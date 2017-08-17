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شاهد أول تعليق لحاج قطري لحظة وصوله منفذ سلوى الحدودي لأداء فريضة الحج

شاهد أول تعليق لحاج قطري لحظة وصوله منفذ سلوى الحدودي لأداء فريضة الحج
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المرصد 52 5٬812 5 ساعات

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد حجاج دولة قطر وهو يعبر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقب السماح لهم بالدخول للمملكة لأداء فريضة الحج عبر منفذ سلوى.

حيث قال: استقبلونا من الباب بكل احترام وتقدير وتم إنهاء جميع اجراءاتنا ظرف 20 دقيقة ولم نجد أية صعوبات.

من جانبه أفصح مدير جوازات منفذ سلوى الحدودي مع قطر العقيد حسن الدوسري أن المنفذ انهى إنجاز إجراءات 100 حاج قطري حتى الآن بكل يسر وبدون تصريح تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين باستضافة حجاج قطر وفتح المنفذ لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج والدخول من دون التصاريح الإلكترونية.

وأكد مدير جوازات المنفذ لقناة الاخبارية السعودية جاهزية المنفذ للعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج القادمين من قطر.

كما وجه خادم الحرمين الملك سلمان بنقل كافة الحجاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي. وأمر بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 17,745 )
52 - عمر السميري
2017-08-17 21:28:14
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
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51 - 🌀🌀HUAWEI🌀🌀
2017-08-17 21:01:38
طبعا ياتعليق 49 منتحل اسمي انا بكون معروف انا احب الله ورسولة ثم مليكي ووطني وشعبة الاصيل الي يدافع عن الدين واهلة واكرة ماعندي البرانعجية والرافضة كذا يعرفون انني انا الاصل ياتقليد😜😜
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50 - HUAWEI
2017-08-17 20:53:59
اقول الي على بالي ***
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49 - HUAWEI
2017-08-17 20:53:00
هم ضيوف الرحمن***
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48 - 🌀🌀HUAWEI🌀🌀
2017-08-17 20:49:37
مرحبا وارحبو يااهل قطر في بلد السلام بلدكم الثاني
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47 - @@
2017-08-17 20:46:14
قلم الخنابق/ هدفه تأجيج الفتنةوإشعالهاحسبناالله ونعم الوكيل.
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46 - ام الغاليين❤
2017-08-17 20:34:04
قلم الحقيقه حجاج بيت الله ليس لهم دخل بالسياسه ردا على تعليقك الاول
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45 - خخخ
2017-08-17 20:21:27
الخنباقه تخنبقت ارجلها اليوم ***
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44 - السرايا
2017-08-17 20:04:43
مرحبا بالاشقاء
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43 - سند
2017-08-17 20:04:27
تعليق مخالف
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42 - قال الله تعالى :(
2017-08-17 20:03:24
وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )
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41 - كايد الكايد
2017-08-17 19:47:55
الله يوحد صف المسلمين ويهلك الأعداء .
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40 - مشعل
2017-08-17 19:42:13
خنبوق استح على وجهك الكل فرحان ومبسوطين بحجاج بيت الله انت ويش وضعك
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39 - داكن
2017-08-17 19:40:13
يامرحبا مليون خنبوق موت قهرررررررر خخخخخ خخخخخحخخ خليجنا واحد خنبوق سمعني صياحك عوووووووو عوووووو
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38 -
2017-08-17 19:28:25
الخنبوقه فينووووو هرب ***الخنبوقه يا حليلووووو انقطع ***😂😂😂😂
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37 - التميمي
2017-08-17 19:19:24
لاحول ولاقوة إلى بالله ***
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36 - رأس غلص
2017-08-17 19:05:42
رايح يحجو غصب عنك يا قلم الحريقه . اضرب راسك بالجدار . لا تفكر في انقلاب نجوم السماء اقربلك
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35 -
2017-08-17 19:02:02
خنبوقه 😂😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 27,450 )
34 - قلم الحقيقه
2017-08-17 18:57:48
عليكم بالدعاء لأميركم الجديد سمو الشيخ عبدالله بن علي آل الثاني أمير دولة قطر وذلك خلال أداء مناسك حجكم في مكة المكرمة.لأنه قادم للدوحة بحول الله وقوته لتولي مهام الحكم بدلآ من عصابة تميم والحمدين.
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33 - مسفر
2017-08-17 18:56:32
لوتتنكس دول العالم ماراح يجي زي بلدنا الغالي حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وحفظ ولي عهده الامين
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32 - -
2017-08-17 18:54:32
حيّا الله هالطلّة شرفتنا طال عمرك
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31 - سعد
2017-08-17 18:50:28
تعليق مخالف
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30 -
2017-08-17 18:43:41
هذا حالنا معكم ومع غيركم امس واليوم وغدا وشرفناالله بخدمة بيته العتيق ولا نريد منكم الا الدعاءبهداية حكومتكم يااخوتنا في قطر
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29 - النورس
2017-08-17 18:42:34
هلابكم و مرحبا
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28 - عيد
2017-08-17 18:39:57
لاينبغي ان يتحول الحج الى عملية استجداء او مناشدة فالحج لمن استطاع اليه سبيلاً
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27 -
2017-08-17 18:33:48
خنبوقه من الذهول يتكلم بامور اكبر منه ولكن يبدو انه فقد عقله
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26 - 💚🏅الله البادي ثم مجد بلادي 🏅💚
2017-08-17 18:28:51
مرحبا يا اهلنا انتم ضيوفنا كما اعلنت حكومتنا الرشيده وضيافه خاصه لانكم اهل واقارب وانساب .
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25 -
2017-08-17 18:26:21
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وانتم ضيوف الرحمن ثم ضيوف ابو فهد ابو العزم والحزم حفظه الله وهذا دليل ان قوله مثل فعله بأن الشعب القطري مثل السعودي إلاالإرهابيين من خوارج الإخونج والروافض ومن يحضنهم
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24 - مواطن
2017-08-17 18:17:05
تكفأ ياخادم البيتين لاتنسا ابناءك المواطنين .
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23 - أهلا وسهلا
2017-08-17 18:16:18
خليجنااااا واحد ااااااااا . الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
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22 - بسكات
2017-08-17 18:12:21
يامرحبا بكم حجاج بيت الله.الحرام ملكنا خادم الحرمين الشريفين ونحن نخدم الحجاج قاطبه وخدمتهم فخر لنا وتشريف
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21 - عبيد
2017-08-17 18:11:57
الى قلم مرجانه لم يدخلون تهران او النجف الاغظم ابقاء ياخوي تعال واللطم هذه ارض الحرمين
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20 - 100
2017-08-17 18:11:21
قالوها وسووها ودخلو مع منفذ سلوى!!!
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19 - ابو مهند
2017-08-17 18:06:28
يا خنبقه احترم نفسك
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18 - راكان
2017-08-17 18:04:13
لهجته غريبه
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17 -
2017-08-17 18:03:40
نعمة من الله اهل السعودية والكويت والامارات والبحرين وعمان وقطر وقت الشدة اخلاص ودعم وفزعة مع بعض اهل الخليج الله يحفظ اهل الخليج وحكام الخليج من اصحاب الفتن والمشاكل والخيانة والظلم والشتات
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16 - محمد
2017-08-17 17:55:04
اهلا بضيوف بيت الله لا نملك إلا ان نقول حللتم اهلا ووطئتم سهلا ومن أعز منكم وأكثر قربا لنفتح له أذرعنا ونضمه إلى صدورنا فأي حضن أدفأ من حضن السعودية أرض العروبة و الإسلام
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15 - مدري
2017-08-17 17:51:46
ايها الحاج ياضيف الرحمن مرحبا بكم في مملكة التوحيد وعند بيته العظيم .ان شاء الله وبإذن الله سنكون الخدم لكم في حجكم .نسأل العون والسداد ولجميع اجهزة الدولة المكلفة بخدمة الحجاج .فمرحبا ومرحبا ومرحبا
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14 - عبيد
2017-08-17 17:48:02
الحمدالله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبدالله صلى الله علية وسلم الحين المنافقين من حزب اللبرالية انحرقو وبانت لبتهم وتحرم علينا محبتهم ونتوب من صحبتهم اه ياقفا اه ياقفا ياقفا ياقفا وسلامتكم
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13 - ألحقباني
2017-08-17 17:47:04
علم (هاشم ) كلامك سليم وحلو صحيح وشبكات الانساء هو سبيب شكر وتقدير لك علم
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12 - جبال سدير
2017-08-17 17:44:30
لاانهبل خنبوقة وصلت بة الحالة المرضية الباشاء الى درجة قام يصدرتعيينات ويوزع المناصب اعرف حدودك هذة المواضيع لم تتكلم فيها حكومات دول اويتعرض لها مسئولين حتى تخوض فيها انت ووجهك اعرف حجمك
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11 - هاشم
2017-08-17 17:44:03
السعودية وقطر عينين براس شعب واحد ودين واحد والدن واحد والله واحد وعدونا واحد
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10 - جبال سدير
2017-08-17 17:33:34
شكرا ياخادم الحرمين ولا عزاء للذين يصطادون في الماء العكرومرحبا بااهلنا في قطرفاالبلد بلدكم والاهل اهلكم وتقبل الله حجكم وانشاء الله ستعود الى طبيعتها قريبا سحابة صيف ونحن اخوة واهل وجيران مرحبا بكم
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9 -
2017-08-17 17:33:33
اهم حاجه ياقلم الحقيقة يحافظ على العادات والتقاليد مانبي يا****
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8 - محمد الشهري🎼 Ggccxx6🎼
2017-08-17 17:31:32
اللهم ربي إصلاح ما بيننا أنه ربي وأنت على كل شيء قدير يا محلى لمة الأحبة والله العظيم .
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( عدد التعليقات 27,450 )
7 - قلم الحقيقه
2017-08-17 17:27:01
اذا رجعتم بعد حجكم علمو نظامكم ا*** لتميم والحمدين **تركيا وايران أن أكاذيبهم ومحاربتهم للمملكة ولحكمها لم تعد تنطلي على أحد وأن سقوطهم قريب والأمير الجديد لقطر في الرياض قادم للدوحة .
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6 -
2017-08-17 17:23:59
الله يصلح الحال بينا وبينكم 🇸🇦🤝🇶🇦
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5 - @@@@@
2017-08-17 17:23:24
ليس بغريب على السعودية و حكامها خدمة حجاج بيت الله الحرام بكل حب و إحترام و هذه عادتهم من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز غفر الله له و من بعده أبنائه حتى عهد الملك سلمان أطال الله في عمره.
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4 - بصائر للناس
2017-08-17 17:21:52
حياااااكم الله واهلااااا وسهلاااااا فانتم في ضياااااافة الملك ونااااائبه حفظهمااااا الله وبين اخوااااانكم واحبااااابكم من الشعب السعودي الكريم .
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( عدد التعليقات 2,027 )
3 - ابونواف...
2017-08-17 17:21:43
الحمدالله اللهم اجعلة حج مبرور وسعي مشكور اللهم احفظ حجاج بيت الله الحرام من كل شر وسهل عليهم
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( عدد التعليقات 20,967 )
2 - إنسان منصف 🦅
2017-08-17 17:19:27
يا حاج خدمتكم ،،،،،،على رؤسنا تاج ،،،،،،،،🦅
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1 - شايب بروح الشباب
2017-08-17 17:18:46
الديره ديرته والأهل أهله,ودم الإخوان مهما إختلفوا واحد..وكل عاقل مؤمن يدرك أن الأمورستعود لمجاريها عاجلا أو آجلا..فالمواطنين أهل وقرايب.والسياسه لها أهلها.ونسأل الله ان يجنب بلادنا المتملقين المنافقين
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مجموعتا دهانات الجزيرة الداخلية الفاخرة (نوفل) و (جرين) محط الأنظار في 8 مدن بالمملكة

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بالفيديو: تعرف على الطريقة القديمة لحفظ التمر 100 عام .. ورجل تراث يروي التفاصيل!

بالفيديو: تعرف على الطريقة القديمة لحفظ التمر 100 عام .. ورجل تراث يروي التفاصيل!

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تفاصيل جديدة في علاقة المحتسب الهندي ” محيي الدين” بـ “المسنة” في المدينة !

تفاصيل جديدة في علاقة المحتسب الهندي ” محيي الدين” بـ “المسنة” في المدينة !

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“الزعاق” يعلن موعد يومي عرفة وعيد الأضحى!

“الزعاق” يعلن موعد يومي عرفة وعيد الأضحى!

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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