمؤسس بحسن الجوار والإخاء مع اخوتنا بالدِّين والدم والصبر والحكمة من مكارم الأخلاق التى وصى بها الرسول علية الصلاة والسلام وحتى يكف العدو والخائن المندس بيننا
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3 - ابو سلطان المنصور2017-08-17 01:33:04
كبير يابوفهد الله يحفظك
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2 - Smile2017-08-17 01:31:48
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1 -2017-08-17 01:20:20
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بواسطة : برق _ الحرم
(((((( حقوق الانسان الغربي .....اصبحت ذات اولوية قصوى ....في الجزيرة العربية ......
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اذا موعاجبك يافتان انقلع عند اسيادك وشيل مابقى لك من كرامه ***ولاتحسب الناس مثلك...
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