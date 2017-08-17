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شاهد صور صادمة للفنان عادل إمام .. شكله تغير كثيراً وملامح التعب واضحة عليه!
صحيفة المرصد : نشرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورة لها إلى جانب الممثل المصريّ عادل إمام.
وظهر الفنان المصري بنحافة ملحوظة، كما بدت ملامح التعب والتقدم في السن واضحة على وجهه.
وعلّقت نجم الدين على الصورة، وكتبت: “مع الزعيم عادل إمام وحوار عميق وممتع بين الفن والثقافة والوطن. مساكن حب وحياة”.
وانهالت تعليقات محبّي الفنان عادل إمام ، الذين اعتبروا أن هذه الصورة مفبركة، فيما أكّد البعض أنّ هذه الصورة حقيقية، نظراً لسنّ إمام وظهوره ومن دون ماكياج ومن دون استخدام الفوتوشوب.
التعليقات
53 - عبرة2017-08-17 09:28:26
ومن نعمره ننكسه في الخلق
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( عدد التعليقات 14,381 )52 - ابويوسف
اسعد الناس وبدى يسمج يجب ان يتوقف هدم الماضى الجميل
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51 - ضمير الناس2017-08-17 09:11:33
من رسل السلام في مصرمثله مثل عبد الباسط وفي كل خير***قدم الكثير للامه العربيه جمعا***اماالعمرفهو فاني وصاحب الاعمال العظيمه خالد باعماله ***
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50 -2017-08-17 08:48:01
تعليق مخالف
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49 - hima2017-08-17 08:12:33
الله يعطيه الصحة وطولة العمر,انسان اسعد الملايين من البشر ونشر الابتسامه والسلام.
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48 -2017-08-17 07:58:47
سبحان الله الوجه هو مصدر السعادة والشقاء وأول ما تقابل به الناس وجهك فكم من الوجوه المكفهرة من شؤم المعصية .
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47 -2017-08-17 07:47:52
اللهم لا حول ولا قوة الا بك
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46 -2017-08-17 07:43:20
تعليق مخالف
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45 - 722017-08-17 07:19:47
وظهوره ومن دون ماكياج ومن دون استخدام الفوتوشوب
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44 - المنفلوطي2017-08-17 07:17:53
الكبر شين
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43 - سلامــــا علــــــــــى الــــــدنيــــــــا2017-08-17 07:15:29
الحين يجون أصحاب الشهوات يقولون عنه رمز الفن وأذا مات قالوا الشهيد وحشرني معه و****
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42 -2017-08-17 07:14:37
النمر الوردي
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41 - ابوبدر2017-08-17 07:08:49
اللهم احسن لكل مؤمن الخاتمه واستر عوراتنا في الدنيا والاخره
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40 - سلامــــا علــــــــــى الــــــدنيــــــــا2017-08-17 07:03:59
غالبيه أفلامه ***وأشياء مخله بالأدب والمشكله يجي من يسوي نفسه مفتي الأفلام ويقول البوسه تخدم غرض الفلم أو المسلسل
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39 - منتحي2017-08-17 07:00:50
لماذا لم تعمل لهذا اليوم ياعادل امام ورغم ذلك تب الى الله، جاء في البخاري حديث(.. الاعمال بالخواتيم)وفي مسند احمد(..وانما الاعمال بالخواتيم). طالب بحذف جميع اعمالك المسيئه لن ينفعك المعجبون الكاذبون .
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38 - الدنيا فناء2017-08-17 06:49:38
تعليق مخالف
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37 -2017-08-17 06:48:27
الحمدلله الذي لا يحول ولايزول ولا يغيره شيئ الدائم القوي المتين سبحانك ربي ما أعظمك
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36 - الزهراني2017-08-17 06:39:40
بسم الله / شوفو من هوا متمسك بدينه ومحافظ على صلاتة وشكل عادل امام من ترك الصلاة وذهب خلف الممتلات
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35 - استراتيجي2017-08-17 05:58:48
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ.
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34 - شتيفي2017-08-17 05:28:30
سبحان مغير الاحوال.
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33 - ت 15 - هذي الدنيا مثل العمارة الجديدة2017-08-17 05:11:47
كلامك صحيح لكن أضيف رأيي بها أنها مع ماقلت حافلة ركاب إجتمعوا فيها لﻹنتقال و ضروفها و أوضاعها هي محطات و عقبات حتى ينتهي وقت اﻻنسان بها وكلووو مع الغاليغووووووو .
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32 -2017-08-17 05:04:00
باقي له سنتين ويودع الدنيا
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31 - محمد الجعيد2017-08-17 04:47:36
سبحان الله
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30 - مواطن يحب الهياط2017-08-17 04:03:02
الواحد يزعل اذا شاف مثل هؤلاء العظام وهو يشيخ .. وبعض الديناصورات اعداء الانسانية لايزال يعيش رغم انه كبير عمرا فقط
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29 - مجبر رجل القعسي2017-08-17 03:55:24
الصوره ملعوب فيها من قبل الاخونجيه اعداء الاسلم والمسلمين اضحاب الفتن والثورات وشق عصاء المسلمين
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28 - sar-al-sa2017-08-17 03:19:33
قديما قيل :البقاء على حال محال. والاكثر بقاء -ويستحيل الدوام لوبقي مليار عام-هو العمل الطيب للانسان في دنياه والعمل الروحي السامي لاخرته
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27 - @@@@@2017-08-17 03:14:20
الحمد لله رب العالمين نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيات اعمالنا اللهم ألطف بِنَا و ارحمنا يالله ياكريم
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26 - Basmaaa2017-08-17 03:05:34
سبحان الله كل من وقف مع انقلاب السيسي انقلبت خلقته كأنه انسلخ من جلده الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا
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25 - فهدة2017-08-17 02:48:56
وبعدين السورية اللي جنبة ترا في ٥٠ من عمرها فباللة هو كم عمرة
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24 - محب الوطن2017-08-17 02:48:29
🐵🐵🐵🐵🐵🐮
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23 - فهدة2017-08-17 02:47:21
ترا لاهو من امس ولا الْيَوْمَ يمثل من يوم ما عرفنا تلفزيون وحنا صغار واهو له دهر يمثل حنا شبنا فطبيعي ودوام الحال من المحال
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22 -2017-08-17 02:42:22
يارب اسالك حسن الخاتمه
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21 - احمد2017-08-17 02:32:47
حتى لو يبغي يتوب شياطين الانس بيجلسون له على طريق التوبه حتى تضعف ارادته ويستمر هكذا على ماهو عليه حتى يفارق الحياة الا ان يشاء الله
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20 - سعد2017-08-17 02:32:09
تلمسي ولا ما تلمسي خلاص العصير خلص..
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19 - بصائر للناس2017-08-17 02:29:58
إلا في حالة ان يموت على اسلام وحسن خاتمة فهذا شيء طيب ولله الامر من قبل ومن بعد ولا يعجزه شيء له الحكم سبحانه ولا يتألا عليه احد يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويوفق للتوبة من اراد ولو قبل الموت بلحظات .
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18 - الشاعر📝2017-08-17 02:29:56
لو حسبنا سنوات عمره فتعتبر الصورة حقيقية فالرجل ولد عام 1940 وبدايته الفنية كانت بتاريخ 1960 وهو الآن في السابعة والسبعين وقد أوتي من الكبر عتيا....)
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17 - بصائر للناس2017-08-17 02:23:56
تكفون إذا نفق اذكروا خبر الدفن فقط هههههههههه
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16 -2017-08-17 02:19:30
انا اتابع المسلسلات وخاصة التركية والكورية
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15 - هذي الدنيا مثل العمارة الجديدة2017-08-17 02:18:08
تدخلها في شبابك مع بابها الامامي وتطلع مع الدرج حتى تاصل السطح اقصد الهرم والتعب وبعدها تنزل مع نفس الدرج الراس شايب مكسور المنكعين بدون لغاليغ .
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14 - يالله حسن الخاتمة2017-08-17 02:14:06
اللي يتابعون المسلسلات والافلام وحافظين اسماء الافلام والمسلسلات نسأل الله لنا ولكم الهدايه
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13 - بصائر للناس2017-08-17 02:10:03
هههه وش القصة اليومين هذه مع الفنانين شكله بيموت وبعدها هات لك من الاخبار بكاء الفنانة فلانة على الفنان الكبير ورثاء فلتانه عليه وذكرياته ومسرحياته وماذا قال عنه الفنانين وصور لقبره وآخر لحظة من حياته
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12 - مسمار2017-08-17 02:08:59
سبحان من قال يرد الى ارذل العمر!! كيف كان في مدرسة المشاغبين مرورا بالمشبوه وسلام ياصاحبي واستراحة مقاتل في الواد سيد الشغال وتعثر في بوبوس وكبوة في مرجان فارتطام بزهايمر وهي اخر محطاته فاخلد للراحه!!
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11 - مسلم غيور2017-08-17 02:01:36
لماذا يتعجب جمهوره أليس يكبر في العمر أليس الموت ينتظره كما خطف أخرين وهذا هو سنة الحياة إبكوا على أنفسكم قبل الموت وجهزوآلزاد لهذا اليوم وإدعوا الله أن نموت وهو راض عنا
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10 - 1002017-08-17 01:59:34
حتى الممثلة عجزت
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9 - بربس2017-08-17 01:58:50
حتى عاد كالعرجون القديم . سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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8 -2017-08-17 01:58:36
تعليق مخالف
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7 - يارب رحمتك2017-08-17 01:57:41
تعليق4 قال تعالى { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }
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6 - ابو شدا2017-08-17 01:53:29
الدايم الله ممكن نقول شيء ويوقفنا وزير الإعلام من التعليق في المرصد الله يستر. عموماً صورة جميله.
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5 - مسمار2017-08-17 01:53:18
عريت من الشباب وكنت غضا**كما يعرى الورق من القضيب **فياليت الشباب يعود يوما**فاخبره بما فعل المشيب!!
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4 -2017-08-17 01:52:50
مافي مسلسل أو فيلم له إلى وقد باس ونام مع وحده هذا لو مات ولم يتب كيف يجيب إذا وقف أمام الله
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3 - عابد فهد2017-08-17 01:50:04
خلاص راح زمن الفنانين الكبار..
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2 - زائر2017-08-17 01:47:15
يالله حسن الختام
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1 - ابو سيف2017-08-17 01:46:53
بالله اتركو الناس في حالها ...... لا تعليق افضل
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