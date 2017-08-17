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وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية «تداول» – صور

وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية «تداول» – صور
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المرصد 37 3٬010 8 ساعات

صحيفة المرصد : وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه اليوم ورئيس مجلس إدارة تداول الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وشركة السوق المالية السعودية “تداول” ، بحضور المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبد الله الحصان وعدد من مسؤولي الوزارة وتداول .

وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون بين الطرفين لنشر ورفع مستوى الثقافة الاستثمارية ومبادئ الاستثمار لدى طلاب وطالبات الجامعات في المملكة من خلال تزويدهم بالموارد والأدوات اللازمة لتمكينهم من الاستثمار بمهارة ووعي ، بحسب الرياض نت.

وأكد العيسى حاجة الشباب السعودي لهذه المعرفة، مشيراً أن الوزارة ستعمل مع ” تداول ” وباقس مؤسسات المجتمع للوصول للميدان من خلال إيجاد سلسلة من البرامج طويلة الأجل والتي تساعد على رفع مستوى الوعي بالاستثمار في كافة المجالات .

من جهتها قالت الاستاذة سارة السحيمي: ” سيتضمن التعاون مع وزارة التعليم تنظيم ورش عمل تثقيفية في الجامعات، وإطلاق مسابقات من خلال نظام التداول الافتراضي والتي ستقام على مستوى الجامعات”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 - عبدالرحمن الدوسي
2017-08-17 09:35:09
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36 - 72
2017-08-17 09:32:27
الهدف ضخ اموال الطلبه فى سوق الاسهم لدعم كبار المساهمين السوق ناشف و صغار المساهين افلسوا
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35 - السرايا
2017-08-17 09:30:37
يعني بتعلمونهم اشلون يستثمرون في سوق الفلس خل استثمارنا في الشباب وخلهم على ذا التعليم ابرك من قصصك الخنفشارية
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34 - ضمير الناس
2017-08-17 09:29:38
يجب ان نضيف لثقافة الشباب الكثيرمن المجالات الاقتصاديه والتربويه والاجتماعيه بدل تضييع وقتهم بهذاحلال وهذا حرام والذي لايقدم لهم شيءغيرالبعدعن الواقع والحياة***
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33 - 72
2017-08-17 09:28:44
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32 - ضمير الناس
2017-08-17 09:26:42
طلاب جامعه كثيرين مايعرف من الثقافه غيرالجدل في الخلافات الدينيه كالموسيقى والاغاني والشيلات والقصات ومديلات السيارات وغيرهاممايضيع الوقت دون جدوى والمرحه تتطلب سرعة التغيرللمستقبل يشكل عملي***
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31 -
2017-08-17 09:25:47
لماذا ؟
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30 - ضمير الناس
2017-08-17 09:23:28
فكرة نشر الوعي الاستثماري وادارة المال حاجه ملحه للشباب السعودي الفقيرالى الوعي الادخاري والتخطيط للمستقبل فالشباب تعودوعلى الاتكاليه في الجامعات ولايعرف معنى الادخاروالتخطيط***
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29 - حمدان
2017-08-17 09:00:03
سلامات يا وزارة التعليم المكتوب باين من عنوانه شكلكم ناوين على رواتب الطلبه تمسحونها مسح احذفو المكافأت و بدون لف و دوارن خلك صريح قال تداول ... قال
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28 -
2017-08-17 08:47:11
ههههههههه من الفضاوه كان هذا اكبر همنا اجل استمثار هههه
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27 - hima
2017-08-17 08:14:56
ماشاءالله تبارك الله,الاستاذه سارة السحيمي مثال مشرف لسيدات الوطن.
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26 - مسكين يامواطن
2017-08-17 07:31:01
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25 - المُزن
2017-08-17 07:07:25
🍃🍁يازمان العجايب وش بقى ماظهر؟؟!سبحان الله العظيم مغير الأحوال .🍁🍃
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24 - العتيبي
2017-08-17 06:11:15
وش السالفة بينزلون التعليم للاكتتاب والا الطلاب
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23 - بريال شاهي عدني من البقالة
2017-08-17 05:45:05
طيب
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22 - محمد الجعيد
2017-08-17 05:14:35
ابوها كان رئيس هئيه السوق الماليه جماز السحيمي
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21 - نفسيه
2017-08-17 04:59:09
تعليق مخالف
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20 -
2017-08-17 04:40:45
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19 - ابوالعز
2017-08-17 03:27:02
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,514 )
18 - برق _ الحرم
2017-08-17 03:17:30
(((((عفـــــوا احبتي ....لاتغضبوا مني ...... السفينة تحمل الكثير_ فحافظوا عليه ....لاتخرقوها .... حتى لانقع جميعا .... ذاك هوالبحر ما اوسعه ... من اراد القفز ليقفز لن يمنعه من أحد )))))
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17 - الهاشمي
2017-08-17 03:14:57
أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56)
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16 - برق _ الحرم
2017-08-17 03:10:04
((((( مخالفة ولم يتم التقيد بالزي الرسمي للنساء في المملكة العربية السعودية))))))
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( عدد التعليقات 27,514 )
15 - برق _ الحرم
2017-08-17 03:02:08
(((والـعـلم إن لــم تـكـتنفه شـمائل....تـعـلـيه كـــان مـطـية الأخـفـاق....لاتـحـسبن الـعـلم يـنـفع وحــده ...مــالم يــتــوج ربـــه بــخـلاق... تصفحوا ماتبقى من الابيات حتما سوف تحجب .. ان ستكملت)))
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14 - برق _ الحرم
2017-08-17 02:56:47
(((فــإذا رزقــت خـلـيقة مـحـمودة...فـقـد اصـطـفاك ((مـقسم _الأرزاق))...فـالـناس هــذا حـظـه_ مال ..وذا عــلـم ..وذاك مكـارم _ الأخلاق... والـمال إن لـم تـدخره مـحصناً..بـالـعـلم كـان نهاية الاملاق)))
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13 - برق _ الحرم
2017-08-17 02:52:48
((((((الأم مـــدرســـة إذا أعــددتــهــا.....أعـددت شـعباً طـيب الأعـراق..... ما احوجنا الي قرأة القصيدة كاملة وتداولها ..... كأنها توصف الحال ))))
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12 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-08-17 02:51:50
تعليق مخالف
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11 - برق _ الحرم
2017-08-17 02:41:46
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10 - صديق عمري
2017-08-17 02:33:53
نفس سالفة التامين الطبي. و كأن المعلمين لا يعرفون طريق شركات التأمين.
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9 - بدر 66
2017-08-17 02:27:58
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,514 )
8 - برق _ الحرم
2017-08-17 02:27:55
((((((( أيها المربين الافاضل .....هل التعليم _تدول ؟)))))
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( عدد التعليقات 27,514 )
7 - برق _ الحرم
2017-08-17 02:22:22
((((( التعليم ...... وسيطرة التجار ...... التعليم أمانة ....لايجب التهاون فيه ....... والعلم لايعني تجارة .... والجواب في عنوان الصورة )))))
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6 - ليبرالي
2017-08-17 01:58:19
خطوه الى الامام
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5 -
2017-08-17 01:57:01
بنوك وربا وحجاب مصريات لنص الشعر
لا يعجبني(3) اعجبني(12)
4 - ابوسعد الصريح
2017-08-17 01:52:26
معلومه مهمه عن الوزير العيسى ورئيسة تداول (سوق الاسهم ) كلاهما من قبيلة بني زيد القضاعيه القحطانيه الوزير من محافظة شقراء ورئيسة تداول من محافظة القويعيه ووالدها الرئيس السابق لسوق الاسهم عام 2006
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3 - زائر
2017-08-17 01:50:37
هل الكشف ووضع المكياج من مستلزمات الرقي والحضارة ؟؟
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
2 - زائر
2017-08-17 01:43:00
*** بالله عليكم الى أين سنصل ؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
1 - الراصد
2017-08-17 01:40:57
اغلب الناس هجرت سوق الاسهم بعد سلسلة من النكسات اضاعت اموال الشعب والحين يبون ضحايا جدد ولا حول ولا قوة الا بالله
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آخر تعليق
بواسطة :

اجواء مدري انت تشبهين حياة الفهد خخخخخخخخخخخخخخخخ...
بواسطة : محامي

لاحول ولاقوة الا بالله ايش عملوا السورين في حياتهم الموت وراهم وراهم...
بواسطة : برق _ الحرم

(((((( حقوق الانسان الغربي .....اصبحت ذات اولوية قصوى ....في الجزيرة العربية ......
بواسطة : منال الضاحي

اذا موعاجبك يافتان انقلع عند اسيادك وشيل مابقى لك من كرامه ***ولاتحسب الناس مثلك...



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