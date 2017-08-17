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شاهد.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة بثنائية نظيفة ويتوج بكأس السوبر الأسباني
صحيفة المرصد – د ب أ : توج ريال مدريد بكأس السوبر الأسباني العاشرة، بعد فوزه 2-0 على حساب برشلونة خلال مباراة إياب نهائي كأس السوبر الإسباني، على إستاد سانتياغو بيرنابيو، وبعد أن تفوق أيضاً بنتيجة 3-1 في ذهاب الكأس الأحد الماضي.
وسجل ماركو أسينسيو هدف التقدم لريال مدريد عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 4، على يمين حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيغن، وعزز الفرنسي كريم بنزيما النتيجة في الدقيقة 39 بعد مراوغة رائعة لمواطنه صامويل أومتيتي في داخل منطقة الجزاء.
شاهد لحظة رفع #راموس و #مارسيلو لـ #كأس_السوبر_الإسباني من على المنصة الرئيسية للسانتياغو برنابيو#كلاسيكو_العالم#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/O7HYmFTDjw— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٦ أغسطس، ٢٠١٧
التعليقات
8 - نصراوي شرقاوي2017-08-17 09:20:16
7 ي و س ف نعم أنا للآن عايش على الأطلال ولازلت أعيش مبارات يوفونتوس الإيطالي اللي صقع الزعيق بــ 7-1 لا والواحد جابه لاعب عالمي
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7 - ي و س ف2017-08-17 08:53:34
تعليق6 انتم فزتو على صغاره وفي مباراة وديه دافعينلم فيها أنت للأن عايش ع الاطلال
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6 - نصراوي شرقاوي2017-08-17 08:47:54
تطور ريال مدريد بعد ما صكه العالمي بـ 4-1
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5 - فــ 🔫ــرد2017-08-17 08:36:08
ضاع برشلونا من بعد نيمار
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4 - hima2017-08-17 08:09:51
دي المباريات اللي تستاهل المتابعه لعيبه حلوة وجمهور احلى وفنيات وابداع واخلاق من الجميع,تجمعات محبه وانسانيه,بعيدة عن النكد والنكديين لابارك الله فيهم.
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3 -2017-08-17 07:13:18
ت1 كيف ميولي برشلونيه واسمك عبدالله اليامي
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( عدد التعليقات 97 )2 - hussan55
برشلونة راحوووو في خرايطها
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1 - عبدالله اليامي2017-08-17 04:20:06
نتيجة متوقعة ، هارد لك برشلونة ، مع إن ميولي برشلونية لكن بعد ما صكهم ريال مدريد في عقر دارهم كاتالونيا توقعت فوز الريال في العاصمة مدريد .
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