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تعرف على المدينة العربية الأكثر أماناً في العالم
صحيفة المرصد : هل سألتم أنفسكم من قبل عن المدينة الأكثر أماناً في العالم، والتي يمكنكم أن تسيروا في شوارعها في أي وقت دون خوف أو قلق؟ هل توقعتم يوماً أنها قد تكون مدينة في عالمنا العربي؟
أخيراً أطلق موقع “Numbeo” (موقع متخصص في الأبحاث وجمع البيانات المتعلقة بمدن العالم) أحدث تقاريره المتعلقة بالمدن الأكثر أماناً في العالم.
ووضع الموقع العاصمة الإماراتية أبوظبي على رأس القائمة بأقل مؤشر للجريمة في العالم في آخر ستة أشهر وصل إلى 13.54 نقطة، وأعلى مؤشر للسلامة بلغ 86.46 نقطة، وتلت أبوظبي في القائمة مدينة بازل السويسرية.
ويعتمد موقع “Numbeo” في جمع بياناته على استطلاعات رأي أعداد ضخمة من السكان والمقيمين في بلاد العالم، ويتم توجيه أسئلة لهم عبر الموقع عن تفاصيل وظروف الحياة والمعيشة في تلك المدن.
التعليقات
( عدد التعليقات 17,745 )25 - عمر السميري
مكه خير
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( عدد التعليقات 17,745 )24 - عمر السميري
يكفيها وجود الحرم
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( عدد التعليقات 17,745 )23 - عمر السميري
مكه هي المدينه الاكثر امنا
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22 - أحمد2017-08-17 21:27:41
الدوحة
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21 - واضح2017-08-17 21:23:06
*** السعوديه الدولة رقم واحد بالامان
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20 - القلم الحر2017-08-17 21:20:20
فكرت الجنوب عندنا هععععععع
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19 - عين الصواب2017-08-17 21:11:14
الله يرحم ايام كانت دمشق اكثر مكان آمن بالعالم
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18 - خالد2017-08-17 21:05:26
اهم شي الأمن والأمان حتى****
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17 - نيدو2017-08-17 21:04:31
اذا العدل في اي مدينة سوف تكون اامن مدينه .. ***
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16 - حتى الاجانب لهم نظام يقص الحديد2017-08-17 21:03:15
يعني الوافد يجي يعمل على الفيزة الممنوحة له ، وَذَا عمل اصغر مشكلة تم ترحيله فورا ويمنع بواسطة تصوير العين من دخول البلاد ، عندنا للاسف يجي الوافد بفيزه حره او اي فيزه ويصيع ويتخلف في البلد .
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15 - الهاشمي2017-08-17 21:02:28
مكة والمدينة الاكثر اماناً يكفي قوله تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ..)
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14 - مرحبا الساع2017-08-17 21:01:50
تستاهل الامارات (ابوظبي)
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13 - الخالدي2017-08-17 20:59:06
اجل ليش يشتكون من الارهاب
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12 - الإمارات نظامها الداخلي من أفضل2017-08-17 20:56:34
الأنظمة في العالم ( الشرطه المرور جميع الدوائر الحكومية والخاصة في خدمة المواطن لذلك الجميع سواسية وهذا اكبر وسيله للامان بعد الله ، هل تعلمون ان الإمارات اقل بلد فساد في العالم وقد يكون معدوم
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11 - ردف الطائف افضل هههههههه2017-08-17 20:54:00
الامارات العربيه كلها امان ***
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10 - فهد122017-08-17 20:52:49
بكل تاكيد في خالية تماما من الاخونج
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9 - ابو فيصل الحبوب2017-08-17 20:51:06
في كل مكان كاميرا رادعه للمجرمين
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8 - ياسر112017-08-17 20:48:50
حينا اللي ساكن فية أمن ***
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7 - طراخم2017-08-17 20:47:46
تعقب ثم تعقب مكه امن مدينه بالعالم
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6 - هنطش2017-08-17 20:45:44
أهم ثي الأمن ولامان لو تصير جوعان وعريان أهم ثي لامن ولامان لوتكون في الخلا الخالي بدون سكن قلت له أحبك منذو مبطي قال لي وأي قلت بيكوز مهند صار عزوز
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5 - علي العمري2017-08-17 20:36:59
مفروض النجف. الاشرف. ومشهد. كله امن. وامان.
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4 - الغامدي2017-08-17 20:34:50
سبحان الله الامارات متميزين في كل شي
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3 - زائر من الكواكب2017-08-17 20:34:23
الأكثر أماناً أسبانيا.
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2 - الحقباني2017-08-17 20:31:44
علم ان يصلي الفجر وكل شي زين علم
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1 - .......2017-08-17 20:27:11
ما على الحسا
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بواسطة : حار نار
كيف تصنع اعداء...
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