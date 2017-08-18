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الصرامي يهاجم رئيس النصر ويحذره من لعب دور البطل !

الصرامي يهاجم رئيس النصر ويحذره من لعب دور البطل !
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المرصد 18 2٬368 5 ساعات

صحيفة المرصد : انتقد سعود الصرامي قيام البعض بالإشادة برئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، عقب قيامه بسداد رواتب اللاعبين التي تأخرت على مدار 9 أشهر .

وقال الصرامي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “معه صار صرف راتب واحد إنجازًا..! وتسجيل المحترفين.! إعجازًا؟ توضع له الصور والعناوين وترفع الشعارات.!”، مُضيفًا: “أمر معيب أن تكون الفريق الوحيد الذي يخوض الدوري دون أجانب حتى الآن”.

وأشار الناقد الرياضي إلى أنه “يحرم نجوم الفريق حقوقهم لأشهر طويلة..! وعندما سدد غيره بعض المستحقات.. جاء ليلعب دور البطل المزيف.!”.

وكانت مرتبات لاعبي النصر قد تأخرت على مدار 9 أشهر ماضية، و قامت إدارة النادي بإيداعها كاملة أمس ، وتتبقى قضية واحدة فقط من قضايا فض المنازعات وبعدها سيتم السماح لنادي النصر بتسجيل اللاعبين الجدد.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - كنت فقراوي واستخرت الله
2017-08-18 05:47:22
يالصرامي المتأخرات رواتب ١٢ شهر وهذا اللي خلا هزازي يهرب وعبدالغني والعنزي كذلك يتمرد بالتمارين وصدقني لولا التهديد لما حضر بقية اللاعبين للنادي واتمنى لنادي الاتفاق بالفوز الليلة
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17 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-08-18 05:44:12
تسديد راتب واحد فقط وجعلوا رئيس الفقر الهارب من النهائي الشهير بطل همام هههههه نفس سيناريو البلوي يتكرر بنادي الفقر .. هل يعلم اللاعبون الاجانب الجدد ان هذا النادي جاحد لا يدفع رواتب ؟؟ سمعتنا في خطر
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16 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-08-18 05:33:41
ظلم واكل حقوق لاعبين وتدخل لجان الدفع الرباعي لإنقاذ نادي الفقر لتسجيل لاعبين جدد وبالأخير إعلام الأصفر الكذوب يطالب بنبذ التعصب الرياضي !! أنتم مرض الرياضة لدينا حتى قضية عوض خميس ٤ شهور معطلة لأجلكم
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15 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-08-18 04:08:01
و ترى فيصل ماقصّر يعني 🚬 ياما دفـــع 🚬 تتكلم كأنه ماحط ريال 🚬
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14 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-08-18 04:05:49
ماله داعي هالهجوم يا الصرامي 🚬 فيصل صحيح يحب يكون شجاع .. بس بنفس الوقت ماينكر فضل الناس و يذكر أسماءهم 🚬
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13 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-08-18 04:01:38
ترى أمس سددوا الرواتب المتأخرة كاملة ..
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12 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-08-18 03:57:49
مادري شعنده من بداية الموسم ( متحمّس ) يهاجم فيصل 🚬 أخاف السالفة فيها فلوس ولّا شي 🚬
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11 - ابو رياض
2017-08-18 03:52:54
وانت ايها ****ماذا فعلت للنصر وانت المحسوب عليه لو راجعنا ملفك فلن نجد لك فلسا واحدا اودعته خزينة النادي فاترك الناس تشتغل واشتغل بنفسك .
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10 - ابوصالح سكري
2017-08-18 03:49:55
القادسية العام كشف النادي الاهلي بلاقوة وفازالقادسية 4 علا الاهلي وقبلها بسنة نجران كشف نادي النصر بلاقوة وفاز نجران 4 علا النصر وكان فية وعدووعهدمن لاعبي النصرلكحيلان الفوزعلا نجران بجدة ووين الوعد
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9 - انس
2017-08-18 03:48:48
نادي كله مشاكل
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8 - فايز الشهري
2017-08-18 03:47:01
ليته يسكت ويفكنا من شره الرجال قاعد يدفع فلوس من جيبه والصرامي يبربر في القنوات
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7 - الخمسه طارت فقراوي😆😆😆😆
2017-08-18 03:46:11
قالوهاااا عالمي مسخررره 😂😂😂😂😂😂😂 العالميه مسخررره قووويه😆😆😆😆😆😆
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6 - ابوصالح سكري
2017-08-18 03:37:36
النصربلاقوة من سنتين ونجران والباطن كشفاعدم اخلاص لاعبي النصرللعالمي وفاز نجران 4 وفازالباطن 4 علاالنصر يجب التجديد للعالمي في الحراسة والدفاع والوسط والهجوم ومستشارمتخصص يكون مخلص لنادي النصر
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5 -
2017-08-18 03:04:12
الصرامي خليت الي مايسوا يتشمت فينا
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( عدد التعليقات 8,595 )
4 - بسمه
2017-08-18 03:01:22
جلد منكم وفيكم مالناااااا دخل واصلاً الضرب في الميت حرام 😁
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3 -
2017-08-18 02:57:56
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 8,595 )
2 - بسمه
2017-08-18 02:57:33
بووووووووووم 😷
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1 - مشعل المشعل
2017-08-18 02:53:14
فيصل بن تركي مخلص ويصارع وحيداً والصرامي دائماً ينتقد وخير دليل حينما تهجم على جمهور النصر ووصفهم بدبلة الكبد ولو كان مكانه لعرف حجم العمل والصعوبات و غلطة فيصل الوحيدة والقاصمة تخليه عن زوران
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