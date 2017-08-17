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مقيم يمني يخسر مليون ريال بسبب قرار تم التحذير من الوقوع فيه قبل الحج !

مقيم يمني يخسر مليون ريال بسبب قرار تم التحذير من الوقوع فيه قبل الحج !
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المرصد 29 2٬524 1 ساعة

صحيفة المرصد : لم يهتم أحد المقيمين اليمنيين بتحذيرات المديرية العامة للجوازات بشأن منع نقل الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية، وأقنع نفسه أنه سيجني الكثير من نقل مجموعات من الحجاج عبر أكثر من طريق للتهريب يعرفها، قبل موسم الحج الماضي.

وأكد مصدر وفقاً لموقع “عين اليوم” مطلع على ما وقع لذلك المقيم اليمني، أنه نجح مرتين في الوصول بمجموعين من الحجاج غير النظامين إلى مكة، وجنى مبالغ جيدة من ذلك. إلا أنه في المرة الثالثة كان ينقل بحافلة متوسطة الحجم 16 راكبا؛ فتم القبض عليه وتنفيذ العقوبات عليه، وهي الغرامة لـ 50 ألف ريال عن كل راكب (800 ألف ريال للمجموع)، بعد أن أقرّ لا شعوريا أنه نجح مرتين في نقل ركاب، مع مصادرة المركبة وهي حديثة الموديل لا تقل قيمتها عن 200 ألف ريال (لتصل الخسارة المادية إلى مليون ريال)، إلى جانب السجن 6 أشهر، والترحيل، والمنع من دخول المملكة بحسب المدة المحددة نظاما.

وأرسلت “الجوازات” اليوم رسالة قصيرة لعدد من مشتركي الجوال للشركات الثلاث العاملة في السعودية، تحذر من نقل الحجاج غير النظاميين، حيث حددت العقوبات أعلاه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - حار نار
2017-08-17 21:55:43
كيف تصنع اعداء
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28 - آسر
2017-08-17 21:52:57
العرف والمنطق عندما تذهب إلى بلد ليس بلد أن تلتزم بأنظمته ولاتتجاوزها بأي حال مايحدث لدينا رمي النظام عرض الحائط وإحتقاره ، شيء مؤلم والمواطنين صبروا عقود على هذه الفوضى ، أصبحنا غرباء في وطننا !
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27 - شاورما وشكشوكة
2017-08-17 21:52:20
تعليق 17 لوم السبب والاصل بهذي الفوضى
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26 - شاورما وشكشوكة
2017-08-17 21:50:56
تعليق مخالف
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25 - آسر
2017-08-17 21:46:43
أنا لا أعمم على كل الأجانب هناك الطيبين المحترمين الذين أحترموا النظام وألتزموا بعقود العمل التي جاءوا من أجلها لهم كل التقدير والشكر ولكن الآخر الذي لم يحترم بلد إستضافه ولامواطنين صبروا على أذيته
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24 - آسر
2017-08-17 21:42:12
لم أرى صفاقة مثل مارأيتها في هذه الطفيليات التي تنخر في إقتصادنا وطرقهم**لإخراجك كمواطن من خير بلدك وكأنك أنت الغريب وهم الأحق بثروة هذا الوطن
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23 - آسر
2017-08-17 21:37:59
حتى المطارات والشوارع والأسواق لم تسلم من الكداد الأجنبي ، والآن البيع عن طريق النت ، مافيا تجارة الجملة إستأثروا بها وطوقوا محمياتهم فيها ولايسمحون للمواطن أن يدخل هذا العالم المليء بالكنوز
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22 - الله المستعان
2017-08-17 21:34:36
الاجانب لاعبين في الدنيا لعب عندكم قطر وعندكم اسبانيا قبل قليل اجنبي دهش الاسبان فيه مثل يقول بلاد ماههي ببلادك اعبث فيها
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21 - آسر
2017-08-17 21:32:50
مضايقة المواطن في القطاع الخاص والإستئثار بالوظائف العليا والمرتبات الضخمة التي لاتناسب مؤهلاتهم ، الغزل في المولات حتى أن الكثير منهم لايريد إلا العمل فيها لهذا السبب ، حال لايسر ***
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20 - الله المستعان
2017-08-17 21:31:36
الاجانب لاعبين في اقتصاد الوطن لعب سيارة ب 200000 بينما بعض المواطنين المتسترين لايمتلك جزء من هذ الملبغ الله المستعان لابد من ايقافهم عند حدهم ومن يقف معهم ويتسر عليهم حفظ الله الوطن من كل شر
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( عدد التعليقات 17,745 )
19 - عمر السميري
2017-08-17 21:30:15
كل من يخالف النظام يجب ان يتحمل المسؤوليه
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( عدد التعليقات 17,745 )
18 - عمر السميري
2017-08-17 21:29:36
لماذا يخالف النظام
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17 - آسر
2017-08-17 21:28:16
لم تعبث لوبيات الأجانب في أي بلد بالعالم مثل مافعلت في هذا الوطن ، غش ، فساد ، جرأة على لوي الأنظمة ومخالفتها ، إستيراد بضائع جودتها متدنية ، تصنيع بضائع مغشوشة ، قذارة مطاعم ومواد فاسدة ، تزوير
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16 - 123
2017-08-17 21:23:23
للاسف اليمنيين من اجل التسهيلات التي منحت لهم اصبحو لا يخافون من شي
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15 - آسر
2017-08-17 21:22:22
ياليت نسمع مثل هذه العقوبات على التستر هو الوباء هو الدمار هو الإستنزاف لإقتصاد الوطن ومقدراته
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14 - @@@@@
2017-08-17 21:21:20
يستاهل ما جاه
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13 - واضح
2017-08-17 21:18:43
حلال في اهلك يا شيخ وربي خبر يفرح بهالعلفي خلك عند اسيادك الفرس في صعده هناك اللف والدوران بديرتنا الاستقعاد على ركبة ونص من الحكومه ومن المواطنين الشرفاء امثالك يجب طردهم وجميع شعبك والسوري معك
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12 -
2017-08-17 21:11:37
هل استطاع المقيم اليمني دفع 800الف ريال سعودي
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11 - محب لوطني
2017-08-17 21:11:34
يستهبل الزيدي ماهو عارف النظام يستاهل اللهم زد وبارك في كل من يخالف أنظمه الدوله يحسب الشغله هش ونش شكرا لكم رجال أمنا اسحقوهوم وطن بلا مخالف للقانون
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10 - هذا الكلام
2017-08-17 21:08:28
انت ياينيدو من اسمك يتضح انك طفل لازال يعيش على الحليب
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9 - نيدو
2017-08-17 21:01:37
اليمني والفلسطيني لايقيمون للانظمة أي وزن
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8 - النمس
2017-08-17 20:59:24
تعليق مخالف
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7 - ررر
2017-08-17 20:58:49
لاتتركونه طلعوهن منه بعدين خلوه يدود بالسجن اليماني الخايس .
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6 - بوعلي
2017-08-17 20:57:19
الجاليه اليمنيه رقم واحد فى الاجرام اليمانى هم الفوس يجمعها باى طريقة كانت اليمانى اخر همه العقوبه
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5 - قحره
2017-08-17 20:54:15
تهريب الأسلحة والمخدرات والمجهولين وغيرها يجري فيهم مجرى الدم السؤال من راح يدفع الغرامة ولا صك معسر الان متاكد الشعب السوري واليماني 60% مبسوطين على الحرب ولا همهم
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4 - ابو فيصل الحبوب
2017-08-17 20:54:10
رقم 1 لا تعمم... المخطئ فقط هو اللي يتعاقب
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3 - اول 1
2017-08-17 20:47:23
الثالثة ثابتة.
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2 - البلسم
2017-08-17 20:45:53
برافو عليهم النظام قوي بس اهم شي الحزم في التطبيق
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1 - Smile
2017-08-17 20:36:06
يماني سوري فلس لايحترمون انظمه البلد أتمنى التشديد عليهم ومنع دخول هالجنسيات نهائيا للبلد
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