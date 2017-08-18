استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسانا من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟
صحيفة المرصد – سبوتنيك : يمكن لإبرة إنقاذ حياة مريض في حال حصول سكتة دماغية. يقول البروفيسور الصيني يجب دائما أن يكون بحوذة الشخص إبرة. إن هذه طريقة تنقذ حياة إنسان من سكتة دماغية.
إذا أصابت أحد ما سكتة دماغية فإنه يحتاج للراحة والإسعافات الأولية، يقدم موقع “يو جورنال” الروسي نصائح لإنقاذ حياته.
كن هادئا بغض النظر عن المكان الذي يتواجد فيه المريض، فإنه لا يجب أبدا تحريكه من مكانه، لأنك إن قمت بتحريكه فإن الشعيرات الدموية ستنفجر وستتسبب بنزيف في الدماغ إذا كان لديك إبرة، طبية أفضل، ولكن إذا لم يكن فيمكنك استخدام إبرة الخياطة العادية أو الدبوس.
أولاً سخن الإبرة على النار ليتم تعقيهما، وبعد ذلك قم بوخز أطراف أصابع اليدين كلها من الجهة الباطنية ، لا يوجد أي قواعد، فقط عليك وخزها على بعد عدة ميلمترات عن الأظافر، عليك وخزها حتى يخرج الدم، وإذا لم يخرج الدم فيمكنك الضغط على الأصبع لإخراجه، وعندما تنزف الأصابع العشرة، انتظر عدة دقائق وسترى أن المريض بدأ يعود إلى الحياة، هذه الطريقة تستخدم في الطب الصيني.
التعليقات
الطب الصينى عجيب ويعتبر غامضا لكثير من المتخصصين فى الطب(الغربى),لكنه فعال ومثير وسهل.وفعلا أسرار الإبر الصينيه وفاعليتها عجيبه.تدوايت بها لألم فى الظهر هنا وفى الصين,وكانت فاعله نافعه.شئ عجيب فعلا.
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🍃🍁وأن تطلب منه أن يحدد الأرقام التي توضحها بأصابعك ! فإن لم يستطع القيام بأي من تلك الحركات فقم بوخز أصابع يديه العشرة حتى يخرج الدم تمام مثل تحليل نسبة السكر في الدم عن طريق الاصبع،حفظناالله.🍁🍃
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🍃🍁من أعراض السكتة الدماغية:الصعوبة في الكلام ،صعوبة في المشي،صعوبة في الرؤية،شلل أو خدر،الصداع المفاجئ،إذا ظهرت هذه الأعراض أطلب من المريض أن يكرر جملة بسيطة،وأن يرفع يديه فوق رأسه،..يتبع🍃🍁
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ولذلك حث الدين الحنيف وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالحجامة المنتظمة خاصة لكبار السن ومن تقدم به العمر لتجنب أمراض العصر الخطيرة من جلطات دماغية وقلبية وغيرها ، عافانا الله وأياكم من كل شر.
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طيب لو نفذتها ومات الشخص ..ممكن أهل الميت يقولون أنت السبب.
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كيف طيب نعرف انها سكته دماغيه؟؟ جدي طب علينا ساكت طاروا به المستشفى قالوا عنده دهون ثلاثيه زايده وابعدوه عن الدهون وجلس ثلاث ايام ماهو بالدنيا وطلع ماندري هي جلطه هي سكته هي ذبحه هي نزيف دماغي
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فهموا الناس أولا أعراض السكتة الدماغية ثم طريقة الإسعاف وإلا كل من أُغمي عليه سيتعرض للوخز ههههههه
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عندما كان والدي رحمه الله يتمتع بصحه جيدة وأخبرته بإن أمراه شكتوه للمحكمة وطاح مريضا وتوفاه الله وقلت لنفسي لن أصالح حتى يخرجون الموتى من قبورهم
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طيب هاذي عندنا ومن عادتنا استخدمها اجدادنا قديم مافي جديد
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سبحان الله ومااؤتيتم من العلم الا قليلا!! معلومه جيده قد نحتاجها واسال الله ان لايحوجنا اليها وان يمتعنا بسمعنا وابصارنا والعافية في ابداننا اميين.
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