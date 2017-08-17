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شاهد: عاصفة مرعبة تجتاح مخيماً للاجئين السوريين وتقتلع خيامهم وتقذف الأطفال في الهواء!
صحيفة المرصد : تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو وصوراً لحظة اجتياح عاصفة هوائية لمخيم “الهول” للاجئين السوريين بمنطقة الحسكة.
ووفقاً للفيديو المتداول ، فقد جاءت العاصفة على الخيام واقتلعت الكثير منها وسطت صريخ النساء والأطفال وتكبيرات الرجال.
وأظهر الفيديو هروب النساء والأطفال من الخيام التي كانوا يقطنون فيها، وسط حالة من الرعب والخوف المضاعف الذي غشيهم على الرغم مما هم فيه.
كما أظهرت صور أخرى تداولها ناشطون، بأن العاصفة الهوائية استطاعت أن تعصف بأحد الأطفال الذين كانوا بداخل الخيام وتلقي به إلى السماء قبل أن يهوي إلى الأرض، دون معرفة مصيره حتى الآن.
عاصفة هوائية ضربت مخيم الهول للنازحين السوريين في مدينة الحسكة— موسى العمر (@MousaAlomar) ١٦ أغسطس، ٢٠١٧
اقتلعت خيامهم وكل شيئ.. pic.twitter.com/3X6A4TuEyq
التعليقات
63 - محامي2017-08-17 09:54:53
لاحول ولاقوة الا بالله ايش عملوا السورين في حياتهم الموت وراهم وراهم
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62 - المواطن2017-08-17 09:30:10
اللهم الطف بالسوريين و ارحمهم و انزل عليهم الأمن و الأمان آمين
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61 - العاشق2017-08-17 08:38:31
لاحول ولاقوة إلا بالله
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60 - ررر2017-08-17 08:08:21
تعليق مخالف
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59 - 722017-08-17 07:43:20
تعليق مخالف
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58 - المُزن2017-08-17 07:01:39
🍃🍁لاحول ولاقوة إلا بالله .🍁🍃
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57 - مسفر2017-08-17 06:57:37
يالطيف اللطف بهم اللهم عليك ببشار والروس والفرس وكل ظالم تجبر على الناس المساكين المستظعفين في سوريا
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56 - زاااااير وماشي2017-08-17 06:47:31
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55 - سعد بن فهد2017-08-17 06:42:53
الخيمة اثبتت بأنها الاسواء تحترق وتغرق وتطير ليست ثابته لأسكان الاجئين فلذالك وضعت حكومتنا الرشيدة الكرفانات المثبته في الارض ودورات مياة كذالك للاجئين واراحتهم بدل الخيمة هاذي خيمه المنضمات
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54 -2017-08-17 06:24:28
متى نرى الخنبقة في هذه الوضعية وان شاء الله***
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53 - اللهما انصر المسلمين السنة2017-08-17 06:06:51
اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين و الخانعين والمنبطحين لفلان وعلان وعلى الاغبياء والجهله فهم اسباب نكبت وذل أمتنا يا رب
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52 - هلتون2017-08-17 05:45:14
حفظ الله حكومتنا وشعبنا وقادتنا .وكل الدول العربية ...
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51 - هلتون2017-08-17 05:17:14
قطر مشروع خبيث ينخر في دول العرب ..لا يهمه اسلامها .بل يهمه تفكيك اي مجتمع عربي وخاصه بلاد العرب الغنيه النفطيه.. الماسونيه عدو لكل مجتمع سواء عربي او غيره
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50 - هلتون2017-08-17 05:14:15
حمد اول ما احس بنكشاف امره . استقال استقاله صوريه فقط ويدير خططه الموكله له من الخارج .. وعندما وضحت الصوره لدول الجوار .احس تميم بالرعب وهبت تلك الدول تحميه .. اوروبا تحاول التهدئه وكذلك الغرب
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49 - هلتون2017-08-17 05:10:42
حمد قطر حاول الاختباء ليدير خططه من وكره في امريكا .. وهو مصمم وعازم كل العزم على تنفيذ مشروعة اللعين .الغطاء الديني للاخونج ههه والله ماهو الا غطاء فقط والا ما دراء عنهم.
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48 - هلتون2017-08-17 05:06:58
قطر لاحد يستهين فيها وبصغر حجمها . قطر مكونه من عدد لا يحصى من العصابات العالميه المحظوره . قطر هي العديد من المنظمات الماسونيه العالميه.لاحد يستهين في قطر
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47 - هلتون2017-08-17 05:04:03
الناس غافله هذا شيعي وهذا سني وهذا اخونجي وذا شكله وذا لونه الوضع اخطر من ما يتصوره العقل.عمالة حمد للماسونيه هي اخطر ما تواجهه الامه العربيه.الحكومات المستهدفة احست بخطر هذه الدويله.وتحاول تسيطرعليها
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46 - هلتون2017-08-17 04:56:10
الي حاصل بسوريا مشروع من مشاريع الماسونيه في العالم وخاصة هذا المشروع يقوده حمد قطر الله ياخذ عمره.الماسوني العربي القذر. وقد سبقه في ليبيا وتونس ومصر واليمن .حاول تقسيم الدول العربيه بفلوسه القذره
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45 - وطني الحبيب2017-08-17 04:05:30
قسم بالله لو العرب متوحدين صف واحد بكل الطوائف مهاذي حالهم
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44 - وطني الحبيب2017-08-17 03:57:56
فيصل المرشدي ههههههه صحيح الي يتوكل على الله سبحانه قوي
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43 - عابد فهد2017-08-17 03:54:58
سبب الحروب في الدول العربية ليست امريكا و لا اسرائيل .. بل العرب أنفسهم شعوب قسمت نفسها الف مسمى شعوب تقف بجانب الظلم..
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42 - وطني الحبيب2017-08-17 03:52:56
الله العظيم وبحمده اللهم انصر الجنود المرابطين على الحد الجنوبي يرجعون سالمين غانمين
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41 - منصور2017-08-17 03:52:08
انا أدين الله تعالى إلى يوم القيامة بأن من سلم الناس بقوله ولسانة هو حقا يجب أن يفتخر بأسلامه و الراضين بالباطل ويعلمون الحق ويدعمو الباطل من جميع الجهات عليهم الاستعداد لليوم لا تغادر صغيرة ولا كبيرة
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40 - منصور2017-08-17 03:46:44
لا أحد يزايد على أحد الذي حصل في سوريا مشروع أمريكي بحت والمستفيدة منها الصهاينة قبل لا تكتب تعليقك تذكر أن الله تعالى يعلم انت مع من ولا تضمن يومك أو أمر الله ينزل
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39 - فيصل المرشدي2017-08-17 03:45:07
اللي يسأل عن ليه اليهود في أمان واغلب بلاد العرب في خراب لإنا نحن شعوب العرب نراهم هم الأفضل والاقوى ونسينا الله واستقووا علينا وحاربونا بادوات عربية حاقدة كلاً في بلده.
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38 - مجرد تعليق2017-08-17 03:39:11
وطني الحبيب.الجواب ان الغرب هم السبب في للي يصير عندنا واشغلونا بالحروب والتفريق والشتات وقنل بعضنا بعض$ لانهم يخافون ان يجتمع المسلمين وينتصرون عليهم وجندو لهم ايدي مثل خنبوق الكذب ومن ع شاكلته فهمت
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37 - وطني الحبيب2017-08-17 03:35:11
مثل الي يقولون الموت لمريكا الموت الإسرائيل يبون يخدعون الشعب المسكين يطلقون صواريخ على مكه المكرمة اللهم دمرهم عاجل غير أجل اللهم انصر بلادي يارب
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36 - ماركتو2017-08-17 03:23:18
لكم الله أيها الشعب السوري .. حسبنا الله ونعم الوكيل على من شردهم من أوطانهم وبيوتهم.
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35 - صلو على نبينا محمد2017-08-17 03:17:53
الكافر حتى لو ظهر لنا انهم براحه وسعاده اقسم بالله عكس مانتوقع فهم يسودهم الرعب والخوف وعدم الامان( تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ) فهم ذاقو مراره الحروب وهم في خوف دائم من يقظه المسلمين من غفلتهم ...
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34 - عابد فهد2017-08-17 03:17:08
وطني الحبيب.. تعلم ليش الناس هنا من حولك من عرب حاقدين طائفيين .. سيقولون امريكا و اسرائيل هم السبب لكن يتوهمون. من وضع يده بيد داعش و إيران هم سبب هذه الحروب..
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33 - وطني الحبيب2017-08-17 03:16:14
يارب لطف بحال عبدك
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32 - صلو على نبينا محمد2017-08-17 03:13:44
انا دخلت عشان (وطني الحبيب )الله سبحانه وتعالى يعطي الكافر جنه الدنيا ويجازيه بالآخره عكس المؤمن يبتليه بالدنيا على حسب قدرته وتحمله لانه من رحمته لايحمل انسان فوق طاقته ويجازيه بالآخره الجنه
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31 - وطني الحبيب2017-08-17 03:13:28
بسرعة بسرعة اقسم بالله قهر يوم اشوف حال اطفال العرب بالمخيمات مشردين عن بلادهم
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30 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-08-17 03:13:24
اخي(وطني الحبيب) وأنا اخوك(الجواب)بسيط جداً فديت قلبك بالعربي الفصيح نحن اللي جبناها لانفسنا (ضفينا)في وطني وبلادي اشكال(خنبوقه)وطقته يضحك في وجهك ويطعنك في ظهرك ):نكرش عيال عفاش وخنيبقه المريض):
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29 - وطني الحبيب2017-08-17 03:10:04
تعليق مخالف
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28 - وطني الحبيب2017-08-17 03:02:48
ابي أحد يجاووبني ليه دول اروبا يعيشون أحلى عيشه بصناعة و الماركه وسياحة بدون حروب العرب ليه متناحرين خراب دمار رغم نهم مسلمين ليه ياناس
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27 - الصوت العالي2017-08-17 03:01:01
خاله خنبوفه..اشبك اليوم زعلانه ؟؟ هددي اللعب شويه يخاله.
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26 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-08-17 03:00:02
خنبوووووووووووقي انت(عديم)الاحساس والضمير جعلك(الهلاك)اللي يهلهل عظامك يالمجرم الجبان حتى(الايتام)والضعفاء ماسلموا من خبث قلبك المعفن ):جنبوقي الله ينتقم منك امين):
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25 - مجرد تعليق2017-08-17 02:53:28
تذكرو يوم الفزع الاكبر.فإذا نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارص الا ماشاء الله. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن امامنا ومن خلفنا ونعوذ بك ان نغتال من تح
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24 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-08-17 02:50:30
قلم الخنبقه كلام صحيح والدليل عايشين المصريين في رغد من العيش ، أنت تكذب على مين يابابا ؟
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23 - عابد فهد2017-08-17 02:49:23
قلم الحقيقة يا اخونجي انت شكلك اخونجي 😂😂😂 ارحم تفكيرك و عقلك خمس سنوات يا ظالم وانت اخونجي اخونجي كل تعليقاتك..😂😂😂😂
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22 -2017-08-17 02:48:23
الله يلطف بالمسلمين هذا ما انتجته ثورات الخريف العبري وبالدعم القطري
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( عدد التعليقات 27,409 )21 - قلم الحقيقه
كان الشعب المصري سيواجه نفس مصير هؤلاء من الأخوان ومرتزقتهم في مصر بقيادة مرسي والارهابيين الذين معه.لكن الله يحب مصر فارسل لها زعيمآ بطلآ أنقذهم من بعد الله وخلصهم وخلص وطنهم من الأخونجية الأخوان.
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20 - عابد فهد2017-08-17 02:46:17
اللهم أهلك الفرس و أحفاد نمرود و احفاد أبرهة..
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( عدد التعليقات 27,409 )19 - قلم الحقيقه
هذا جزاء كل من يخون وطنه الله ينتقم منه أشد انتقام ولايرحمه . خلو دعاة الأخونجية ينفعونكم الآن ولادرو عنكم حقنو عقولكم بسمومهم لتكرهون وطنكم وتحقدون على قيادتكم وهم في أحسن حال قصور ومال وخدم وحشم ..
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18 - وطني الحبيب2017-08-17 02:40:01
متى تحرر سوريا من المجرمين وترجع زي اول وحسن يارب متى حسبي الله ونعم الوكيل على من كان سبب
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17 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-08-17 02:39:16
يارب العباد يالرحمن الرحيم يالقوي الجبار لك الملك انك ترحمنا وترحم اخواني واخواتي(الاشاوس) في ارض(الاحرار)المغوبين على امرهم من (شبيحه)فشار نعجه وطواغيت(المعممين)الارذين ):الطف بهم يالله ورحمهم):
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( عدد التعليقات 27,409 )16 - قلم الحقيقه
هؤلاء من قلة وعيهم وفهمهم وقصر نظرتهم للأمور اضافة لصغر عقلوهم صدقو دعاة الأخونجية الأخوان من على منابر الجوامع كالقرضاوي وعصابته والتركي وجلاوزته اضافة للنظام القطري وحضوهم على وطنهم وهذه النتيجة.
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15 - اشراقت2017-08-17 02:33:43
اخر الزمان ستاتي ريح تقبض ارواح الصالحين والاطفال ثم تقوم القيامه ع شرار الناس كاهي دين الله وسنه رسله امثال قلم الظلم--تشمت بالمنكوبين يامن تدعي الثقافه تقول اخوان وكثرهم بسطاء جهلاء مسيرين هجروغصب
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14 - وطني الحبيب2017-08-17 02:33:31
سبحان الله العظيم الغضب يلاحق المساكين حتى بالمخيم يارب أصلح حالهم وامنهم من كل خوف اللهم عليك بشار وأعوانه اهلكهم
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13 - اشراقت2017-08-17 02:28:25
قلم ربي ينتقم منك تشمت بالناس الضعاف اطفال نساء شياب مرضى-اتجاوزت حدودك ايش ذنبهم نزحو مع اهلهم من الحرب اكثرهم بسطاء مايعرفو السياسه ولا اخوان ولا داعش-ثم الجيش الحر موداعشي-هو معتدل العالم مؤيد له
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12 - محمد الشهري Ggccxx2017-08-17 02:26:17
اللهم أنت خالقي وخالقهم ألطف بهم يا رب العالمين .
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11 -2017-08-17 02:25:11
ما ادري واش استفاد السوريين من ثورة الإخوان تدمير لبلادهم وقتل وتشريد ولجوء وغيرها
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10 - محمد2017-08-17 02:21:47
تشمت بأطفال مسلمين هذه سقطه جديده من سقطاتك حسبنا الله ونعم الوكيل بكل شامت وغضب الله عليه وعلى بشار
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9 - مسمار2017-08-17 02:20:51
الله اكبر وماالريح الا جندا من جنود الله يسلطها الله على من يشاء من عباده فاللهم ان قدرت فالطف بعبادك يالطيف وان كان ابتلاء فعظم الاجر وستجدهم من الصابرين الشاكرين!!
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8 - منصور الزهراني2017-08-17 02:20:35
رقم ٧ الله يغضب عليك يا متخلف يعني ما يكفي معاناتهم من الحروب والتشرد وتشتت شملهم يجي واحد مثلك نكره يصنف الناس ويحكم عليهم هل هم من اهل الخير والا من اهل الشر.
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( عدد التعليقات 27,409 )7 - قلم الحقيقه
غضب الله على الأخونجية الأخوان لأن هؤلاء اللاجئين يتبعون لهم ويؤيدون تركيا ومايسمى الجيش الحر.
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6 - نجاة محمد2017-08-17 02:08:44
ربنا يلطف بيهم
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5 - عمر علي2017-08-17 02:07:10
الولد طار وطاح علي الخيام ان شاء الله يكون سلم
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4 - عمر علي2017-08-17 02:06:40
الولد طار وطاح علي الخيام ان شاء الله يكون سلم
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3 - طرائيش2017-08-17 02:02:20
الله يكون في عونهم ويرحمهم برحمته ويستر عليهم الي عانوه ماعانوه الفلسطنين بسبب القذر بشار العين لعنه الله في الدنيا والاخرة
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2 - عزوز2017-08-17 02:01:10
هذي اسمه زوبعه تجينا دايم بالمزرعه ونطرده
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1 - فاطمه2017-08-17 01:59:22
يالطيف ياخبير إلطف بهم وبنا
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