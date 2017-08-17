وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية «تداول» – صور
صحيفة المرصد : وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه اليوم ورئيس مجلس إدارة تداول الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وشركة السوق المالية السعودية “تداول” ، بحضور المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبد الله الحصان وعدد من مسؤولي الوزارة وتداول .
وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون بين الطرفين لنشر ورفع مستوى الثقافة الاستثمارية ومبادئ الاستثمار لدى طلاب وطالبات الجامعات في المملكة من خلال تزويدهم بالموارد والأدوات اللازمة لتمكينهم من الاستثمار بمهارة ووعي ، بحسب الرياض نت.
وأكد العيسى حاجة الشباب السعودي لهذه المعرفة، مشيراً أن الوزارة ستعمل مع ” تداول ” وباقس مؤسسات المجتمع للوصول للميدان من خلال إيجاد سلسلة من البرامج طويلة الأجل والتي تساعد على رفع مستوى الوعي بالاستثمار في كافة المجالات .
من جهتها قالت الاستاذة سارة السحيمي: ” سيتضمن التعاون مع وزارة التعليم تنظيم ورش عمل تثقيفية في الجامعات، وإطلاق مسابقات من خلال نظام التداول الافتراضي والتي ستقام على مستوى الجامعات”.
التعليقات
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الهدف ضخ اموال الطلبه فى سوق الاسهم لدعم كبار المساهمين السوق ناشف و صغار المساهين افلسوا
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يعني بتعلمونهم اشلون يستثمرون في سوق الفلس خل استثمارنا في الشباب وخلهم على ذا التعليم ابرك من قصصك الخنفشارية
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يجب ان نضيف لثقافة الشباب الكثيرمن المجالات الاقتصاديه والتربويه والاجتماعيه بدل تضييع وقتهم بهذاحلال وهذا حرام والذي لايقدم لهم شيءغيرالبعدعن الواقع والحياة***
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طلاب جامعه كثيرين مايعرف من الثقافه غيرالجدل في الخلافات الدينيه كالموسيقى والاغاني والشيلات والقصات ومديلات السيارات وغيرهاممايضيع الوقت دون جدوى والمرحه تتطلب سرعة التغيرللمستقبل يشكل عملي***
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لماذا ؟
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فكرة نشر الوعي الاستثماري وادارة المال حاجه ملحه للشباب السعودي الفقيرالى الوعي الادخاري والتخطيط للمستقبل فالشباب تعودوعلى الاتكاليه في الجامعات ولايعرف معنى الادخاروالتخطيط***
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سلامات يا وزارة التعليم المكتوب باين من عنوانه شكلكم ناوين على رواتب الطلبه تمسحونها مسح احذفو المكافأت و بدون لف و دوارن خلك صريح قال تداول ... قال
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ههههههههه من الفضاوه كان هذا اكبر همنا اجل استمثار هههه
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ماشاءالله تبارك الله,الاستاذه سارة السحيمي مثال مشرف لسيدات الوطن.
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🍃🍁يازمان العجايب وش بقى ماظهر؟؟!سبحان الله العظيم مغير الأحوال .🍁🍃
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وش السالفة بينزلون التعليم للاكتتاب والا الطلاب
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طيب
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ابوها كان رئيس هئيه السوق الماليه جماز السحيمي
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(((((عفـــــوا احبتي ....لاتغضبوا مني ...... السفينة تحمل الكثير_ فحافظوا عليه ....لاتخرقوها .... حتى لانقع جميعا .... ذاك هوالبحر ما اوسعه ... من اراد القفز ليقفز لن يمنعه من أحد )))))
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أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56)
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((((( مخالفة ولم يتم التقيد بالزي الرسمي للنساء في المملكة العربية السعودية))))))
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(((والـعـلم إن لــم تـكـتنفه شـمائل....تـعـلـيه كـــان مـطـية الأخـفـاق....لاتـحـسبن الـعـلم يـنـفع وحــده ...مــالم يــتــوج ربـــه بــخـلاق... تصفحوا ماتبقى من الابيات حتما سوف تحجب .. ان ستكملت)))
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(((فــإذا رزقــت خـلـيقة مـحـمودة...فـقـد اصـطـفاك ((مـقسم _الأرزاق))...فـالـناس هــذا حـظـه_ مال ..وذا عــلـم ..وذاك مكـارم _ الأخلاق... والـمال إن لـم تـدخره مـحصناً..بـالـعـلم كـان نهاية الاملاق)))
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((((((الأم مـــدرســـة إذا أعــددتــهــا.....أعـددت شـعباً طـيب الأعـراق..... ما احوجنا الي قرأة القصيدة كاملة وتداولها ..... كأنها توصف الحال ))))
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نفس سالفة التامين الطبي. و كأن المعلمين لا يعرفون طريق شركات التأمين.
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((((((( أيها المربين الافاضل .....هل التعليم _تدول ؟)))))
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((((( التعليم ...... وسيطرة التجار ...... التعليم أمانة ....لايجب التهاون فيه ....... والعلم لايعني تجارة .... والجواب في عنوان الصورة )))))
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خطوه الى الامام
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بنوك وربا وحجاب مصريات لنص الشعر
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معلومه مهمه عن الوزير العيسى ورئيسة تداول (سوق الاسهم ) كلاهما من قبيلة بني زيد القضاعيه القحطانيه الوزير من محافظة شقراء ورئيسة تداول من محافظة القويعيه ووالدها الرئيس السابق لسوق الاسهم عام 2006
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هل الكشف ووضع المكياج من مستلزمات الرقي والحضارة ؟؟
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*** بالله عليكم الى أين سنصل ؟؟؟
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اغلب الناس هجرت سوق الاسهم بعد سلسلة من النكسات اضاعت اموال الشعب والحين يبون ضحايا جدد ولا حول ولا قوة الا بالله
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