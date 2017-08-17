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الجوازات توضح كيفية تقسيط رسوم المرافقين للعمالة في المملكة.. تعرف على الإجراءات

الجوازات توضح كيفية تقسيط رسوم المرافقين للعمالة في المملكة.. تعرف على الإجراءات
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المرصد 23 1٬902 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قالت المديرية العامة للجوازات أن هناك حالات يمكن معها تقسيم دفع المقابل المالي على رسوم المرافقين للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص إلى أقساط.

وأوضحت المديرية أن ذلك يكون بحسب حالات محددة ترتبط بطلب الخدمة لأحد المرافقين دون غيره، مثل نقل الكفالة أو تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي وغيره.

ووصلت إلى حساب “الجوازات” في موقع “تويتر”، العديد من الأسئلة بخصوص دفع الرسوم على أجزاء، منها سؤال شاب مقيم على كفالة والده عند الساعة 5:51 مساء اليوم الخميس، قال فيها: “إذا كنت على كفالة الوالد وأريد نقل كفالتي لشركة هل الوالد يسدد الرسوم الخاصة بي إلى يوم النقل ولا لكل المرافقين؟”

.وجاء رد “الجوازات” بعد دقيقتين فقط عند الساعة 5:53 مساء، كما يلي: “وعليكم السلام، عند طلب الخدمة لرب الأسرة يلزم دفع المقابل المالي للكل، إما إذا الخدمة لأحد أفراد الأسرة تستوفى رسومه. نتشرف بخدمتك”. وعاد السائل عند الدقيقة 5:54 ليستوضح أكثر، وقال: “شكرا لكم لكن إلى يوم نقل الكفالة تسدد الرسوم؟”، وجاء الرد بعد دقيقة عند 5:55، كما يلي: “أهلا بك، يتم سداد الاستحقاق المالي من تاريخ التطبيق حتى تاريخ طلب نقل الخدمات. نسعد بخدمتك

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - نظامي
2017-08-17 21:26:58
الله يصلح الحال حلوه تقسيط هههههه
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22 - علي العمري
2017-08-17 21:07:44
اقدر احول. مقيم. او زئر. لهذا. البلد الطيب. تعبته. من حمل كلمته مواطن.
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21 - الحقباني
2017-08-17 20:49:23
علم علي العمري 2017-08-17 20:39:02 أليش. ما يتم تقسط. علي الموطن. مخالفات. ساهر. اليس المواطن. احق. من الاجانب. ((اعجبني ))؟؟ اليس ابنا البلد وهو دفع عنه احق بهذا تفسيط كم قال اخي علم
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20 -
2017-08-17 20:43:07
ليش مايسون لنا ميزات مثل الأجانب: أقساط مخالفات و فواتير لان المخالفات أكثرها تجئ بدون قصد شارع يجئ 90 والآخر 60 او 80 وفجأة 100
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
19 - سلام
2017-08-17 20:39:48
اليوم استشاري اوربي سالته وش رايك في الرسوم قال هذي مطبقة في جميع انحاء العالم ويحمدو ربهم الاجانب انا في اوربا ادفع رسوم عن كل شي استخدمة
لا يعجبني(2) اعجبني(12)
18 - علي العمري
2017-08-17 20:39:02
أليش. ما يتم تقسط. علي الموطن. مخالفات. ساهر. اليس المواطن. احق. من الاجانب.
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17 - جدة غير
2017-08-17 20:36:40
تعليق واحد كيف مايتم تقديم لهم يد العون والمساعدة وحكامنا السعود تاج على الراس ☆
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16 - سلام
2017-08-17 20:36:11
لو ساله حساب الجوازات ***
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15 - هنطش
2017-08-17 20:27:59
اليوم في البقالة شهدت بعض المعلبآت كانت٤٥٠جرام صارت٤٠٠جرام ونفس السعر الدجاج المبرد صرت أعد رجولة وجنحانه قلت يمكن فعلو بها شي لكن الحمدالله
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14 - فــؤاد المالكي
2017-08-17 20:26:29
لان الرسوم دوبها اتطبقت فا شئ طبيعي يعملو بلبله لكن مع مرور الزمن رح يتعودو ويدفعو بدون كلام
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
13 - Smile
2017-08-17 20:21:05
تعليق 10 رفع الرسوم فيها فائده دخل إضافي للدوله وتحسين الخدمات كل دول العالم تفرض ضرائب على الأجانب وانت هنا تقدم خدمات بالمجان فلابد من رفعها بالحد الأعلى لما لها من فائده على اقتصاد البلد
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
12 - Smile
2017-08-17 20:16:54
أتمنى رفع الرسوم على السوريين واليمنه والفلس 1000 بالشهر لايحترمون انظمه البلد نصب احتيال سرقات قتل المفروض هالجنسيات في القائمه السوداء تمنع نهائيا من دخول البلد اشغلو الأمن ب جرايمهم كفايه
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11 - ممادوا
2017-08-17 20:13:45
3 - 🇸🇦(سعودي)🇸🇦 2017-08-17 20:00:20 لن تجد في العالم خدمات متميزه وتفاعل وتجاوب ودقه وأحترام مثل أنظمة المملكة العربية السعودية كنظام أبشر وغيره @@@ ***
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10 -
2017-08-17 20:11:50
الرسوم فيها مبالغة ومضرة يالوافدين وفيها ظلم لهم وستتأثرأوجه التنمية في البلاد وسيتحمل المواطن تبعات ذلك من زيادة في أسعار الخدمة المقدمة له بدأت الأسعار تترتفع والتراجع عن الرسوم فيه المصلحة العامة.
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9 - راكاااان
2017-08-17 20:11:07
طيب كملوا جميلكم على المواطنين وقسطوا المخالفات المهم يجدد جوازه ويستمر في سداد الأقساط ايش التضييق هذا يعني بالله الواحد اذا سافر ماعاد رايح يرجع ربط تجديد الجواز بالمخالفات غير منطقي نهائي
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8 - لا اله الا الله محمد رسول الله
2017-08-17 20:07:27
الله يكشف عنا هذي الايام الصعبه لو يمشون لو سيوله بسيطه في البلد حتى يستفيد الشعب ***
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7 - ألحقباني
2017-08-17 20:06:21
🏁🏳🏴🚩🚫🛇🏳🏳💚⛪
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6 - لا اله الا الله محمد رسول الله
2017-08-17 20:04:51
لابد يجلسون مع التجار يدرسون الوضع معاهم التجار في ضرررر كبير
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5 - لا اله الا الله محمد رسول الله
2017-08-17 20:03:05
الله يهدي الجوازات ومكتب العمل ما يدرون ان الرسوم هذي دمرت الشعب اذا كان السيوله دمار كيف تدفع الرسوم
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4 - ألحقباني
2017-08-17 20:01:36
علم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - 🇸🇦(سعودي)🇸🇦
2017-08-17 20:00:20
لن تجد في العالم خدمات متميزه وتفاعل وتجاوب ودقه وأحترام مثل أنظمة المملكة العربية السعودية كنظام أبشر وغيره
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - ابو فيصل الحبوب
2017-08-17 19:59:33
اعرف واحد عامل راتبه 2000 ولديه اربع بنات وزوجه وغير قادر على ارجاعهم لبلادهم ومطلوب منه عام 2020 كل شهر 2000 ريال
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1 - 🇸🇦(سعودي)🇸🇦
2017-08-17 19:55:56
شكراً للجوازات ماقصرت.فقد سهلت على المقيمين الوافدين بتساهيل كثيره.وذللت لهم الصعاب.وتتجاوب معهم بسرعه
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