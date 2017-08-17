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خطأ “ساذج” من أحد عمال الفحص الدوري بجدة يتسبب في كارثة!

خطأ “ساذج” من أحد عمال الفحص الدوري بجدة يتسبب في كارثة!
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المرصد 32 5٬834 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تسبب خطأ “ساذج” من أحد العاملين في الفحص الدوري بجدة في كارثة ومسلسل طويل من المعاناة لأحد المواطنين ويدعى الحسن بن علي صالح.

حيث بدأت المعاناة عندما استقل أحد الفنيين مركبة المواطن وأثناء فحصها ضغط بقدمه على دواسة البنزين دون قصد ، وعندما حاول السيطرة عليها انعطف يمينا وصعد أحد الأرصفة مما تسبب في دهس شخصين ، تم نقلهما إلى المستشفى وأحدهما حالته خطيرة.

وقدرت الأضرار التي لحقت بسيارته بعد خطأ العامل بنحو 30 ألف ريال ، حسب صحيفة “عكاظ”، كما أن لديه تقدير أخر من شيخ المعارض لسيارته قبل الحادثة ب40 ألف ريال.

والمفاجأة الصادمة كانت حينما توجه إلى شركة التأمين بفاتورة الأضرار ليفاجأ بأن التأمين يغطي فحص حوادث الحريق فقط!

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 - الستيني
2017-08-17 09:49:56
بمجرد استلام الفحص الدوري السياره تقع عليهم مسوءليه مايحدث اثناء ذلك وهذا ينطبق علي وكالات السيارات عند ادخال السياره للصيانة ،،،،،،
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31 - زائر
2017-08-17 09:46:52
تعليق مخالف
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30 - العمق
2017-08-17 09:35:27
ويستمر الضحك على المواطن في توقيع العقود الغير مفهومة من المؤسسات والشركات والبنوك والله المستعان
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29 - عادل الوحش
2017-08-17 09:33:48
سهله ارفع على مؤسسة الفحص قضيه وهم يسددونك ملزمين
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28 - تصحيح
2017-08-17 09:21:38
حوادث الحريق أم الطريق
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27 - ابو العز الدمشقي
2017-08-17 09:21:18
لماذا لم تسعود محطات الفحص الدوري ؟؟؟
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26 - البرق
2017-08-17 09:17:44
وانا والله افكره فلبييني لان اغلب حقين الفخص فلبن ياولد الموضوع فيه سحر اكييد ايران ههههههه
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25 - ألحقباني
2017-08-17 09:03:22
علم (آبو نايف العتيبي )😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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24 - Alnitak
2017-08-17 09:01:04
يقلك فحص دوري ..
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23 - ابو نايف العتيبي
2017-08-17 08:52:12
عهود اكيد من النوم والا وش دراك ان محطات الفحص عمالها اغلبهم من الفلبين دايم النوم يسوي كذا والا ليه قالو النوم سلطانٍ قوي
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22 - 🎉🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🎉🦋
2017-08-17 08:44:40
مدري من وين استقيت معلومة إن الفني فلبيني شكلي توني عيوني فيها النوم قريت أحد الفنيين جا ببالي انه احد الفلبينيين 😊 عموماً عادي أهم شي الزبدة من التعليق
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21 - ابو نايف العتيبي
2017-08-17 08:43:00
قدر الله وما شاء فعل بس اهم شي لايجي واحد تو صاحي من النوم يقول العامل اخونجي فهموه ترى السالفك بسيطة سيارة صدمت رصيف
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20 -
2017-08-17 08:42:30
تعليق مخالف
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19 - ابو نايف العتيبي
2017-08-17 08:38:46
تتحملها محطة الفحص لانهم هم من تسبب في تلفيات السيارة لو المواطن هو المتسبب مافكوه حتى بالكفالة
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18 - 🎉🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🎉🦋
2017-08-17 08:35:50
لو انه ذكي كان باعها وشرى غيرها .. الشؤم في ثلاث وذكر منها الدابة .
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17 - ابو نايف العتيبي
2017-08-17 08:35:26
قدر الله وما شاء فعل بس اهم شي لايجي واحد يقول العامل اخونجي ترى الموضوع بسيط صدمة سيارة
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16 - 🎉🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🎉🦋
2017-08-17 08:35:04
ممكن ، صحيح أتوقع السيارة خربانة كيف ماقدر الفلبيني يوقفها ويسيطر عليها قبل ترقى للرصيف ؟ وهو ذكر مسبقاً إن فيها خراب وصل تقدير تصليحه ل٤٠ ألف
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15 - 🎉🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🎉🦋
2017-08-17 08:33:19
الحمدلله أن المرأة لاتقود سيارة تعب وبهذلة والله إن المرأة السعودية ملكة . يكفينا قيادة جيل واعي فاهم لأعدائه قيادة أمة واعدة متوثبة .. 👏🏻
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( عدد التعليقات 9,576 )
14 - العنيد
2017-08-17 08:32:49
لاحول ولا قوة الا بالله
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13 - غازي بن شبيب
2017-08-17 08:27:11
غني ياليل ما اطولك حقك ضاع بين كانا ومانا متى تتطور الانظمه وبالذات الحقوق ، حقوق خلق الله دائماً المماطل يفوز واللي عنده واسطه يفوز لكن الله موجود
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12 - أفريقي
2017-08-17 08:26:03
جيتك يا عبدالمعين تعيني لقيتك يا عبدالمعين تنعان
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11 -
2017-08-17 08:08:11
وليه الفحص مايعوضه دخلهم اليومي بالملايين على الفاضي المفروض اللي سيارته سليمه مايدفع ريال بالفحص ياخذون حول 100 ريال مقابل ورقه قيمتها اقل من هلله والله هذا الاستغلال بعينه والتامين اخس منهم
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10 - الشاعر📝
2017-08-17 08:01:33
لا أظن الفني يجهل القيادة فكم سيارة في اليوم تأتي للفحص ويتعامل معها ولكن يبدو أن الخلل يوجد مسبقاً في سيارة المواطن قبل حضوره ولكنه ولم ينبه الفني لذلك فوقعت الكارثة....)
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9 - sasa1974
2017-08-17 08:01:05
تامينك ضد الغير ـ حالتك تتحول للمحكمه او المرور
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8 -
2017-08-17 07:56:52
واللي شغالين بالفحص اجانب كان يسوق سيكل بديرته ليش ما تسعود من خريجي المهني وكليات التقنيه وفيه مجالات كثير بنفس الوضع كهربا اتصالات الخ عمل بسيط وسهل
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7 - hima
2017-08-17 07:55:52
ليش الشركه دي محتكره فحص السيارات؟
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( عدد التعليقات 20,951 )
6 - إنسان منصف 🦅
2017-08-17 07:50:27
انا اللي اعرفه فيه حواجز حديدية على الرصيف،،،،،،،🤥
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5 - 72
2017-08-17 07:44:25
التامين على مقدر ما دفعت المشكله الشعب يبحث عن الرخيص و يطالب بخدمه 5 نجوم
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4 - كلاش
2017-08-17 07:42:51
كل يوم طالع نظام من شركات التأمين ....
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3 - ابو شدا
2017-08-17 07:41:52
التأمينات لعبه مرتبه.
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2 - فارس نحد
2017-08-17 07:39:38
مافيه تنبيهات لهم وبعدين ما يقود السياره الى المتخصص لاكن واحد يفحص السياره وقليل ما يقود سياره هذا خطأ وبعدين التأمين اعتقد يغطي تلف السياره لأي سبب وليس للطرق
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1 - 72
2017-08-17 07:36:51
لماذا شركه التامين المفروض الاصلاح و الفلوس من الفحص الدوري و الا الفحص الدوري فوق القانون
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آخر تعليق
بواسطة :

اجواء مدري انت تشبهين حياة الفهد خخخخخخخخخخخخخخخخ...
بواسطة : محامي

لاحول ولاقوة الا بالله ايش عملوا السورين في حياتهم الموت وراهم وراهم...
بواسطة : برق _ الحرم

(((((( حقوق الانسان الغربي .....اصبحت ذات اولوية قصوى ....في الجزيرة العربية ......
بواسطة : منال الضاحي

اذا موعاجبك يافتان انقلع عند اسيادك وشيل مابقى لك من كرامه ***ولاتحسب الناس مثلك...



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