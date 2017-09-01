“خادم الحرمين” يغرد على “تويتر”بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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صحيفة المرصد:غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صباح اليوم، قائلاً: نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة ضيوف الرحمن، ونحمده أن بلّغنا عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجّهم، وكل عام وأنتم بخير.

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