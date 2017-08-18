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مفاجأة.. الكشف عن علاقة غرامية بين رجل أعمال عربي شهير وشقيقة “رونالدو”

مفاجأة.. الكشف عن علاقة غرامية بين رجل أعمال عربي شهير وشقيقة “رونالدو”
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المرصد 10 2٬594 2 ساعتين

صحيفة المرصد-وكالات:كشف موقع “فيداس″ الإلكتروني عن علاقة غرامية بين شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كاتيا فييرو (40 سنة)، والرئيس التنفيذي لشركة “حديد مصر” والداعم لقنوات “أون سبورت” الرياضية المصرية، أحمد أبو هشيمة.

وبحسب موقع “فيداس″ فإن علاقة أحمد وكاتيا فييرو جيدة وتسير بشكل جيد وهناك الكثير من الحب بينهما، وبحسب المعلومات المسربة فإن علاقة المليونير أبو هشيمة والمغنية فييرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأت منذ عدة أشهر.

واعتبر الموقع أن أحمد أبو هشيمة أحد أبرز رؤساء الشركات في مصر، خصوصاً في تجارة الحديد، حيثُ يُدير شركة “حديد مصر” ويملك نحو مليوني متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو رجل رومانسي ورجل مهذب، على حد قوله.

واوضخ الموقع أن أبو هشيمة كان متزوجاً بالمغنية اللبنانية هيفا وهبي لثلاث سنوات وكان مقرباً من عائلة كاتيا أفيير، خصوصاً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحاول أبو هشيمة إخفاء علاقته مع كاتيا أمام الرأي العام لفترة طويلة منذ بداية الصيف.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - اتحادي صميم
2017-08-18 06:39:31
صباح الخير. سلملي على اللي عبايتها فوق الرأس بنت البلد السعودية ... اعزها الله ب الاسلام وفرض علية احطهااااا فوق الرأس.
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9 -
2017-08-18 06:39:09
لا اعلم لماذا بعض رجال الاعمال يفضلون الزواج من خارج بلدهم ؟؟
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8 - سعودي
2017-08-18 06:33:53
يا اخوان اليوم جمعة فأكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا قرأة سورة الكهف. جمعة مباركة
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7 - ولوو
2017-08-18 06:33:50
وليه متكبر على بنات بلدك وجدت عندها زيادة في شيء
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6 - ولوو
2017-08-18 06:31:47
بنات مصر أفضل منها بكثير وأشرف كمان
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5 - ابو تركي
2017-08-18 06:17:44
يحليله ابو هشيمه يبحث عن الشو الإعلامي أينما حل بداية بهيفاء وهبي ولكن الخطة يبدوا لم تنجح او انه انتقد ثم عكس على لحيمة 😎 ثانية اخوها مشهور 🤔
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4 - ابو شدا
2017-08-18 06:11:05
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احب الكلام الى الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر▪حسبي الله لاإله إلا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرت▪
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3 -
2017-08-18 06:07:14
الطيور على اشكالها تقع
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2 - ابو شدا
2017-08-18 06:03:15
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار .
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1 - ابو شدا
2017-08-18 06:02:53
رجل أعمال عربي ...... لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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