بالفيديو.. شاهد الفريق الحربي يمتطي “دباباً” أثناء متابعة خدمة الحجاج

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صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لقائد قوات أمن الحج ‬⁩الفريق أول، ⁧‫خالد قرار الحربي‬⁩، وهو يمتطي دباباً أثناء متابعته خدمة حجاج بيت الله الحرام.ولقي ذلك استحسان المغردون الذين أشادوا بجهود الفريق الحربي في خدمة الحجاج، هو ورجال الأمن .

وكتب مغرد : “‏⁧شكرًا من القلب إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية وقائد قوات الحج الفريق أول ركن خالد قرار الحربي”‬⁩. وأضاف مغرد ” أن ‏قائد قوات أمن ⁧‫الحج‬⁩ يقدم جهوداً جبارة لخدمة ضيوف الرحمن”.