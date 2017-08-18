شاهد ماذا قال العواد لزوجة جندي استشهد بعد 6 أشهر من زواجه ؟

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صحيفة المرصد : أستمع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ، على مسرح مسك، أمس الخميس، ليستمع إلى زوجة جندي استشهد بعد 6 أشهر من زواجه.

وقالت زوجة، الشهيد الجندي علي الشمراني “الألم باق والصدمة لا تنسى، لكني فخورة كوني أحمل اسم زوجة البطل شهيد الوطن، وهو الآن مصدر قوتي”.

وتابعت أنه كان يقف على الحد بدون أي تردد ويتمنى الشهادة دومًا، وأنها فخورة بالشهادة وبحميع الشهداء، مشددةً على أن خبر استشهاده كان صدمة بالنسبة لها ولن تنساه طوال حياتها، ولكن “قدر الله وماشاء فعل”.

أما الوزير عواد العواد، فأكد أن واجب المملكة والمسؤولين الوقوف مع ذوي الشهداء، موضحًا أن الدولة تقدرهم وتكن لهم كل الاحترام وتساعدهم.