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تعرف على المدينة العربية الأكثر أماناً في العالم

تعرف على المدينة العربية الأكثر أماناً في العالم
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المرصد 25 2٬871 2 ساعتين

صحيفة المرصد : هل سألتم أنفسكم من قبل عن المدينة الأكثر أماناً في العالم، والتي يمكنكم أن تسيروا في شوارعها في أي وقت دون خوف أو قلق؟ هل توقعتم يوماً أنها قد تكون مدينة في عالمنا العربي؟

أخيراً أطلق موقع “Numbeo” (موقع متخصص في الأبحاث وجمع البيانات المتعلقة بمدن العالم) أحدث تقاريره المتعلقة بالمدن الأكثر أماناً في العالم.

ووضع الموقع العاصمة الإماراتية أبوظبي على رأس القائمة بأقل مؤشر للجريمة في العالم في آخر ستة أشهر وصل إلى 13.54 نقطة، وأعلى مؤشر للسلامة بلغ 86.46 نقطة، وتلت أبوظبي في القائمة مدينة بازل السويسرية.

ويعتمد موقع “Numbeo” في جمع بياناته على استطلاعات رأي أعداد ضخمة من السكان والمقيمين في بلاد العالم، ويتم توجيه أسئلة لهم عبر الموقع عن تفاصيل وظروف الحياة والمعيشة في تلك المدن.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 17,745 )
25 - عمر السميري
2017-08-17 21:40:50
مكه خير
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( عدد التعليقات 17,745 )
24 - عمر السميري
2017-08-17 21:32:51
يكفيها وجود الحرم
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( عدد التعليقات 17,745 )
23 - عمر السميري
2017-08-17 21:31:59
مكه هي المدينه الاكثر امنا
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22 - أحمد
2017-08-17 21:27:41
الدوحة
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21 - واضح
2017-08-17 21:23:06
*** السعوديه الدولة رقم واحد بالامان
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20 - القلم الحر
2017-08-17 21:20:20
فكرت الجنوب عندنا هععععععع
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19 - عين الصواب
2017-08-17 21:11:14
الله يرحم ايام كانت دمشق اكثر مكان آمن بالعالم
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18 - خالد
2017-08-17 21:05:26
اهم شي الأمن والأمان حتى****
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17 - نيدو
2017-08-17 21:04:31
اذا العدل في اي مدينة سوف تكون اامن مدينه .. ***
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16 - حتى الاجانب لهم نظام يقص الحديد
2017-08-17 21:03:15
يعني الوافد يجي يعمل على الفيزة الممنوحة له ، وَذَا عمل اصغر مشكلة تم ترحيله فورا ويمنع بواسطة تصوير العين من دخول البلاد ، عندنا للاسف يجي الوافد بفيزه حره او اي فيزه ويصيع ويتخلف في البلد .
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15 - الهاشمي
2017-08-17 21:02:28
مكة والمدينة الاكثر اماناً يكفي قوله تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ..)
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14 - مرحبا الساع
2017-08-17 21:01:50
تستاهل الامارات (ابوظبي)
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13 - الخالدي
2017-08-17 20:59:06
اجل ليش يشتكون من الارهاب
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12 - الإمارات نظامها الداخلي من أفضل
2017-08-17 20:56:34
الأنظمة في العالم ( الشرطه المرور جميع الدوائر الحكومية والخاصة في خدمة المواطن لذلك الجميع سواسية وهذا اكبر وسيله للامان بعد الله ، هل تعلمون ان الإمارات اقل بلد فساد في العالم وقد يكون معدوم
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11 - ردف الطائف افضل هههههههه
2017-08-17 20:54:00
الامارات العربيه كلها امان ***
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10 - فهد12
2017-08-17 20:52:49
بكل تاكيد في خالية تماما من الاخونج
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9 - ابو فيصل الحبوب
2017-08-17 20:51:06
في كل مكان كاميرا رادعه للمجرمين
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8 - ياسر11
2017-08-17 20:48:50
حينا اللي ساكن فية أمن ***
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7 - طراخم
2017-08-17 20:47:46
تعقب ثم تعقب مكه امن مدينه بالعالم
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6 - هنطش
2017-08-17 20:45:44
أهم ثي الأمن ولامان لو تصير جوعان وعريان أهم ثي لامن ولامان لوتكون في الخلا الخالي بدون سكن قلت له أحبك منذو مبطي قال لي وأي قلت بيكوز مهند صار عزوز
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5 - علي العمري
2017-08-17 20:36:59
مفروض النجف. الاشرف. ومشهد. كله امن. وامان.
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4 - الغامدي
2017-08-17 20:34:50
سبحان الله الامارات متميزين في كل شي
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3 - زائر من الكواكب
2017-08-17 20:34:23
الأكثر أماناً أسبانيا.
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2 - الحقباني
2017-08-17 20:31:44
علم ان يصلي الفجر وكل شي زين علم
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1 - .......
2017-08-17 20:27:11
ما على الحسا
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