مفاجأة.. الكشف عن علاقة غرامية بين رجل أعمال عربي شهير وشقيقة “رونالدو”

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صحيفة المرصد-وكالات:كشف موقع “فيداس″ الإلكتروني عن علاقة غرامية بين شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كاتيا فييرو (40 سنة)، والرئيس التنفيذي لشركة “حديد مصر” والداعم لقنوات “أون سبورت” الرياضية المصرية، أحمد أبو هشيمة.

وبحسب موقع “فيداس″ فإن علاقة أحمد وكاتيا فييرو جيدة وتسير بشكل جيد وهناك الكثير من الحب بينهما، وبحسب المعلومات المسربة فإن علاقة المليونير أبو هشيمة والمغنية فييرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأت منذ عدة أشهر.

واعتبر الموقع أن أحمد أبو هشيمة أحد أبرز رؤساء الشركات في مصر، خصوصاً في تجارة الحديد، حيثُ يُدير شركة “حديد مصر” ويملك نحو مليوني متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو رجل رومانسي ورجل مهذب، على حد قوله.

واوضخ الموقع أن أبو هشيمة كان متزوجاً بالمغنية اللبنانية هيفا وهبي لثلاث سنوات وكان مقرباً من عائلة كاتيا أفيير، خصوصاً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحاول أبو هشيمة إخفاء علاقته مع كاتيا أمام الرأي العام لفترة طويلة منذ بداية الصيف.