تغريدة لترامب تثير جدلا حول اعتداء برشلونة!
صحيفة المرصد-سكاي نيوز : بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس وكأنه يؤيد فكرة الإعدامات الجماعية للمتطرفين، عندما ألمح إلى قصة تاريخية مشكوك بها حول إعدامات سريعة أمر بها جنرال أميركي في الفلبين بداية عام 1900.
ووردت الإشارة إلى الواقعة في تغريدة لترامب أشارت إلى أنه يؤمن حقيقةً بقصّة يعتقد العديد من المؤرخين انها ملفّقة.
وكان ترامب قد نشر في البداية تغريدة يعرض فيها المساعدة على إسبانيا بعد الاعتداء بالدهس الخميس على المارة في برشلونة الذي خلف 13 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.
وبعد حوالى ساعة نشر ترامب تغريدة ثانية يقول فيها “أدرسوا ما فعله الجنرال الأميركي بيرشينغ بالإرهابيين بعد القبض عليهم. اختفى بعدها إرهاب الإسلام المتطرف لمدة 35 عاما”.
وكان ترامب يشير إلى الجنرال جون “بلاك جاك” بيرشينغ الذي كان الحاكم الأميركي لمنطقة مورو ذات الغالبية المسلمة من 1909 الى 1913.
الواقعة التاريخية المشكوك بها التي أشار إليها ترامب هي التالية: قوات بيرشينغ تجمع 50 متمردا إسلاميا ثم تعدم 49 منهم برصاص مغمس بدم الخنزير الذي يعتبره المسلمون نجسا.
وخلال مهرجان انتخابي في ساوث كارولينا في شباط/فبراير 2016 قال ترامب حول الواقعة “سمعتم بهذا، أليس كذلك؟”، ملمحا إلى الجزء المتعلق بدم الخنزير.
وأضاف “كان يواجهون مشاكل إرهاب، تماما كما يحدث معنا”.
وتستمر قصّة بيرشينغ بالإشارة الى انه تم إطلاق السجين الرقم خمسين من أجل أن يُخبر رفاقه المقاتلين بما يفعله الأميركيون.
وقال ترامب يومها “لمدة 25 عاما لم تكُن هناك اي مشكلة. حسنًا؟ 25 عاما لم تكن هناك أي مشكلة”.
وأعرب المؤرخون عن شكوكهم إزاء حصول تلك القصة
التعليقات
مبروك لترامب وابتنه الحسناء ما جنوه من بلاد العرب
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القصة صحيحة وهو أطلق سراح رقم 50 حتى يعلم الناس لماذا أباد المسلمين.
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من عام 2003 والى الان الذين قتلوا في سوريا والعرق 5 مليون مسلم سني هذا دليل على ان امريكا الصهيونية ترتكب الابادات الجماعية بحق المسلمين السنة وبعدين تجد منافق ومتخاذل وكاذب يطنطن لها
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سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار .
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ترمب منظم حفلات مسابقات الفتيات الشبه عاريات,أثاربميوله نحوالعنصريين البيض فى امريكا بتعليقاته منذ يومين موجة غضب ضده فى امريكا تفقده الإحترام حتى داخل البيت الأبيض ومن مناصيره سابقا.أهوج كاره للإسلام
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بعض المسؤولين اللذين يتخذون تويتر حلبة يقذفون بها تعليقاتهم الفجه أكثرهم سطحيى المعرفه أغبياء .حتى لو كانوا فى مناصب عليا.يعتمدون على الخرافه والسوالف.ويتهجمون بجهلهم على الإسلام عمدا.حاقدين على القيم
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أكيد يشكك فيها المؤرخين لان القتله أمريكان والمقتولين مسلمين
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القصه اوضح من عين الشمس يا ترامب هؤلاء الي تسميهم اسلاميين ومن خلالها صار هناك اسلام متشدد انما هم بالاصل عملاء للغرب يستخدمها الاستكبار العالمي بهدف تحطيم الاسلام و هم بالحقيقة ادوات سياسية ومصالح
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