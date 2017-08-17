وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية «تداول» – صور

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صحيفة المرصد : وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه اليوم ورئيس مجلس إدارة تداول الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وشركة السوق المالية السعودية “تداول” ، بحضور المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبد الله الحصان وعدد من مسؤولي الوزارة وتداول .

وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون بين الطرفين لنشر ورفع مستوى الثقافة الاستثمارية ومبادئ الاستثمار لدى طلاب وطالبات الجامعات في المملكة من خلال تزويدهم بالموارد والأدوات اللازمة لتمكينهم من الاستثمار بمهارة ووعي ، بحسب الرياض نت.

وأكد العيسى حاجة الشباب السعودي لهذه المعرفة، مشيراً أن الوزارة ستعمل مع ” تداول ” وباقس مؤسسات المجتمع للوصول للميدان من خلال إيجاد سلسلة من البرامج طويلة الأجل والتي تساعد على رفع مستوى الوعي بالاستثمار في كافة المجالات .

من جهتها قالت الاستاذة سارة السحيمي: ” سيتضمن التعاون مع وزارة التعليم تنظيم ورش عمل تثقيفية في الجامعات، وإطلاق مسابقات من خلال نظام التداول الافتراضي والتي ستقام على مستوى الجامعات”.