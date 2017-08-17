خطأ “ساذج” من أحد عمال الفحص الدوري بجدة يتسبب في كارثة!

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صحيفة المرصد:تسبب خطأ “ساذج” من أحد العاملين في الفحص الدوري بجدة في كارثة ومسلسل طويل من المعاناة لأحد المواطنين ويدعى الحسن بن علي صالح.

حيث بدأت المعاناة عندما استقل أحد الفنيين مركبة المواطن وأثناء فحصها ضغط بقدمه على دواسة البنزين دون قصد ، وعندما حاول السيطرة عليها انعطف يمينا وصعد أحد الأرصفة مما تسبب في دهس شخصين ، تم نقلهما إلى المستشفى وأحدهما حالته خطيرة.

وقدرت الأضرار التي لحقت بسيارته بعد خطأ العامل بنحو 30 ألف ريال ، حسب صحيفة “عكاظ”، كما أن لديه تقدير أخر من شيخ المعارض لسيارته قبل الحادثة ب40 ألف ريال.

والمفاجأة الصادمة كانت حينما توجه إلى شركة التأمين بفاتورة الأضرار ليفاجأ بأن التأمين يغطي فحص حوادث الحريق فقط!