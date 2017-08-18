الصرامي يهاجم رئيس النصر ويحذره من لعب دور البطل !

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صحيفة المرصد : انتقد سعود الصرامي قيام البعض بالإشادة برئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، عقب قيامه بسداد رواتب اللاعبين التي تأخرت على مدار 9 أشهر .

وقال الصرامي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “معه صار صرف راتب واحد إنجازًا..! وتسجيل المحترفين.! إعجازًا؟ توضع له الصور والعناوين وترفع الشعارات.!”، مُضيفًا: “أمر معيب أن تكون الفريق الوحيد الذي يخوض الدوري دون أجانب حتى الآن”.

وأشار الناقد الرياضي إلى أنه “يحرم نجوم الفريق حقوقهم لأشهر طويلة..! وعندما سدد غيره بعض المستحقات.. جاء ليلعب دور البطل المزيف.!”.

وكانت مرتبات لاعبي النصر قد تأخرت على مدار 9 أشهر ماضية، و قامت إدارة النادي بإيداعها كاملة أمس ، وتتبقى قضية واحدة فقط من قضايا فض المنازعات وبعدها سيتم السماح لنادي النصر بتسجيل اللاعبين الجدد.

معه صار صرف راتب واحد..

إنجاز..!!!

و تسجيل المحترفين..!!

إعجاز؟

توضع له الصور و العناوين و ترفع الشعارات.!! — سعود الصرامي (@L9arami) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

آمر ' معيب ' جداً…

آن تكون الفريق الوحيد الذي يخوض الدوري بدون آجانب..!!!!!

فوآسفااااااااااااه — سعود الصرامي (@L9arami) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧