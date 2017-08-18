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حادث مروري يحول سيارة “إسعاف” إلى سيارة”الموت”..تفاصيل مؤلمة
صحيفة المرصد:تسببت حادثة مرورية تعرضت لها سيارة إسعاف في مدينة بللسمر شمالي أبها في وفاة مريضة تسعينية كانت داخل السيارة، بالإضافة إلى سائق الإسعاف وقائد المركبة الأخرى اللذين توفيا في الحال.
وقال المتحدث باسم الشؤون الصحية في منطقة عسير سعيد النقير في تصريحات لصحيفة “عكاظ”، إن المريضة التسعينية التي توفيت في الحادثة كانت منومة في مستشفى النماص العام، إذ تعاني من نزيف في الدماغ، وتم قبول حالتها في قسم المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي، وأثناء نقلها بالإسعاف حصلت الحادثة التي أودت بحياتها وسائق السيارة الأخرى، في مدينة بللسمر شمالي مدينة أبها.
وأضاف «أصيب في ذات الحادثة ابن وابنة المريضة المتوفاة والطبيب والممرضة المرافقان لها بإصابات بليغة، إضافة لمرافق صاحب المركبة الأخرى».
التعليقات
14 - انـــــــــــا2017-08-18 06:36:52
الاسعاف بس يشغل السفتي يسرع ويحسب ان الطريق له ياخي حتى لو حالة مستعجلة ترى في ناس بالطريق معك منتب لحالك - على العموم الله يرحمهم ويشفي المصابين
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13 - الشمراني خالد2017-08-18 06:20:37
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه عدد ماذكره الذاكرون وعدد ماغفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد تسلينا كثير
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12 - الشمراني خالد2017-08-18 06:19:24
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه عدد ماذكره الذاكرون وعدد ماغفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد تسلينا كثير
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11 - ابو شدا2017-08-18 06:12:25
احب الكلام الى الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر▪حسبي الله لاإله إلا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرت▪
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( عدد التعليقات 2,032 )10 - ابونواف...
اللهم ارحم المتوفين واللهم شاف المصابين واللطف بحالهم
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9 - ابو شدا2017-08-18 05:52:27
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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8 -2017-08-18 05:50:24
لاحول و لا قوة الا بالله هذا قضاء الله وقدره غفر الله و رحم من توفى وشفاء الله المصابين التهور بالقيادة تسبب المهالك و الدمار
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7 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-08-18 05:42:05
نؤمن بالقضاء والقدر فلا حول ولا قوة إلا بالله ، ولكن حتى سيارة الإنقاذ- بإذن الله - ما سلمت من تهور قائدي السيارات . الطريق مزدوج كيف حصل التصادم وجهًا لوجه ؟!
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( عدد التعليقات 9,642 )6 - العنيد
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم برحمتهالواسعة وأسكنها فسيح جناته يارب العالمين انا لله وانا اليه راجعون🌹
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5 - ام خالد2017-08-18 05:41:44
الله يرحمهم ويغفر لهم إنا لله وإنا إليه راجعون
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( عدد التعليقات 9,642 )4 - العنيد
أصبحنا وأصبح الملك لله 🌹
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3 - زاااااير وماشي2017-08-18 05:41:02
تعليق ١ هذا مكتوب نسأل الله لهم المغفره ولجميع المسلمين. قول يفترض إخلاء جوي بدل سيارات الاسعاف لجميع الحالات الذي يتطلب وضعها النقل على وجه السرعة. اما الحالات الأقل من متوسط على سيارات الإسعاف
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2 - راجي رحمه ربه2017-08-18 05:37:20
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم شفاء عاجلا لايغادر سقما وأن يتولاهم برحمته وان يرحم الميت ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته ويصبر اهلهم ويكفينا شر كل ذي شر
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1 - شايب بروح الشباب2017-08-18 05:36:47
كثير من سائقى الإسعافات وسيارات المرور وغيرها,يحتاجون إلى تدريب ومهارات خاصة لقيادة نوعية وظروف السيارات التى يستخدمون..فقيادتها ليست بالعافيه والتهور أو الغطرسه والتحدى.بل لهدف .ولها شىروط وآداب.
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