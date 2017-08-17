حمار يقتل 3 دواعش في العراق بعدما حاولوا استخدام تكتيكات جديدة!

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صحيفة المرصد-سكاي نيوز :قتل ثلاثة من مقاتلي داعش وجرح خمسة آخرون بعد انفجار عبوة ناسفة كانوا يفخخون بها حمارا، حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الخميس.

وكان الإرهابيون يحاولون استخدام تكتيكات جديدة في منطقة الرشاد في العراق، على بعد حوالي جنوب غرب كركوك، عن طريق تحويل الدواب إلى سلاح حرب.

ويعتقد أن الإرهابيين كانوا سيرسلون الحمار إلى جبال حمرين شمال شرقي البلاد لاستهداف قوات أمنية.

وفي يونيو الماضي، تحطمت أسنان سيدة تعمل لصالح داعش وكانت تلقب بـ” فكي التمساح”، عندما تعرضت لهجوم انتقامي ردا على قيامها بمعاقبة مئات النساء بالعض، بسبب انتهاكهم لقوانين اللباس.