“مصادر” تكشف السبب وراء إصابة الأمير متعب بن عبدالله-صورة

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس صورة للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، تبين إصابته في ذراعه اليمنى، وذلك أثناء استقباله لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب حضوره إلى منى للإشراف على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وتفاعل رواد “تويتر”،مع صور الأمير داعين لسموه بالشفاء العاجل، متمنين له دوام الصحة.

وأكدت مصادر مطلعة أن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز قد تعرض لقطع في رباط الكتف الأيمن أثناء مزاولة الرياضة في مدينة الرياض قبل يومين.

وأضافت”المصادر” أن حالة الأمير مطمئنة وفي تحسن ملحوظ ولله الحمد وفقاً لـ “سبق”.

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