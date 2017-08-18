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إطلاق نار على بوابة السجن العام في حائل .. والجهات الأمنية تطوق المكان
صحيفة المرصد: تعرضت بوابة سجن حائل العام، قبل قليل لإطلاق نار دون أن تسفر عن وقوع إصابات لرجال الأمن المناوبين على حراسة البوابة.وأوضح مصدر أمني حسب موقع عين اليوم : أن الجهات الأمنية تبحث عن مجهول أطلق أعيرة نارية على بوابة السجن العام، مبينا أن حادثة إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات لرجال الأمن وأشتملت على إضرار بسيطة في الزجاج الخارجي للبوابة”، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية فرضت طوقا أمنيا أمام السجن احترازيا.
التعليقات
13 - ابو شدا2017-08-18 06:13:56
احب الكلام الى الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر▪حسبي الله لاإله إلا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرت▪
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12 - ابوصالح سكري2017-08-18 05:53:15
معقولة سجون الوطن بلا مراقبة خارج مبني السجن لاعسكروولاكامرات مراقبة علامبنى السجن العام مصيية قبل شهرهروب 4 من السجن العام في تبوك وقبل ساعتين اطلاق نارعلابوابة السجن العام في حايل
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11 - ابو شدا2017-08-18 05:50:09
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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10 - ابو شدا2017-08-18 05:49:10
عوداً حميداً يا حرفي .والحمدلله على السلامة.
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9 -2017-08-18 05:44:50
هذا مجرم من ارباب السوابق و السجن او احد الاخوجنيه صديق للكارهين و اعداء الوطن او احد الدواعش بائعي الدين فسلط الله عليه بتمكين رجال الامن بالقبض عليه ورميه بالسجن و تقطيع اياديه الخائن
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8 - الشاعر📝2017-08-18 05:23:38
شحنات نفسه العدائية والإجرامية ضد الوطن أفرغها بوابل من الرصاص على بوابة السجن وكان هدفه حراسه من رجال الأمن ولكن الله سلمهم .. لقد وقع هذا المعتوه في شر أعماله فلايوجد لدى حكومتناجريمة تقيد ضد مجهول)
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7 - الحرفي2017-08-18 04:38:33
هناك منارات في كل سجن تكشف على بعد كيلو متر من جميع جوانب السجن فكيف هذا يحدث دون الكشف واظن هذا من ارباب السجن ووده يفرغ الشحنات بتاعه الله يكفينا شره والسلام0
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6 - جواد جدة2017-08-18 03:37:39
أبداً ولا حاجة سلامتكم بس دا كان ترحيب من دار حاتم بالسجناء..!!
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5 - عدم الكفاح والأهلية2017-08-18 03:35:09
تسببت هذي الكلمة بإعفات كثيرة حسبي الله ونعم الوكيل
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4 - طقس العرب2017-08-18 03:25:20
أتحملُ محزونَ الفؤادِ قوادمٌ على غُصُنٍ نائي المسافة ِ عالِ ؟
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3 - طقس العرب2017-08-18 03:22:18
أقُولُ وَقَدْ نَاحَتْ بِقُرْبي حمامَة ٌ: أيا جارتا هل تشعرين بحالي ؟ معاذَ الهوى ! ما ذُقتِ طارقة َ النوى ، وَلا خَطَرَتْ مِنكِ الهُمُومُ
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2 - همسات2017-08-18 03:19:22
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،، لابد انهم دواعش او مهابيل ياعبوا مع الحكومة !
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( عدد التعليقات 27,564 )1 - برق _ الحرم
(((((الله يستر .....ويمكن رجال الامن ))))
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