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بالفيديو: مطاردة خروف هارب من صاحبه..ودورية أمنية توقفه!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر هروب خروف الأضحية من صاحبه في إحدى الميادين الفسيحة.
ووفقاً للمقطع فإن ثلاث سيارات طاردة الخروف ، حتى نجحت دورية أمنية وبحنكة قائدها من إغلاق السكة أمامه والإمساك به.
ويمثل هروب خروف الأضحية من المشاهد التي تحدث سنوياً، في مختلف دول العالم.
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التعليقات
22 -2017-09-01 15:55:26
تعليق ١٧لية يارمانة ***زعلانة
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21 - ياكثر خواريف ضالة بحاجة إلى إيقاف ومحاسبة//2017-09-01 15:53:19
همة الجهات المختصة//
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20 - حمدين2017-09-01 15:48:58
لبن عيران السبب🐄
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19 - ابوفارس2017-09-01 15:47:20
وين الحنكه بالموضوع هههههههه
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18 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒2017-09-01 15:32:11
هارب او انتم مهربينه لأجل التصوير 🐏🔪خروف حاسس بقرب اجله يبي الحياة هههههه
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17 - فريدة شوقي2017-09-01 15:16:49
طيب النهاية مسكوا الخروف وإلا نعطيهم واحد من اللي خقوا على بنت ترامب !! تحسبوني نسيت السالفة ؟
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16 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-01 15:13:44
خروف 🐑🐑🐑🐑 فقراوي
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15 - منتحي2017-09-01 15:12:31
انتهى المقطع ولاشفناه انمسك
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( عدد التعليقات 2,127 )14 - ابونواف...
نشيط الخروف بس المفروض الان يسقونه قبل يذبحونة
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13 - بنشري2017-09-01 14:30:50
( تعليق ١٢ منسم ) علمني من وين حصل ومتى ؟
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12 - منسم2017-09-01 14:06:45
لا يكون بس مسوي جريمه وشاف الشرطه وهرب
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11 - المحقق كونن لايخشي المحن2017-09-01 14:04:03
خروف اخونجي تم إيقافه بالقوة الجبرية.
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10 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-01 13:57:45
هذا خروف ولا مجرم هههههههههه
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9 - صنيدح2017-09-01 13:54:39
مافي احد حاس بمشكلته الكل يرغب بتسليمه ومن ثم قتله ثم المطارده ممنوعه لو تم دهسه من سياره ***
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8 - %2017-09-01 13:50:58
من حقه يهرب يقول المثل الف لحيه ولا لحيتي بس المسكين صادوة يعني مذبوح مذبوح
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7 -2017-09-01 13:25:45
حالتنا حالة ///أكل وانترنت وتلفاز وجلوس طول الوقت
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6 - طيب2017-09-01 13:25:01
ليش مايسون كاميرة خارف 🤗
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5 - ....2017-09-01 13:07:42
خروف شاف اجنبية متكشفة🐑🐑🐑🐑🐑🐑😂😂😂 خرفان للاجنبيات😆😆😆
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4 - مازن2017-09-01 13:06:53
هارب عارف مصيره ههههههههه
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3 - sasa19742017-09-01 13:00:44
ضبنق اند جربعنق اند ناو طلينق
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2 -2017-09-01 12:49:16
ياربِ أسعده شجاع
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1 -2017-09-01 12:47:58
يقول المثل الشعبي : ضيع صيده في عجاحه
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آخر تعليق
بواسطة : سركيس بااااريس
هياااااط ،،،،،،، راعية يحتاج ،،،،، ارباط ....
بواسطة : زمن العجايب
😂😂😂😂😂...
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