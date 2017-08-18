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شاهد لحظة استقبال الملك سلمان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في طنجة – فيديو وصور

شاهد لحظة استقبال الملك سلمان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في طنجة – فيديو وصور
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المرصد 35 7٬346 7 ساعات

صحيفة المرصد : استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية مساء أمس الخميس ، سمو الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بسمو الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، مؤكداً – حفظه الله – عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وأكد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – خلال الاستقبال حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كافة الامكانيات ليؤدوا مناسكهم بكل ويسر وسهولة واطمئنان.

بدوره، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على توجيهه – أيده الله – بالموافقة على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية، الذين يرغبون في دخول المملكة لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناء على وساطته.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين بنقل الحجاج القطريين كافة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأحساء الدولي، وأمره كذلك – حفظه الله – بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب الحجاج القطريين كافة لمدينة جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة – رعاه الله – ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة، كل ذلك يؤكد عمق أواصر الأخوة التي تجمع بين الشعب السعودي وشقيقه الشعب القطري، وبين قيادة المملكة العربية السعودية والأسرة المالكة في قطر.

وقد تناول الجميع طعام العشاء مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

35 - ابراهيم
2017-08-18 05:03:21
الله يجمع بين الأخوه ويهدي حكومت قطرالشقيقه
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34 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-08-18 05:02:52
عبدالله المجد هو الاحق ومن يستحق قياده قطر
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33 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-08-18 05:02:16
ملك يستقبل ملك
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32 - متابع٣٦
2017-08-18 04:46:56
يستاهلون اخواننا في قطر ولو سواها للي هنا حج مجاني احسن ونستاهل الشعب يستاهل زياده رواتب وتوظيف وصرف إعانات للمحتاجين كل سنة
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31 - مواطن
2017-08-18 04:31:53
اللهم في هذه الجمعه الفضيله اطل في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وجعلهم ذخر للإسلام والمسلمين وادم علينا نعمة الأمن ومتعهم بالصحه والعافيه
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30 - الصامت
2017-08-18 03:32:44
رساله مرعبه للحمدين واذنابهم ويعلمون ماوراء ذلك وقلتها واقولها واكررها تميم سيهرب سيعود حكم اولاد عبدالله ال ثاني بورك فيك يابوفهد وحفظك الله
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29 - متامل
2017-08-18 02:22:03
ما شاء الله تبارك الله. الكبار كبار .. اللهم اجمعهم على الخير
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28 -
2017-08-18 02:11:21
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,463 )
27 - قلم الحقيقه
2017-08-18 01:51:57
قال المستشار في الديوان الملكي السيد سعود القحطاني أن هناك حسابآ عسيرآ على كل من ورد اسمه في القائمة السوداء التي تضم قطيع الأخونجية من الأخوان.راح في خرايطها الأخونجي راعي الشنطة في قطرههههههههههه
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26 - sooonx
2017-08-18 01:45:23
انا اشهد انه شيخ ولد شيخ وتميم وابوه وحمد بن حاسم سلق
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25 - سبحان الله العظيم وبحمده
2017-08-18 01:41:04
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
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24 - صادق
2017-08-18 01:38:09
تعليق مخالف
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23 - ريما almarsd💗🌷
2017-08-18 01:37:13
السعودية من يكون شريف ومعها ترفعه للسماء ومن يكون ضدها ويخطط تصبر عليه ثم تعاقبه بعقوبات لردع من يريد الشر ببلداننا فديتك يالسعودية🙆💚
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22 - 18
2017-08-18 01:33:27
الرجال موجودين وقطر راح ترجع للبيت الخليجي وتميم والاخونج مدحورين ان شاءالله بس انت لاتتعب نفسك هذي مواضيع اكبر منك بكثير
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21 - يوسف العنزي
2017-08-18 01:32:09
اللهم في هذه الجمعه الفضيله اطل في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وجعلهم ذخر للإسلام والمسلمين وادم علينا نعمة الأمن ومتعهم بالصحه والعافيه
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20 - ريما almarsd💗🌷
2017-08-18 01:31:25
حفظ الله الملك سلمان بن عبدالعزيز وحفظ الله الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني
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( عدد التعليقات 27,463 )
19 - قلم الحقيقه
2017-08-18 01:29:50
الليلة أخبارها سوداء على رؤوس الأخونجية الأخوان قطعانهم ودعاتهم.
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( عدد التعليقات 27,463 )
18 - قلم الحقيقه
2017-08-18 01:27:13
تميم والحمدين لن يحلمو بالنوم هذه الليلة ومعهم جميع قطعان الأخونجية المتواجدين عندهم في قطر أو خارجها في كل مكان وأخونجية الداخل عندما تنتهي قائمتهم السوداء من رصدهم فيها سيدفنون أنفسهم وهم أحياء .
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17 -
2017-08-18 01:26:16
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( عدد التعليقات 27,463 )
16 - قلم الحقيقه
2017-08-18 01:20:38
وزير خارجية النظام القطري حاول أن يقلل من سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني وأطلق عليه لقب شخص.حين تم سؤآله حول توسطه لدخول الحجاج القطريين لأرض المملكة.قبل أن يعلم أن سموه وصل طنجة في المغرب عند ملكنا
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15 -
2017-08-18 01:16:33
تعليق مخالف
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14 - قلم قم
2017-08-18 01:12:12
يا أن المنافقين مضغوطين ضغط بعد خبر نقل الحجاج القطريين من سيدي سلمان الحزم الله يبيض وجهك يبوفهد
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13 - قلم ملون
2017-08-18 01:09:28
منهو انت عشان تحط وتشيل خلها لرجالها سلمان الحزم يعرف منهم الخونه ومايحتاج توجيهاتك خلك مع الراقصات هذا قدرك
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12 - بنت الوطن
2017-08-18 01:09:11
اللهم أحفظ ملكنا وحبيبنا الملك سلمان وأحفظ جنودنا في كل مكان وأحفظ مملكتنا الغالية
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11 - تركي
2017-08-18 01:06:36
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10 - قلم مصر
2017-08-18 01:05:23
*** اللهم وفق سيدي سلمان بن عبدالعزيز اللهم اهلك المرجفين والخونه من دواعش وصفويين واخوان واليبراليين والعلمانيين
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( عدد التعليقات 27,463 )
9 - قلم الحقيقه
2017-08-18 01:03:48
واضح من حفاوة الاستقبال أن رسالته موجهة بالدرجة الأولى للنظام القطري من قبل قيادتنا أن لاهناك عودة مطلقآ لفتح أبواب من جديد تجاه الدوحة وهو قرار حاسم واستراتيجي ضد الحمدين وتميمهم ولابد من اسقاطهم.
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( عدد التعليقات 27,463 )
8 - قلم الحقيقه
2017-08-18 00:57:05
الله يعزوينصر حكامنا آل سعود بقيادة ملك الحزم سيدي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله ماعندهم غيرالدعس على رؤوس الأخونجية وكلابهم وقطعانهم وكل حكم خائن عميل يقف معهم ويؤيدهم كالنظام القطري الخائن العميل.
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7 - نواف
2017-08-18 00:48:28
نتفق علي ان الاحترام بيننا وموجود ونختلف في بعض الامور
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6 - ابوخالد
2017-08-18 00:48:13
هذا منا وفينا وهذا هو يمثل أسرة ال ثاني والشعب القطري الشقيق ،، بصراحه أول ما أبتداءت الأزمه مثلي مثل غيري ضايقني الشئ هذا ولكن بعد المقاطع اللتي شفتها وسمعتها من الحمدين خلاص مامنهم آمان
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( عدد التعليقات 27,463 )
5 - قلم الحقيقه
2017-08-18 00:46:34
الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حفظه الله ورعاه سيتم تنصيبه أميرآ لدولة قطر. وسيتم اقتلاع حكم الطاغية الأخونجي تميم والحمدين من خلفه ليتحرر الشعب القطري من أكبر وأخبث عصابة اجرامية تستولي على حكم قطر .
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4 - مفسر أحلام
2017-08-18 00:40:11
رساله واضحه للحمدين واذنابهم
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3 - الخوف على الأبناء من الشرك
2017-08-18 00:38:59
انتبه لابناءك وعلمهم دائما التوحيد وأنه لا اله الا الله محمد رسول وعلمهم قراءة القرآن دائما كي يحفظهم الله عز وجل
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2 - Smile
2017-08-18 00:36:59
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1 - 💚🏅الله البادي ثم مجد بلادي🏅💚
2017-08-18 00:35:31
رساله لكل حاقد وطامع بخيرات الخليج خليجنا واحد
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