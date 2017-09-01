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“خادم الحرمين” يغرد على “تويتر”بمناسبة عيد الأضحى المبارك

“خادم الحرمين” يغرد على “تويتر”بمناسبة عيد الأضحى المبارك
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المرصد 12 661 4 ساعات

صحيفة المرصد:غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صباح اليوم، قائلاً: نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة ضيوف الرحمن، ونحمده أن بلّغنا عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجّهم، وكل عام وأنتم بخير.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - اضحى مبارك
2017-09-01 14:01:53
الله يحفظه و العباد و البلاد من كل شر
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
11 - ابو فارس جده
2017-09-01 13:47:10
شكرا لك يا خادم الحرمين
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
10 - ابو فارس جده
2017-09-01 13:45:45
كل عام وانت بخير يا رمز الامه خادم الحرمين الشريفين الحمد لله مبارك نجاح الحج جهود كبيره سلام وتحيه لكم ولكل الأسره الكريمه والشعب العظيم وشكرا خالد الفيصل عيدكم مبارك حفظ الله خادم الحرمين وولى العهد
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
9 - ابو سليمان س
2017-09-01 13:32:41
الله يطول بعمرك يابو فهد ويجعلك ذخرا لنا لنعيش معا نجاحات الرؤية الجديدة
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
8 - احمد عسيري
2017-09-01 13:27:24
عيدك فرح يامنبع الجود والخير الله يتمم لك حياة السعادة والله ينصر كلمتك ياملكنا ويعز دولتنا ارض السلاطين
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
7 -
2017-09-01 12:59:19
ونت بخير وصحه وسلامه وجميع الشعب السعودي
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
6 - يوسف العنزي
2017-09-01 12:59:09
اطال الله في عمرك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين وجعلكم ايامكم مديده وسنين عديده تنعمون بالصحه والعافيه وحفظ مملكتنا الحبيبه من كل مكروه تحت قيادتكم الحكيمه وولي العهد حفظه الله ورعاه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
5 - بخيت الزهراني
2017-09-01 12:45:40
كل عام وانته بألف خير وبكل صحه وعافيه يأ ملك القلوب، أسعدك الله يابوفهد دنيا وآخره ،وربنا يحفظك لنا ،وحقق الله لك كل الخير والله اننا نحبك والشعب كله يحبك،بقيت ذخرا لنا ياطويل العمرالله يعزك دائمالنا
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
4 - البتار
2017-09-01 12:26:57
اللهم احفظ والدنا خادم الحرمين من كل مكروه وسدد خطاه وعظم له الأجر والثواب .. ومن نجاح لنجاح ومن مجد لمجد بإذن الله يا خادم الحرمين الشريفين .. وكل عام وانت والوطن والشعب الوفي بخير وسلامه يابو فهد
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
3 - الداهف
2017-09-01 12:26:11
كل عام وانت بخير ياملكنا وحبيبنا سلمان وكل عام وشعبنا بخير وكل عام والامة الاسلامية في خير
لا يعجبني(13) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 21,484 )
2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-01 12:14:17
اللهم احفظ قائد مسيرتنا،،،،،،الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
1 - قلم الحقيقه
2017-09-01 12:11:08
كل عام جنودنا البواسل علي الحد الجنوبي سالمين اللهم اجمعهم من يحبون اللهم اغفر الشهداء منهم انت خير مجيب ياعزيز ياغفور
لا يعجبني(1) اعجبني(14)

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آخر تعليق
بواسطة : سركيس بااااريس

هياااااط ،،،،،،، راعية يحتاج ،،،،، ارباط ....
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اخذ الاخبار السياسية من مصادرها الرسمية وليس كل من كتب شي اخذ منه...
بواسطة : زمن العجايب

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ذي الاسره تضرب لنا اعظم مثل عن الابمان بالقضاء والقدر...



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