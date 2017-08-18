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الرئيسية / العواد: لا يقلق الشعب في دولة لديها رؤية .. والوطن يخوض معركة ولا نقبل أن يكون أي شخص على الحياد

العواد: لا يقلق الشعب في دولة لديها رؤية .. والوطن يخوض معركة ولا نقبل أن يكون أي شخص على الحياد

العواد: لا يقلق الشعب في دولة لديها رؤية .. والوطن يخوض معركة ولا نقبل أن يكون أي شخص على الحياد
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المرصد 46 1٬216 6 ساعات

صحيفة المرصد : ذكر معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في لقائه بالشباب في “حكايا مسك” أن المملكة تعد أكبر سوق في المنطقة وتملك أفضل كفاءات وطنية مهنية في مجالات متعددة.

وأضاف: لا يقلق الشعب في أي دولة لديها رؤية؛ فلدينا رؤية المملكة ٢٠٣٠ يقودها سمو ولي العهد تنفذ من خلال استراتيجية متكاملة مرتبطة بخطة تنفيذية واضحه بدأ تنفيذها على أرض الواقع في كافة المجالات والبرامج، وتحتوي على مؤشرات ومقاييس أداء تعمل الحكومة على إنجاحها بالشكل المطلوب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وشرح معاليه بأن صناعة المحتوى تعد أساس مهنة الإعلام، وهو ما جعل الوزارة تستهدف زيادة التفاعل مع صناع المحتوى عبر القطاع الخاص والإعلام الجديد ليكونوا جزءاً محركاً في صناعة التغيير المنشود في الخطاب الإعلامي وتجاوز الاعتماد على المحتوى التقليدي لكسب المزيد من التأثير والفاعلية.

وقال الدكتور العواد: ستشهد المرحلة المقبلة استراتيجية جديدة للإعلام تركز في أساسها على الشباب كعنصر رئيسي وتتضمن إعادة بناء هيكل الإعلام والعمل على إطاره العام وتنظيمه وصولاً بالمملكة إلى أن تصبح رائدة وعاصمة للإعلام.

وبيّن معاليه أنه يجب أن يكون صوتنا مسموعاً وأن لا نترك فراغاً يمكن أن يملأه غيرنا أو أن يستخدمه بطريقته كي يروي القصة التي يريد.

وختم معاليه بالقول: إن الوطن يخوض معركة ويفخر بأداء قواته في رد العدوان الحوثي وأنصاره. وشدد الوزير بأن هذا الظرف لا يقبل أن يكون أي شخص على الحياد؛ فأمننا مهم ومقدساتنا خط أحمر وسنفدي الوطن وأمنه بأرواحنا ونحمي مقدساتنا، ومن لا يريد أن يشارك معنا فعليه أن يلزم الصمت. إن إعلامنا يظهر اليوم بشكل مختلف مكوناً سلاحاً فعالاً في الدفاع عن الوطن وعن مصالحه؛ ومن يحاول الإساءة للوطن فيجب أن يعلم أن الإعلام السعودي سيرد عليه بكل قوة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

46 - الاخضر
2017-08-18 06:42:25
ليست فقط منطقتنا التي تمر في مرحلة مفصلية بل العالم أجمع يمر بمرحلة فاصلة في التاريخ،أعداؤنا ماتوا قهرا وكمدا من سرعة طموحاتنا وسرعة تطويرنا لإقتصادنا ومستقبلنا.
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45 - الى اهل التوحيد
2017-08-18 03:34:04
فإن أهل الشرك والضلال آذونا فادعو الله أن يصرفهم عنا وعنكم وعن اهليكم جزاكم الله خير واصلح الله أبناءنا وابناءكم فإن لم يتوبوا من شركهم وضلالهم ندعو الله أن يمرضهم ويبليهم وأن يجعلناوإياكم على التوحيد
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44 - Pooooo
2017-08-18 03:28:05
تعليق مخالف
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43 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 03:22:01
37 - صاحب تعليق:(٢٧) وباختصار آخر من يتكلم في الجهاد الصفوية والاخونجية
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42 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 03:20:22
37 - صاحب تعليق:(٢٧) أنت تقدح اجماع أهل العلم //ثالثا: فهل عندما يتكلم الرافضي الصفوي الحوثي في الجهاد نقره على قوله ؟! الحال كما مع الاخوان وخوارجهم ومع كل من خالف أهل السنة والجماعة من الفرق الضال72
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41 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 03:18:29
37 - صاحب تعليق:(٢٧) أنت تقدح اجماع أهل العلم // ثانيا : اجماع علماء أهل السنة في الجهاد واضح جلي بشروط وضوابط ،،، ولا ينطبق مطلقا على ما يحكيه الخوارج والاخونج فهو لا يمت للجهاد الشرعي كما يرون بصلة
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40 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 03:15:34
37 - صاحب تعليق:(٢٧) أنت تقدح اجماع أهل العلم // اولا : أنا لا اعنيك انما أعني خوارج عصر ارهاب الاخوان السرورية والقطبية القاعدة وداعش وما خرج من رحمهم وسار على منهجهم وفكرهم وعقائدهم وحاكمية شرعهم
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39 - بالله دعوناك
2017-08-18 02:58:51
بالله دعوناك تصرف عنا شياطين الانس وعن أبناءنا فقد تركناهم ولم يتركونا يفوتك وقدرتك يارب تصرفهم عنا واكفنا شرهم واعد أبناءنا التوحيد اللهم تصرفهم عنا بقدرتك يارب فمالنا غيرك يارب العالمين برحمتك وعفوك
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38 - الوضع غير مستتب
2017-08-18 02:54:54
بالله دعوناك أن تصرف عن شياطين الإنس الذين اخاطونا من كل جهه وتهدي أبناءنا الى التوحيد وتصرف عنهم الشياطين فقد آذونا يارب
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37 - صاحب تعليق:(٢٧)
2017-08-18 02:52:08
يا تعليق:٣٠،٣١،٣٢كلامي أنا في تعليق(٣١)هو مجمع عليه أهل العلم ولم يختلف فيه أحد فكيف تتهمني أنني خارجي لأنك بإتهامك هذا لي فأنت تقدح اجماع أهل العلم
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36 - الوضع غير مستتب
2017-08-18 02:49:16
مع كثرة انتشار الشياطين من حولنا ونحن نريد للابناء التوحيد وهدايتهم ولكن لا يتركوا الشياطين في حالنا لتربية أبناءنا والعودة بهم إلى التوحيد ولا اله الا الله ونشكو الى الله قلة حيلنتنا في طردهم
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35 - صاحب تعليق:(٢٧)
2017-08-18 02:48:06
سئل النبي صلى الله عليه وسلم:عن رجلٍ يقاتل حميه،ويقاتل شجاعه،فقال عليه الصلاة والسلام:"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل لله"رواه البخاري وأما كلامي في التعليق فهو بإجماع أهل العلم
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( عدد التعليقات 27,564 )
34 - برق _ الحرم
2017-08-18 02:43:23
((((((الشعب يوكل أمره لربه لا اله الا هو ...... هو الحافظ وبيده كل شيء ...ثم لولاة الامر )))))
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( عدد التعليقات 27,564 )
33 - برق _ الحرم
2017-08-18 02:29:29
((((((طالما الدولة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه ....وعلى اساس بنيانها ..... فنحن المنتصرين الثابتين على المباديء ... دون ذلك فأن الاعداء سوف تتمكن وتتسيد والله على ما اقول يشهد )))))
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32 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 02:27:24
خيانة الاخوان وسروريتهم لا يمكن أن تحجب بغربال سواء في الماضي أو في الحاضر
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31 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 02:22:58
27 - إن كان الحرب من أجل اعلاء كلمة الله فهو جهاد // وهل لجهاد خوارج العصر راية ولي أمر يأمرهم بالجهاد ؟ أم جهاد من روؤس اهل الفتنة والمروق من الدين
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30 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 02:20:43
27 - .. إن كان الحرب من أجل اعلاء كلمة الله فهو جهاد // وإن كانت لتحقيق حاكمية سرور وقطب على نسق خوارج العصر !! ماذا نقول عن ارهابهم ؟!
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29 - زائر
2017-08-18 02:20:24
تعليق مخالف
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28 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 02:17:16
23 - الهم .. 21 كتابتك مهاترات عقيمة وغير مفيدة // إقرأ ما كتبت أنت وما كتبت ؟ وارشدنا لما ورد من مهاترات
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27 -
2017-08-18 02:15:12
إن كان الحرب من أجل اعلاء كلمة الله فهو جهاد في سبيل لله وإن كان غير ذلك فهو لا هذا بإجماع أهل العلم وهو مفاد كلام رسول لله
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26 - بركاان
2017-08-18 02:13:32
تعليق مخالف
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25 - الهم
2017-08-18 02:13:23
قلم الخنبقة من عرفت المرصد لم اجد لك الا سب وشتم وقذف اين بيكون في كلامك شي مفيد إتق الله
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24 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 02:13:17
العواد // من يحاول الإساءة للوطن فيجب أن يعلم أن الإعلام السعودي سيرد عليه بكل قوة ،،،، وابناء الوطن جاهزون لذلك
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23 - الهم
2017-08-18 02:11:13
21 قلم الخنبقة والله ماقرأت في كتابتك الا مهاترات عقيمة وغير مفيدة
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22 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 02:11:02
17 - الهم ... ايش دخل قطر ؟! // كل الدنيا قايمه وقاعدة على خيانة خونة اخونجية وأذناب قطر ،،، هذا صلب ما قاله معالي وزير اعلامنا
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21 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 02:08:31
17 - الهم تعليق 15 انت // لا تشغل نفسك بالمعرف تبصر فيما يكتب إن صوابا فصواب وإن خطأ فالرد لك
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20 - قلم الخنبقة
2017-08-18 02:06:35
قلم الخنبقة داخل بنك ثاني. تعليقاته عقيمة
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19 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 02:06:02
وخونة الدين مخالفي السنة من الطبيعي أن يخووووووووووووونوا
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18 -
2017-08-18 02:05:36
تعليق مخالف
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17 - الهم
2017-08-18 02:05:03
تعليق 15 انت قلم الحقيقة ياكثر ماتدخل بنكات بعدين ايش دخل قطر في عشانا
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16 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 02:04:13
خونة اخوان سرور في الماضي؟!! كخيانتهم في الحاضر!!! الرابط أنهم ضد وطنهم
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15 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 02:00:12
11 - الهم .. كلامك لو قلته قبل 30 عام // الخيانة قبل 30 عام حصلت من الخونة في غزو الكويت !! و هي نفس الخيانة اليوم مع خيانة قطر للوطن!!
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14 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 01:59:47
11 - الهم .. ***
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13 - الهم
2017-08-18 01:57:31
تعليق مخالف
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12 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 01:56:01
والخائن يجعل الحياد مع وطنه !! ابتعادا عن الفتنة !! وينسى فتنة خيانته لوطنه !!
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11 - الهم
2017-08-18 01:54:42
كلامك لو قلته قبل 30 عام ممكن تحصل ناس يصدقوه
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10 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 01:53:54
وأشار الدكتور عواد العواد// من لا يريد أن يشارك معنا فعليه أن يلزم الصمت (( وتفسيرها يعني أن يلوذ في جحره ))
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9 - ندم المنافقين
2017-08-18 01:53:46
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّك
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8 -
2017-08-18 01:53:19
اذا كنت واثق من كلامك ليش إعداد الوافدين يساوون المواطنين
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7 -
2017-08-18 01:51:38
نسأل الله العفو والمغفرة والسلامة
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6 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 01:50:59
الوطن يخوض معركة .. وفي هذا الظرف لا يقبل أن يكون أي شخص على الحياد؛
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5 - الفارس
2017-08-18 01:50:19
اللهم صلي وسلم على عبدك وَرَسُولِكَ سيدنا ونبينا محمد وعلى اله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم
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4 - مع احترمنا لوزير الاعلام
2017-08-18 01:50:17
الوزير يقول ( وتملك أفضل كفاءات وطنية مهنية في مجالات متعددة. نعم لدينا كفاءات في جميع المجالات لكن للأسف تم تحييدهم والاعتماد على الوافدين في كل شيء . وبعدين الوطن للجميع ولايحق لك تحيد احد .
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3 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 01:50:12
الوطن يخوض معركة ويفخر بأداء قواته في رد العدوان الحوثي وأنصاره.
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2 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 01:49:11
تذكرت مواقف الخونة فوجدت أنهم لا يقفون على الحياد فحسب بل يناصرون أعداء أوطانهم
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1 - تذكرت اخوان سرور ؟!
2017-08-18 01:47:12
مع الأوطان لن يقف على الحياد الا خونته ؟!
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حادث شنيع بالرياض .. فيديو : اصطدم بشاحنة من الخلف.. شاهد ماذا وجدوا في يد السائق!

 المرصد 46 11٬310 8 ساعات
مجموعتا دهانات الجزيرة الداخلية الفاخرة (نوفل) و (جرين) محط الأنظار في 8 مدن بالمملكة

مجموعتا دهانات الجزيرة الداخلية الفاخرة (نوفل) و (جرين) محط الأنظار في 8 مدن بالمملكة

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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