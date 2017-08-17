تعرف على المدينة العربية الأكثر أماناً في العالم

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صحيفة المرصد : هل سألتم أنفسكم من قبل عن المدينة الأكثر أماناً في العالم، والتي يمكنكم أن تسيروا في شوارعها في أي وقت دون خوف أو قلق؟ هل توقعتم يوماً أنها قد تكون مدينة في عالمنا العربي؟

أخيراً أطلق موقع “Numbeo” (موقع متخصص في الأبحاث وجمع البيانات المتعلقة بمدن العالم) أحدث تقاريره المتعلقة بالمدن الأكثر أماناً في العالم.

ووضع الموقع العاصمة الإماراتية أبوظبي على رأس القائمة بأقل مؤشر للجريمة في العالم في آخر ستة أشهر وصل إلى 13.54 نقطة، وأعلى مؤشر للسلامة بلغ 86.46 نقطة، وتلت أبوظبي في القائمة مدينة بازل السويسرية.

ويعتمد موقع “Numbeo” في جمع بياناته على استطلاعات رأي أعداد ضخمة من السكان والمقيمين في بلاد العالم، ويتم توجيه أسئلة لهم عبر الموقع عن تفاصيل وظروف الحياة والمعيشة في تلك المدن.