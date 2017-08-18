إطلاق نار على بوابة السجن العام في حائل .. والجهات الأمنية تطوق المكان

حجم الخط A A A المرصد 13 2٬659 5 ساعات

صحيفة المرصد: تعرضت بوابة سجن حائل العام، قبل قليل لإطلاق نار دون أن تسفر عن وقوع إصابات لرجال الأمن المناوبين على حراسة البوابة.وأوضح مصدر أمني حسب موقع عين اليوم : أن الجهات الأمنية تبحث عن مجهول أطلق أعيرة نارية على بوابة السجن العام، مبينا أن حادثة إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات لرجال الأمن وأشتملت على إضرار بسيطة في الزجاج الخارجي للبوابة”، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية فرضت طوقا أمنيا أمام السجن احترازيا.