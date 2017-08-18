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شاهد:الفنانة أمل العوضي في فيديو قديم قبل عمليات التجميل
صحيفة المرصد:تداول ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي انستقرام مقطع فيديو للفنانة الكويتية أمل العوضي قديماً حين كانت تعمل في مجال تقديم البرامج والإذاعة قبل دخولها عالم الفن والتمثيل.
وقد كشف الفيديو عن عدد عمليات التجميل التي خاضتها إذ أظهر الفروقات في شكل الفنانة الكويتية أمل العوضي بين الأمس واليوم.
التعليقات
39 - ......2017-08-18 06:11:58
تعليق35 اعوذ بالله منك ومن دعاءك ، لا تدعي على اخيك اتق الله ، لا حول ولا قوة الا بالله
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38 -2017-08-18 06:01:06
ت33 كل الجنسين يتابعون المشاهير وانت مركز ع البنات وناسي الشباب وتغزلهم بالفنانات يعني ماتشوف تجمهر بعض الشباب ع الفنانات واللي يمدح علا فارس ماتشوف تغزل الشباب والرجال بالممثلات ماشفت هاشتاق ايفانكا
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37 - شايب بروح الشباب2017-08-18 05:58:34
حال هؤلاء الفتيات المهلكات أنفسهن بعمليات التجميل من أجل الفلوس والغرور ولاغير.وضعهن يحزن.فلو أجرت مليون عمليه.سيكون الخلفة والبنين (***) كما يقول الكويتيين.فالجينات لن تتغير.هياكل وصباغات.لاأساس.
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36 - ابو عبدالقوي2017-08-18 05:56:55
قلم الحقيقه ودي***
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35 - ام زكي2017-08-18 05:54:18
الله يأخذ عمرك في يوم جمعته ياخبنبق ماتطلع تعليقاتك الا في اخبار الفتيات
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( عدد التعليقات 27,463 )34 - قلم الحقيقه
هؤلاء مثلهم من الظلم الكبير والأسى والحزن الشديد أن يرميها حظها العاثرمع شخص لايعرف قيمة عطاء الله وهديته له.هذه تجدها أنعم من الورد وحياتهاكلها ود مقابل شخص متعجرف كل شيء في الحياة لايقبل التعايش معه
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33 -2017-08-18 05:45:53
اللي رايحات يستقبلن لاعب واللي تصارخ وتتلفض وهي متبرجة تبي تدخل على حليمة واللي يتجمعن بمول ومكان عام لان جايه وحده تطلع بالتلفزيون هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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32 - 272017-08-18 05:35:09
ردينا عليك كذا مره ومصره على نفس الكلام خلينا نتفق معك بخصوص ايفانكا لكن وش وضع بنات جنسك اللي يتقاطرون بالمئات على مشهورة عندك تفسير يعني انتن***
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31 -2017-08-18 05:28:01
تعليق مخالف
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30 - فواز😂2017-08-18 05:25:41
🐑🐑🐑🐑🐑
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( عدد التعليقات 27,463 )29 - قلم الحقيقه
انسانة قمة في الطيبة والأخلاق والتواضع مثلها لانتمنى أن الدنيا والحياة تكدر صفوها أو تؤذيها بشيء.
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28 - [email protected]@2017-08-18 05:24:15
مربرة😍😍😍
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27 -2017-08-18 05:20:45
ت25 وجه كلامك لبعض الذكور اللي كل ماشافوا فنانة وممثلة ومشهورة قاموا يمدحونها ويشجعونها ويرحبون فيها لو حطو موضوع عن ايفانكا قاموا يمدحونها ولو حطو عن ممثلة امريكية او مغربية قاموا يثنون عليها تناقض
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26 - ل 212017-08-18 05:09:09
اخذتي نقطه الزواج وتركتي باقي مداخلتي شايفه اللي يسوونه حلال الظاهر اطلعي مثلهن المسلمات المحجبات بنات الحمايل والقبايل قدوتها ممثله ومشهوره الله لا يبلانا
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25 - ل 212017-08-18 05:06:08
اخذتي نقطه الزواج وتركتي باقي مداخلتي شايفه اللي يسوونه حلال الظاهر اطلعي مثلهن المسلمات المحجبات بنات الحمايل والقبايل قدوتها ممثله ومشهوره الله لا يبلانا
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24 - ل 212017-08-18 05:01:56
اغلب من تنتسب لما يسمى وسط فني مطلقة وعانس غير بقيه السوالف اللي تعرفينها زين ومايحتاج افصل فيها تقل عاجبك وضعهن تبين مثلهن عارضة لجسدك تحامين عنهن ؟
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23 - راعي البعران في البران2017-08-18 04:59:45
عمليات التجميل صاره موضه
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22 - اسرار الكون2017-08-18 04:57:10
جميلة جدا
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21 -2017-08-18 04:54:05
17\\ الطلاق والعنوسة والمشاكل تلقاها في كل بيت يعني الشهرة مالها دخل
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20 - اتقوا الله2017-08-18 04:49:48
شيئين لا حرية تعبير فيهما ولا حرية نقد ( خِلقة الله و اعراض البشر )
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19 - همسات2017-08-18 04:47:37
كانت اجمل بكثير من الآن ! الان وجهه صار كبر الجح
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18 -2017-08-18 04:46:17
جميل ان يبقى الانسان على طبيعته وعفويته وتلقائيته ومع ذلك الناس لن ترحمه وسيجد النقد وسيجد من ينعته بالساذج وسيجد من يحطمه ويسخر منه
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17 -2017-08-18 04:43:54
القاسم المشترك بينهم الرخص واستعراض الجسد والتكسب من عرض المفاتن ومابين مطلقة وعانس ومشاكل وتعاسة وتجي الساذجة تحسبها سعيدة ومبسوطة يضحكن عليهن بكم مقطع وصورة تصنع وتمثيل لاثقافة ولا فكر راس مالها جسد
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16 -2017-08-18 04:37:37
ماشاءالله حلوه من زمان 💔
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15 -2017-08-18 04:35:59
يقلدون ايفانكا اللي تمدحونها وتتغزلون فيها
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14 - ✍🏻2017-08-18 04:33:39
هذي وش ذي بِسْم الله الله يخلي عمليات التجميل يالعجوز ومسحي ذَا البويه اللي ع ذَا الوجه يالشينه ياخي انتو ليه ماتجلسون ع طبيعتكم وهذا اللي تسونه فيه تتغير تبقون شينات لو سويتو مئه عمليه
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13 - الهنووف2017-08-18 04:30:55
حسين المهدي يحبهاااا ياويلي عليه مع انها مطلقة وعندها بنت
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12 -2017-08-18 04:28:32
من عارضات امريكا المسعودات الى متطرفه نصرانيه باستراليا ضد المسلمين ومساجدهم وحشمتهم وحجابهم الى تافهات الخليج
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11 - ياسمين 🌸2017-08-18 04:27:51
صدق لقالوا عمليات تجميل
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10 - فاطمه2017-08-18 04:26:08
يالزهراني بالعكس بعد احلى من قبل شوف الخشم والخشه كيف صاروا
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9 - ابو تركي 222017-08-18 04:24:20
بِسْم الله الرحمن الرحيم الا تخوف الله يخلي عمليات التجميل
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8 - عمران 😂2017-08-18 04:24:18
مو تنساااني .. ماشاءالله عليك 😂😂
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7 - خيال2017-08-18 04:23:48
جرح يولد
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6 - فهد العنزي2017-08-18 04:23:00
لاحول ولاقوة إلا بالله . إتركوا الناس بحالهم . معقوله اكبر همنا الممثله أمل العوضي وعملياتها !!
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5 - تاره2017-08-18 04:20:32
تعليق مخالف
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4 - ابو تركي 222017-08-18 04:20:19
امحق امحق امحق كل هذا عمليات تجميل لاحول ولاقوه الا بالله بتسوين ماسوت هيفاء وهبي يالعجايز الشيون الا انتي ولا هي استغفر الله واعوذبالله
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3 - الزهراني2017-08-18 04:17:49
حلوووه ***** قبل وبعد
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2 - قَالَ الله تَعَالَى2017-08-18 04:17:13
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
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1 - قَالَ الله تَعَالَى2017-08-18 04:16:29
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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