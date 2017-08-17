مقيم يمني يخسر مليون ريال بسبب قرار تم التحذير من الوقوع فيه قبل الحج !

حجم الخط A A A المرصد 29 2٬524 1 ساعة

صحيفة المرصد : لم يهتم أحد المقيمين اليمنيين بتحذيرات المديرية العامة للجوازات بشأن منع نقل الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية، وأقنع نفسه أنه سيجني الكثير من نقل مجموعات من الحجاج عبر أكثر من طريق للتهريب يعرفها، قبل موسم الحج الماضي.

وأكد مصدر وفقاً لموقع “عين اليوم” مطلع على ما وقع لذلك المقيم اليمني، أنه نجح مرتين في الوصول بمجموعين من الحجاج غير النظامين إلى مكة، وجنى مبالغ جيدة من ذلك. إلا أنه في المرة الثالثة كان ينقل بحافلة متوسطة الحجم 16 راكبا؛ فتم القبض عليه وتنفيذ العقوبات عليه، وهي الغرامة لـ 50 ألف ريال عن كل راكب (800 ألف ريال للمجموع)، بعد أن أقرّ لا شعوريا أنه نجح مرتين في نقل ركاب، مع مصادرة المركبة وهي حديثة الموديل لا تقل قيمتها عن 200 ألف ريال (لتصل الخسارة المادية إلى مليون ريال)، إلى جانب السجن 6 أشهر، والترحيل، والمنع من دخول المملكة بحسب المدة المحددة نظاما.

وأرسلت “الجوازات” اليوم رسالة قصيرة لعدد من مشتركي الجوال للشركات الثلاث العاملة في السعودية، تحذر من نقل الحجاج غير النظاميين، حيث حددت العقوبات أعلاه.