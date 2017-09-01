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“خادم الحرمين” يغرد على “تويتر”بمناسبة عيد الأضحى المبارك
صحيفة المرصد:غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صباح اليوم، قائلاً: نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة ضيوف الرحمن، ونحمده أن بلّغنا عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجّهم، وكل عام وأنتم بخير.
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نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة ضيوف الرحمن، ونحمده أن بلغنا عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وكل عام وأنتم بخير.
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) ١ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
12 - اضحى مبارك2017-09-01 14:01:53
الله يحفظه و العباد و البلاد من كل شر
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11 - ابو فارس جده2017-09-01 13:47:10
شكرا لك يا خادم الحرمين
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10 - ابو فارس جده2017-09-01 13:45:45
كل عام وانت بخير يا رمز الامه خادم الحرمين الشريفين الحمد لله مبارك نجاح الحج جهود كبيره سلام وتحيه لكم ولكل الأسره الكريمه والشعب العظيم وشكرا خالد الفيصل عيدكم مبارك حفظ الله خادم الحرمين وولى العهد
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9 - ابو سليمان س2017-09-01 13:32:41
الله يطول بعمرك يابو فهد ويجعلك ذخرا لنا لنعيش معا نجاحات الرؤية الجديدة
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8 - احمد عسيري2017-09-01 13:27:24
عيدك فرح يامنبع الجود والخير الله يتمم لك حياة السعادة والله ينصر كلمتك ياملكنا ويعز دولتنا ارض السلاطين
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7 -2017-09-01 12:59:19
ونت بخير وصحه وسلامه وجميع الشعب السعودي
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6 - يوسف العنزي2017-09-01 12:59:09
اطال الله في عمرك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين وجعلكم ايامكم مديده وسنين عديده تنعمون بالصحه والعافيه وحفظ مملكتنا الحبيبه من كل مكروه تحت قيادتكم الحكيمه وولي العهد حفظه الله ورعاه
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5 - بخيت الزهراني2017-09-01 12:45:40
كل عام وانته بألف خير وبكل صحه وعافيه يأ ملك القلوب، أسعدك الله يابوفهد دنيا وآخره ،وربنا يحفظك لنا ،وحقق الله لك كل الخير والله اننا نحبك والشعب كله يحبك،بقيت ذخرا لنا ياطويل العمرالله يعزك دائمالنا
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4 - البتار2017-09-01 12:26:57
اللهم احفظ والدنا خادم الحرمين من كل مكروه وسدد خطاه وعظم له الأجر والثواب .. ومن نجاح لنجاح ومن مجد لمجد بإذن الله يا خادم الحرمين الشريفين .. وكل عام وانت والوطن والشعب الوفي بخير وسلامه يابو فهد
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3 - الداهف2017-09-01 12:26:11
كل عام وانت بخير ياملكنا وحبيبنا سلمان وكل عام وشعبنا بخير وكل عام والامة الاسلامية في خير
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( عدد التعليقات 21,484 )2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
اللهم احفظ قائد مسيرتنا،،،،،،الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود
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1 - قلم الحقيقه2017-09-01 12:11:08
كل عام جنودنا البواسل علي الحد الجنوبي سالمين اللهم اجمعهم من يحبون اللهم اغفر الشهداء منهم انت خير مجيب ياعزيز ياغفور
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بواسطة : سركيس بااااريس
هياااااط ،،،،،،، راعية يحتاج ،،،،، ارباط ....
بواسطة : زمن العجايب
😂😂😂😂😂...
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