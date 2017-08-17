شاهد أول تعليق لحاج قطري لحظة وصوله منفذ سلوى الحدودي لأداء فريضة الحج

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد حجاج دولة قطر وهو يعبر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقب السماح لهم بالدخول للمملكة لأداء فريضة الحج عبر منفذ سلوى.

حيث قال: استقبلونا من الباب بكل احترام وتقدير وتم إنهاء جميع اجراءاتنا ظرف 20 دقيقة ولم نجد أية صعوبات.

من جانبه أفصح مدير جوازات منفذ سلوى الحدودي مع قطر العقيد حسن الدوسري أن المنفذ انهى إنجاز إجراءات 100 حاج قطري حتى الآن بكل يسر وبدون تصريح تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين باستضافة حجاج قطر وفتح المنفذ لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج والدخول من دون التصاريح الإلكترونية.

وأكد مدير جوازات المنفذ لقناة الاخبارية السعودية جاهزية المنفذ للعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج القادمين من قطر.

كما وجه خادم الحرمين الملك سلمان بنقل كافة الحجاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي. وأمر بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.