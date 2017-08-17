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مصر تنشر نص قرار مصادقة “السيسي” على نقل السيادة السعودية لـ “تيران وصنافير” – صورة
صحيفة المرصد : نشرت الحكومة المصرية اليوم الخميس في الصحف الرسمية نص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 إبريل عام 2016 .
وذكرت أنه تم إصدار هذا القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
كما أشارت إلى موافقة مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 14 يونيو الماضي.
وتقضي الاتفاقية التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى القاهرة في إبريل 2016، بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وقضت المحكمة الإدارية العليا في يناير من العام الجاري ببطلان الاتفاقية، وحسم مجلس النواب الجدل بالتصويت على الموافقة.
التعليقات
16 - زائر2017-08-17 21:56:29
قاع الراقل يارقاله عظمه ياسيسي لله العجب في زمن يشيب منه الطفل ومخلي الاذناب روس
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15 -2017-08-17 21:25:42
الحمدالله على الإنتهاء من ترسيم الحدود
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14 -2017-08-17 21:06:23
يا ترى هل هذا من ذكاء الريس ومستشاريه..!! تركهم يرفعون دعاوى ويكسبونها.وشغلة محامين وصراعات داخل البرلمان، برامج تلفزيونية.وبعدما خلاهم يأخذون راحتهم في الكلام والجدال والرغي الفاضي..حسم الأمر
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13 - مجرد اخونجي !! يدور حيث تدور الخيانة والفتنة2017-08-17 20:17:40
وسنفرح قريبا بجسر الملك سلمان بين السعودية ومصر
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12 - مجرد اخونجي !! يدور حيث تدور الخيانة والفتنة2017-08-17 20:16:40
ولتكن الجزيرتين من ضمن مشاريع جزر البحر الاحمر
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11 - مجرد اخونجي !! يدور حيث تدور الخيانة والفتنة2017-08-17 20:14:53
ولا عزاء لقانة الجزيرة اخونجيتها من تاجروا بالجزر السعودية كما يتاجروا بحجاج قطر
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10 - مجرد اخونجي !! يدور حيث تدور الخيانة والفتنة2017-08-17 20:12:52
ولا عزاء لقناة الجزيرة المحرضة على الفتن وعلى الخيانات
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9 - مجرد اخونجي !! يدور حيث تدور الخيانة والفتنة2017-08-17 20:11:49
ولا عزاء للاخونجية خونة الامانات والاوطان والدين
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8 - مجرد اخونجي !! يدور حيث تدور الخيانة والفتنة2017-08-17 20:10:35
شكرا لكل المصرين الذين اقروا بامانة الجزر لديهم ولم يخونا الامانة
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7 - مجرد اخونجي !! يدور حيث تدور الخيانة والفتنة2017-08-17 20:09:08
شكرا شعب مصر شكرا مجلس النواب شكرا حكومة مصر شكرا فخامة الرئيس المصري
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( عدد التعليقات 98 )6 - hussan55
خذها بسرعه لايرجع في علومه
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5 - وين الخطاب او الإقرار2017-08-17 19:43:06
هذا إقرار تعيين الحدود ولم يذكر في الخطاب المرفق اي شي يخص الجزيرتين ، لذلك نريد وثيقة نقل الجزر الى ملكها الأصلي السعودية
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4 - مرزوق2017-08-17 19:24:02
اتقوا الله كاتبين فوق في الخريطة اسرائيل وش هالكلام اكتبوا فلسطين
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3 - اليامي2017-08-17 19:20:05
الجزيرتين سعوديتين غصب عن العالم اجمع والقرار سعودي والسعوديه تاج على رؤوس العالم كلها من يعاديها فهو تحت قدمي
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2 - شايب بروح الشباب2017-08-17 19:17:14
الحق يعود لأهله ‘اجلا أوعجلا..والمياه تسير فى مسارها الصحيح.والقياده الحكيمه لسلمان تتعامل بالحكمه والعقل والهدوء .وتحقق أهدافها.
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1 - ماركتو2017-08-17 19:08:44
أخيراً رجع لنا حلالنا بعد شد وجذب..والله أشتقنا لك ياتيران وصنافير ياليبه والله ..دام عزك ياوطن.
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بواسطة : حار نار
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