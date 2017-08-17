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حمار يقتل 3 دواعش في العراق بعدما حاولوا استخدام تكتيكات جديدة!
صحيفة المرصد-سكاي نيوز :قتل ثلاثة من مقاتلي داعش وجرح خمسة آخرون بعد انفجار عبوة ناسفة كانوا يفخخون بها حمارا، حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الخميس.
وكان الإرهابيون يحاولون استخدام تكتيكات جديدة في منطقة الرشاد في العراق، على بعد حوالي جنوب غرب كركوك، عن طريق تحويل الدواب إلى سلاح حرب.
ويعتقد أن الإرهابيين كانوا سيرسلون الحمار إلى جبال حمرين شمال شرقي البلاد لاستهداف قوات أمنية.
وفي يونيو الماضي، تحطمت أسنان سيدة تعمل لصالح داعش وكانت تلقب بـ” فكي التمساح”، عندما تعرضت لهجوم انتقامي ردا على قيامها بمعاقبة مئات النساء بالعض، بسبب انتهاكهم لقوانين اللباس.
التعليقات
26 - 🌀🌀HUAWEI🌀🌀2017-08-17 20:40:10
لو الدواعش ذبحوة وحطوة في الثلاجة 😂😂😂😂😂
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25 - HUAWEI2017-08-17 20:35:18
كفو ياحمار ***
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24 -2017-08-17 20:31:49
حتي عقول الحمير غسلوها الإخونج الدواعش.
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23 - مسمار2017-08-17 20:31:37
تأدبووو مع الله يامن تشبهون الانسان بالحمار اكرم الله القراء فالله خلق الانسان في احسن تصوير ونفخ فيه من روحه وانتم تعيبون على خلق الله وتخالفون خلقه بتشبيهكم ام ان الشجاعة ***
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22 - محمد الشعيفاني2017-08-17 20:29:01
اعتقدت ان الحمار قتل الدواعش رفسا لاكن الحقيقه ان الدواعش الخمسه قتلوا الحمار وقتل منهم ثلاثه خير من قتل مسلم معصوم الدم
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21 -2017-08-17 20:20:01
استغفر الله
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20 - هنطش2017-08-17 20:10:43
ثبت لدي أن مصر وشعبها لهم نظرة متقدمة بعد هذا الحادث والسبب اغنيه بحبك يا ح م ا ر المستقبل لي الأبقار
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19 - مشعل2017-08-17 19:54:23
ت11 هههههههههههههههه شعندكم اليوم تفجير جبهات هالمسكين يجي خبر انجلد وراح للي بعده وانجلد صدق انه حمار بدون ذنب هههههههههههه
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( عدد التعليقات 27,529 )18 - برق _ الحرم
(((((( مغسلين رجول الحمير ....شكل الحمير في العراق عامله عامايله .....حمير اليهود تستعبد أهلها ..... والحمير الاخرى تقتل فيهم .... أكيد في العراق تجد ايرانيين مكتوب عليهم سيد _حالش )))))
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17 - مرقه2017-08-17 19:51:58
لانه حمار يصدق حمار ههههه
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16 - مراقب2017-08-17 19:42:42
هههههههه بطل الحمااااار ثلاث مرة وحدة
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15 - زاير خفيف2017-08-17 19:40:14
ههههههههه نهاية مأساويه
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14 - المحقق مكلاود2017-08-17 19:24:47
حسبنا الله. رحم الله الحمار ولايجزي من كان سبباً في قتله خيراً. على الأقل الحمير ذات فائدة بعكس الدوعش، أعداء الإنسانية والبيئة الفطرية.
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13 - ٠2017-08-17 19:19:02
الحمار يفترض يطلق عليه هاشم رؤس الدواعش😂
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12 - ٠2017-08-17 19:17:36
😂😂😂😂😂😂 حتى الحمار عرف انهم حمير لم ارى اغبى منهم
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11 - هاشم2017-08-17 19:13:08
العزاء بيتك طال عمرك الفصيله وحده والدم واحد
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10 - شايب بروح الشباب2017-08-17 19:12:23
حمار قتل حميرا..!!!مالغريب.؟.هم أهل..وحيلهم بينهم.
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9 - زائر من الكواكب2017-08-17 19:12:13
اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا..
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8 - هاشم2017-08-17 19:11:28
لافرق بينك وبين هالكائن تشتركون بالعقل وربما هو افضل منك
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7 - -2017-08-17 19:11:24
6- هههههههههه اضحك الله سنك هااااه شكله متخنبق خخخخخخخخخخخخخخخ
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6 - هاشم2017-08-17 19:09:38
شكل هالحمار واضح متخنبق المسكين
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5 - هاشم2017-08-17 19:08:22
العزاء عندك دائمك اقترح يكون بمنزل الجحوش
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( عدد التعليقات 27,450 )4 - قلم الحقيقه
العزاء سيكون في مجلس الجحوش الأخوانية هههههههه
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3 - هاشم2017-08-17 19:04:06
قائمه الاحزب والمنظمات الارهابيه دوليآ وقليمآ داعش الحشد الشعبي الحوثي حزب الله الحرس الثوري الايراني جمعيه الوفاق حزب الله جماعه نمر النمر
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2 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-08-17 19:03:44
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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( عدد التعليقات 27,450 )1 - قلم الحقيقه
يعني حمار داعشي يقتل حمير دواعش العائلة واحدة هههههههههه
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بواسطة : حار نار
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