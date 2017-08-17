مصر تنشر نص قرار مصادقة “السيسي” على نقل السيادة السعودية لـ “تيران وصنافير” – صورة

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صحيفة المرصد : نشرت الحكومة المصرية اليوم الخميس في الصحف الرسمية نص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 إبريل عام 2016 .

وذكرت أنه تم إصدار هذا القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

كما أشارت إلى موافقة مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 14 يونيو الماضي.

وتقضي الاتفاقية التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى القاهرة في إبريل 2016، بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وقضت المحكمة الإدارية العليا في يناير من العام الجاري ببطلان الاتفاقية، وحسم مجلس النواب الجدل بالتصويت على الموافقة.