بالفيديو والصور .. سيارة تدهس العشرات وسط مدينة برشلونة

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صحيفة المرصد : قتل شخصان وأصيب آخرون، الخميس، بعد أن دهس سائق “سيارة فان” تجمعا في ساحة “ليس رامبلاس” السياحية وسط مدينة برشلونة الإسبانية، قبل أن يقتحم مسلحان مطعما في المنطقة التي قالت الشرطة إنها تتعرض لهجوم إرهابي.

وقالت دائرة الإعلام في الشرطة الكاتالونية “حادث صدم كبير في جادة ليس رامبلاس قام به شخص يقود شاحنة صغيرة، عدد كبير من الجرحى”، لتتحدث وسائل إعلام محلية في وت لاحق عن مقتل شخصين. وذكرت المصادر نفسها ان مسلحين دخلا مطعما في برشلونة بعد واقعة الدهس، في حين أكدت الشرطة وقوع “هجوم إرهابي” في المنطقة.