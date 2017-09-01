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بالفيديو.. شاهد الفريق الحربي يمتطي “دباباً” أثناء متابعة خدمة الحجاج
صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لقائد قوات أمن الحج الفريق أول، خالد قرار الحربي، وهو يمتطي دباباً أثناء متابعته خدمة حجاج بيت الله الحرام.ولقي ذلك استحسان المغردون الذين أشادوا بجهود الفريق الحربي في خدمة الحجاج، هو ورجال الأمن .
وكتب مغرد : “شكرًا من القلب إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية وقائد قوات الحج الفريق أول ركن خالد قرار الحربي”. وأضاف مغرد ” أن قائد قوات أمن الحج يقدم جهوداً جبارة لخدمة ضيوف الرحمن”.
التعليقات
44 -2017-09-01 15:57:36
نفع الله بالشيخ سعد الشثري طلع راكب دباب عسى فاتحة خير في ركوب الدبابات وتفقد الميدان
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43 - ابو شدا2017-09-01 15:43:52
42 - زائره 2017-09-01 15:34:10 ماشاء الله اتمنى اركب دباب■قريب إن شاء الله تركب ■
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42 - زائره2017-09-01 15:34:10
ماشاء الله اتمنى اركب دباب
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41 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒2017-09-01 15:24:44
قائد قوات امن الحج جزاك الله خيرا جهود جبارة تشكرون عليها والله يحفظ جميع جنودنا عيون ساهره الله يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير ولحكومتنا وعلى راسهم الملك سلمان بن عبدالعزيز
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40 -2017-09-01 15:21:30
شو
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39 - المغرد2017-09-01 15:21:03
ليس بغريب على إبن بار من أبناء المدينة أن يكون هذا ديدنه وهذا طبعه وهذا خلقه الله يوفقه ويعليه ويرفعه فمن تواضع لله رفعه.
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38 - وطني الحبيب2017-09-01 15:17:06
شفناك
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37 - شيخ طنف2017-09-01 15:16:32
وين وسائل السلامه وخوذة الرأس ؟؟ المفروض يلبسها لانها مهمه لسلامه الراكب والسائق ولأنها الزاميه ايضا على سائق وراكب الدراجه وهم قدوه لغيرهم .
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36 - جابر2017-09-01 15:14:44
محمد الجعيد اقول كيف الحال
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35 - الحربي2017-09-01 15:02:55
هذا الرجل يعمل لأجل الوطني فقط الله يجزاك خير
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34 - الشامخ...2017-09-01 14:53:54
للأمانه هاذا الرجل معروف بتواظعه وطيب اخلاقه ومحبوب عند زملائه ومن هم تحت أدارته...وفقك الله ياالحربي
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33 -2017-09-01 14:45:04
تعليق مخالف
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32 - جابر2017-09-01 14:36:18
,, لكن هالحربي برتبة فريق اول وبنفس الوقت قائد الامن الحج بالكامل ***
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31 - ابو. معتز2017-09-01 14:36:10
ردا على من يقول واجبه كلام صحيح لكن واجب ليس هنا هذا فريق اول يعني يرائس أللويه وعمداء وانته نازل في الرتب العسكرية لكن هذا من اخلاص وتفاني هذا الرجل نزل الميدان وركب الدباب
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30 - ابن المدينة2017-09-01 14:34:31
للامانة جميع رجال الامن في مكة يبذلون جهد كبير في اجواء حارة ومرهقة نسأل الله ان يكتب لهم جميعا الاجر والثواب ويكفيهم هم وولاة أمرنا شر كل حاسد وحاقد
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29 -2017-09-01 14:14:59
هذا الرجل فيه خير ولا ينبعي ان نقول لمن يودي عمله انه متواضع سيد الخلق كان يسير على قدميه في المشاعر في مثل هذا اليوم شديد الحر كل موظف يخدم بأجر وهذا واجب
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28 - علي العمري2017-09-01 14:14:21
الدبابه هذا له الفضل في نجحه. الحج الحمد الله
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27 - ام سعودددددد2017-09-01 14:13:13
الله بجزكم خير ويجعله موزين حسنتاكم
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26 - فنزولي2017-09-01 14:08:39
هذا واجبه **
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25 - ااا2017-09-01 14:08:26
الرجل المناسب فى المكان المناسب أعمال الحج تحتاج متابعة وجهد كبير وهذا من الرجال الذين يعملون بإخلاص جزاه الله خير وجميع العاملين فى الحج .
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24 - علي العمري2017-09-01 14:06:14
خدمته ضيوف. الله. ضيوف الله. شرف.
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23 - علي العمري2017-09-01 14:05:05
. هذا عمله وواجب عليه.
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22 - المحقق كونن لايخشي المحن2017-09-01 13:59:39
الشجاعة قلم الحقيقه.
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21 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-01 13:56:40
أسأل الله يوفقة لما يحب ويرضى
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20 - متفائل2017-09-01 13:54:02
الامر عادي ، وﻻ جديد تحت الشمس ، وهذا واجبه ، ومثله الكثير من قيادات الحج ورجال المرور ورجال الامن يمتطون الدراجات النارية على مدار الساعة
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19 - _2017-09-01 13:52:42
الله يعطيهم العافيه ويحفظهم من اعلى لرتبه لين اصغر لرتبه ويديم علينا نعمة الامن والامان
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18 - محمد الشهري Ggccxx62017-09-01 13:51:39
**** الله المستعان
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17 - %2017-09-01 13:40:12
ليست غريبه على رجال الأمن البواسل كم نحن فخورين برجال الأمن قمه في الأخلاق و التواضع وكل عام والجميع بخير اعادة الله علينا و عليكم بكل خير و مسرات
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16 - كل عام وأنتم بخير2017-09-01 13:37:50
السن والأطفال. شاهد العالم عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى صورًا لا تحتاج لشرح أو تفسير أو تحليل، بارك الله في جهودهم الموفقة
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15 - غييييوووورررر2017-09-01 13:37:02
بارك الله فيه وفي جهوده
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14 - مهااا2017-09-01 13:36:17
شكرااا علي كل مايقدمووه رجال الوطن الاوفياء
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13 - كل عام وأنتم بخير2017-09-01 13:35:46
في موسم الحج، وما يقدم للحجاج من خدمات تيسر لهم أداء المناسك في أجواء مريحة مفعمة بالروحانية إلا أن اللافت هو التعامل الإنساني من رجال الأمن، ومبادراتهم لمساعدة من يحتاج من الحجاج خاصة الكبار
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12 - لبيك اللهم لبيك2017-09-01 13:34:49
هذا واجبه المطلوب منه.
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11 - اللهم احفظ المملكه العربيه السعوديه وانصر جنود الوطن2017-09-01 13:34:31
من تواضع لله رفعه الرجل المناسب في المكان المناسب نتمني للفريق ورجال الامن التوفيق وفقه الله ومتعه الله بالصحة والعافيه نعم هذا قدوه لجميع المسؤلين وعمله صعب يطلب ان يكون في الميدان هذا عنون الامانه
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10 - كل عام وأنتم بخير2017-09-01 13:33:24
إنسانية رجال الأمن في الحج كلمة أو عبارة أو حتى مقالة لا تكفي بحق رجال الأمن أبناء الوطن المخلصين وجهودهم المنظورة في موسم الحج. بالرغم من أن جميع العقلاء والمنصفين يدركون حجم جهود الدولة
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9 - محمد الجعيد2017-09-01 13:30:47
عادي هذا واجبه والمهمه المكلف بها واستخدم الدباب لسرعه الوصول الى اي موقع ويعتبر افضل من السيارة
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8 - ابوسعد2017-09-01 13:30:12
الله يكثر من امثاله ويرفع قدره هذا مثل حي للعمل الجاد في خدمة الله والمليك والوطن كل عام وجميع بالف خيروامن وامان اللهم احفظ بلاد الحرمين امين
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7 - صنيدح2017-09-01 13:27:13
جزا ه الله كل خيروهذا القائديقوم بواجبه على اكمل وجه ولكن هناك جنود مجهولون يعملون ليل نهار ويتعرضون للتعب ولأشعه الشمس فلماذا لايسلط الضوء على هؤلاء
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6 - العنزي2017-09-01 13:22:19
يركب دباب خدمه الحجاج شرف
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5 - احمد عسيري2017-09-01 13:18:38
كتب الله اجره ورفع قدره بمثله ترتقي هامة الوطن شامخة عزيزة بوركت يارجل فانت قدوة لرجالك البواسل .. تحياتي لك
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4 -2017-09-01 13:08:46
شكران الفريق الحربي على مقدم الحجاج بيت اللة الجرام
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3 - ابو زيد2017-09-01 13:03:35
الدولهً حفضها الله **
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2 - عادل الجيزاني2017-09-01 13:00:40
هذا واجبه وليس غريب من رجال الامن فهم حماة الوطن
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1 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-01 12:54:14
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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بواسطة : سركيس بااااريس
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بواسطة : زمن العجايب
😂😂😂😂😂...
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