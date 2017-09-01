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شاهد.. أشهر طفل سوري صاحب عبارة “شيلني يا بابا” يؤدي مناسك الحج
صحيفة المرصد:بعد ستة أشهر كاملة على المشهد المأساوي الذي كان بطله الطفل السوري عبدالباسط الصطوف ، حيث سقط برميل متفجر على مكان نزوح الطفل هو وعائلته في مارس الماضي مما تسبب في بتر قدميه ومقتل والدته وأخته.
كشف تقرير نشره موقع “العربية.نت” أن الحاج محمود بركات قرر استضافة الطفل عبدالباسط على حسابه الشخصي في موسم حج هذا العام، بعد معرفته لما حلّ به.
وقدمت السلطات السعودية تسهيلات عديدة لاستقبال الطفل السوري عبدالباسط لتمكينه من أداء فريضة الحج رُغم صغر سنّه، قادما من منفاه بجنوب تركيا.
التعليقات
39 - ابو العز الدمشقي2017-09-01 15:20:20
الطفل من حلب وأصيب بقصف من حلب الشرقية على حلب الغربية وقصته معروفة للقاصي والداني ونرجوا الله أن يقتص ممن تسبب له بهذه الإصابة
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38 -2017-09-01 14:41:04
ماشاء الله تبارك الله الله يوفقه في حياته
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37 - ابو سليمان س2017-09-01 13:48:12
حياه خله يجي ويشوف الامن والامان ،، نحن مركز الكون
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36 - احمد عسيري2017-09-01 13:31:51
اسال الله ان تسبقك قدماك الى الجنة
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35 - ابو العز الدمشقي2017-09-01 13:01:31
كل عام وأنتم بخير وأنا لم أعلق أي تعليق سوى هذا فأرجو من الجميع المعذرة عن اللقافة وقلة الحياء التي صدرت من بارد الوجه المنتحل لإسمي والذي لن أغيره مهما****
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34 - زينب...2017-09-01 10:13:04
سينتقم الله من الظالم بشار وستقطف رقبته المائله فالله (اخذه اليم شديد)
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33 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-01 10:04:15
كل عام ونتم باخير -عيدكم مبارك عليكم -سبحان الله وبحمده -
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32 -2017-09-01 09:47:46
30- بدك 500 ليرة مهو هيك خيوه ضوي واتكل ماعنّا صرف خخخخخخخخخخخخخخخخ
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31 -2017-09-01 09:42:56
لعنة الله على بشار ولعنة الله على شبيحة وعلى جميع من يقف معه حتى تقوم الساعة
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30 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:41:20
ولك ابوسعود هههههههههههههههه
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29 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:40:41
تعليق مخالف
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28 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:36:22
تعليق مخالف
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27 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:32:24
تعليق مخالف
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26 -2017-09-01 09:31:37
الدمشقي حاول يتذاكا على المشرف ولكن مشرفنا طلع ذيب امعط وعطاه على الخشه هههههههههه
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25 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:30:46
تعليق مخالف
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24 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:29:34
تعليق مخالف
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23 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:27:52
تعليق مخالف
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22 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:25:26
تعليق مخالف
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21 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:22:58
تعليق مخالف
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20 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:20:17
تعليق مخالف
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19 -2017-09-01 09:19:14
15- رحنل ولفينا ماوجدنا الا الطبل والمزمار والغواني في كل مكان الا من رحم الله
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18 -2017-09-01 09:17:36
*****
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17 -2017-09-01 09:14:35
12- من تقصد ب الاحرار ايها الدمشقي هل تقصد جيوش المجرم بشار قاتل شعبه ومشرد الاطفال والشيوخ ام تقصد شئ آخر وضح ولا تدس السم بالعسل
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16 -2017-09-01 09:14:09
حسبي الله على الروافض والنصيريين والمجوس اتباع الهالك الكافر الزنديق الخنزير العربيد الفاسق الفاجر الخميني عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين وعلى من اتبع ملته ووضع صورته
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15 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:13:26
بدك تشوف الرجال تعه علي سوريا
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14 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:12:12
أمتا نرجع علي سوريه ملينا من هيك بشر
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13 -2017-09-01 09:11:02
8- ابو العز الدمشقي والكوبة فيك وبرئيسك فشار الجحش
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12 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:10:48
سوريه كل سنه وانتي بخير
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11 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:08:26
سوريه ارض الأحرار كبير وصغير
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10 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:07:46
سوريه أرض الصمود والرجال
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9 -2017-09-01 09:07:44
تقبل الله منا ومنه صالح الاعمال وحسبي الله على من كان السبب بالمناسبة وين تعليقات قلم الخنبقة والرخال وفهد12 مثل هذه الحالات يختفون تماما !!!!!!!!!
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8 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 09:06:44
تعليق مخالف
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7 - أبو خالد2017-09-01 09:02:25
حسبي الله إليك نشكو ضعفنا أن إذ لم نستطيلع نصر ضيفنا والحمد لله على كل حال من ينتصر لهذا الطفل غير رب العباد وأولاد بشار ينعمون بالراحة
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6 - فيصل العتيبي2017-09-01 09:01:43
الله يلعن بشار ويلعن ايران ويلعن الروس وكل من حارب الاسلام والمسلمين
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5 - Smile2017-09-01 08:35:42
الله ينتقم من المجرم بشار وكل من يدعمه روسيا وإيران والغرب متواطئ معه
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4 - المر2017-09-01 07:43:13
الله يتقبل منا ومنه ويعوضه خير هذا الطقفل وينتقم من اللي كان السسبب
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3 - هنطش2017-09-01 07:40:49
هذا عينه من سنه الشام باقي أشياء بعد رحيل بشار2055 بتشوفون المستخبي
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( عدد التعليقات 17 )2 - hmrush bqdwsh zamkarush
الله يتقبل منا ومنك والله يعوضك خير أيها الطفل البرى الغالي ...
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1 - قلم قم2017-09-01 06:15:03
عذرآ ايها الطفل فاالاعلام العربي مشغولون باالاخونج ولايوجد اعداء سواهم
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بواسطة : سركيس بااااريس
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بواسطة : زمن العجايب
😂😂😂😂😂...
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