رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد: عاصفة مرعبة تجتاح مخيماً للاجئين السوريين وتقتلع خيامهم وتقذف الأطفال في الهواء!

شاهد: عاصفة مرعبة تجتاح مخيماً للاجئين السوريين وتقتلع خيامهم وتقذف الأطفال في الهواء!

شاهد: عاصفة مرعبة تجتاح مخيماً للاجئين السوريين وتقتلع خيامهم وتقذف الأطفال في الهواء!
حجم الخط A A A
المرصد 63 7٬743 8 ساعات

صحيفة المرصد : تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو وصوراً لحظة اجتياح عاصفة هوائية لمخيم “الهول” للاجئين السوريين بمنطقة الحسكة.

ووفقاً للفيديو المتداول ، فقد جاءت العاصفة على الخيام واقتلعت الكثير منها وسطت صريخ النساء والأطفال وتكبيرات الرجال.

وأظهر الفيديو هروب النساء والأطفال من الخيام التي كانوا يقطنون فيها، وسط حالة من الرعب والخوف المضاعف الذي غشيهم على الرغم مما هم فيه.

كما أظهرت صور أخرى تداولها ناشطون، بأن العاصفة الهوائية استطاعت أن تعصف بأحد الأطفال الذين كانوا بداخل الخيام وتلقي به إلى السماء قبل أن يهوي إلى الأرض، دون معرفة مصيره حتى الآن.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

63 - محامي
2017-08-17 09:54:53
لاحول ولاقوة الا بالله ايش عملوا السورين في حياتهم الموت وراهم وراهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - المواطن
2017-08-17 09:30:10
اللهم الطف بالسوريين و ارحمهم و انزل عليهم الأمن و الأمان آمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - العاشق
2017-08-17 08:38:31
لاحول ولاقوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - ررر
2017-08-17 08:08:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - 72
2017-08-17 07:43:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - المُزن
2017-08-17 07:01:39
🍃🍁لاحول ولاقوة إلا بالله .🍁🍃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - مسفر
2017-08-17 06:57:37
يالطيف اللطف بهم اللهم عليك ببشار والروس والفرس وكل ظالم تجبر على الناس المساكين المستظعفين في سوريا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
56 - زاااااير وماشي
2017-08-17 06:47:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - سعد بن فهد
2017-08-17 06:42:53
الخيمة اثبتت بأنها الاسواء تحترق وتغرق وتطير ليست ثابته لأسكان الاجئين فلذالك وضعت حكومتنا الرشيدة الكرفانات المثبته في الارض ودورات مياة كذالك للاجئين واراحتهم بدل الخيمة هاذي خيمه المنضمات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 -
2017-08-17 06:24:28
متى نرى الخنبقة في هذه الوضعية وان شاء الله***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - اللهما انصر المسلمين السنة
2017-08-17 06:06:51
اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين و الخانعين والمنبطحين لفلان وعلان وعلى الاغبياء والجهله فهم اسباب نكبت وذل أمتنا يا رب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
52 - هلتون
2017-08-17 05:45:14
حفظ الله حكومتنا وشعبنا وقادتنا .وكل الدول العربية ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - هلتون
2017-08-17 05:17:14
قطر مشروع خبيث ينخر في دول العرب ..لا يهمه اسلامها .بل يهمه تفكيك اي مجتمع عربي وخاصه بلاد العرب الغنيه النفطيه.. الماسونيه عدو لكل مجتمع سواء عربي او غيره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
50 - هلتون
2017-08-17 05:14:15
حمد اول ما احس بنكشاف امره . استقال استقاله صوريه فقط ويدير خططه الموكله له من الخارج .. وعندما وضحت الصوره لدول الجوار .احس تميم بالرعب وهبت تلك الدول تحميه .. اوروبا تحاول التهدئه وكذلك الغرب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
49 - هلتون
2017-08-17 05:10:42
حمد قطر حاول الاختباء ليدير خططه من وكره في امريكا .. وهو مصمم وعازم كل العزم على تنفيذ مشروعة اللعين .الغطاء الديني للاخونج ههه والله ماهو الا غطاء فقط والا ما دراء عنهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - هلتون
2017-08-17 05:06:58
قطر لاحد يستهين فيها وبصغر حجمها . قطر مكونه من عدد لا يحصى من العصابات العالميه المحظوره . قطر هي العديد من المنظمات الماسونيه العالميه.لاحد يستهين في قطر
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
47 - هلتون
2017-08-17 05:04:03
الناس غافله هذا شيعي وهذا سني وهذا اخونجي وذا شكله وذا لونه الوضع اخطر من ما يتصوره العقل.عمالة حمد للماسونيه هي اخطر ما تواجهه الامه العربيه.الحكومات المستهدفة احست بخطر هذه الدويله.وتحاول تسيطرعليها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
46 - هلتون
2017-08-17 04:56:10
الي حاصل بسوريا مشروع من مشاريع الماسونيه في العالم وخاصة هذا المشروع يقوده حمد قطر الله ياخذ عمره.الماسوني العربي القذر. وقد سبقه في ليبيا وتونس ومصر واليمن .حاول تقسيم الدول العربيه بفلوسه القذره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
45 - وطني الحبيب
2017-08-17 04:05:30
قسم بالله لو العرب متوحدين صف واحد بكل الطوائف مهاذي حالهم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
44 - وطني الحبيب
2017-08-17 03:57:56
فيصل المرشدي ههههههه صحيح الي يتوكل على الله سبحانه قوي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - عابد فهد
2017-08-17 03:54:58
سبب الحروب في الدول العربية ليست امريكا و لا اسرائيل .. بل العرب أنفسهم شعوب قسمت نفسها الف مسمى شعوب تقف بجانب الظلم..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
42 - وطني الحبيب
2017-08-17 03:52:56
الله العظيم وبحمده اللهم انصر الجنود المرابطين على الحد الجنوبي يرجعون سالمين غانمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - منصور
2017-08-17 03:52:08
انا أدين الله تعالى إلى يوم القيامة بأن من سلم الناس بقوله ولسانة هو حقا يجب أن يفتخر بأسلامه و الراضين بالباطل ويعلمون الحق ويدعمو الباطل من جميع الجهات عليهم الاستعداد لليوم لا تغادر صغيرة ولا كبيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - منصور
2017-08-17 03:46:44
لا أحد يزايد على أحد الذي حصل في سوريا مشروع أمريكي بحت والمستفيدة منها الصهاينة قبل لا تكتب تعليقك تذكر أن الله تعالى يعلم انت مع من ولا تضمن يومك أو أمر الله ينزل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - فيصل المرشدي
2017-08-17 03:45:07
اللي يسأل عن ليه اليهود في أمان واغلب بلاد العرب في خراب لإنا نحن شعوب العرب نراهم هم الأفضل والاقوى ونسينا الله واستقووا علينا وحاربونا بادوات عربية حاقدة كلاً في بلده.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - مجرد تعليق
2017-08-17 03:39:11
وطني الحبيب.الجواب ان الغرب هم السبب في للي يصير عندنا واشغلونا بالحروب والتفريق والشتات وقنل بعضنا بعض$ لانهم يخافون ان يجتمع المسلمين وينتصرون عليهم وجندو لهم ايدي مثل خنبوق الكذب ومن ع شاكلته فهمت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - وطني الحبيب
2017-08-17 03:35:11
مثل الي يقولون الموت لمريكا الموت الإسرائيل يبون يخدعون الشعب المسكين يطلقون صواريخ على مكه المكرمة اللهم دمرهم عاجل غير أجل اللهم انصر بلادي يارب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
36 - ماركتو
2017-08-17 03:23:18
لكم الله أيها الشعب السوري .. حسبنا الله ونعم الوكيل على من شردهم من أوطانهم وبيوتهم.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
35 - صلو على نبينا محمد
2017-08-17 03:17:53
الكافر حتى لو ظهر لنا انهم براحه وسعاده اقسم بالله عكس مانتوقع فهم يسودهم الرعب والخوف وعدم الامان( تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ) فهم ذاقو مراره الحروب وهم في خوف دائم من يقظه المسلمين من غفلتهم ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - عابد فهد
2017-08-17 03:17:08
وطني الحبيب.. تعلم ليش الناس هنا من حولك من عرب حاقدين طائفيين .. سيقولون امريكا و اسرائيل هم السبب لكن يتوهمون. من وضع يده بيد داعش و إيران هم سبب هذه الحروب..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - وطني الحبيب
2017-08-17 03:16:14
يارب لطف بحال عبدك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
32 - صلو على نبينا محمد
2017-08-17 03:13:44
انا دخلت عشان (وطني الحبيب )الله سبحانه وتعالى يعطي الكافر جنه الدنيا ويجازيه بالآخره عكس المؤمن يبتليه بالدنيا على حسب قدرته وتحمله لانه من رحمته لايحمل انسان فوق طاقته ويجازيه بالآخره الجنه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
31 - وطني الحبيب
2017-08-17 03:13:28
بسرعة بسرعة اقسم بالله قهر يوم اشوف حال اطفال العرب بالمخيمات مشردين عن بلادهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
30 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-08-17 03:13:24
اخي(وطني الحبيب) وأنا اخوك(الجواب)بسيط جداً فديت قلبك بالعربي الفصيح نحن اللي جبناها لانفسنا (ضفينا)في وطني وبلادي اشكال(خنبوقه)وطقته يضحك في وجهك ويطعنك في ظهرك ):نكرش عيال عفاش وخنيبقه المريض):
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 - وطني الحبيب
2017-08-17 03:10:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - وطني الحبيب
2017-08-17 03:02:48
ابي أحد يجاووبني ليه دول اروبا يعيشون أحلى عيشه بصناعة و الماركه وسياحة بدون حروب العرب ليه متناحرين خراب دمار رغم نهم مسلمين ليه ياناس
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
27 - الصوت العالي
2017-08-17 03:01:01
خاله خنبوفه..اشبك اليوم زعلانه ؟؟ هددي اللعب شويه يخاله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-08-17 03:00:02
خنبوووووووووووقي انت(عديم)الاحساس والضمير جعلك(الهلاك)اللي يهلهل عظامك يالمجرم الجبان حتى(الايتام)والضعفاء ماسلموا من خبث قلبك المعفن ):جنبوقي الله ينتقم منك امين):
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - مجرد تعليق
2017-08-17 02:53:28
تذكرو يوم الفزع الاكبر.فإذا نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارص الا ماشاء الله. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن امامنا ومن خلفنا ونعوذ بك ان نغتال من تح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-08-17 02:50:30
قلم الخنبقه كلام صحيح والدليل عايشين المصريين في رغد من العيش ، أنت تكذب على مين يابابا ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - عابد فهد
2017-08-17 02:49:23
قلم الحقيقة يا اخونجي انت شكلك اخونجي 😂😂😂 ارحم تفكيرك و عقلك خمس سنوات يا ظالم وانت اخونجي اخونجي كل تعليقاتك..😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
22 -
2017-08-17 02:48:23
الله يلطف بالمسلمين هذا ما انتجته ثورات الخريف العبري وبالدعم القطري
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 27,409 )
21 - قلم الحقيقه
2017-08-17 02:46:55
كان الشعب المصري سيواجه نفس مصير هؤلاء من الأخوان ومرتزقتهم في مصر بقيادة مرسي والارهابيين الذين معه.لكن الله يحب مصر فارسل لها زعيمآ بطلآ أنقذهم من بعد الله وخلصهم وخلص وطنهم من الأخونجية الأخوان.
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
20 - عابد فهد
2017-08-17 02:46:17
اللهم أهلك الفرس و أحفاد نمرود و احفاد أبرهة..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 27,409 )
19 - قلم الحقيقه
2017-08-17 02:42:20
هذا جزاء كل من يخون وطنه الله ينتقم منه أشد انتقام ولايرحمه . خلو دعاة الأخونجية ينفعونكم الآن ولادرو عنكم حقنو عقولكم بسمومهم لتكرهون وطنكم وتحقدون على قيادتكم وهم في أحسن حال قصور ومال وخدم وحشم ..
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
18 - وطني الحبيب
2017-08-17 02:40:01
متى تحرر سوريا من المجرمين وترجع زي اول وحسن يارب متى حسبي الله ونعم الوكيل على من كان سبب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-08-17 02:39:16
يارب العباد يالرحمن الرحيم يالقوي الجبار لك الملك انك ترحمنا وترحم اخواني واخواتي(الاشاوس) في ارض(الاحرار)المغوبين على امرهم من (شبيحه)فشار نعجه وطواغيت(المعممين)الارذين ):الطف بهم يالله ورحمهم):
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,409 )
16 - قلم الحقيقه
2017-08-17 02:37:02
هؤلاء من قلة وعيهم وفهمهم وقصر نظرتهم للأمور اضافة لصغر عقلوهم صدقو دعاة الأخونجية الأخوان من على منابر الجوامع كالقرضاوي وعصابته والتركي وجلاوزته اضافة للنظام القطري وحضوهم على وطنهم وهذه النتيجة.
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
15 - اشراقت
2017-08-17 02:33:43
اخر الزمان ستاتي ريح تقبض ارواح الصالحين والاطفال ثم تقوم القيامه ع شرار الناس كاهي دين الله وسنه رسله امثال قلم الظلم--تشمت بالمنكوبين يامن تدعي الثقافه تقول اخوان وكثرهم بسطاء جهلاء مسيرين هجروغصب
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
14 - وطني الحبيب
2017-08-17 02:33:31
سبحان الله العظيم الغضب يلاحق المساكين حتى بالمخيم يارب أصلح حالهم وامنهم من كل خوف اللهم عليك بشار وأعوانه اهلكهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - اشراقت
2017-08-17 02:28:25
قلم ربي ينتقم منك تشمت بالناس الضعاف اطفال نساء شياب مرضى-اتجاوزت حدودك ايش ذنبهم نزحو مع اهلهم من الحرب اكثرهم بسطاء مايعرفو السياسه ولا اخوان ولا داعش-ثم الجيش الحر موداعشي-هو معتدل العالم مؤيد له
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
12 - محمد الشهري Ggccxx
2017-08-17 02:26:17
اللهم أنت خالقي وخالقهم ألطف بهم يا رب العالمين .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 -
2017-08-17 02:25:11
ما ادري واش استفاد السوريين من ثورة الإخوان تدمير لبلادهم وقتل وتشريد ولجوء وغيرها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
10 - محمد
2017-08-17 02:21:47
تشمت بأطفال مسلمين هذه سقطه جديده من سقطاتك حسبنا الله ونعم الوكيل بكل شامت وغضب الله عليه وعلى بشار
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
9 - مسمار
2017-08-17 02:20:51
الله اكبر وماالريح الا جندا من جنود الله يسلطها الله على من يشاء من عباده فاللهم ان قدرت فالطف بعبادك يالطيف وان كان ابتلاء فعظم الاجر وستجدهم من الصابرين الشاكرين!!
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
8 - منصور الزهراني
2017-08-17 02:20:35
رقم ٧ الله يغضب عليك يا متخلف يعني ما يكفي معاناتهم من الحروب والتشرد وتشتت شملهم يجي واحد مثلك نكره يصنف الناس ويحكم عليهم هل هم من اهل الخير والا من اهل الشر.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 27,409 )
7 - قلم الحقيقه
2017-08-17 02:15:37
غضب الله على الأخونجية الأخوان لأن هؤلاء اللاجئين يتبعون لهم ويؤيدون تركيا ومايسمى الجيش الحر.
لا يعجبني(22) اعجبني(2)
6 - نجاة محمد
2017-08-17 02:08:44
ربنا يلطف بيهم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
5 - عمر علي
2017-08-17 02:07:10
الولد طار وطاح علي الخيام ان شاء الله يكون سلم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
4 - عمر علي
2017-08-17 02:06:40
الولد طار وطاح علي الخيام ان شاء الله يكون سلم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 - طرائيش
2017-08-17 02:02:20
الله يكون في عونهم ويرحمهم برحمته ويستر عليهم الي عانوه ماعانوه الفلسطنين بسبب القذر بشار العين لعنه الله في الدنيا والاخرة
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
2 - عزوز
2017-08-17 02:01:10
هذي اسمه زوبعه تجينا دايم بالمزرعه ونطرده
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - فاطمه
2017-08-17 01:59:22
يالطيف ياخبير إلطف بهم وبنا
لا يعجبني(1) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : منال الضاحي

ايش دخل جدك فينا منقهر **** بس في بلدك موعندنا بالمريض...
بواسطة :

اجواء مدري انت تشبهين حياة الفهد خخخخخخخخخخخخخخخخ...
بواسطة : محامي

لاحول ولاقوة الا بالله ايش عملوا السورين في حياتهم الموت وراهم وراهم...
بواسطة : برق _ الحرم

(((((( حقوق الانسان الغربي .....اصبحت ذات اولوية قصوى ....في الجزيرة العربية ......



كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

{الحاسة السادسة} عندما تتكلم
119 0
mm

خالد السليمان

شيخوخة مبانينا !
116 1
mm

محمد الساعد

تولع السعوديين بطلال وعبد الحسين عبد الرضا
149 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

السعودية الرقم الصلب في معادلة المنطفة والعالم ا
202 0
mm

د. محمد العوين

إلى دعاة الكراهية!
246 4
mm

سمر المقرن

مشهد لإنسانية الغرب!
189 0
mm

قينان الغامدي

السروريون لا يعترفون بالوطن ولا الوطنية: هذه النظم مسؤولية ولي الأمر
370 8
mm

عبدالرحمن الراشد

مخاطر انهيار اتفاق إيران
375 0
mm

خالد السليمان

افصل السعودي ولا حرج !
313 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ليس اليمن.. بل المنطقة إلى أين؟!
200 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

حذارِ من الجزيرة يا كويت..!
223 0
mm

أحمد الشمراني

أنمار احمِ داعمك..!
441 12
mm

أحمد الشمراني

الهلال يتنكر للشباب!
729 18
mm

أحمد الشمراني

حزن مارفيك
484 9
mm

أحمد الشمراني

ليالي الأهلي تبان من عصاريها
769 16
mm

أحمد الشمراني

عيب يا قطر..
571 5
mm

صالح الهويريني

خذلوك يا تركي
660 2
mm

عبد العزيز الدغيثر

بلطجة كهربا في كل مكان
678 8
mm

أحمد الشمراني

الأهلي مدرستي الإعلامية..!
359 8
mm

أحمد الشمراني

إسلام سراج ومدرب الأهلي!
650 13
الاخبار الدولية
مفلح القحطاني : تصريح وزير الخارجية الأمريكي عن حريات الأديان في السعودية «غير دقيق»

مفلح القحطاني : تصريح وزير الخارجية الأمريكي عن حريات الأديان في السعودية «غير دقيق»

 المرصد 55 2٬379 4 ساعات
إسرائيل تكشف بالصور قيام إيران ببناء مصنعاً للصواريخ بعيدة المدى في سوريا

إسرائيل تكشف بالصور قيام إيران ببناء مصنعاً للصواريخ بعيدة المدى في سوريا

 المرصد 66 2٬105 10 ساعات
قطر تسلم أمير الكويت رسالة جديدة… هذه تفاصيلها

قطر تسلم أمير الكويت رسالة جديدة… هذه تفاصيلها

 المرصد 71 16٬753 11 ساعة
لهذا السبب .. تغريدة Barack Obama تحصل على الأكثر إعجاباً على تويتر

لهذا السبب .. تغريدة Barack Obama تحصل على الأكثر إعجاباً على تويتر

 المرصد 13 3٬471 16 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة بثنائية نظيفة ويتوج بكأس السوبر الأسباني

شاهد.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة بثنائية نظيفة ويتوج بكأس السوبر الأسباني

 د ب أ 8 2٬324 7 ساعات
مركز التحكيم يصدر قرار مفاجئ بإلغاء عقوبة إيقاف عوض خميس من جميع المسابقات.. ويكشف السبب!

مركز التحكيم يصدر قرار مفاجئ بإلغاء عقوبة إيقاف عوض خميس من جميع المسابقات.. ويكشف السبب!

 المرصد 49 6٬140 18 ساعة
شاهد : ماذا قال علي الحبسي عن مستقبله مع الهلال بعد استبعاده من القائمة الآسيوية

شاهد : ماذا قال علي الحبسي عن مستقبله مع الهلال بعد استبعاده من القائمة الآسيوية

 المرصد 34 5٬972 24 ساعة
شاهد : الهلال يحقق فوزاً صعبا وغاليا على مضيفه التعاون بـ4 أهداف مقابل 3

شاهد : الهلال يحقق فوزاً صعبا وغاليا على مضيفه التعاون بـ4 أهداف مقابل 3

 المرصد 105 5٬211 يوم واحد
اخبار فنية
شاهد صور صادمة للفنان عادل إمام .. شكله تغير كثيراً وملامح التعب واضحة عليه!

شاهد صور صادمة للفنان عادل إمام .. شكله تغير كثيراً وملامح التعب واضحة عليه!

 المرصد 53 14٬402 8 ساعات
شاهد بالصور و الفيديو .. جموع غفيرة تشيع جثمان الفنان الكويتي “عبدالحسين عبدالرضا”

شاهد بالصور و الفيديو .. جموع غفيرة تشيع جثمان الفنان الكويتي “عبدالحسين عبدالرضا”

 المرصد 79 9٬177 16 ساعة
شاهد: سعاد عبدالله تروي مشوار عملها مع “عبدالحسين”.. وردة فعلها عندما سمعت خبر الوفاة!

شاهد: سعاد عبدالله تروي مشوار عملها مع “عبدالحسين”.. وردة فعلها عندما سمعت خبر الوفاة!

 المرصد 45 11٬162 يومين
تعرف على تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة عبدالحسين عبدالرضا..وماذا قال الأطباء عن حالته

تعرف على تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة عبدالحسين عبدالرضا..وماذا قال الأطباء عن حالته

 العربية 117 23٬164 3 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو والصور: شاهد عارضة الأزياء السعودية “ريم الصانع” تتحدث عن نفسها وعن أسرتها

بالفيديو والصور: شاهد عارضة الأزياء السعودية “ريم الصانع” تتحدث عن نفسها وعن أسرتها

 المرصد 184 10٬928 8 ساعات
شاهد لقطات جديدة.. لحشود ضخمة غير مسبوقة تودع الفنان “عبدالحسين عبدالرضا” إلى مثواه الأخير

شاهد لقطات جديدة.. لحشود ضخمة غير مسبوقة تودع الفنان “عبدالحسين عبدالرضا” إلى مثواه الأخير

 المرصد 75 9٬151 13 ساعة
بالفيديو : شاهد.. رقص “شذى حسون ” في حفل زواج بسلطنة عمان

بالفيديو : شاهد.. رقص “شذى حسون ” في حفل زواج بسلطنة عمان

 المرصد 175 23٬395 يوم واحد
موظف يهدد صديقته بالقتل “إذ لم تُعد ثمن هداياه”

موظف يهدد صديقته بالقتل “إذ لم تُعد ثمن هداياه”

 المرصد 28 7٬311 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد: عاصفة مرعبة تجتاح مخيماً للاجئين السوريين وتقتلع خيامهم وتقذف الأطفال في الهواء!

شاهد: عاصفة مرعبة تجتاح مخيماً للاجئين السوريين وتقتلع خيامهم وتقذف الأطفال في الهواء!

 المرصد 63 7٬743 8 ساعات
بالفيديو: عراك دامٍ وطعنات بين ثلاثة شبان وحراس “مول”في جازان

بالفيديو: عراك دامٍ وطعنات بين ثلاثة شبان وحراس “مول”في جازان

 المرصد 71 9٬692 23 ساعة
شاهد .. لحظة الاعتداء على فنان عربي وضربه على المسرح !

شاهد .. لحظة الاعتداء على فنان عربي وضربه على المسرح !

 المرصد 57 19٬319 يوم واحد
شاهد.. آخر فيديو للداعية الكويتي “وليد العلي” مع شاب أعلن إسلامه قبل مقتله بيوم في بوركينا فاسو

شاهد.. آخر فيديو للداعية الكويتي “وليد العلي” مع شاب أعلن إسلامه قبل مقتله بيوم في بوركينا فاسو

 المرصد 60 9٬447 يومين
اخبار ثقافية
علماء الفيزياء الفلكية يحددون زمن اختفاء البشرية

علماء الفيزياء الفلكية يحددون زمن اختفاء البشرية

 المرصد 51 8٬553 يومين
إلغاء اسم “إسرائيل” من لوحة فرعونية يثير جدلًا في مصر

إلغاء اسم “إسرائيل” من لوحة فرعونية يثير جدلًا في مصر

 الأناضول 5 2٬426 يومين
تفاصيل جديدة تكشف موعد اقتراب كويكب ضخم من الأرض .. وهذا ما سوف يحدث حال دخوله الغلاف الجوي

تفاصيل جديدة تكشف موعد اقتراب كويكب ضخم من الأرض .. وهذا ما سوف يحدث حال دخوله الغلاف الجوي

 المرصد 35 7٬518 4 أيام
تويتر يطلق تطبيقا مثيرا للجدل عن “زواج المسيار” يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

تويتر يطلق تطبيقا مثيرا للجدل عن “زواج المسيار” يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

 المرصد 65 8٬017 5 أيام
اخبار صحية
ماء الأيورفيدا… كنز صحي في مطبخك

ماء الأيورفيدا… كنز صحي في مطبخك

 المرصد 27 7٬998 4 أيام
خنازير معدّلة جينياً لزراعة أعضاء بشرية

خنازير معدّلة جينياً لزراعة أعضاء بشرية

 فرانس برس 18 1٬923 5 أيام
طريقة مبتكرة تمنع الجسم من رفض الأعضاء المزروعة

طريقة مبتكرة تمنع الجسم من رفض الأعضاء المزروعة

 روسيا اليوم 6 2٬059 5 أيام
انتشار “فرخ العقرب” في صناديق الرطب.. وأكاديمي يحذر!

انتشار “فرخ العقرب” في صناديق الرطب.. وأكاديمي يحذر!

 المرصد 40 14٬625 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية «تداول» – صور

وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية «تداول» – صور

 المرصد 37 3٬012 8 ساعات
الوليد بن طلال يضع شرطا للاستثمار في مصرف روسي مفلس

الوليد بن طلال يضع شرطا للاستثمار في مصرف روسي مفلس

 المرصد 39 9٬329 يومين
3 عروض شراء تقفز بقيمة “أوبر” لأكثر من 100 مليار دولار

3 عروض شراء تقفز بقيمة “أوبر” لأكثر من 100 مليار دولار

 المرصد 12 4٬504 3 أيام
‏ المالية تزف بشرى لموظفي الدولة: سنصرف البدلات بأثر رجعي..ولن يكون هناك تأخير!

‏ المالية تزف بشرى لموظفي الدولة: سنصرف البدلات بأثر رجعي..ولن يكون هناك تأخير!

 المرصد 102 17٬414 4 أيام
أخبار مناسبات
شاهد بالصور : لاعب كرة قدم هولندي يعتنق الإسلام ويتزوج أميرة ماليزية .. هكذا بدأت قصة الحب !

شاهد بالصور : لاعب كرة قدم هولندي يعتنق الإسلام ويتزوج أميرة ماليزية .. هكذا بدأت قصة الحب !

 المرصد 36 11٬335 3 أيام
شاهد 17 صور فريدة من داخل حي “مسورة القطيف ” بعد تطهيره من الإرهابيين

شاهد 17 صور فريدة من داخل حي “مسورة القطيف ” بعد تطهيره من الإرهابيين

 واس 25 7٬302 3 أيام
بالصور : نائب خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعا من المواطنين

بالصور : نائب خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعا من المواطنين

 واس 20 7٬138 أسبوعين
بالصور:خادم الحرمين يغادر جدة متوجهاً إلى خارج المملكة في إجازة خاصة

بالصور:خادم الحرمين يغادر جدة متوجهاً إلى خارج المملكة في إجازة خاصة

 واس 8 4٬229 3 أسابيع
الاخيرة
بالفيديو: تعرف على الطريقة القديمة لحفظ التمر 100 عام .. ورجل تراث يروي التفاصيل!

بالفيديو: تعرف على الطريقة القديمة لحفظ التمر 100 عام .. ورجل تراث يروي التفاصيل!

 المرصد 25 6٬817 15 ساعة
تفاصيل جديدة في علاقة المحتسب الهندي ” محيي الدين” بـ “المسنة” في المدينة !

تفاصيل جديدة في علاقة المحتسب الهندي ” محيي الدين” بـ “المسنة” في المدينة !

 المرصد 135 19٬441 يومين
“الزعاق” يعلن موعد يومي عرفة وعيد الأضحى!

“الزعاق” يعلن موعد يومي عرفة وعيد الأضحى!

 المرصد 17 9٬992 4 أيام
مراسل لـ”BBC” يروي تفاصيل عن الحياة اليومية من وسط حي بدمشق وكيف تحول إلى مكان للبارات والمراقص

مراسل لـ”BBC” يروي تفاصيل عن الحياة اليومية من وسط حي بدمشق وكيف تحول إلى مكان للبارات والمراقص

 المرصد 60 13٬781 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 555 4٬457 24 ساعة