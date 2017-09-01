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“مصادر” تكشف السبب وراء إصابة الأمير متعب بن عبدالله-صورة
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس صورة للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، تبين إصابته في ذراعه اليمنى، وذلك أثناء استقباله لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب حضوره إلى منى للإشراف على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
وتفاعل رواد “تويتر”،مع صور الأمير داعين لسموه بالشفاء العاجل، متمنين له دوام الصحة.
وأكدت مصادر مطلعة أن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز قد تعرض لقطع في رباط الكتف الأيمن أثناء مزاولة الرياضة في مدينة الرياض قبل يومين.
وأضافت”المصادر” أن حالة الأمير مطمئنة وفي تحسن ملحوظ ولله الحمد وفقاً لـ “سبق”.
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التعليقات
28 - قطع في رباط الكتف // حاجه جدا مؤلمة2017-09-01 16:00:52
تمارين الإحماء والإسترتشينق stretching exercise قبل مزاولة أي رياضة // المهم سلامات
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27 - زائر2017-09-01 15:51:55
لاباس عليك وطهور ان شاء الله رحم الله ابونا الغالي ابو متعب
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26 - الفيصل2017-09-01 15:19:36
هذا شبل من ذاك الاسد اسكنه الله فسيح جناته محبوب الشعب اللهم اسكنه فسيح جناته.
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25 - احمد الزهراني2017-09-01 15:12:20
الحمد لله على السلامة ياسمو الأمير حفظك الله أجر وعافية . وكل عام وجميع الشعب السعودي بخير .
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24 - رحم الله ابو متعب وتقبل الله ابو عدي 🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-09-01 15:04:25
الله يحفظك لنا ياغالي ياابن الغالي 😍🌹😪
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23 - مزارع من أرض الطيبين2017-09-01 14:56:14
رحم الله والدانا ابومتعب ي ابن الغالي الف سلامه عليك لن ولن ولن ننسى غالينا ووالدانا ابومتعب
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22 - إبراهيم2017-09-01 14:32:05
ألله يحفظك ياسيدى وجعل ابونا جميع ابومتعب في الجنه
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21 - علي العمري2017-09-01 14:07:22
الله يحفظ متعب ويرحم ابوه الف رحمه
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20 - بنت عرعر2017-09-01 13:46:18
الله يطول بعمرابوفهد يرحم المللك عبدالله رحمه واسعه يشفي متعب بن عبدالله
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19 -2017-09-01 13:37:29
تعليق مخالف
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18 - مقبل الشمري2017-09-01 13:36:04
سلامات ابو عبدالله الله يرحم والدنا عبدالله بن عبدالعزيز ما أجمله كله ومأجمل الايام التي كنا نراه فيها مبتسماً لانريد مالاً نريد تلك الروح الطاهره التى من خلالها نرى الأمل وكل شيء جميل
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17 - وينكم عنه يا اعلامنا المبجل2017-09-01 13:30:14
شخصية مهمة وهامة وقامة مثل الامير متعب تصاب ذراعه ولا احد يدري عنه ) عموما سلامات يابو عبدالله ماتشوف شر
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16 - التميمي (الكتيبه الطيبه الحرس الوطني )2017-09-01 13:29:30
احبك في الله يا متعب ياحبيب القلب سبحان من زرع حب ابيك وحبك في قلوبنا والله لا اريد منك اي شي ولاكن القلب ومايعشق رحم الله هاك الوجه السموح ابومتعب 💔
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15 -2017-09-01 13:27:53
تعليق مخالف
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14 - التميمي (الكتيبه الطيبه الحرس الوطني )2017-09-01 13:25:54
ماتشوف شر ياريحة الغالي جعلي فدا لك ولبوك الدنيا والله معاد همتني بعد ماراح الحنون الي كنّا تحت ضله الله يجمعني معه ابومتعب في جنات النعيم لابأس ان شاء الله والله لن أنسى ابومتعب ماحييت في هاذي الدنيا
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13 - ابو سليمان س2017-09-01 13:25:47
الله يشفيك ويرحم والديك وجميع المسلمين
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12 - اطلق عليه2017-09-01 13:23:39
تعليق مخالف
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11 - مواطن2017-09-01 13:12:16
سلامات يابو عبدالله اجر وعافيه وكل عام وانتم بخير وصحة وعافية وعساك طيب
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10 -2017-09-01 13:01:07
آجر وعافيه ياحبيب الملاين يابوعبدالله
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9 -2017-09-01 12:56:56
الف لاباس عليك وسلامات ماتشوف شر ياولد الغالي علا قلوبنا
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8 - التميمي (الطب الميداني الحرس الوطني )2017-09-01 12:52:24
غالي يابوعبدالله غالي يا بوعبدالله يا ريحة الغالي اه ياقلبي ربي يجعمنى معك يا بومتعب في جنات النعيم لن أنساك ما حييت يا اجمل واحلى اب مر علي في حياتي عذبت قلبي متعب وتذكرت الغالي لاكن هاذي سنة الحيا
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7 - احمد2017-09-01 12:49:13
سلامات يااميرنا المحبوب أطال الله في عمرك...وكل عام وانت بالف خير
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6 - التميمي (الكتيبه الطبيه الحرس الوطني )2017-09-01 12:47:38
ماتشوف شر ياريحة الغالي جعلي فدا لك ولبوك الدنيا والله معاد همتني بعد ماراح الحنون الي كنّا تحت ضله الله يجمعني معه ابومتعب في جنات النعيم لابأس ان شاء الله والله لن أنسى ابومتعب ماحييت في هاذي الدنيا
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5 - متابع2017-09-01 12:47:25
الله يسلمه هذا ولد الكريم صاحب القلب الطيب. ...غفرالله لوالدناعبدالله
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4 - باب الشمال2017-09-01 12:45:55
ماترى باس يابوعبدالله ... وكل عام ونت بخير ...
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3 -2017-09-01 12:44:53
بالسلامه ابوعبدالله
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2 - Noura2017-09-01 12:44:16
تعليق مخالف
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1 - ترانيم2017-09-01 12:38:32
سلامات. لولد الغالي
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