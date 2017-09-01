أحمد الأمير.. يفجر مفاجأة في قضية منشطات محمد نور .. ويكشف 3 أخطاء فادحة ارتكبها المعمل السويسري
صحيفة المرصد: فجر الباحث السعودي في مجال المنشطات، وأخصائي الطب الشرعي والباحث في علم السموم، ، ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” والاتحاد الدولي لكرة القدم،أحمد الأمير,مفاجأة من العيار الثقيل، في قضية قائد فريق الاتحاد محمد نور مؤكداً أن المعمل الذي تولى فحص العينة الخاصة به ارتكب ثلاثة أخطاء، تستوجب عدم الاعتراف بالنتيجة التي توصلت إليها الفحوصات التي أجراها هذا المعمل.
وكتب أحمد الأمير في تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أن المعمل الذي أجرى فحص عينة محمد نور ارتكب ثلاثة أخطاء إجرائية، كانت كفيلة بإنهاء القضية من أول درجة.وفقاً لـ ” المدينة”.
وتابع “الأمير” إن هذه الأخطاء أخرجت الإجراءات المتخذة في الكشف عن المنشطات بعينة نور عن المعيار الدولي للمختبرات، وبالتالي فالمفترض أن تلغى ولا تعتمد نتائج الكشف على النحو التالي:
1- أخطاء في حساب وقت الفصل النوعي للمركب الموجود في عينة اللاعب، وبالتالي خروجه عن المستوى المقبول والمعتمد من قبل «وادا».
2- أخطاء في استخدام كميات غير متساوية ما بين الكنترول الإيجابي والسلبي وعينة اللاعب.
3- أخطاء في حساب تركيز المركب في عينة اللاعب واستخدام طريقة نوعية لحساب التركيز وليست كمية وهذا خطأ فادح لا يغتفر!.
وأكد الأمير، أن كل هذه الأخطاء، مثبتة ومدعمة بآراء خبراء عالميين في مجال المنشطات، لكن نزولا على رغبة هؤلاء الخبراء فإنه لن ينشر أسماء هؤلاء الخبراء.
ورد الأمير على سبب تثبيت محكمة “كاس” قرار إيقاف محمد نور أربع سنوات، رغم وجود هذه الأخطاء قائلا إن “كاس” تثبتت الإيقاف أربع سنوات بسبب أمرين:
“أولاً:تغيير فريق المحاماة قبل الجلسة بيوم وإلزام فريق المحاماة الجديد بتأجيل الجلسة فقط، ولكن للأسف لم يتم ذلك من قبلهم.
وثانياً: عدم مقدرة اللاعب وخبيره العلمي من حضور جلسة الاستماع، وذلك لعدم مقدرة الخبير من الحصول على تأشيرة دخول الأراضي السويسرية”.
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التعليقات
اشغلتونا
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الواقعه مثبته ***
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هرجاً في الفائت نقصان في العقل .... وبعدين الرز بتاع نور يادوب يكفيه
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معروف اللاعب يتعاطى منشطات من زمان
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محمدنور اسطورة الكرةالسعودية يكفي انه لعب في كاس العالم مع المنتخب .. وهو اللاعب اللي يعرف يتفاهم مع حسين عبدالغني وكمان لا انسی حسن خليفة
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تعليق مخالف
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شكل محمذ نور
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وينك اثناء المداولات . كلامك غير قانوني والقضية مثبته وانت تعلم ذلك ونور يعلم ذلك ومقتنع به.
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لن ينشر أسماء هؤلاء الخبراء!!
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ليش محمد نور ... ***
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نور رجل صاحب اسرة واهل واحباب خلاص اتركوا الرجل يعيش كورة ***
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إتقوا الله هذه أيام فضيلة والظلم ظلمات يوم القيامة .الكل يعلم أن نور ومنصور قد رفعا إسم نادي الإتحاد عاليا وإستفزا أشخاص كثيرين على مدى سنين وتسببا في قرحة المعدة والضغط والسكر للبعض وكان لابد من حصل.
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لاحولا ولاقوة الي باالله يشيخ خاف ربك اللاعب بين من كلامه انه يتعاطي شي اقول ***
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ماذا يساوي تاريخ السنافر أمام تاريخ الكابتن محمد نور والله مسخر فريق السنافر وأحلة مسخرة ضربة الجزاء أو ضربة الترجيع اللي كسر بها ظهر السنتورة 8 محمد الدعيع
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والخطاء الرابع الوبي الهلامي لة دور اساسي في هذا
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تمام ليش مايرفع اللاعب استأنف للفيفا لرفع الايقاف عنه
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طيب يابو نقاط وش تبي بالضبط بتسوي فاهم عندك محمد نور استفهم علي راْسه وبخصوص المنشطات ايام منصور البلوي اذا كان فيه مباراة مهمه للاتحاد اليوم الي قبلها تحصل محمد نور فالمستشفي يقلك سخون قد تمنعه
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اقول خلها مستورة بس كلنا شفنا المباراة اللي لعبها ضد الهلال وبذل فيها مجهود خارق بعز الحر والرطوبة وبعدها تسدح بالمستشفى ٣ ايام .. خلاص بلاش كشف أوراق راح وقتها .. نور نجم كبير واعتزل وانتهى كل شي ..
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حرام وألف حرام تسكتون على هذا التلاعب عن خبراء ذلك المختبر حرام لاعب دولي ومظلوم يذهب ضحية ذلك المختبر السويسري يجب ان يعوض بتعويض كبيرعما لحق بذلك اللاعب وتحاسب اللجهه التي دهورت نفسية ذلك اللاعب،
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الان جاي يقنعنا ان محمد نور مايتعاطى منشطات يارجل من سنين وحنا نقول انه يتعاطى منشطات قبل الفحص
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لو كان فيك خير كان ترافعت عنه وبريته لكن كلكم كذابين تبغون تتسلقو ع اكتاف نور
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اقول سرى يا واد بلاش كزب سرى تراك نص نص اشبنا من نعرف الحركات دى اقول طير وكل فطير وتعال وإريك الغزال أبو سن ذهب والعالم كلها تكذب على نور معقولة
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الناس نست الموضوع فما داعي ترجع تفتح الموضوع وتشهر باللاعب وتفضحه بعد ان غابت القضية عن الاعلام والمفروض محمد نور يرفع عليك قضية تشهير
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اسحبوا ***وبلاش وجع راس
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ماله داعي التبريرات اللاعب واضح حتى من طريقه كلامه انه يتعطى شي خلاص ثبت انه يأخذ منشطات ماله داعي كل شوي يطلع واحد يشكك وصارات قضيه
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