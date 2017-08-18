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الأمير سلمان بن سلطان: للكويت مكانة خاصة في وجدان المملكة وما يربط الشعبين أكبر من أن تشرحه الكلمات

الأمير سلمان بن سلطان: للكويت مكانة خاصة في وجدان المملكة وما يربط الشعبين أكبر من أن تشرحه الكلمات
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المرصد 17 2٬024 3 ساعات

صحيفة المرصد:وجه الأمير ، سلمان بن سلطان بن عبد العزيز انتقادات لاذعة للكتاب السعوديين الذين ينتقدون الكويت لموقفها الحيادي من الازمة الخليجية ويمنون عليها بدفاع المملكة عنها في حرب الخليج الثانية عام 1990، داعيا إياهم ليتذكروا أن الكويت كانت الحضن الذي آوى الملك المؤسس عبد العزيز ووالده وأسرته بعد سقوط الدولة السعودية الثانية.

وقال “ الأمير ” في مقال له نشرته صحيفة “إيلاف” الإلكترونية بعنوان:”السعودية والكويت:أواصر التاريخ وعلاقة المصير المشترك”، لطالما كانت للكويت مكانة خاصة يصعب تجاهلها في وجدان المملكة العربية السعودية وتاريخها. ولقد قرأت وسمعت الكثير من القصص والمواقف التاريخية للكويت تجاه الدولة السعودية ومؤسسها الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه. فقد كانت الكويت هي الحضن الذي آواه ووالده الإمام عبد الرحمن، وأسرته كافةً، في ضيافة اخوانهم من أسرة ال الصباح الكرام، وشعب الكويت الوفي، بعد سقوط الدولة السعودية الثانية. ومن أرض الكويت، انطلقت مسيرة التوحيد التي قادها الملك المؤسس، رحمه الله، لبناء الدولة التي نعيش في ظلها حتى هذا اليوم. وما يربط الشعبين الشقيقين أكبر من أن تشرحه الكلمات في هذا المقال.

وأضاف قائلا: لقد طالعت خلال الأيام الماضية مقالات لبعض كتاب سعوديين لستُ أشك في وطنيتهم وصدق نيّاتهم، ولكنها تحزّ في النفس، ولا تنسجم مع الوقائع والحقائق التاريخية. فعندما اتخذ المغفور له، بإذن الله، الملك فهد بن عبد العزيز، قرار استدعاء القوات الدولية والعربية بعد احتلال الكويت من قبل القوات العراقية، كان ذلك بالتأكيد نابعاً من مروءة الملك فهد، رحمه الله، والشعب السعودي الذي يمثله، ومن شعوره بالواجب تجاه الكويت قيادةً وشعباً. لكننا، في الوقت ذاته، لا نستطيع تجاهل الواقع، وهو أن تهديد القوات العراقية لم يكن لينتهي عند الحدود الكويتية وحسب، فقد تم إبلاغ الأمير بندر بن سلطان، حفظه الله، وهو آنذاك السفير السعودي في واشنطن، أن القوات العراقية تقوم بنقل صواريخ أرض أرض من الأراضي العراقية إلى الكويت. بعد ذلك بادر ريتشارد (دِك) تشيني، وزير الدفاع الأميركي في ذلك الحين، إلى زيارة المملكة ومقابلة الملك فهد، وعرض عليه صور الأقمار الصناعية التي تثبت ذلك، إضافة إلى أن القوات العراقية تتخذ تشكيلات هجومية على الحدود الكويتية- السعودية. في ضوء تلك التفاصيل، أصبح من الواضح لدى المختصين أن التحرك التالي للقوات العراقية سيكون باتجاه الاراضي السعودية.

وأشار قائلا: هذه حقائق يصعب تجاهلها، ولمن شاء من القراء الكرام أن يعود لفيلم وثائقي مميز عرضته قناة MBC منذ بضع سنوات، أنتجته شركة OR MEDIA تحت عنوان: «حرب الخليج»- «الجزء الثاني من الدقيقة 30 حتى الدقيقة 42». (رابط الفلم الوثائقي في أسفل المقال)
في ذلك الفيلم، تحدث بشكل واضح، كل من كانت له علاقة، أو دور، في تلك الأزمة، بل أن الملك فهد، رحمه الله، قال في خطاب يوم الثامن من أغسطس (آب) 1990، بعد ستة أيام من غزو الكويت، إن دول التحالف بادرت إلى إرسال قواتها لمساندة القوات المسلحة السعودية في أداء واجبها الدفاعي عن الوطن والمواطنين.

وتابع الأمير قائلا : أرجو ألا يذهب البعض إلى تأويل التوضيح الذي ذكرت أعلاه، من منطلق أنه لو لم يكن هناك تهديدٌ عراقي للسعودية، لما اتخذ الملك فهد قراره التاريخي العظيم. فالكويت، إضافةً لمواقفها التاريخية والأخلاقية التي أشرت إليها، هي جزء أساس وأصيل من منظومة مجلس التعاون الخليجي، الذي يشكل أمنه واستقرار دوله وحفظ سيادتها، مصلحةً، بل مطلباً استراتيجياً، للمملكة العربية السعودية. ويتذكر الجميع قول الملك فهد إنه إما أن تبقى الكويت والسعودية معاً أو أن يذهبا معاً. وفق قناعتي، فإن هذه العبارة ليست نابعة من منطلق عاطفي فحسب، بل هي تعكس البعد الاستراتيجي للسياسة السعودية. وأكاد أن أجزم أن ما كتبه البعض، سواء في الصحافة أو في منابر التواصل الاجتماعي، لا يمثل رأي القيادة السعودية وشعبها الكريم. فقد شاهدنا جميعاً كيف استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أخي ولي العهد السعودي، معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، بكل احترام وكرم أخلاق معهود من قادة المملكة. أما الاختلاف في الآراء، إذا حصل، فيتم التعامل معه انطلاقاً من المصلحة الوطنية لكل دولة.

واختتم الامير سلمان بن سلطان مقالته قائلا : حقيقةً، لست أعلم ما الذي يمكن أن تحققه تلك الكتابات، التي طالعتها لبعض الكتّاب السعوديين خلال الأيام القليلة الماضية. الواقع أنها لن تحقق سوى استفزاز المشاعر الوطنية للشعب الكويتي الشقيق، والإيحاء لهم بأن إخوانهم في السعودية يمنّون عليهم بمواقفهم السابقة. هذه ليست من أخلاق وشيم الكرام، التي دأبت عليها القيادة السعودية الرشيدة وشعبها الكريم، والتي هي امتداد لما بدأه السلف ويستمر عليه الخلف، بإذن الله تعالى. حفظ الله أوطاننا من كل مكروه ونسأله جل وعلا أن يوفق قادتنا لما فيه الخير والصلاح، إنه ولّي ذلك والقادر عليه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - الاخضر
2017-08-18 06:23:31
لاننسى مواقف الكويت التاريخية معنا ولاننكرها ولاداعي للإلتفات لمجموعة كتاب يكتبون مقالات هنا أو هناك تصنف في باب العتاب والمحبة وليس من واقع كره أو بغضاء .
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16 - Smile
2017-08-18 06:22:08
اعتقد الكاتب جانبه الصواب في بعض الأشياء هناك حقائق لا اريد ان اذكرها ولا احب ان أتكلم بالعاطفة ؟؟؟؟؟
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15 -
2017-08-18 06:19:26
لا تنتقد انتقادات لا ذعة هذا شغلهم منذ عرفنا الصحافة والشبكة العنكبوتية .
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14 -
2017-08-18 06:15:24
تعليق مخالف
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13 - ابو شدا
2017-08-18 06:13:14
احب الكلام الى الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر▪حسبي الله لاإله إلا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرت▪
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12 - ابو شدا
2017-08-18 06:01:44
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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11 - هتان
2017-08-18 05:57:47
ومن المفترض على دولة الكويت الوقوف في هذا الوقت مع المملكة في اي قرار تتخذه او يمس سيادة المملكة وخاصة الازمة اليمنية والقطرية ****
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10 - هتان
2017-08-18 05:54:25
وتسكينهم وصرف المكافأت المقطوعة لهم وجميع احتياجاتهم تصرف لهم وعندما تحررالكويت عادوا الى وطنهم في ذلك الوقت لم نسمع من إعلامهم وشعبهم الا الفضل للامريكان الذين حرروا بلادهم من الغزوالعراقي!!
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( عدد التعليقات 2,032 )
9 - ابونواف...
2017-08-18 05:52:09
أرجو ألا يذهب البعض إلى تأويل التوضيح الذي ذكرت أعلاه، من منطلق أنه لو لم يكن هناك تهديدٌ عراقي للسعودية، لما اتخذ الملك فهد قراره التاريخي العظيم.
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8 - هتان
2017-08-18 05:50:21
وتفكيكه لما كان في هذاك الوقت يمتلك القوة من ترسانة عسكرية ورجال وعلماء بينما الدول العربية الاخرى في جهل وسبات عميق !! ومع ذلك وقفت المملكه مع الكويت بكل قوة بالمال والجيش واستقبال النازحين الكويتيين
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7 - هتان
2017-08-18 05:44:29
من الذي ورط صدام بدخول الكويت ومهدله ذلك؟إنها الاستخبارات الامريكية وكولون باول وبوش الاب وديك تشيني مهندسين الحرب القذره كانوا على علم بذلك ولكن كانت المصلحة الامريكية تقتضي ذلك وإضعاف دولة العراق..
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6 - شايب بروح الشباب
2017-08-18 05:32:42
هؤلاء الجهلة يعملون عن قصد متناسين أن شعب الخليج العربى كله تربطهم علاقات أسريه وتاريخيه ولحمة متأصلة.قصة المؤسس مثال لمايجمع الخليجيين كلهم.يشك فى أن بعض من يكتب أو يعلق مندس متكسب مفسد.لايريد الخير.
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5 - شايب بروح الشباب
2017-08-18 05:27:24
مايفعله بعض الكتاب والتويتريين وغيرهم من الجهلة هم غوغائيين ممن يخلط الأمور ويشوه الحقائق ويسئ متعمداللروابط الأخويه بين شعب الخليج العربى الواحد.تشويه وتدليس يقلدون به إعلام عربى عرف بالجعجعة والسب
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4 - خالد الزهراني
2017-08-18 05:14:21
الله يعز حكامنا والله انهم اهل راي وحكمه
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3 - سعد بن فهد
2017-08-18 05:01:13
اتمنى تفتحون موضوع الغزو الامريكي للعراق 2003 ومن اين دخلت القوات الامريكية جوا وبرا ***
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2 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-08-18 05:00:26
طبعا المجرم الارهابي صدام لا يذكر اسمه عن الكبار لانه مخلد في التاريخ مجرم
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1 - احسنت
2017-08-18 04:57:42
احسنت يابن الكرام
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