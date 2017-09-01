بالفيديو:تعرف على ملكة الفلفل الحار التي لا تهزم

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صحيفة المرصد:تقام كل عام في تشيلي مسابقة فريدة من نوعها لتناول الفلفل الحار، يمر المتسابقون فيها بعدة مراحل، تزداد فيها الصعوبة مع كل مرحلة، لكن سيدة في منتصف العمر، تسيطر على المسابقة منذ عام 2014، لتحمل لقب “سيدة الفلفل التي لا تهزم”.

وتبدأ المسابقة مع أنواع بسيطة من الفلفل، والتي يمكن للكثير تناولها دون التعرض لآثار جانبية خطيرة، ولكن التحدي يصبح أكثر صرامة مع كل جولة، ليصل المتسابقون في الجولة الأخيرة، إلى أشد أنواع الفلفل حرارة في العالم، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وما يزيد الأمور صعوبة على المتسابقين، تحظر شروط المسابقة تناول الماء أو أية مشروبات يمكن أن تطفىء حر الفلفل، ويجد العديد من المتسابقين أنفسهم غير قادرين على المواصلة، وينتهي بهم الحال بالتقيؤ، في حين يحاول آخرون التغلب على صعوبة المسابقة، من خلال الدموع التي تنهمر غزيرة بفعل الفلفل الحار.

وتشهد المرحلة الأخيرة من المسابقة عادة وصول متسابقين اثنين فقط، وخلال الأعوام الأربعة الماضية، كانت السيدة سيد باربر، من بين طرفي الجولة النهائية، وليس ذلك فقط، بل تمكنت من الفوز بالمسابقة في 3 مناسبات، مما جعلها تتحول إلى أسطورة حقيقية بين عشاق الأطعمة الحارّة.

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