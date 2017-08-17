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كاتب سعودي يكشف الأسباب”الثلاثة” التي جعلت الدوحة تفرح بـ”أكذوبة” الوساطة مع إيران..وهذا هو الدليل

كاتب سعودي يكشف الأسباب”الثلاثة” التي جعلت الدوحة تفرح بـ”أكذوبة” الوساطة مع إيران..وهذا هو الدليل
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المرصد 24 2٬374 3 ساعات

صحيفة المرصد:تحدث الكاتب السعودي سلمان الدوسري عن الأكذوبة التي فرح بها القطريون خلال مقاله المنشور في صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “الحوار مع إيران من البوابة القطرية”.

وأكد الكاتب أن الدوحة قد طارت فرحا بأكذوبة جديدة من باب سياسة عل وعسى التي تنتهجها منذ المقاطعة الرباعية، هذه المرة، بأن السعودية طلبت الوساطة مع إيران.

وتابع بقوله: وبعيداً عن النفي الرسمي السعودي السريع بأن الرياض لم تطلب «أي وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران، وأن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عار من الصحة جملة وتفصيلاً»، فإن المنطق وسياق الأحداث الجارية في المنطقة تجعل من الاستحالة أن تطلب السعودية وساطة مثل هذه مع إيران في ظل الظروف الحالية، خاصة بعد أن حسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأمرَ، شارحاً موقف بلاده الواضح من هذا الحوار بقوله: «لا توجد نقاط التقاء نتباحث على أساسها مع النظام الإيراني»، وبالتالي استحالة إجراء حوار مع إيران التي قال عنها إنها مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم الإسلامي.

وتسائل الكاتب :لكن ما الذي يجعل الحكومة القطرية تطير بهذه الأكذوبة وتفرح وتحتفي بها وتروّج لها قبل التأكد من حقيقتها؟!

وأجاب بقوله: في تقديري أن الإجابة تتلخص في ثلاث نقاط؛ أولاها أنه منذ المقاطعة الرباعية ثبت أن الدوحة لا سياسة لها إلا ترويج الأكاذيب واحدة تلو الأخرى، بداية من ترويج المظلومية بأن ما يحدث هو حصار وليس مقاطعة، ثم الادعاء بأنه تم منع مواطنيها من العمرة وثبت أن 1600 من مواطنيها قاموا بالعمرة فقط في الأيام القليلة التي سبقت المقاطعة، ثم مساعي تدويل الحج قبل أن تتراجع بعد رد الفعل السعودي القوي الذي أجبرها على عدم اللعب بالنار، ثم الإعلان عن عودة طيرانها فوق أجواء الدول الأربع وانكشفت الكذبة سريعاً.

وثانياً: تسعى قطر لتخفيف الضغط عليها بعد انفتاحها على إيران بشكل متسارع، في حين يبتعد الجميع عن عاصمة الإرهاب ورأس حربة الإرهاب عالمياً، لا يخفى على أحد أن التحالف معها سيضع قطر في المصاف نفسه، كما أن إيران تعمل على نشر الفوضى وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

أما ثالث الأسباب لترويج قطر هذه الكذبة المفضوحة، فأنها مراراً ما دفعت دول مجلس التعاون الخليجي بتقارب مع طهران منذ سنوات كثيرة، ووجدت في الكذبة العراقية فرصة للمضي في هذه الطريق.

واستشهد الكاتب بقصة عن الكذب القطري وعلاقة الدوحة بطهران حيث قال: وأذكر أنني كنت مكلفاً تغطية القمة الخليجية في الدوحة في مارس (آذار) 2007 عندما فوجئ الجميع بمشاركة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في القمة، بصفته أول رئيس إيراني يشارك في قمة خليجية منذ تأسيس المجلس عام 1981. حينها أسر لي وزير خليجي بأن بلاده لم يكن لديها علم بدعوة أحمدي نجاد، قائلا: «لم نعلم عن هذه الدعوة مسبقاً، ولم تتم استشارتنا… علمنا من وسائل الإعلام»، في حين قال مسؤول خليجي آخر إن هناك «اشمئزازاً خليجياً من حضور أحمدي نجاد»، بل واستغلت الدوحة أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية قطري، حيث صرح بأن دعوة أحمدي نجاد جاءت «برغبة خليجية مشتركة»، وهو الأمر الذي تبين عدم صحته لاحقاً.

واختتم الكاتب مقاله مؤكدا أنه إذا كانت الدوحة بين ليلة وضحاها قلبت الطاولة على مبادئها، مثل المشاركة في الحرب ضد الحوثيين ثم فجأة اعتبرت مشاركتها «مجاملة»، أو تطوير العلاقة مع إيران بشكل كبير وهي التي كانت توهم الآخرين بأن ذلك غير صحيح، فإن الدول العاقلة والراسخة لا تفعلها، فالمبادئ لا تتبدل، أما المواقف فتتغير بحسب المعطيات السياسية، وفي حالة الحوار أو التقارب مع إيران، فإذا كانت طهران مستمرة في مواقفها التخريبية فإن الحوار أو الوساطة لا طائل منها، ومتى ما تغيرت سياستها، فإن لكل حادث حديثاً، ولا أحد يرفض استقرار المنطقة وتقارب دولها، لكن من الاستحالة أن يتم ذلك في ظل التصعيد الخطير للسياسة الإيرانية التوسعية بميليشياتها وعملائها في ست دول عربية، وأيضاً في ظل السياسة العدائية التي تقوم بها الحكومة القطرية ضد أشقائها ومحيطها!

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - فهد12
2017-08-17 09:44:41
اذا ودك تخرج خنازير الاخونج وكلابهم من جحورهم وحظائرهم تكلم عن قطر او تركيا
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23 - قف
2017-08-17 09:40:08
الأمير محمد بن سلمان الأمرَ، شارحاً موقف بلاده الواضح من هذا الحوار بقوله: «لا توجد نقاط التقاء نتباحث على أساسها مع النظام الإيراني»،
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22 - فهد12
2017-08-17 09:39:17
اذكر انه كان فيه مايسمى بدعاة الصحوة وكان ظهورهم يوميا ولكن للاسف اختفوا مع ازمة قطر .... وين راحوا؟؟؟؟ المهم حل محلهم كتاب طبعا مع الاختلاف في المضمون والاهداف
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21 - كلاش
2017-08-17 09:24:01
تعليق مخالف
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20 - علي العمري
2017-08-17 09:14:28
كلا ش اظن. لو الله. خلقك. ي عهد مسيلمه. كنت. عنده من اقرب الناس
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19 - كلاش
2017-08-17 08:52:46
علي العمري ان تدخل بالنوايا وتشتكي من هالزمن اللذي لاتعرف الصادق من الكاذب ..هذا يسمى انفصام ياعزيزي
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18 - كلاش
2017-08-17 08:48:57
علي العمري .. كلن يشوف الناس بتربيته وطبعه وراك ماتنام ذابحك مرض الشك لاحول على هالصبح ..رح افطر وعين خير
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17 - علي العمري
2017-08-17 08:44:57
والله الان ما نعرف الصادق من الكذاب. الله المستعان
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16 - السرايا
2017-08-17 08:34:05
يا خي لا تستعجل لجي دورك جايك الدوسري السرعة ٢٠٠ صدق إنكم طفيلين تقتاتون على اخبار الفتن شوف لك فرقة شعبية تناسبك
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15 - عامر
2017-08-17 08:27:47
تعليق مخالف
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14 - شاكر بن نافع
2017-08-17 08:25:32
لمذا هذه الأكذوبة تحدثت بها الصحف الإخبارية العالمية و الدبلوماسيين و السياسيين من العراقيين و الإيرانيين و الأمريكان وغيرهم .
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13 - محمد الشعيفاني
2017-08-17 08:19:53
فيه قطريين شباب على جيب شاص غادروا ونطراتهم مريبه في حرض عند مسجد الرومانسيه
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12 -
2017-08-17 08:14:50
بصراحه زياره الصدر للملكه جعلت قناه الخنزيره تلفق الاكاذيب
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11 - Basmaaa
2017-08-17 08:03:57
تعليق مخالف
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10 - هنطش
2017-08-17 08:00:05
الكاتب هذا سياسي محنك المفروض يستفيدون منه الفلسطينون وباخذون بي تحليلاته شرط القدس ترجع لنا في يومين
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9 - علي العمري
2017-08-17 07:53:53
تعليق ٦. لا تكذب. الله يسعدك
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8 - علي العمري
2017-08-17 07:52:47
بس وزير ادخليه. العرقيه. يقول تم الطلب منه. الله. لا يوفقهم. دايم كذب. علي. هذا البلد الطيب ✋️
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7 -
2017-08-17 07:52:38
لوعادت العلاقة مع قطر هل ستدور الأقلام المأجورة دورة كاملة هذا الواقع الذي عشناه .
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6 - كلاش
2017-08-17 07:46:43
الحكومه وضحت كل شي ابي افهم ..ماجبت شي جديد .. يعني كل كلامك مايقدم ولا يأخر..الله يطول بعمر الملك وعضيده محمد..كلن يبي يشتهر يابوي نامو بس
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5 -
2017-08-17 07:46:16
اتوقع ان ايران هي من طلبت من الوزير العراقي يقول ان السعودية طلبت الوساطة
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4 -
2017-08-17 07:30:20
تعليق مخالف
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3 - كلوز
2017-08-17 07:22:50
ترانا بعام 2017
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2 - كلوز
2017-08-17 07:13:49
*****************
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1 -
2017-08-17 07:08:53
الاعلامين الشبابين اصبحو يبحثون عن لقمه عيشهم
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بواسطة :

اجواء مدري انت تشبهين حياة الفهد خخخخخخخخخخخخخخخخ...
بواسطة : محامي

لاحول ولاقوة الا بالله ايش عملوا السورين في حياتهم الموت وراهم وراهم...
بواسطة : برق _ الحرم

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بواسطة : منال الضاحي

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