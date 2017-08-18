شاهد:الفنانة أمل العوضي في فيديو قديم قبل عمليات التجميل

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صحيفة المرصد:تداول ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي انستقرام مقطع فيديو للفنانة الكويتية أمل العوضي قديماً حين كانت تعمل في مجال تقديم البرامج والإذاعة قبل دخولها عالم الفن والتمثيل.

وقد كشف الفيديو عن عدد عمليات التجميل التي خاضتها إذ أظهر الفروقات في شكل الفنانة الكويتية أمل العوضي بين الأمس واليوم.