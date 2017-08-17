أرقـام «العمل» وألغازها !

بقلم : أ.د.صالح بن سبعان

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بعض الأرقام خاصة ما يخرج منها من أضابير دوائرنا الحكومية تثير الهلع والخوف حقا، وبعضها يمكنك أن تمـر به مـور الكرام، بينما يدعوك بعضها الثالث إلى التفكير بعمق، ويبدو أن الأرقام التي تخرج بها علينا وزارة العمل هي من النوع الذي يثير هذه الأحاسيس والمشاعر مجتمعة، وآخر ما أتحفتنا به من هذه الأرقام (الأحد 26 رمضان 1434هـ) هو أنها رصدت وجود «سعودة وهمية» في 404 منشآت تجارية، وأن الوزارة أوقفت الحاسب الآلي عنها، وأنها رصدت نحو 14 ألف مخالفة لقـرار توظيف السعوديين من خلال لجان «السعودة» .

المصدر المطلع في وزارة العمل صرح بأن الوزارة رصدت 9211 وظيفة يشغلها وافدون ويمكن شغلها بسعوديين، كما أنها رحلت 4229 عاملا خلال 2012 بسبب مخالفتهم لأنظمة العمل، وأن الوزارة سجلت تعهدات على 12294 عاملا خالفوا أنظمة العمل.

والآن هل تريد الدخول في منطقة الحيرة ؟ لقد أوضح المصدر بأن وزارة العمل وافقت على منح منشآت القطاع الخاص أكثر من 1.6 مليون تأشيرة استقدام، منها 1.58 تأشيرة عمل، و79.9 ألف تأشيرة موسمية، مؤكدا أن التأشيرات الممنوحة ارتفعت بنسبة 33 في المئة عن 2011، بسبب زيادة عدد تأشيرات في نشاط مشاريع البناء والتشييد بنسبة 51 في المئة عن العام الذي يسبقه، إضافة إلى ارتفاع تأشيرات نشاط الخدمات بواقع 23 في المئة عن 2011 ..

طبعا يمكنك (ولا حرج) أن تسأله : ولكن ما مبررات ذلك؟، سيجيبك (أصلحه الله) بأن مبررات تأشيرة الاستقدام الموافق عليها للقطاع الخاص شملت توسعا في النشاط بواقع 620.630 تأشيرة عمل، و319.786 تأشيرة بسبب عقود حكومية، فيما بلغ عدد التأشيرات الممنوحة بسبب مبررات أخرى نحو 646.116 تأشيرة عمل خلال 2012م!.

هل زالت حيـرتك؟ أما أنا فـلا!!.