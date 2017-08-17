الجوازات توضح كيفية تقسيط رسوم المرافقين للعمالة في المملكة.. تعرف على الإجراءات

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صحيفة المرصد: قالت المديرية العامة للجوازات أن هناك حالات يمكن معها تقسيم دفع المقابل المالي على رسوم المرافقين للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص إلى أقساط.

وأوضحت المديرية أن ذلك يكون بحسب حالات محددة ترتبط بطلب الخدمة لأحد المرافقين دون غيره، مثل نقل الكفالة أو تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي وغيره.

ووصلت إلى حساب “الجوازات” في موقع “تويتر”، العديد من الأسئلة بخصوص دفع الرسوم على أجزاء، منها سؤال شاب مقيم على كفالة والده عند الساعة 5:51 مساء اليوم الخميس، قال فيها: “إذا كنت على كفالة الوالد وأريد نقل كفالتي لشركة هل الوالد يسدد الرسوم الخاصة بي إلى يوم النقل ولا لكل المرافقين؟”

.وجاء رد “الجوازات” بعد دقيقتين فقط عند الساعة 5:53 مساء، كما يلي: “وعليكم السلام، عند طلب الخدمة لرب الأسرة يلزم دفع المقابل المالي للكل، إما إذا الخدمة لأحد أفراد الأسرة تستوفى رسومه. نتشرف بخدمتك”. وعاد السائل عند الدقيقة 5:54 ليستوضح أكثر، وقال: “شكرا لكم لكن إلى يوم نقل الكفالة تسدد الرسوم؟”، وجاء الرد بعد دقيقة عند 5:55، كما يلي: “أهلا بك، يتم سداد الاستحقاق المالي من تاريخ التطبيق حتى تاريخ طلب نقل الخدمات. نسعد بخدمتك