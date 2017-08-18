تدهورت حالتها النفسية.. تفاصيل جديدة في واقعة الطفلة المغتصبة بالطائف

حجم الخط A A A المرصد 133 7٬771 7 ساعات

صحيفةالمرصد: أكدت مصادر مطلعة إجراء عملية طبية ثانية للطفلة الباكستانية “سجا” (7 سنوات) التي تعرضت للاعتداء الوحشي، وللاغتصاب صباح الثلاثاء الماضي،لإيقاف النزيف الذى تعرضت له وذلك بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، المنومة فيه .

وأضافت المصادر أن حالتها مُستقرة، ولكن لم يخرج المحققون منها بفائدة حيث لا زالت خائفة، كما أنها لا تستطيع التحدث بسبب ضمور في مُخها يؤثر عليها في التحدث، بخلاف تدهور حالتها النفسية بسبب ما حدث لها فيما تكثف الاجهزة الأمنية بمحافظة الطائف، جهودها لضبط الجناه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.وفقا لـ “سبق”

وأشارت المصادر إلى أنَ والدة الطفلة خضعت للاستجواب وسجلت إفاداتها عن الواقعة كاملةً، وذلك من قبل مندوب أمني حضر لديها بداخل غرفة التنويم الخاصة بطفلتها وكذلك خضع خال الطفلة للاستجواب.

وكشف خال الطفلة بأنها كانت قد طلبت من والدتها صباح الثلاثاء بضعة ريالات من أجل الشراء من البقالة القريبة منهم في الحي الذي يسكنونه، إلا أن والدتها رفضت مانعة إياها الخروج من المنزل، ولكن الطفلة أصرت على طلبها؛ ما دفع والدتها للموافقة لها على الخروج.

وأكد خال الطفلة أنها خرجت للبقالة المعنية، وغابت عن المنزل فترة قاربت الساعة، فيما اضطربت والدتها لغيابها، وبدأت تدخل في مرحلة صعبة، حتى قدوم أحد الجيران، يبلغهم بأن طفلتهم وجدها ملقاة بالقرب من المنزل وعليها آثار نزيف، وغائبة عن وعيها.

حينها على الفور تم نقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وتم خضوعها لعملية طبية، استغرقت ساعات عدة، فيما تنتظر الأسرة تقريرًا مفصلاً عن الحالة.