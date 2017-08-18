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في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة: مريض يعود للحياة بعد توقف قلبه لمدة 40 دقيقة
صحيفة المرصد:نجح فريق أطباء الطوارئ في مستشفى الأنصار الحكومي بالمدينة المنورة في التعامل مع حالة مريض أصيب بجلطة في القلب توقف على أثرها قلبه وجهازه التنفسي.
وبحسب صحيفة “عكاظ” ، قام الفريق الطبي بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض باستخدام الصدمات الكهربائية التي استمرت نحو 40 دقيقة في واحدة من أطول حالات الإنعاش القلبي على الإطلاق.
وأنقذت العناية الإلهية المريض، حيث فوجئ الأطباء بعودة النبض إلى المريض ليوضع تحت الملاحظة بالعناية المركزة ، وتسهد حالته تحسنا تدريجياً.
التعليقات
7 - ابو شدا2017-08-18 06:11:59
احب الكلام الى الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر▪حسبي الله لاإله إلا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرت▪
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6 - المُزن2017-08-18 06:08:29
🍃🍁سبحان الله يحيي العظام وهي رميم، الله يشفيه شفاء لايغادر سقماً 🍁🍃
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5 - جبل طويق2017-08-18 06:04:11
الله اكبر دعوه من قلب صادق الله يشفيه
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4 - شايب بروح الشباب2017-08-18 06:02:33
رد الله له عافيته.وأجله لم يحن بعد!وكم من إنسان تعرض لمثل هذا ولأوقات غيبوبه أطول وفاق وقام صحيحا معافى.إذا جاء اجلهم لايستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ربما هذا تنبيه له ليتقرب من الله اكثر.الرحيم.
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3 - الحقباني2017-08-18 06:02:21
علم الحمدلله للهم صلي علي محمد وصحابه وسلام علم
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2 - ابو شدا2017-08-18 05:59:40
سبحان من يحيي العظام وهي رميم.
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1 - ابو شدا2017-08-18 05:58:55
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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