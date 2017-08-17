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بالفيديو والصور .. سيارة تدهس العشرات وسط مدينة برشلونة
صحيفة المرصد : قتل شخصان وأصيب آخرون، الخميس، بعد أن دهس سائق “سيارة فان” تجمعا في ساحة “ليس رامبلاس” السياحية وسط مدينة برشلونة الإسبانية، قبل أن يقتحم مسلحان مطعما في المنطقة التي قالت الشرطة إنها تتعرض لهجوم إرهابي.
وقالت دائرة الإعلام في الشرطة الكاتالونية “حادث صدم كبير في جادة ليس رامبلاس قام به شخص يقود شاحنة صغيرة، عدد كبير من الجرحى”، لتتحدث وسائل إعلام محلية في وت لاحق عن مقتل شخصين. وذكرت المصادر نفسها ان مسلحين دخلا مطعما في برشلونة بعد واقعة الدهس، في حين أكدت الشرطة وقوع “هجوم إرهابي” في المنطقة.
التعليقات
13 - محتسب2017-08-17 21:09:27
الاسبان اللصوص وش مجلسهم في الاندلس
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12 - هنطش2017-08-17 21:08:53
متابعين الأخبار الشيبان على التلفزيون ماتسمع غير يالله اني داخل عليك يقطع قلبي وياكبدي كبداه وحسبه عشان المقتولين والمصابين حصلتهم مركزين على شي ثاني
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11 - راكاااان2017-08-17 21:01:46
2 - شايب بروح الشباب 2017-08-17 19:05:37 ،،،، هيا ارتاح ياشايب المنفذين من اصول جزائريه ومغربيه عليك بالعافيه
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10 - مواطن يحب الهياط2017-08-17 20:08:55
لحووول .. هالاعمال يجب ان تحدث في بلدان المنفذين المتخلفة .. والله حرام تحدث في بلدان جميلة
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( عدد التعليقات 27,529 )9 - برق _ الحرم
((( ارهاب التطرف .....امريكا والغرب يستميتون ....لتسجيل الحادثة بأسم داعش ولا نستبعد ان تتحمل داعش وهي أداة الماسونية المسئولية ...رغم ان اليمن المتطرف في اسبانيا هدد السياحة في بلاده قبل اسبوعين )))
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8 - بدون اسم2017-08-17 19:54:41
ساحه الرمبلا من اجمل الاماكن في مدينه برشلونه وازحمها بالسياح برشلونه اجمل مدن العالم
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7 - sar-al-sa2017-08-17 19:43:02
من يكون قليل الاتعاظ لايأمن العمليات الارهابيه واهم مصادر الارهاب اسيا وافريقيا اايا كانت ديانته بشكل مباشر او غير مباشر بالخداع والتحريض وتحسين ارتكاب هذه الجريمه الارهابيه
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6 - مراقب2017-08-17 19:40:52
أي أرواح الناس رخيصة حسبي الله ونعم الوكيل
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5 - أبو أيمن2017-08-17 19:29:24
هذا مابتلي به في الزمن.. كل من وقع في مشكلة أونكبة سواء مالية أونفسية أو إجتماعية لم يجد لحل مشكلته إلا الإنقام من الأبرياء نسأل الله السلامة والعافية
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4 - راكاااان2017-08-17 19:14:46
2 - شايب بروح الشباب 2017-08-17 19:05:37 لاتستعجل رزقك من يكون الجاني ومن اي اصول المهم قل يارب يستر لايكون من اصول عربيه
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3 -2017-08-17 19:10:54
تصدم عفر يا واطي
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2 - شايب بروح الشباب2017-08-17 19:05:37
هل ذكرت الأخبار والنشرات أن المجرم الإرهابى نصرانى مسيحى؟؟أم فقط عندما يرتكب أى مهبول أحمق فعلا مشينا وجرما نسبوه للإسلام والمسلمين.؟لماذا لايذكروا دينه أو كفره حتى لو كان ملحدا؟
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1 - شاورما وشكشوكة2017-08-17 18:59:35
خافوا جري يافكيك😂😂😂😂😂
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بواسطة : حار نار
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