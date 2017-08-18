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تدهورت حالتها النفسية.. تفاصيل جديدة في واقعة الطفلة المغتصبة بالطائف

تدهورت حالتها النفسية.. تفاصيل جديدة في واقعة الطفلة المغتصبة بالطائف
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المرصد 133 7٬771 7 ساعات

صحيفةالمرصد: أكدت مصادر مطلعة إجراء عملية طبية ثانية للطفلة الباكستانية “سجا” (7 سنوات) التي تعرضت للاعتداء الوحشي، وللاغتصاب صباح الثلاثاء الماضي،لإيقاف النزيف الذى تعرضت له وذلك بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، المنومة فيه .

وأضافت المصادر أن حالتها مُستقرة، ولكن لم يخرج المحققون منها بفائدة حيث لا زالت خائفة، كما أنها لا تستطيع التحدث بسبب ضمور في مُخها يؤثر عليها في التحدث، بخلاف تدهور حالتها النفسية بسبب ما حدث لها فيما تكثف الاجهزة الأمنية بمحافظة الطائف، جهودها لضبط الجناه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.وفقا لـ “سبق”

وأشارت المصادر إلى أنَ والدة الطفلة خضعت للاستجواب وسجلت إفاداتها عن الواقعة كاملةً، وذلك من قبل مندوب أمني حضر لديها بداخل غرفة التنويم الخاصة بطفلتها وكذلك خضع خال الطفلة للاستجواب.

وكشف خال الطفلة بأنها كانت قد طلبت من والدتها صباح الثلاثاء بضعة ريالات من أجل الشراء من البقالة القريبة منهم في الحي الذي يسكنونه، إلا أن والدتها رفضت مانعة إياها الخروج من المنزل، ولكن الطفلة أصرت على طلبها؛ ما دفع والدتها للموافقة لها على الخروج.

وأكد خال الطفلة أنها خرجت للبقالة المعنية، وغابت عن المنزل فترة قاربت الساعة، فيما اضطربت والدتها لغيابها، وبدأت تدخل في مرحلة صعبة، حتى قدوم أحد الجيران، يبلغهم بأن طفلتهم وجدها ملقاة بالقرب من المنزل وعليها آثار نزيف، وغائبة عن وعيها.

حينها على الفور تم نقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وتم خضوعها لعملية طبية، استغرقت ساعات عدة، فيما تنتظر الأسرة تقريرًا مفصلاً عن الحالة.

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

133 - الشاعر📝
2017-08-18 06:42:01
من اغتصب الطفلة المؤكد أنه يجاورها بالحي وربما يسكن قريب منها ويتابعها كلما ذهبت للبقالة ويتودد إليهاحتى أخذت عليه ولا أظنها إلا تعرفه وهل غير الباكستاني!الخوف أن يهرب بجريمته قبل أن تفصح عنه الطفلة)
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132 - فهدة
2017-08-18 06:38:03
اللة يشافيها يارب طفلة وماهي ناقصة اغتصاب ما رحموا مرضها الحيوانات
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131 - سعود العتيبي
2017-08-18 06:31:28
هل تم تحقيق مع عامل البقاله
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130 - ......
2017-08-18 06:17:20
هؤلاء المغتصبين لابد ان تٌقطع أعضاءهم التناسلية
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129 -
2017-08-18 06:03:19
مفروض التحقيق مع البائع بالبقالة
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128 - ابو شدا
2017-08-18 05:58:13
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار .
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127 - ..
2017-08-18 05:57:38
ليش ياشاعر حكمت على البنت بالموت كثير تعرضو للاغتصاب وعاشو حياة افضل مثل المذيعة الامريكية اوبرا تعرضت للاغتصاب وعمرها9 سنوات والان اغنى مذيعة بالعالم لاتحسب المجتمعات مثل مجتمعك المراءة فيه مدفونة
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( عدد التعليقات 1,086 )
126 - رعد الشمال
2017-08-18 05:53:39
اللهم بقدرتك على كل شيء ولا يعجزك شيء اللهم مكن رجال الأمن من القبض عليهم ونتمنى من ولاة أمرنا سرعة تنفيذ حكم الله فيهم بقتلهم وصلبهم
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125 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:48:03
انتهى...
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124 - الشاعر📝
2017-08-18 05:45:48
أرى أن موتها أفضل من بقاءها على قيد الحياة !! لأنها ومن وقع هذه الاغتصاب ستموت في اليوم أكثر من مرة وستكبر وتكبر معها معاناتها النفسية والعقلية التي ستؤثر بالطبع على معطيات سلوكها وتعايشها مع الآخرين)
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123 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:43:44
اها نظام قطاوه كل البيوت بيتي!!!
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122 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:40:41
احترام للطفله واهلها ماراح اتجادل معك لاني بلوشي واعرف العيب واذا ماعجبتك طق راسك بالجدار يكفي اني افتخر باصلي حتى وانا بديره ثانيه
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121 - هذا الكلام
2017-08-18 05:38:31
ياالباكستاني الصراخ علي قدر الألم واعرف اني قسوت عليك بس يكفي أني ذكرتك بأصلك ولاانا سعودي وكل قبيله بهاالوطن هي قبيلتي واعتز فيهم خذلك بنادول ونام هههههههههههههههههههههههه
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120 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-08-18 05:38:27
اتمنى ان ينال هذا المجرم جزاءه بأقرب وقت
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119 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:27:40
انا اعترفت اني بلوشي ولغتنا بلوشيه ماهي عربيه وافتخر فيها انت اللي مستحي ولا نعرفلك اصل ومرجع
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118 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:24:09
اذا انا باكستاني انت هندي
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117 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:22:14
عيب الكلام هذا بخبر مثل كذا لكن اللي مثل اذا سكتنا عنه يصدق نفسه ويتمادى
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116 - مسك
2017-08-18 05:17:16
الله ينصرك ي سجا ويرفع عنك وينتقم لك ياقلبي انتي حسبي الله ونعم الوكيل
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115 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:15:53
لو خالي شغال بالبلديه كان**** هههههههههه
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114 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:14:57
هاجر مليون بلوشي من اصل 40 مليون ياابوكلام
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113 - هذا الكلام
2017-08-18 05:14:27
انت ليه متفشل من اصلك استح وخلك رجال واعتز بأصلك الباكستاني تعيش مرتاح خخخ هههههه
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112 - هذا الكلام
2017-08-18 05:13:16
من ابو الكلام شكله خالك البنقالي اللي شغال باالبلديه ههههههههههههههه
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111 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:11:32
الرسوم بدفعها لال سعود وللحكومه لو عليك باخذ منك ماادفع
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110 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:10:49
اي صح نسيت معلومات العرب ماتهمك انتم غير هههههههههه
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109 - هذا الكلام
2017-08-18 05:10:13
تعليق مخالف
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108 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:09:28
المجوس جيراننا وقدرنا عليهم وانت من هنا خايف منهم ههههههههههه
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107 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:07:10
نسيت ان العرب كانو يهود
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106 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:05:39
درست تاريخكم وتاريخ غيركم والافضل انك ماتقول وش انت وخلك على ابو كلام
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105 - هذا الكلام
2017-08-18 05:04:59
باي باي باي ساب بلوشي للاتنسي تدفع الرسوووووووووووووم ولا علي اول باخره لبلدك المجهول ههههههههههههه
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104 - هذا الكلام
2017-08-18 05:03:16
نسيت البلوشي يتكلم فارسي معليش مااحب اتعلم لغه المعميين المجوس هههههههههههههههه
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103 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:01:44
بتتعب وانت تقرا يامودير ههههههههههههههههههه
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102 - هذا الكلام
2017-08-18 05:01:42
شكلك مادرست تاريخ التاريخ لاينتهي وانت مادرست الا طبخ البخاري وخبز التميس روح نام وراك جره فول تغسلها هههههههههههههههههههههههههههه
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101 - بلوش البلوشي
2017-08-18 05:00:37
مالاحظت انك ماقلت تاريخك يالردي وتراك لاتاريخ ولاحاضر لو قدامي ماتقول ولا كلمه وانا كان قلت كلام ثاني غير اللي تقراه
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100 - زائر
2017-08-18 04:59:31
فيه ناس مات قلوبها يقرأون الخبر بدون احساس شئ يقهر
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99 - هذا الكلام
2017-08-18 04:59:14
يعتبرقوم البلوش اكبر من قوم البشتون وكلهم يسكنون مرتفعات الجبال بين باكستان وافغانستان يعني ماتكاثرتم الا عندنا لماشفتم النعمه ههههههههههههههههههه
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98 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:57:10
تاريخي منتهي ويكفيني ل1000سنه قدام
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97 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:56:15
منب هنود نقول باي ساب الظاهر خوالك مأثرين عليك
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96 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:55:14
والله مدري وش تقول لان البلوش اللي تعرفهم وتتكلم مثلهم مدري من وين جايبهم على كذا اللي بالحله والعود ربعك
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95 - قديمو
2017-08-18 04:54:21
حسبنا الله ونعم الوكيل معقوله في عالم كذه يارب سترك الجناة والله تعالى اعلم يكونو قريبين من الحي ماهم ببعيد وربنا يقوي الامن على ضبطهم وان شاء الله قريب نسمع خبرهم واعدامهم بحول الله وقوته
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94 - هذا الكلام
2017-08-18 04:52:55
انعم واكرم فنانه رائعه تجيد التمثيل بكل انواعه ياما امتعتنا من خلال الشاشه سنقيه ياباي ساب
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93 - هذا الكلام
2017-08-18 04:51:08
ايه يعني انت معترف انت تاريخك منتهي ومتعبني ياباي ساب من اليوم صحيح انك ليوني اسمع نسوار ركاء نسوار نشتاء .........مقاطع من لغتك الأم ههههههههههههههههههههههه
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92 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:49:32
هند البلوشي بالنسبه لك بلوشيه مثل ماانت سعودي والقبيلي سعودي
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91 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:47:29
انتهى تاريخنا من 70سنه وانت بدا تاريخك من70سنه شفت الفرق
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90 - هذا الكلام
2017-08-18 04:47:03
جوابك خطاء ياصديق هههههههههههه
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89 - خالد الزهراني
2017-08-18 04:46:39
الله ينصرها وياخذ حقها طفله بريئه
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88 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:46:36
دعست مين نص كلامي محذوف ههههههههههههه
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87 - هذا الكلام
2017-08-18 04:44:51
اسمع الفنانات هند البلوشي ومرام البلوشي تمثيلهن رائع جداجدا
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86 - هذا الكلام
2017-08-18 04:43:28
بلوشالبلوش أو بلوچ إحدى كبرى القوميات التي تسكن بين باكستان وإيران وأفغانستان في إقليم بلوشستان وقد هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى عمان والإمارات العربية المتحدة بسبب الفقر والإضطهاد. هجر قرابة مليون بلوش
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85 - هذا الكلام
2017-08-18 04:41:33
اكيد البلوشي يقرب للفوشي ابسألك القفيز يقدر يتحرك والماسوره فيه اذا جاوبت صح اعتبرك سعودي
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84 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:40:05
يمكن مايدخل الا بلوش
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83 - هذا الكلام
2017-08-18 04:39:34
اعتذر للأخوه البلوشيين الرجال طلع بطريقي ودعسته
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82 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:39:26
اكيد بالنسبه لك كثير لكن بالتاريخ ماتعتبر شي يلا ياابوكلام فارق
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81 - هذا الكلام
2017-08-18 04:38:14
اسمع يابلوشي عطني نبذه عن البلوشي لأني دخلت قوقل وطردني طلع لي بالشاشه نتيجه بحثك مشبوهه هههههههههههههه
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80 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:37:52
نبذه عن ناريخ البلوش*****************
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79 - هذا الكلام
2017-08-18 04:35:10
لاصدق والله علمني ايش هم البلوش اكلمك جد
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78 - هذا الكلام
2017-08-18 04:33:53
معقوله 1800 شكلكم من زمن الديناصورات العرجاء هههههههههه
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77 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:32:18
وانا بسوي بحث عن هذا كلام قبل 300سنه ان شاء الله القاكم
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76 - مالك
2017-08-18 04:31:39
لاحول ولاقوة الا بالله اللهم اشفها وعافهااا واربط على قلوب اَهلها وانتقم لها من المتسبب وحسبنا الله ونعم الوكيل
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75 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:30:36
هههههههههههه اكثر من 1800 سنه ****
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74 - هذا الكلام
2017-08-18 04:25:34
افا رايح اجيكم بسياره البلديه وقلاب اشيلكم علي المحرقه ميكروبات تسبب الامراض
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73 - هذا الكلام
2017-08-18 04:24:19
بسرعه بلوشي المبوش انتظر النبذه عن تاريخ البلوشي واختصر ولا اقولك تلقي تاريخكم كله 180 حرف فقط
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72 - هذا الكلام
2017-08-18 04:22:22
لا صدق يابلوشي المبوش عطني نبذه عن البلوشيين من وين هم وكيف اشكالهم وايش ياكلون مااتوقع ياكلون اكلنا نبذه مؤجزه الله يصلح تبويشك لأني ماني فاضي بسرعه علشان اسوي بحث عنك بلوشي
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71 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:21:51
طيب تقدر تجي الاحياء القديمه اللي تقول عنها
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70 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:20:16
هازا كلام*****ماتغير سبجان الله
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69 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:18:48
جماعتك انت انا ماعندي جماعه باكستانيين انا بلوشي *******
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68 - هذا الكلام
2017-08-18 04:18:38
ت65 كلامك ممتاز مايفرق الجرم هوالجرم لاكن بعض الاجانب باالتعليقات يحطونها علينا واحنا براء من هاالجرائم احنا السعوديين لا نفعل مثل هاالاشياء
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67 - هذا الكلام
2017-08-18 04:16:33
هههه اكيد انت يابلوش المبوش مواليد وبقايا الاجانب المتعفنه باالاحياء القديمه
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66 - هذا الكلام
2017-08-18 04:15:32
بلوش المبوش تدافع عن جماعتك المقرفين ارجع لبلوشستان ارعي البهايم اللي مثلك يامشرد
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65 - ----
2017-08-18 04:13:44
اللي يقول اجانب ومو اجانب .. يفرق معاك في شي اذا اجنبي او من مواطن ؟؟ مين ماكان اللي سوى هالفعل البشع لازم يتعاقب اشدالعقاب و اي مغتصب لازم يعدم او يسجن مو اقل من 20 سنة
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64 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:06:35
محد لاحظ شي ياكونان خلك بالوطنيه حقتك ولاتستغلها بالتعدي على الآخرين
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63 - بلوش البلوشي
2017-08-18 04:03:21
استح على وجهك يالهلام مب كل شي يتشمت فيه
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62 - هذا الكلام
2017-08-18 03:42:49
ماتلاحظون والد الفتاه الله يشفيها مختفي من جميع الاخبار السؤال وين والدها ولايكون الشغله تصفييه حسابات بين الاجانب المقرفين بجرائمهم التي يقشعر من البدن لك الله ياسجا اتمني لكي الشفاء العاجل
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61 - هذا الكلام
2017-08-18 03:39:03
ت54 ت55 انهق ماتهمني لأني ماني فاضي لقرفك وقرف الاجانب الخلا الخلا روح حرر بلدك من المجوس
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60 - سعد
2017-08-18 03:34:39
امسكوا صاحب البقالة وتظهر الحقيقة والا احلق شنبي
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59 - روح الشقاوه
2017-08-18 03:34:33
الله ينصرها وياخذ حقها ياااااااارب
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58 - روح الشقاوه
2017-08-18 03:31:26
الله ينصرها وياخذ حقها ياااااااارب
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57 - ابوصالح سكري
2017-08-18 03:15:30
المجرم الخفي ساكن علا بعد امتارمن شقة الباكستاني قبل البقالة ويمكن عمال البقالة اصحاب الجريمة يجب سوال البنت عن شكل المجرم ومع الاسف كثيربقالات ومحلات ملابس نساء لهم غرف سرية جوالمحلات وين عمدة الحي
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56 - ..
2017-08-18 03:11:29
الله يشفيك ياسجى وينتقم من صاحب هذا الفعل ونرى فيه حدود الله يارب وانتي تكبرين وتزوجين وتنجبين وتنسين يارب
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55 - ياهذا الكلام
2017-08-18 03:03:41
ثالثا المقرف والمنتن هو عنصريتك وهذا وصف الرسول انتم شوهتو الاسلام اكثر من داعش وخليتم كل العالم يكرهنا احتقاركم لناس وعنصريتكم بشاعته مثل هذا الخبر ويمكن اكثر
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54 - ياهذا الكلام
2017-08-18 02:59:12
اولا كلمة الله يقرفك سوء ادب مع الله ودليل جهلك ثانيا اذا كنت تنظر ان جميع من لايحمل الجنسية السعوديةيفعل هذي الافعال ومتهم بها فهذا قذف للجماعة وقذف الجماعة من موجبات الحد بالاسلام ثالثايتبع..
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53 - ..
2017-08-18 02:47:00
لا حول ولا قوه إلا بالله
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52 - ام ريان
2017-08-18 02:43:46
حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
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51 - همسات
2017-08-18 02:27:08
يأت به الله انه ولي ذلك والقادر عليه وربي يشفيها ويعافيها وآثار ذلك تبقى الى ان تموت ربي يهون مصابهم
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50 - الكميرات مهمةجدا
2017-08-18 02:26:42
لكل من تشمت لاتنسى ان الطفلة مظلومة وان لديك اما اخوات او بنات وربك لايرضى بالظلم وهذة مصيبة لعايلة الطفلة والله دايما مع المظلومين ، لو الحكومةوضعت في كل شارع وحي كميرات واجبرت المحلات والبيوت بوضعها
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49 - اسد
2017-08-18 02:25:21
اعتقد والعلم عند الله انه في حالة القبض على المتهم سوف يسجن سنة والدليل كثرة الجرائم
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48 - اسد
2017-08-18 02:23:30
اعتقد والعلم عند الله انه في حالة القبض على المتهم سوف يسجن سنة والدليل كثرة الجرائم
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47 - ٩٩
2017-08-18 02:18:45
اللهم اني اسألك في هذه الساعة من هذا اليوم المبارك أن تأخذ لتلك الفتاة المغتصبة حقها أخذ عزيز مقتدر .. اللهم ارنا فيمن اغتصبها عجائب قدرتك وافضحه على ملأ الإشهاد ياقوي ياعزيز
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46 - المصري
2017-08-18 02:16:00
قول كلام طيب يابوعقرب وادعولها بالشفاء والله ينتقم من المجرم اذا قبض على المجرم يجب الحكم عليه بلاعدام فورا
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45 - عبدالله حمود
2017-08-18 02:15:53
حسبي الله ونعم الوكيل وين يروح من الله سبحانه و تعالى نعم الله
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44 - الناقد
2017-08-18 02:14:58
طيب فهمنا أن الأم والخال خضعوا للأستجواب . . وماذا عن البقاله وعمالها هل تم أستجوابهم أو هم بعيدين عن التهمه !!
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43 - هذا الكلام
2017-08-18 02:14:06
ت40 لو اعرفه مااخذت شورك لاكن اهاالجرايم مايسويها الا الاجانب ورايح اذكرك رايح يطلع واحد قريب من العائله ومن نفس جنستهم هم الأوغاد الله يقرفك ويقرفهم
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42 - أم فهد
2017-08-18 02:13:58
تعليق مخالف
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41 - مدردح
2017-08-18 02:07:22
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يجعل الفاعل يتمني الموت ولا يلاقيه يالله اسئلك القصاص من المجرم عاجل غير اجل اللهم عاجل غير اجل الله يحمي اطفالنا والمسلمين اعوذبالله
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40 - ياهذا الكلام
2017-08-18 02:06:14
اذا تعرف انه اجنبي ولهذي الدرجة متاكد روح انقذ الطفلة واهلها وقدم افاتدك لشرطة ليش جاي هنا هنا نشر للخبر وليس تحقيق
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39 - غرايب
2017-08-18 02:03:56
طريقة رميها بشارع هل قريب او بعيد لوكان بعيد ممكن سياره معه ،اوقريب فيه شخص بالحاره يعرفها اعتقد اذا كان رماها بالشارع بحارتها فهو قريب المجرم حولهم اذكان بعيد عن حيهم فهو الله وعلم خطفها اثنا رويتها
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38 - ...
2017-08-18 02:03:04
عندي احساس ان الي اغتصبها يعرف انها اجنبية ماوراها ظهر وهو عنده واسطات
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37 - غرايب
2017-08-18 01:58:25
الله لايفوقهم حققو مع البقاله فيه من اقاربهم حولهم لابد دقت التحقيق الله يقوي حكومتنا هم كفو يطلعونه من تحت الارض عملهم شنيع اتوقع شخص اجني متهور مدام حالت نزيف الله يشفيها يارب يقبض عليه
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36 - مشاعل
2017-08-18 01:56:50
حـسبي الله عليهم ونعم الوكيل.هذولا ليسو مسلمين. ايش القلوب هذه الله ينتقم منهم
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35 - خالد / ابوعمر
2017-08-18 01:56:13
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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34 - خالد / ابوعمر
2017-08-18 01:55:30
سبحان الله وبحمده
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33 - خالد / ابوعمر
2017-08-18 01:55:03
ابو عقرب الله ينتقم منك وعلى عنصريتك والله سوف ينتصر لهذه الطفلة سجا لان الله ينصر المظلومين وأقسم على ذلك و لن يذهب المجرم بعيدا
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32 -
2017-08-18 01:53:57
حسبي الله ونعم الوكيل إن شاء الله يقبضون عليهم ويعدمونهم هذا جزاهم الله يشفيها يَ رب ويعينها
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31 - ابو عقرب
2017-08-18 01:51:54
الله يشفيها ويقتص من الجاني
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30 -
2017-08-18 01:49:18
أتمنى من قضائنا أن يحكم على هذا الفاعل بالقصاص الفوري إذا تم القبض عليه .. وإلا فأننا سنرى المزيد من هذه الفواجع ...
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29 - وهم
2017-08-18 01:46:29
الله لايوفقه لادنيا ولا أخره
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28 - sooonx
2017-08-18 01:43:07
حسبي الله ونعم الوكيل باذن الله يلقاها في نفسه من فعل هذا بهذه الطفله البريئه
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27 -
2017-08-18 01:41:32
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم انهدرت طفولتها وضيعتوا مستقبلها علشان شهوه مؤقته الله لايوفق اللي سوا فيها هالجريمه ربي القادر يردها فيكم ***
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26 -
2017-08-18 01:40:28
الله يلطف بها ... والله ينتقم ممن أإتصبها وآذاها ...
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25 - _
2017-08-18 01:40:02
حسبي ياالله على ذولاء المجرمين الذي مافي قلوبهم رحمه يارب تمكن الرجال الامن من القبض على هذا المجرم
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24 -
2017-08-18 01:32:09
ت19 وش دراك انه اجنبي ؟
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23 - زائره
2017-08-18 01:30:32
الرجال ناقصين عقل
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22 - كلاش
2017-08-18 01:30:16
ابو عقرب ادع لها بالشفاء .. وادعي ان الله مايبتليك ... عشان ماتروح باكستان وتشتغل عندهم انت وعائلتك ...استغفرالله عيون لاترى الا الجانب المظلم
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21 - هذا الكلام
2017-08-18 01:29:55
ان شاء الله يطيح الأجنبي الخسيس قريبا"
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20 - ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام
2017-08-18 01:29:49
سيضيع مستقبلهم كما حاولو تضيع مستقبل هالمسكينه
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19 - الحمدلله
2017-08-18 01:29:11
حسبها الله وكفا..الله يفضح من سوا فيها كذا البراءه الطفله المسكينه.الله ينتقم لها. وياليت سرعت القبض ع الحقير هذا وتتبع خطواته..وعقابه القتل وياليت العقوبه تكون في اسرع وقت لان هذا مجرم مافي قلبه رحمه
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18 - هذا الكلام
2017-08-18 01:29:11
ان شاء تطيح ياالأجنبي المغتصب براءه الطفله سجا اللهم عجل باالقبض عليه
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17 - حسبنا الله ونعم الوكيل
2017-08-18 01:28:22
نبغاه مصلوب مثل اللي في الرياض قبل كم سنه .
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16 -
2017-08-18 01:26:38
والله دمعت عيني ياحياتي الله ياخذ حقك
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15 - حسبنا الله ونعم الوكيل
2017-08-18 01:26:28
الله لايوفقهم ولايبارك فيهم ونرجوا من رجال الامن ان يكثفوا البحث . يارب انتقم لها ولكل ضعيف ومظلوم
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14 - بدون اسم
2017-08-18 01:26:27
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله ينتقم منهم هذولا ماعندهم ذره خوف من الله سبحانه ..... اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك عاجلا غير اجلا اللهم شُل أطرافهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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13 - ضمير الناس
2017-08-18 01:24:00
مايكفي السيف نريد نمتع ارواحنابهم مصلوبين عاجلاًغيراجل***
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12 - المواطن
2017-08-18 01:23:41
السيف هو الحل
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11 - انثى لا تتكرر🌺
2017-08-18 01:15:09
حسبنا الله ونعم الوكيل شيء يوجع القلب حسبنا الله ونعم الوكيل يارب كن لها يارب الطف بحالها
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10 - ابوسعد
2017-08-18 01:14:35
حسبى الله ونعم الوكيل ان شاءالله قصاص لهم ويرفع عن الطفله الهم ويشفيها ويصبر اهلها
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9 - بنت الوطن
2017-08-18 01:14:33
هذه افعال رجال يسرقون محلات يضربون زوجاتهم ويحرقونهم ويتهمونهم في شرفهم ويلاقون من يدافع عنهم في المحاكم ويعتدون على الأطفال وين الرجوله وين مخافة الله عمرك محدود مهما طال وعقابك عند مليك جبار
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8 - ابو عقرب
2017-08-18 01:13:41
ما شاء الله جايب العايله كلها هنا باقي بس قبيلته والقبيله اللي جنب حارتهم
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7 -
2017-08-18 01:13:32
انا اصبحت اخاف على شبابنا من قلم الحقيقه
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6 - الشمراني خالد
2017-08-18 01:11:38
حسبنا الله ونعم الوكيل اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل الحكومه تستدل عليهم وتصيدهم في اقرب وقت اكيد الان الدنيا مقلوبه عليهم في الطائف والحكومه قويه والله هصيدهم هتصيدهم وفي القريب العاجل.
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5 - علي العمري
2017-08-18 01:10:37
اه. اه. القتل. جزا. هولا***. القتل. القتل
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4 - ليآآآآآن ❤
2017-08-18 01:07:12
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل وحوش بشريه مو بس اعتدوو ع شرررفهاا اعتدووو ع برراءتهااا مالت ع الرجال ناقصين العقل والدين.
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3 - بنت الوطن
2017-08-18 01:06:09
شي يحرق القلب الله يفضحهم*** البعيدين عن الدين ويدمر كل من أراد الظلم لبنات المسلمين اللهم أفضحهم على الارض ويوم العرض ودمرهم وجعلهم معاقين في الدنيا لا يتحركون ولا يفقهون شي يارب دعوتك بجلال أمرك
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2 - الحق
2017-08-18 01:05:48
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ....
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1 - ذو الفقار
2017-08-18 00:59:54
نسأل الله العلي العظيم بقوته وقهره ان يتك سترهم ويفضحهم لينالوا اشد الجزاء. حسبنا الله ونعم الوكيل وعليهم من الله ما يستحقون.
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