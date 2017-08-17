شاهد.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة بثنائية نظيفة ويتوج بكأس السوبر الأسباني

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صحيفة المرصد – د ب أ : توج ريال مدريد بكأس السوبر الأسباني العاشرة، بعد فوزه 2-0 على حساب برشلونة خلال مباراة إياب نهائي كأس السوبر الإسباني، على إستاد سانتياغو بيرنابيو، وبعد أن تفوق أيضاً بنتيجة 3-1 في ذهاب الكأس الأحد الماضي.

وسجل ماركو أسينسيو هدف التقدم لريال مدريد عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 4، على يمين حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيغن، وعزز الفرنسي كريم بنزيما النتيجة في الدقيقة 39 بعد مراوغة رائعة لمواطنه صامويل أومتيتي في داخل منطقة الجزاء.