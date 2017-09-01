شاهد بالفيديو والصور: مأساة طفلة تعاني من أغرب حالة “تضخم دماغ” في العالم!

حجم الخط A A A المرصد 9 2٬817 9 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد:أصيبت الطفلة الأمريكية “كايتى” ذات التسع سنوات بأغرب حالة “تضخم الدماغ” حيث قال الأكباء إن حالة كاتي نادرة جدا ، وربما تصل نسبة حدوثها واحد في المليون.

واحتار الأطباء في تشخيص أسباب هذه الحالة الغريبة ، حيث لم يتوصلوا لأسباب حدوث هذا المرض رغم مرور تسع سنوات على ولادتها.

ولا تستطيع الفتاة الوقوف او المشي او التحدث بسبب شكلها “الغريب” والتضخم الزائد في منطقة الرأس والوجه .

وقالت صحيفة “الدايلى ميل” البريطانية، عندما اخبر الأم الطبيب أن حجم الجنين أكثر من الطبيعي بثلاث مرات, وان الطفلة لديها مرض ” تضخم الدماغ”, لم تجد الام حلا إلا البكاء والتضرع إلى الله ليعطيها القوة لتتحمل مرض طفلتها ولا تفكر فيما يوسوس لها الشيطان من محاولة لإجهاض الطفلة.

وتقول الأم بعد أن رجعت المنزل قلت لزوجي “الطبيب يقول إن الامر ليس سهلا, أنا سأتحمله إن لم تكن تستطيع ذلك، إرحل من الآن”, وجاءت الطفلة صاحبة مرض الخلل الجيني، بولادة قيصرية, ورحب بها كل من أفراد العائلة.

وأضافت الأم اول ما فتحت عيني بعد عملية الولادة “رأيت ابنتي الجميلة, فكانت عبارة عن حبتي عنب كبيرتين يحملهما جسم نحيل, ولكنى وقعت فى غرامها منذ اللحظة الاولى”, وبرغم مصاعب مرض “تضخم الدماغ”, فقد كانت “كايتى” تتعرض لحالات صرع متكررة تصل إلى خمسين مرة يومياً نتيجة لتضخم حجم المخ, ولكنها قامت بعملية جراحية استأصل الطبيب منها جزءاً من المخ, ليقلل هذه الحالات, ولكن مازال لكايتى سلسلة من العمليات الجراحية التي قد تظل باقي عمرها تقوم بها, فمازال أمامها عملية تصغير الخدين والشفاه واللسان , وتقليل حجم الرأس حتى تتمكن الطفلة أن تقف منتصبة, فإلى الآن لا تستطيع الطفلة أن تقف منتصبة من ثقل رأسها.

كايتى هي الطفلة السادسة المكونة من ثمان اطفال واب وام, وعندما سئل الأطفال عن شعورهما بما فيه اختهما قالت اختها الكبرى ” اصبحت الآن اكثر صبراً واكثر تواكباً مع ما تقدمه الحياة, فمهما يحدث يجب ان تتقبله وتتعامل معه ولا تغوص في دائرة الرفض والغضب من القدر او الله, هذا ما كتب عليك فاقبله”, اما الأم فقالت “عندما يعطيك الله شيئاً يجب أن تأخذه لا أن ترميه او تقتله, انا راضية بما فيه ابنتي وسأصبر كما أراد الله لي”.