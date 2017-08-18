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شاهد ماذا قال العواد لزوجة جندي استشهد بعد 6 أشهر من زواجه ؟
صحيفة المرصد : أستمع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ، على مسرح مسك، أمس الخميس، ليستمع إلى زوجة جندي استشهد بعد 6 أشهر من زواجه.
وقالت زوجة، الشهيد الجندي علي الشمراني “الألم باق والصدمة لا تنسى، لكني فخورة كوني أحمل اسم زوجة البطل شهيد الوطن، وهو الآن مصدر قوتي”.
وتابعت أنه كان يقف على الحد بدون أي تردد ويتمنى الشهادة دومًا، وأنها فخورة بالشهادة وبحميع الشهداء، مشددةً على أن خبر استشهاده كان صدمة بالنسبة لها ولن تنساه طوال حياتها، ولكن “قدر الله وماشاء فعل”.
أما الوزير عواد العواد، فأكد أن واجب المملكة والمسؤولين الوقوف مع ذوي الشهداء، موضحًا أن الدولة تقدرهم وتكن لهم كل الاحترام وتساعدهم.
التعليقات
20 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-08-18 05:16:59
الله يرحمه ويغفرله .***
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19 - سعود2017-08-18 05:11:54
الله يرحم شهداء الواجب قديمآ وحديثآ *****
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18 - سعد السعود2017-08-18 04:12:18
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17 - زائر2017-08-18 04:05:24
رحم الله شهداء الوطن ابطال الوطن فخر الوطن
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16 - 🌀🌀HUAWEI🌀🌀2017-08-18 04:03:55
نعم فخورة زوجة شهيد الدين والوطن لا اتوقع ان غيرها ستخرج وتقول انها زوجة لبرالي او رافضي لانها لن تجد ماتفتخر بة وهذا زوجها 🌀🌀🌀🌀🌀
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15 - فراوله2017-08-18 04:01:44
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14 - ابو خالد2017-08-18 03:54:46
من تكريم الشهيد
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13 - ابو خالد2017-08-18 03:51:57
خروج المرأة للاعلام شى عادى تشجع الحريم أن يكن زوجات شهداء أو ما أدرى ليش هذا الخبر
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12 - هذا الكلام2017-08-18 03:46:29
الله يرحم جميع شهداء وطننا الغالي.............لن ننساكم والله يلعن كل هارب تارك لوطنه للمجوس وماهمه الامطارد وراء الريال تبا لكم
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11 - الصامت2017-08-18 03:36:32
تعليق7 هذا انت وامثالك تعرف ليش لانك ذنب وبتموت ذنب
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10 - متقاعد2017-08-18 03:33:51
حاربنا لتحرير الكويت دون أي بدلات أو زيادات في الراتب وتم تحريرها خلال تسعة أشهر فقط لا غير ، ما أراه الآن هو إستنزاف كامل ، زوجك بطل ولكن خروجك في الإعلام لا أتوقع انه يرضاه فلا تتاجري بشهادته
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9 - ابو خالد2017-08-18 03:12:47
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8 - حكمه الحياه2017-08-18 02:59:52
الحي ابقى من الميت
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7 - حكمه الحياه2017-08-18 02:55:46
اعيش جبان ولا اموت شجاع
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6 - جون كنيدي اليعربي2017-08-18 02:40:57
الله يقبله شهيدا ويكتبه إن شاء الله مع الشهداء الأبرار
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5 - ابن السعودية2017-08-18 02:39:57
مثال رائع للزوجة السعودية الوفية والمخلصة لله درها ورحم الله زوجها الشهيد البطل واسكنه فسيح جناته
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4 - ابو خالد2017-08-18 02:38:09
انا ما ارضى
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3 - نواف2017-08-18 02:34:45
ماقال شي مفيد ورده اقل من عادي ايش الأخبار ذي
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2 - ابو خالد2017-08-18 02:34:16
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( عدد التعليقات 27,564 )1 - برق _ الحرم
(((((رجالا عاهدوا الله وصدقوا على ماعاهدو عليه ....رحم الله شهداء الوطن .....فقدوا اروحهم مدافعين عن اطهر ثراء )))))
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