وكيل جامعة سعودي يسرق بحث “نيجيري”.. والأخير يروي التفاصيل ويطالب بالاعتذار والتعويض!
صحيفة المرصد: اتهم باحثٌ في قسم العلوم البيولوجية بجامعة تاي سولارين النيجيرية، أكاديمياً سعودياً- ترقى مؤخراً إلى منصب وكيل جامعة حكومية، بسرقة أحد أبحاثه العلمية الذي نشره عام 2011 بمشاركة باحثين آخرين من الجامعة النيجيرية.
ووفقًا لـ”مكة”، طالب الباحث، الجامعةَ بالاعتذار والتعويض، وهدد بأنه في حال لم يحدث ذلك فسيعلن تعرُّض بحثه للسرقة أمام المجتمع البحثي العلمي، قائلا في الخطاب الذي أرسله إلى الجامعة، إن من شأن ذلك أن يسيء لسمعة الجامعة السعودية.
وتفصيلا: “نُشر البحث النيجيري، بمجلة علم الأحياء ومضادات الميكروبات (Journal of Microbiology and Antimicrobials )، في مارس 2011 تحت عنوان “استخدام الزيت الخام والبنزين بواسطة عزل عشرة أنواع من البكتيريا وخمسة أنواع من الفطريات”، فيما نُشر البحث السعودي أيضاً في 2011 بالمجلة الأكاديمية المصرية للعلوم البيولوجية تحت عنوان “دراسة قدرة خمسة أنواع من الفطريات لاستخدام البنزين كمصدر كربوني وحيد”.
وبمطابقة البحثين المنشورين، تماثلت بالنص الأجزاء الخاصة بالخمسة أنواع من الفطريات في رسالة ماجستير الباحث النيجيري عام 2003، مع البحث السعودي عام 2011، كما تطابقت المقدمة والطريقة والنتائج والمناقشة والمصادر، فيما اختلف العنوان فحسب.
من جهته استنكر الأكاديمي والمحكم بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور صالح العصيمي: حالات سرقة الأبحاث العلمية، مشيرًا إلى أن من أسباب اللجوء للسرقة ضعف قدرة الباحث على الابتكار والوصول لفكرة جديدة تستحق البحث والتقصي، ورغبته في الوقت نفسه في الحصول على الترقية والتي من شروطها الأساسية إنجاز أبحاث محكمة ومنشورة في مجلة علمية معترف بها.
التعليقات
لا تتعجلوا في الحكم..ربما كان هذا من التشابه.ووقع ***
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لعل معالي وزير التعليم يحقق في هذه القضية ويعلن نتائج التحقيق في وسائل التواصل الاجتماعي وبكل شفافية.
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سبق ان نبهت لمثل هذه الممارسات لوزير التعليم العالي السابق معالي الدكتور خالد العنقري ...وهي بالفعل تحدث مع الاسف من بعض اعضاء هيئة التدريس الذين يكلفون بمناصب قيادية اكاديمية في الجامعات !
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ياكثر البحوث المنشورة لكن هل استفدنا منها في حياتنا الجواب لا لانها تنشر وتبقى في الرفوف أو في النت يجب ان يفخر اَي وطن بالناتج العلمي الوطني الغير مسبوق متى كرمنا المبدعين من الباحثين
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كذلك المسؤولية تقع أيضا على المجلة العلمية الناشرة حيث هناك برنامج يكشف النقل الحرفي يجب استخدامه من اَي ناشر أومراجع علمي مكلف من المجلة همسة سرق الفكر اخطر من سرق الفلوس
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رفيق الدرب - ت 74. من التقرير يتبين ان بحث النيجيري اعتمد على رسالته للماجستير التي نوقشت عام 2003 بينما بحث السعودي كان عام 2011 .. فمن سبق يا ترى؟ النشر العلمي ترى ما فيه لعب أبد
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خلوه يعتذر ويعوض الرجال ماديآ.وسحب منه اي درجه علميه تحصل عليها عن طريق البحث.والا سمعت الجامعه والتعليم في السعوديه على المحك.اين المتحدث الرسمي في وزارة التعليم.
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فرصه يانزاهه دكتور ومزور
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وليش مايكون النجيري سارق البحث السعودي لو يقول اللبن ابيض الكل يعارضه وضع واضح و ملموس من زمان عشان لاتظهرقدرات السعودي دايم الاقزام تحب تظهر بمظهر التعالي
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نطالب بسماع أقوال الاكاديمي السعودي فلن نصدق ونسمع من طرف واحد فقط..المفروض نسمع من الطرفين
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مصيبه بكل المقاييس لو بحثنا لوجدناه لايستحق شهادة الثانويه وهو الان وكيل جامعه ببحث مسروق لكن هو الفساد الذي ساد
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السعودي هو من رباك وخلاك أدمي نظيف محترم وهو سيدك وسيد جماعتك وأشكالك وعمك غصب عليك ياذليل ياتافهـ
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ايش موقف الاكاديمي وايش موقف الوزارة هل يجري اتصالات مع النيجيري لتدارك وضعة الاجتماعي ووالعلمي او يستسلم لتهديد النيحيري هل س يكتفى بالاستغناء عنة اذا كان صحيح فهاذي مصيبة وفضيحة بجلاجل
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وبناتنا سنوات عدة وقياس لهن بالمرصاد تجتازه تتوظف غير كذا مت وأنت حي
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سعودي ***
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شكلك ***
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فضيحـــــــــــة بكل المقاييس .. أين الدين؟ أين المروءة؟ أين الأخلاق الأكاديمية العلمية؟ وبعد آخر للمسألة أنه المناط به كثير من الأمور في الجامعة السعودية حسب ما جاء في الخبر فكيف يوثق فيه؟
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لو فيكم خير يا من تحاولو النيل والتنقص من السعوديين ماهربتو من ارضكم وعاركم وخليتوهم عند ؟؟؟ ****
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لا ووكيل جامعه بعد .. اقلكم شي نص الى شايفين قدام اسماءهم حرف د **** .. حسبي الله عليهم ..
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إلى كل حاسد حاقد ويعم على السعودية والسعوديين أقوله أشش ***موت بغيضك و****
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51 ومن أنت ومن تكون اصلاً عشان الشعب فضحك ؟؟ أقول روح أجري فارق وبلا كلام فاضي أذلف
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لو يدققون في البحث يحصلون النيجيري سرقه وباعه والسعودي شراي من ضمن شرايين البحوث والشهادات
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بصراحه مااستغرب هذا الشيء نهائيا ..
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قال تعالى ( مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ )
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اول ما يرفع عن الناس الأمانة وآخرها الصلاة
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فيه اختلاف في البحثين : بحث النيجيري عشرة أشياء وبحث السعودي خمسه بس ، اختلاف واضح وضوح الشمس والسبب المكتبه اللي باعت البحث هي اللي سرقته ما ألفته تأليف ، على العموم كل واحد يصلح سيارته والصلح خير .
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بعلبكي انهوا خدماتها طيب الأن ننتضر وش بيسير في هذا***
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فضحونا كل يوم طامة جايبينها هالشعب
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صدقوني و متأكد ان هذا ****
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يعني يتفنن فنجان القهوة قدامه والجوال ولابتوب وقاعد يكتب بالبحث . شكله وكيل الجامعة مش فاضي يبحث خلاص بحث على الجاهز والسلام . كبير
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خلصنا من منى بعلبكي اتانا الاكاديمي السعودي يارب سترك من الخافي
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الله يخرب بيته فضح نفسه ناسخ البحث نسخ ما تعب نفسه و غير ولا حرف هههههههههههه
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هذا مثال **** الاصيل
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تعليق 36: إذا كنت أنا آخر واحد يتكلم مع الرجاجيل فأنت لا يحق لك التكلم معنا إطلاقا.
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اذا ثبت ذلك فيجب سحب جميع ماحصل علية الاكاديمي من شهادات وتجريدة من جميع المناصب التي شغلها بغير وجة حق .
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بعض خصائص ***
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لو غربلنا ثلاثة أرباع مؤلفات كثير من الأكاديميين والكتاب عندنا,لوجدنا أن ما كتب من خالص فكرهم يعتبر لاشئ ولاقيمة له.كله سرقه للترفيع والدرجات والوجاهه.اصلا ماتربوا على طرق التفكير.كل تعليمهم صم وانجح.
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المهم****و تعويض الباحث الحقيقي و فضحة اعلاميا
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هو في الغالب ما سرقها,,هو شراها من واحد يكون***
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ليس للنزيه مكان في هذا الزمان فأصحاب المناصب معروفين من هم ، هم اول من يحارب صاحب النزاهةوالقيم
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أشششش يا أفريقي خلك ساكت انت أخر واحد يتكلم مع الرجال .. فاهم .. يلا فارق
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فشلتوناااا و الله
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نعرف طلاب طب فى جامعات عربيه,كان يسرح ويمرح ويلهو طوال العام.وعند قرب الإختبارات يأتى لبعض الدكاتره بتذاكر سفر للعمره وبعض البسمتى,أوعندما يعود من الإجازات يهدىهم ساعات.وينجح بإمتياز.وإللى يكرفوامقبول
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يجب إقصاء مثل هالأشخاص الذين يصعدون على ظهور غيرهم
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لا تحزن أيها السارق فأنت مرشح لأن تكون أيقونه إجتماعية يشار إليها بالبنان فحتما ستكون من المرضي عنهم لما فعلت وبالتالي لا تحزن.
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اعرف شخصافى منصب مرموق الآن,كان فى انجلترا,وكان عندناهناسكرتيرهندى,كان يأتى إلى عارضا بحوثا يكتبهاويطبعها,وعندما سألته عنها؟قال هى لفلان,يكلفى بكتابه بحوث له ليقدمهاللجامعه هناك.تدكتر بجهدالهندى
لا يعجبني(7) اعجبني(5)
ناقصين عقل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعرف تاج***
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لأ 13 السعوديين تاج راسك ولحم اكتافك انت وجماعتك واجدادك وبلادك من خيرالسعوديه.وشوف بلاويكم بالاول
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هذا الاكاديمى السارق للفكر ليس الأول ولن يكون الأخير.كثيرمنهم بحوثهم إما قص ولصق أو سرقات أو ترجمات والبراهين كثيره,بل سرقوا بحوثا لطلاب تخرج أو دراسات عليا!!عندماتكون الدكتره برستيج,تكون الشهاده لذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
إن سرق ***// المهم " لا تحــزن" و " لا تيــأس"
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ت12/ كيف تسمي المطالبة بالحق إبتزاز.هناك قوانين للحقوق الفكرية وعلى*** أن يدفع حق النيجيري والأولى فصله من عمله ولعلك ***
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
(لاتحزن) ***
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والله اعرف ناس ناقشوا رسالة الماجستير والدكتوراه بمساعدة دكاتره من الخارج يجيبه ويستظيفه في احد الفناق ويخليه ياخذ عمره واذا جاي يمشي يبخششه بعد ان كتب له الرساله وراجعها معه ،،، شغلنا ماشي بالبركه
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يا اخوان محتاج اعرف ليش ما توافق الجامعات ووزارة التعليم العالي على المشروع الذي طورة سعوديون اسمه قارنت qarnet. com وهو متخصص في تسجيل الابحاث والتحقق من الاصالة يعني كشف السرقات ..
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تلاقيه واقف حجر عثرة بطريق السعوديين . دائما تسمع منه النظام مايسمح النظام النظام وهوا .!!!
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دكتوراة في ***
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اللهم لك الحمد حتى ترضى .
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لن يتركه النيجيري وفرصه له لاتعوض للابتزاز واخذ المال انا لو بدل الجامعه افصله لانه اتضح انه ليس نزيه ولايستحق الترقيه
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تقصد السعودي ***
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هذا ما آخر التعليم عندنا اصحاب الشهادات المزورة والمسروقة وماسكين مناصب عليا
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بعض شيم السعوديين
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فشلنا الله يفشله تعلم من الجامعات المصريه سرقات الابحاث اكيد بمشورة احد المصريين تمت السرقه خصوصا ان البحث تم نشره بالمجلة الأكاديمية المصرية للعلوم البيولوجية ناس تريد تعتلي المناصب باالسرقات
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كيف يبني مستقبله على الحرام هذا الخايس لا ومرقينه ليكون وكيل جامعه الله يعوض على الجامعه الي هو فيها والله هذا شخص غير مؤتمن ان يكون في صرح علمي كهذا ولا اي وظيفه حكوميه او منصب لأنه غير مؤتمن نهائي
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كتعريف حديث للسرقه هو ان تأخذ ما ليس لك بالحرام او ليس عن طريق وجه قانوني ومنه اسم الفاعل سارق .
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الحين اللي يدرسون بجامعاتنا سواءا دكاترة او مهندسين او غيرها من التخصصات غير مؤهلين للعمل الا من رحم الله
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هذا بناء سعادته على تعب غيره
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السعودي خيره برا ***
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لو انه جنسيه عربيه اخرى او افريقيه او غيرهم لقالو من جنسية عربيه افريقيه آسيويه وجعلوها مجهوله مبهمه؟
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حتى البحث العلمي ***
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الله المستعان
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الله يعينه فشلنا المفروض اكاديمي يترفع عن هكذا مواضيع ،، سرقك بحث علمي !؟ هل يرضاها لغيره ان يسرق جهده وتعبه ؟!!!
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المصريين ...تخصص ***...تجربة شخصية عايشتها
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اين الامانة العلميه
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