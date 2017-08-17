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كشف غموض سرقة منزل رجل أعمال بجدة.. هكذا خططت زوجة الابن السورية وشقيقها نفذ!

كشف غموض سرقة منزل رجل أعمال بجدة.. هكذا خططت زوجة الابن السورية وشقيقها نفذ!
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المرصد 73 7٬222 5 ساعات

صحيفة المرصد:كشفت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة أسرار سرقة منزل رجل أعمال بجدة، ونجحت في القبض على الجناة،وهم: مواطن وسيدة سورية (زوجة ابن الضحية) وشقيقها!

ونشرت صحيفة “عكاظ” تفاصيل الجريمة حيث نفذ لص حادثة سرقة بحق رجل أعمال في مشروع الأمير فواز، بعد أن دلف إلى المنزل حاملا سكينا استخدمها في تهديد زوجة صاحب المنزل، وزوجة ابنه السورية، مطالبا بتسليم ما لديهما من أموال قبل أن يقتادهما إلى دورة مياه، وحبسهما داخلها، وسلب أموالا ومجوهرات تقارب 400 ألف ريال.

صاحب المنزل الذي كان يوجد لحظة الجريمة في غرفته بالطابق الثاني فوجئ بالسرقة واحتجاز زوجته وزوجة ابنه داخل دورة المياه.

وكشفت مصادر الشرطة إلى أن المنفذ الرئيسي للجريمة شاب أسمر في العقد الثاني أو الثالث من عمره، متوسط البنية، وبتتبع المصادر والمعلومات نجح فريق البحث الجنائي في ضبط أحد المشتبه بهم، وتعرفت عليه زوجة صاحب المنزل.

بعد إخضاع المتهم للتحقيق المكثف اعترف بجريمته، مفجرا مفاجأة بأنه مجرد منفذ وأن آخرين تورطا معه في الجريمة هما زوجة ابن صاحب المنزل وشقيقها السوري! .

وأضاف الجاني أن زوجة الابن هي من خططت للجريمة، إذ تعمدت ترك باب المنزل مفتوحا، فيما تولى شقيقها التواصل مع المنفذ والإعداد للسرقة مقابل اقتسام الغنيمة.

وكانت المسروقات عبارة عن مبلغ (93000) ريال ومجوهرات ذهبية تقدر قيمتها (300000) ريال وعدد ثلاثة أجهزة جوال.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

73 - محامي
2017-08-17 09:49:04
يستاهل البرد من ضيع دفاه
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72 -
2017-08-17 09:25:34
صدقتي يا ام البنات والله انا مثلك سعودية لكن أكره التعميم سواء على أجنبية ولا سعودية وأنا قلت عندنا من هالأشكال لسنا ملائكة
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71 -
2017-08-17 09:17:42
هلكتونا بهالسيرة نتائج زواج الأجنبيات والأجنبيات محسسينا ان كلهم شر واحنا...! السعوديات فيهم النكديات واللي تفتعل المشاكل ويوجد سعوديين متزوجين أجنبيات ومورينهم الويل ظلم وضرب وسب وحرمان حتى من الأكل
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70 - ابو عادل
2017-08-17 09:14:11
على اي حال انا حذرت من قراء ما كتبت امانة في عنقه نصح غيره، ومن لم يتعظ فعليه حفظ ما كتبت لانه بعد الزواج سوف يكتشف ان ما قلته صحيح بشكل دقيق، الاجنبية لن تسعدك بل ستدخلك في ازمة مشاكل غير منتهية
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69 - ابو عادل
2017-08-17 09:10:59
أياك ان يغريك من يشجعك على الزواج بأجنبية فهذا اما جاهل او مخادع، صدقني من واقع تربة لن تجد الراحة والطمأنينة مع اجنبية، لانها قدمت لهدف مادي اما الحياة الزوجية فآخر اهتمامها وتفعل ذلك تمثيل فقط
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68 - زائره
2017-08-17 09:10:37
ت من الآخر ، ت 2 👉 لشخص واحد ( غير ) سعودي
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67 - ابو عادل
2017-08-17 09:08:09
لو تلاحظون ان اغلب من يظهرن عبر مواقع التواصل و الاعلام غير متحجبة وجريئة تجد امها غير سعودية فقد نقلت ثقافتها وتركت ثقافة وعادات ابيها، فكر بأولادك قبل الزواج في مسأوليتك اختار لنطفتك المرأة الصالحه
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66 - ابو عادل
2017-08-17 09:04:57
السعودية محافظة على صلاتها وهذا بحد ذاته امر مطمئن، بينما تجد الزوجة الاجنبية لا تصلي وهذا الاغلب من واقع تجربه، فماهو مستقبل اولادك ياترى
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65 - البلد محتاج تنظيف من الاجانب والمجنسين من دول اخرى
2017-08-17 09:03:14
الحمدلله رب العالمين من طلع عن دارة قل مقداره والله مافي احسن ولا اطيب من بنت بلادي امن وامان وايمان واحتشام وطيبة وكرم وتحفظ بيتي وعيالي وعرضي سواء كنت حي او ميت والاجانب ماعندهم زود بناتنا جميلات
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64 - ابو عادل
2017-08-17 09:02:42
الانسان لا يعي الامور الا بالتجارب فالشاب يرى الاجنبية ويعجب بها ظاهريا، لكن من جرب عرف ان الزواج من الاجنبية له تبعات يشيب لها الرأس، فالحذر قبل ان تقع في ورطة تندم عليها طوال عنرك
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63 - ابو عادل
2017-08-17 09:00:20
احدهم تشاكل مع زوجته لسبب ما وكان الامر عادي وتفاجأ انها اتصلت على الشرطة مدعية انه ضربها وهي كاذبة، السعودية لايمكن ان تستدعي الشرطة لزوجها بل تذهب لاهلها وهم يحلون المشكلة لان لديها عادات واصول
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62 - ابو عادل
2017-08-17 08:57:52
أغلب من تزوجوا باجنبيات اتاهم يوم ندموا اشد الندم على الزواج من خارج الوطن، فرق كبير بين السعودية والأجنبية، ابنة وطنك تفهمك ومهما وصل بها الحال لديها خطوط حمراء لا تتجاوزها بينما الاجنبية تفعل كل شي
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61 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-08-17 08:56:57
إحذر من البنت إلي ***بيضاء وقلبها أسود
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60 - ابو عادل
2017-08-17 08:54:44
بعض الشباب للاسف تغره المظاهر ويغفل الجوهر حتى يقع في الفخ، تزوج انسانه وانت تثق بخلقها ودينها واصلها وثقافتها، فهي من ستنجب لك الابناء وتعيش معك وتسكن بيتك، اختر ابنة وطنك ولن تندم بإذن الله
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59 - ابو عادل
2017-08-17 08:52:01
والله العظيم أنني سمعت من خلال قريباتي أن زوجة قريب لنا اجنبية وهو ميسور الحال تتحدث عن وفاته لترث هي واولادها المال، اعلموا ان هدف جلهم هو المال فقط ولا لماذا تترك وطنها هل لاجل عيون السعودي؟ فكروا
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58 - ابو عادل
2017-08-17 08:49:09
في كل مرة يأتي التحذير من الزواج من الخارج لكن لا متعض، يا شباب الوطن عليكم ببنات السعودية صدقوني من منطلق تجربه مهما شعرت انها لديها ملاحظات لن تجد افضل منها خلقا ودينا وخوفا عليك، لديها عادات وسمعه
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57 - ام البنات
2017-08-17 08:44:15
والله انكم تحاسبون على كل كلمة تكتبون واحدة سورية غلطت وممكن بتحريض من اخوها ولانعرف الاسباب تسبون السوريين وكل الاجانب وكأننا ملائكة معروف عن السوريات انهم محترمان ودودات شغيلات والله ماني سورية لكن
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56 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-08-17 08:40:45
يدورون ***البيضاء وينسون القلوب السوداء
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55 -
2017-08-17 08:40:17
43 ههههههه انا زيك اكره التناقض
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54 -
2017-08-17 08:35:28
ارحمونا يالطاهرين يالشريفين ياللي مالكم مثيل بالأخلاق والله إني صرت أتعاطف مع كل أجنبية ضد السعودي تستاهلون والله ياكثر اللي ماخذين أجنبيات ومبهذلينهم خلهم ياخذون حق المظلومات منهم محد يتحمله أصلا
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53 - ام محمد
2017-08-17 08:34:36
هههههه يستاهل هذي نهاية زواج الأجانب والثقه فيهم أصلا واضح إنها من زوجة الإبن ولا وش دراه عن الذهب إللي فالبيت ياليت عاد عربنا يتعظون من هالحوادث
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52 - هنطش
2017-08-17 08:26:01
والله اني أوثق في الفلبنيه المسيحيه ولا أوثق في أي وحده تقول شو أو هاظ اوشو هيدا ولا انسى يعيشك وبي الزاف وطقتهم
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51 - البلسم
2017-08-17 08:22:56
ماادري اللي يتزوج اجنبيه اش يحس فيه ***تنظر له انه مجرد ماكينه صراف
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50 - الهاشمي
2017-08-17 08:12:30
الشوام والزيود والفلسط احقد منهم ع اهل هذه البلاد مافية لو فيهم خير ما تركوا بلادهم
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49 - hima
2017-08-17 08:03:47
اللي يسلم دقنو للاجانب,يتحمل اللي يجيه من سكات.
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48 - ررر
2017-08-17 08:03:41
السوريين مايجي من وراهم الا المشاكل والفساد .
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47 - أجنبي عربي مسلم
2017-08-17 07:57:57
السيد smil انا اسمي عربي مسلم والحمدلله يطلعو 22 دوله كلهم إخوتنا وحبايبنا اما 4 مليون سوري في بلدكم على شان يعلموك الدين والأخلاق
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46 - فهد ٢
2017-08-17 07:56:22
الزوجه الاجنبيه تبي من السعودي فلوس فقط /الزوجه السعوديه تصبرع زوجها السعودي لو مايملك شي /هههههههه😂العذريااخواني المعلقين انا راسب في مادة الاملااء والتعبير /لاحد يظحك علي
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45 - ------
2017-08-17 07:46:57
الدمار و الفساد في السعوديه من الاجانب رجال و نساء الخائنه زوجة الابن عايشه في نعيم لا تحلم به في بلاده ولكن جنت على نفسها براقش سجن و ترحيل اكيد انه حراميه من صغرها من شب على شي شاب عليه النعمه زواله
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44 - شمندر
2017-08-17 07:46:25
ياعيال ديرتي اعلموا ان الأجنبية لاتتزوجك لشخصك بل تتجوز جيبك ولا شئ غير ذلك
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43 -
2017-08-17 07:45:10
الشاعر المتناقض المريض كل ماشفت فالته شجعتها وقمت تفالت من فوق وحدر وجاي تتكلم بالحدود والشرع يالسفية هذيك معطيها استثناء من الشرع ؟ اما انك ***
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42 - كلاش
2017-08-17 07:40:11
بنات البلد يازينهم وياملحهم .. واخلاقهم طيبه ومتربين ..وتصبر عليك بوقت ضيقتك وازماتك الماليه وكثير منهم يبيعون ذهبهم ويساعدون ازواجهم..والاجنبيات الاغلب الاغلب لافضى جيبك من الدراهم تركتك وسحبت عليك
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41 - Smile
2017-08-17 07:32:36
اجنبي عربي مسلم مادام العلم والدين والخير في الشام ليش جالس عندنا 4 مليون سوري ورا ماتاخد ربعك وتفارقنا ا***
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40 - نورا
2017-08-17 07:20:06
الاحظ غالبية الأثرياء من السعوديين يتزوجون مغربيات وسوريات والطفرانيين منهم يأخذون سعوديات هيا اشبعوا منهم سرقه ووووو.... هل من متعظ!!
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39 - جعيثن
2017-08-17 07:19:32
دائما نحن ضحيه الاجانب ولازال الاستيراد مستمرا وقريبا الاثيوبيين قادمون وبوصولهم ستشتغل السكاكين السؤال الى متى ؟
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38 - يا اخي
2017-08-17 07:15:39
الزوجات الاجانب مشاكل
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
37 - الشاعر📝
2017-08-17 07:01:03
انتشار جرائم السرقة على نطاق واسع هو التساهل في إخراج السيف من غمده لإقامة الحد على السارق،صحيح أن حقوق الانسان وقفت ضد تنفيذ بعض الحدود ولكن اذا شاعت الجريمة علينا النظر لمصلحة الوطن واستتباب أمنه)
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36 -
2017-08-17 06:54:44
34 اكثر من يبتزها انتم كيف الاهل هناك الزوجه والاخوات وانتم بالغربة نسمع حاقات عندكم ولا دى اخر همك عاوزنا نكون زييكو
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
35 - مسفر
2017-08-17 06:53:30
من الدلخ الي يترك بنات بلده ومن بيئته واصل وفصل ويتزوج وحده غريبه لايعرف اش اصلها ولامذهبها ولاطبعها
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
34 - أجنبي عربي مسلم
2017-08-17 06:47:11
الخبر على عارضة الأزياء بت البلد أعجبني في تطور ملحوظ في اتجاهات بنت البلد من ناحية العمل
لا يعجبني(14) اعجبني(6)
33 - أجنبي عربي مسلم
2017-08-17 06:40:55
ما أحد يكره أحد أو يحقد عليه أو يحسده الا لأننا يشوف حاله صغير يشعر أنه دون يمنى أن يكون مثله بس ما هو قادر( العلم للشام والدين في الشام والخير في الشام إلى قيام الساعة
لا يعجبني(17) اعجبني(6)
32 -
2017-08-17 06:37:07
الله ***افسدو الحرم المكي وش بقي هل جزاء الاحسان الا الاحسان
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
31 - انثى لا تتكرر🌺
2017-08-17 06:36:02
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 يستاهل البرد من ضيع عباته ، رساله لكم الي فضلتوهن على بنت البلد 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
لا يعجبني(3) اعجبني(12)
30 -
2017-08-17 06:31:19
الطمع وما أدراك ما الطمع
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
29 -
2017-08-17 06:26:30
يـ بعدھ عن شوف عينـي مسآفآت ويـ قربھ لـ قلبـي بـ أقصـى وريدھ
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
28 - Smile
2017-08-17 06:21:55
بالله فيه احد يدخل السوري او اليمني البلد أوروبا وأمريكا طردتهم شر طرده وانتم تستقبلونهم هؤلاء مجرمون روحو تركيا والله ليشلحونكم السوريين بكل مكان ***
لا يعجبني(6) اعجبني(21)
27 - م
2017-08-17 06:19:10
اتوقع يقولها لا تعيديها مره ثانيه هالمره سماح هههههها يسوونها ماهي بعيدة
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
26 - م
2017-08-17 06:07:42
من باع الثمين بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
25 - 🌀HUAWEI🌀
2017-08-17 06:04:43
هذة السرقة تزامنت مع العاصفة الي طيرت خيامهم وطيرتهم😂😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
24 - بدر
2017-08-17 05:56:12
السوريون عاثوا في بلادنا فسادا اخلاقيا وسرقات ولابد من ترحيلهم فلن نستمر في خطأ ببقائهم فل يتم عمل مخيمات لهم بالقريات على الحدود مثل الدول الاخرى لنكفي انفسنا شرهم وشر فسادهم في تلبلد
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
23 - مواطن غيور
2017-08-17 05:52:50
أم شكيب وابوشكيب ***تجري في عروقهم مجرى الدم مالهم أمان اجانب
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
22 - أبو سامي
2017-08-17 05:51:15
ذكرتني هذي السورية بالزوجة السورية اللي تآمرت على زوجها مع أخوها لسرقته وقتله قبل مدة ونفذ فيها القصاص ولله الحمد .
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21 - همسات
2017-08-17 05:49:02
كان هناك تسجيل صوتي من ابنتهم تحذر الساكنين في حي فواز وذكرت معظم هذه التفاصيل وكانت تلمح ان هناك امر لابد من كشفه ! سبحان الله فضحت هذه الزوجه الخائنه حسبي الله عليها ، ماذكروا لها اطفال من هذا السطل
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20 - ابو غيث
2017-08-17 05:45:44
الله يرزقه باحسن منها ومهما كانت هذه نصيبه في الحياه محد اعلى من القدر واعتقد الايمان بالقدر خير وشره
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19 - غصن اخضر
2017-08-17 05:45:21
نعم بنت الوطن والله ما تفعل ما فعلته هذه الخاٸنه بزوجها وتسمح لناس حرامیه بالدخول لمنزل الزوجیه وسرقة منزل زوجها ولا ننسی قبل کم سنه تامر سوریه مع صدیقا لها وقتل زوجها فی الثمامه بالریاض وتم قصاصهم
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18 - راجي رحمه ربه
2017-08-17 05:45:13
السعيد من اتعظ بغيره اذا اردت الزواج فاظفر بذات الدين تربت يداك فالزوجه الصالحه كنز ف زمن الفتن فهي التي تحافظ ع نفسها وع بيتك وع ابناءها فالله يرزق من لم يتزوج ويرزق ابناءي بالزوجه الصالحه آمين 🤗
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17 - الى يمني عاشق الدمام😭😭😭😭😭
2017-08-17 05:41:00
يااخوة الأجانب مساكين ويملكون الملايين والمحلات والمشاريع والمناقصات مساكين 39 سنة وهم مساكين حرام خلوهم بحالهم ياسعوديين هؤلاء مساكين تجار بالملايين مساكين حرام
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16 - راجي رحمه ربه
2017-08-17 05:39:43
الخير والشر ف كل مكان لكن بنت بلدك عندها وزاع ديني ومخافه من الله مستحيل تتجرأ وتعمل مثل هذه الحركات هذي لو انها استغفر الله حمدت الله ع النعمه خير وزوج وتخون وتسوي فيلم عليهم لكن كل خاين ربي يكشفه😤
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15 - الى يمني عاشق الدمام😭😭😭😭😭
2017-08-17 05:38:33
المكر له سوابق وقد سقطوا في الثالثة
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14 - بصائر للناس
2017-08-17 05:30:16
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول : فاظفر بذات الدين تربت يداك ،ذات الدين تعرفها بحجابها ودينها لا تختلط بالرجال ولا تخلوا بهم شريفة عفيفة لا ترى الرجال ولا يرونها هذه الفخر والعز اللي الكل يتمناها
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13 -
2017-08-17 05:28:26
والله مااحد تزوج سوريه وذكرها بخيرسبحان الله ا***
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12 - بصائر للناس
2017-08-17 05:15:52
وليش هذا التعب كله يمكن لو سألتي عمك لأطاعك ما تريدي واكثر وما قصر معك ولكنك دمرتي حياتك بيدك وهذا يعود إلى عدم الخوف من الله وقلة الوازع الديني والعقلي .
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11 - sar-al-sa
2017-08-17 05:04:26
قديما قيل: ومن يصنع المعروف في غير اهله@@@يكن حمده ذما عليه ويندم
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( عدد التعليقات 9,576 )
10 - العنيد
2017-08-17 05:04:10
السعودي الاصيل لا يرتبط في اجنبيه وافده تركت شباب وطنها وغررت بأبن البلد وضحكت عليه وقامت بإستدراجه واستغلاله بكلمات معسوله ليتزوجها ثم تلعب فيه وتضحك عليه من اجل مصالحها ومصالح أهلهاالشخصيه ؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 9,576 )
9 - العنيد
2017-08-17 05:02:14
أصبحنا وأصبح الملك لله 🌹
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8 - ابو خالد
2017-08-17 04:58:19
المجرمة والمجرم فى أى جنسية لا تعمم السورية تعور القلب
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7 - أم فهد
2017-08-17 04:54:27
من اي شارع تزوجها ولده قلنا لكم يارجال الفلتة انتبهوا من السوريات واحفظوااموالكم واعراضكم هؤلاء **** ماتبغا خشتك وزين ماذبحتهم الحقيرة
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6 - رهين الحياة
2017-08-17 04:53:40
السوريه واليمنيه والمغربيه نفس الطينه ونفس الفكر ونفس الطبيعه ونفس الاسلوب والقضايا الجنائيه شاهد على ذالك ياحبيبي هذي الثلاث الجنسيات من يقرب منها عزالله مايشوف خير طال الزمن ولاقصر هي مسئلة وقت فقط
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5 - &&
2017-08-17 04:50:45
وين الي يقول الزواج من اجنبية افضل وارحم .. من كم يوم يمنية قتلت زوجها السعودي .. والآن هنا سورية وشقيقها يسرقون .. صحيح الصالح والطالح في كل مكان .. ونحن لا نعمم .. بس هذه رساله للي يتزوج من برى
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4 - ألحقباني
2017-08-17 04:43:00
علم كلام تعليق رقم 1/2 صحيح الاحنبي الاتز وج السعودي حبه فيه
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3 - محمد الجعيد
2017-08-17 04:40:03
الزواج من الاجنبيات فاشل 100% ودائم نهايته ماساويه . وانت يارجل الاعمال ليش ماتزوج من بنات البلد افضل لك وتكون ستر وغطاء عليك لانه هذي اجنبيه يوما ما ستذهب الى بلدها الاصلي
لا يعجبني(0) اعجبني(17)
2 -
2017-08-17 04:35:34
وين اللي يمدح بالاجنبيات ؟ وين اللي يمدح الزواج من الخارج ؟
لا يعجبني(4) اعجبني(13)
1 - من الاخر
2017-08-17 04:34:15
هذي اخرت الزواج من اجنبيات يحسب انها ماخذته لسواد عيونه
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آخر تعليق
بواسطة :

اجواء مدري انت تشبهين حياة الفهد خخخخخخخخخخخخخخخخ...
بواسطة : محامي

لاحول ولاقوة الا بالله ايش عملوا السورين في حياتهم الموت وراهم وراهم...
بواسطة : برق _ الحرم

(((((( حقوق الانسان الغربي .....اصبحت ذات اولوية قصوى ....في الجزيرة العربية ......
بواسطة : منال الضاحي

اذا موعاجبك يافتان انقلع عند اسيادك وشيل مابقى لك من كرامه ***ولاتحسب الناس مثلك...



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أحمد الشمراني

إسلام سراج ومدرب الأهلي!
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الاخبار الدولية
مفلح القحطاني : تصريح وزير الخارجية الأمريكي عن حريات الأديان في السعودية «غير دقيق»

مفلح القحطاني : تصريح وزير الخارجية الأمريكي عن حريات الأديان في السعودية «غير دقيق»

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إسرائيل تكشف بالصور قيام إيران ببناء مصنعاً للصواريخ بعيدة المدى في سوريا

إسرائيل تكشف بالصور قيام إيران ببناء مصنعاً للصواريخ بعيدة المدى في سوريا

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قطر تسلم أمير الكويت رسالة جديدة… هذه تفاصيلها

قطر تسلم أمير الكويت رسالة جديدة… هذه تفاصيلها

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لهذا السبب .. تغريدة Barack Obama تحصل على الأكثر إعجاباً على تويتر

لهذا السبب .. تغريدة Barack Obama تحصل على الأكثر إعجاباً على تويتر

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المرصد الرياضي
شاهد.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة بثنائية نظيفة ويتوج بكأس السوبر الأسباني

شاهد.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة بثنائية نظيفة ويتوج بكأس السوبر الأسباني

 د ب أ 8 2٬322 7 ساعات
مركز التحكيم يصدر قرار مفاجئ بإلغاء عقوبة إيقاف عوض خميس من جميع المسابقات.. ويكشف السبب!

مركز التحكيم يصدر قرار مفاجئ بإلغاء عقوبة إيقاف عوض خميس من جميع المسابقات.. ويكشف السبب!

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شاهد : ماذا قال علي الحبسي عن مستقبله مع الهلال بعد استبعاده من القائمة الآسيوية

شاهد : ماذا قال علي الحبسي عن مستقبله مع الهلال بعد استبعاده من القائمة الآسيوية

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شاهد : الهلال يحقق فوزاً صعبا وغاليا على مضيفه التعاون بـ4 أهداف مقابل 3

شاهد : الهلال يحقق فوزاً صعبا وغاليا على مضيفه التعاون بـ4 أهداف مقابل 3

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شاهد صور صادمة للفنان عادل إمام .. شكله تغير كثيراً وملامح التعب واضحة عليه!

شاهد صور صادمة للفنان عادل إمام .. شكله تغير كثيراً وملامح التعب واضحة عليه!

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شاهد بالصور و الفيديو .. جموع غفيرة تشيع جثمان الفنان الكويتي “عبدالحسين عبدالرضا”

شاهد بالصور و الفيديو .. جموع غفيرة تشيع جثمان الفنان الكويتي “عبدالحسين عبدالرضا”

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شاهد: سعاد عبدالله تروي مشوار عملها مع “عبدالحسين”.. وردة فعلها عندما سمعت خبر الوفاة!

شاهد: سعاد عبدالله تروي مشوار عملها مع “عبدالحسين”.. وردة فعلها عندما سمعت خبر الوفاة!

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تعرف على تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة عبدالحسين عبدالرضا..وماذا قال الأطباء عن حالته

تعرف على تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة عبدالحسين عبدالرضا..وماذا قال الأطباء عن حالته

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اخبار منوعة
بالفيديو والصور: شاهد عارضة الأزياء السعودية “ريم الصانع” تتحدث عن نفسها وعن أسرتها

بالفيديو والصور: شاهد عارضة الأزياء السعودية “ريم الصانع” تتحدث عن نفسها وعن أسرتها

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شاهد لقطات جديدة.. لحشود ضخمة غير مسبوقة تودع الفنان “عبدالحسين عبدالرضا” إلى مثواه الأخير

شاهد لقطات جديدة.. لحشود ضخمة غير مسبوقة تودع الفنان “عبدالحسين عبدالرضا” إلى مثواه الأخير

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بالفيديو : شاهد.. رقص “شذى حسون ” في حفل زواج بسلطنة عمان

بالفيديو : شاهد.. رقص “شذى حسون ” في حفل زواج بسلطنة عمان

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موظف يهدد صديقته بالقتل “إذ لم تُعد ثمن هداياه”

موظف يهدد صديقته بالقتل “إذ لم تُعد ثمن هداياه”

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شاهد: عاصفة مرعبة تجتاح مخيماً للاجئين السوريين وتقتلع خيامهم وتقذف الأطفال في الهواء!

شاهد: عاصفة مرعبة تجتاح مخيماً للاجئين السوريين وتقتلع خيامهم وتقذف الأطفال في الهواء!

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بالفيديو: عراك دامٍ وطعنات بين ثلاثة شبان وحراس “مول”في جازان

بالفيديو: عراك دامٍ وطعنات بين ثلاثة شبان وحراس “مول”في جازان

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شاهد .. لحظة الاعتداء على فنان عربي وضربه على المسرح !

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شاهد.. آخر فيديو للداعية الكويتي “وليد العلي” مع شاب أعلن إسلامه قبل مقتله بيوم في بوركينا فاسو

شاهد.. آخر فيديو للداعية الكويتي “وليد العلي” مع شاب أعلن إسلامه قبل مقتله بيوم في بوركينا فاسو

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اخبار ثقافية
علماء الفيزياء الفلكية يحددون زمن اختفاء البشرية

علماء الفيزياء الفلكية يحددون زمن اختفاء البشرية

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إلغاء اسم “إسرائيل” من لوحة فرعونية يثير جدلًا في مصر

إلغاء اسم “إسرائيل” من لوحة فرعونية يثير جدلًا في مصر

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تفاصيل جديدة تكشف موعد اقتراب كويكب ضخم من الأرض .. وهذا ما سوف يحدث حال دخوله الغلاف الجوي

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تويتر يطلق تطبيقا مثيرا للجدل عن “زواج المسيار” يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

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ماء الأيورفيدا… كنز صحي في مطبخك

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طريقة مبتكرة تمنع الجسم من رفض الأعضاء المزروعة

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انتشار “فرخ العقرب” في صناديق الرطب.. وأكاديمي يحذر!

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وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية «تداول» – صور

وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية «تداول» – صور

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‏ المالية تزف بشرى لموظفي الدولة: سنصرف البدلات بأثر رجعي..ولن يكون هناك تأخير!

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بالفيديو: تعرف على الطريقة القديمة لحفظ التمر 100 عام .. ورجل تراث يروي التفاصيل!

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