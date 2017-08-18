في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة: مريض يعود للحياة بعد توقف قلبه لمدة 40 دقيقة

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صحيفة المرصد:نجح فريق أطباء الطوارئ في مستشفى الأنصار الحكومي بالمدينة المنورة في التعامل مع حالة مريض أصيب بجلطة في القلب توقف على أثرها قلبه وجهازه التنفسي.

وبحسب صحيفة “عكاظ” ، قام الفريق الطبي بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض باستخدام الصدمات الكهربائية التي استمرت نحو 40 دقيقة في واحدة من أطول حالات الإنعاش القلبي على الإطلاق.

وأنقذت العناية الإلهية المريض، حيث فوجئ الأطباء بعودة النبض إلى المريض ليوضع تحت الملاحظة بالعناية المركزة ، وتسهد حالته تحسنا تدريجياً.