بالفيديو: مطاردة خروف هارب من صاحبه..ودورية أمنية توقفه!

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر هروب خروف الأضحية من صاحبه في إحدى الميادين الفسيحة.

ووفقاً للمقطع فإن ثلاث سيارات طاردة الخروف ، حتى نجحت دورية أمنية وبحنكة قائدها من إغلاق السكة أمامه والإمساك به.

ويمثل هروب خروف الأضحية من المشاهد التي تحدث سنوياً، في مختلف دول العالم.

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