حادث مروري يحول سيارة “إسعاف” إلى سيارة”الموت”..تفاصيل مؤلمة

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صحيفة المرصد:تسببت حادثة مرورية تعرضت لها سيارة إسعاف في مدينة بللسمر شمالي أبها في وفاة مريضة تسعينية كانت داخل السيارة، بالإضافة إلى سائق الإسعاف وقائد المركبة الأخرى اللذين توفيا في الحال.

وقال المتحدث باسم الشؤون الصحية في منطقة عسير سعيد النقير في تصريحات لصحيفة “عكاظ”، إن المريضة التسعينية التي توفيت في الحادثة كانت منومة في مستشفى النماص العام، إذ تعاني من نزيف في الدماغ، وتم قبول حالتها في قسم المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي، وأثناء نقلها بالإسعاف حصلت الحادثة التي أودت بحياتها وسائق السيارة الأخرى، في مدينة بللسمر شمالي مدينة أبها.

وأضاف «أصيب في ذات الحادثة ابن وابنة المريضة المتوفاة والطبيب والممرضة المرافقان لها بإصابات بليغة، إضافة لمرافق صاحب المركبة الأخرى».