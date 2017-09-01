شاهد.. أشهر طفل سوري صاحب عبارة “شيلني يا بابا” يؤدي مناسك الحج

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صحيفة المرصد:بعد ستة أشهر كاملة على المشهد المأساوي الذي كان بطله الطفل السوري عبدالباسط الصطوف ، حيث سقط برميل متفجر على مكان نزوح الطفل هو وعائلته في مارس الماضي مما تسبب في بتر قدميه ومقتل والدته وأخته.

كشف تقرير نشره موقع “العربية.نت” أن الحاج محمود بركات قرر استضافة الطفل عبدالباسط على حسابه الشخصي في موسم حج هذا العام، بعد معرفته لما حلّ به.

وقدمت السلطات السعودية تسهيلات عديدة لاستقبال الطفل السوري عبدالباسط لتمكينه من أداء فريضة الحج رُغم صغر سنّه، قادما من منفاه بجنوب تركيا.