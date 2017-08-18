الصرامي يهاجم رئيس النصر ويحذره من لعب دور البطل !
صحيفة المرصد : انتقد سعود الصرامي قيام البعض بالإشادة برئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، عقب قيامه بسداد رواتب اللاعبين التي تأخرت على مدار 9 أشهر .
وقال الصرامي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “معه صار صرف راتب واحد إنجازًا..! وتسجيل المحترفين.! إعجازًا؟ توضع له الصور والعناوين وترفع الشعارات.!”، مُضيفًا: “أمر معيب أن تكون الفريق الوحيد الذي يخوض الدوري دون أجانب حتى الآن”.
وأشار الناقد الرياضي إلى أنه “يحرم نجوم الفريق حقوقهم لأشهر طويلة..! وعندما سدد غيره بعض المستحقات.. جاء ليلعب دور البطل المزيف.!”.
وكانت مرتبات لاعبي النصر قد تأخرت على مدار 9 أشهر ماضية، و قامت إدارة النادي بإيداعها كاملة أمس ، وتتبقى قضية واحدة فقط من قضايا فض المنازعات وبعدها سيتم السماح لنادي النصر بتسجيل اللاعبين الجدد.
معه صار صرف راتب واحد..
إنجاز..!!!
و تسجيل المحترفين..!!
إعجاز؟
توضع له الصور و العناوين و ترفع الشعارات.!!
— سعود الصرامي (@L9arami) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧
آمر ' معيب ' جداً…
آن تكون الفريق الوحيد الذي يخوض الدوري بدون آجانب..!!!!!
فوآسفااااااااااااه
— سعود الصرامي (@L9arami) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧
يحرم نجوم الفريق حقوقهم لآشهر طويلة..!
و عندما سدد غيره بعض المستحقات..
جاء ليلعب دور البطل المزيف.!
— سعود الصرامي (@L9arami) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧
التعليقات
يالصرامي المتأخرات رواتب ١٢ شهر وهذا اللي خلا هزازي يهرب وعبدالغني والعنزي كذلك يتمرد بالتمارين وصدقني لولا التهديد لما حضر بقية اللاعبين للنادي واتمنى لنادي الاتفاق بالفوز الليلة
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تسديد راتب واحد فقط وجعلوا رئيس الفقر الهارب من النهائي الشهير بطل همام هههههه نفس سيناريو البلوي يتكرر بنادي الفقر .. هل يعلم اللاعبون الاجانب الجدد ان هذا النادي جاحد لا يدفع رواتب ؟؟ سمعتنا في خطر
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ظلم واكل حقوق لاعبين وتدخل لجان الدفع الرباعي لإنقاذ نادي الفقر لتسجيل لاعبين جدد وبالأخير إعلام الأصفر الكذوب يطالب بنبذ التعصب الرياضي !! أنتم مرض الرياضة لدينا حتى قضية عوض خميس ٤ شهور معطلة لأجلكم
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و ترى فيصل ماقصّر يعني 🚬 ياما دفـــع 🚬 تتكلم كأنه ماحط ريال 🚬
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ماله داعي هالهجوم يا الصرامي 🚬 فيصل صحيح يحب يكون شجاع .. بس بنفس الوقت ماينكر فضل الناس و يذكر أسماءهم 🚬
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ترى أمس سددوا الرواتب المتأخرة كاملة ..
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مادري شعنده من بداية الموسم ( متحمّس ) يهاجم فيصل 🚬 أخاف السالفة فيها فلوس ولّا شي 🚬
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وانت ايها ****ماذا فعلت للنصر وانت المحسوب عليه لو راجعنا ملفك فلن نجد لك فلسا واحدا اودعته خزينة النادي فاترك الناس تشتغل واشتغل بنفسك .
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القادسية العام كشف النادي الاهلي بلاقوة وفازالقادسية 4 علا الاهلي وقبلها بسنة نجران كشف نادي النصر بلاقوة وفاز نجران 4 علا النصر وكان فية وعدووعهدمن لاعبي النصرلكحيلان الفوزعلا نجران بجدة ووين الوعد
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نادي كله مشاكل
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ليته يسكت ويفكنا من شره الرجال قاعد يدفع فلوس من جيبه والصرامي يبربر في القنوات
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قالوهاااا عالمي مسخررره 😂😂😂😂😂😂😂 العالميه مسخررره قووويه😆😆😆😆😆😆
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النصربلاقوة من سنتين ونجران والباطن كشفاعدم اخلاص لاعبي النصرللعالمي وفاز نجران 4 وفازالباطن 4 علاالنصر يجب التجديد للعالمي في الحراسة والدفاع والوسط والهجوم ومستشارمتخصص يكون مخلص لنادي النصر
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الصرامي خليت الي مايسوا يتشمت فينا
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جلد منكم وفيكم مالناااااا دخل واصلاً الضرب في الميت حرام 😁
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بووووووووووم 😷
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فيصل بن تركي مخلص ويصارع وحيداً والصرامي دائماً ينتقد وخير دليل حينما تهجم على جمهور النصر ووصفهم بدبلة الكبد ولو كان مكانه لعرف حجم العمل والصعوبات و غلطة فيصل الوحيدة والقاصمة تخليه عن زوران
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