مقيم يمني يخسر مليون ريال بسبب قرار تم التحذير من الوقوع فيه قبل الحج !
صحيفة المرصد : لم يهتم أحد المقيمين اليمنيين بتحذيرات المديرية العامة للجوازات بشأن منع نقل الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية، وأقنع نفسه أنه سيجني الكثير من نقل مجموعات من الحجاج عبر أكثر من طريق للتهريب يعرفها، قبل موسم الحج الماضي.
وأكد مصدر وفقاً لموقع “عين اليوم” مطلع على ما وقع لذلك المقيم اليمني، أنه نجح مرتين في الوصول بمجموعين من الحجاج غير النظامين إلى مكة، وجنى مبالغ جيدة من ذلك. إلا أنه في المرة الثالثة كان ينقل بحافلة متوسطة الحجم 16 راكبا؛ فتم القبض عليه وتنفيذ العقوبات عليه، وهي الغرامة لـ 50 ألف ريال عن كل راكب (800 ألف ريال للمجموع)، بعد أن أقرّ لا شعوريا أنه نجح مرتين في نقل ركاب، مع مصادرة المركبة وهي حديثة الموديل لا تقل قيمتها عن 200 ألف ريال (لتصل الخسارة المادية إلى مليون ريال)، إلى جانب السجن 6 أشهر، والترحيل، والمنع من دخول المملكة بحسب المدة المحددة نظاما.
وأرسلت “الجوازات” اليوم رسالة قصيرة لعدد من مشتركي الجوال للشركات الثلاث العاملة في السعودية، تحذر من نقل الحجاج غير النظاميين، حيث حددت العقوبات أعلاه.
التعليقات
كيف تصنع اعداء
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العرف والمنطق عندما تذهب إلى بلد ليس بلد أن تلتزم بأنظمته ولاتتجاوزها بأي حال مايحدث لدينا رمي النظام عرض الحائط وإحتقاره ، شيء مؤلم والمواطنين صبروا عقود على هذه الفوضى ، أصبحنا غرباء في وطننا !
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تعليق 17 لوم السبب والاصل بهذي الفوضى
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تعليق مخالف
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أنا لا أعمم على كل الأجانب هناك الطيبين المحترمين الذين أحترموا النظام وألتزموا بعقود العمل التي جاءوا من أجلها لهم كل التقدير والشكر ولكن الآخر الذي لم يحترم بلد إستضافه ولامواطنين صبروا على أذيته
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لم أرى صفاقة مثل مارأيتها في هذه الطفيليات التي تنخر في إقتصادنا وطرقهم**لإخراجك كمواطن من خير بلدك وكأنك أنت الغريب وهم الأحق بثروة هذا الوطن
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حتى المطارات والشوارع والأسواق لم تسلم من الكداد الأجنبي ، والآن البيع عن طريق النت ، مافيا تجارة الجملة إستأثروا بها وطوقوا محمياتهم فيها ولايسمحون للمواطن أن يدخل هذا العالم المليء بالكنوز
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الاجانب لاعبين في الدنيا لعب عندكم قطر وعندكم اسبانيا قبل قليل اجنبي دهش الاسبان فيه مثل يقول بلاد ماههي ببلادك اعبث فيها
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مضايقة المواطن في القطاع الخاص والإستئثار بالوظائف العليا والمرتبات الضخمة التي لاتناسب مؤهلاتهم ، الغزل في المولات حتى أن الكثير منهم لايريد إلا العمل فيها لهذا السبب ، حال لايسر ***
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الاجانب لاعبين في اقتصاد الوطن لعب سيارة ب 200000 بينما بعض المواطنين المتسترين لايمتلك جزء من هذ الملبغ الله المستعان لابد من ايقافهم عند حدهم ومن يقف معهم ويتسر عليهم حفظ الله الوطن من كل شر
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كل من يخالف النظام يجب ان يتحمل المسؤوليه
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لماذا يخالف النظام
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لم تعبث لوبيات الأجانب في أي بلد بالعالم مثل مافعلت في هذا الوطن ، غش ، فساد ، جرأة على لوي الأنظمة ومخالفتها ، إستيراد بضائع جودتها متدنية ، تصنيع بضائع مغشوشة ، قذارة مطاعم ومواد فاسدة ، تزوير
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للاسف اليمنيين من اجل التسهيلات التي منحت لهم اصبحو لا يخافون من شي
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ياليت نسمع مثل هذه العقوبات على التستر هو الوباء هو الدمار هو الإستنزاف لإقتصاد الوطن ومقدراته
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يستاهل ما جاه
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حلال في اهلك يا شيخ وربي خبر يفرح بهالعلفي خلك عند اسيادك الفرس في صعده هناك اللف والدوران بديرتنا الاستقعاد على ركبة ونص من الحكومه ومن المواطنين الشرفاء امثالك يجب طردهم وجميع شعبك والسوري معك
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هل استطاع المقيم اليمني دفع 800الف ريال سعودي
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يستهبل الزيدي ماهو عارف النظام يستاهل اللهم زد وبارك في كل من يخالف أنظمه الدوله يحسب الشغله هش ونش شكرا لكم رجال أمنا اسحقوهوم وطن بلا مخالف للقانون
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انت ياينيدو من اسمك يتضح انك طفل لازال يعيش على الحليب
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اليمني والفلسطيني لايقيمون للانظمة أي وزن
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لاتتركونه طلعوهن منه بعدين خلوه يدود بالسجن اليماني الخايس .
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الجاليه اليمنيه رقم واحد فى الاجرام اليمانى هم الفوس يجمعها باى طريقة كانت اليمانى اخر همه العقوبه
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تهريب الأسلحة والمخدرات والمجهولين وغيرها يجري فيهم مجرى الدم السؤال من راح يدفع الغرامة ولا صك معسر الان متاكد الشعب السوري واليماني 60% مبسوطين على الحرب ولا همهم
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رقم 1 لا تعمم... المخطئ فقط هو اللي يتعاقب
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الثالثة ثابتة.
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برافو عليهم النظام قوي بس اهم شي الحزم في التطبيق
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يماني سوري فلس لايحترمون انظمه البلد أتمنى التشديد عليهم ومنع دخول هالجنسيات نهائيا للبلد
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